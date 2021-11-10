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Мер Чернігова Атрошенко: Вступ до НАТО - фігня. ВIДЕО

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко назвав закріплений у Конституції курс на вступ у НАТО "фігнею", а саму організацію "абсолютно неефективним клубом", також розкритикував Альянс за те, що "бомбили Югославію".

Про це він заявив на засіданні Чернігівської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось сьогодні ми говоримо за НАТО – що нам треба вступити в НАТО там... Та фігня це все! Це – абсолютно неефективна, як неодноразово засвідчувалося, якась там, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала або Америка (США, країна засновниця-НАТО. – Ред.), або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", – сказав Атрошенко.

Мер Чернігова згадав також про операції НАТО під час громадянської війни в Югославії в 1990-х роках, припустивши що таким чином Альянс намагався "встановити демократію".

Також дивіться: Мер Чернігова Атрошенко - депутатам: Рівно я йшов по життю, можу говорити з президентом і злодієм. ВIДЕО

"Інші точки – де була позиція НАТО? Росія творить, що хоче. Що хоче, то творить. Крим забрала, якийсь провела, щось, вибори там, референдум... Що, які дії НАТО? Донбас, скажімо так, за участі якщо не прямої, то опосередкованої, Росії. Які дії НАТО? Ефективності – ні", – додав він.

Автор: 

НАТО (6441) Чернігів (787) членство в НАТО (1720) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+54
жители Чернигова сколько будет 2+2 ?
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10.11.2021 18:56
+54
Вроде и мэр а дурак ...
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10.11.2021 18:58
+40
бо обрався дураками.
безмізкими равликами
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10.11.2021 18:59
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НАТО в хату.
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10.11.2021 21:09 Відповісти
мер атрошенко-повна фігня...
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10.11.2021 21:10 Відповісти
Ой, наш хвалиться родинними зв'язками із тейпом Кадирова і прямо каже що мріє про ссср. І нічого.
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10.11.2021 21:12 Відповісти
СОГЛАСЕН- ФИГНЯ
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10.11.2021 21:15 Відповісти
тамбовский петух!
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10.11.2021 21:19 Відповісти
А почему черниговские мусора активно пропогандирубт население выехать в Россию, что мало наворовали с сером выродком?
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10.11.2021 21:29 Відповісти
Идиот.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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10.11.2021 21:30 Відповісти
Мер Чернігова -фігня
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11.11.2021 09:14 Відповісти
Его дело благоустрий и канализация, а не геополитика.
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10.11.2021 21:35 Відповісти
Очередной черт тупой
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10.11.2021 21:44 Відповісти
до 14-го на это смотрели сквозь пальцы, а сейчас только «на палю»
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10.11.2021 21:50 Відповісти
Так ніхто нас туди і не бере). Як мінімум поки в нас військові дії на Сході. А значить - ще довго.
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10.11.2021 21:51 Відповісти
какие избиратели такой и мер, ну а чё
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10.11.2021 21:57 Відповісти
Я багато спілкувався як з сербами , так з японцями .

Й жодного разу я не чув від них жодного поганого слова про США . Більше того , мене запевняли , що значна більшість в їх країнах готова підтримати в ступ в НАТО чи будь який інший військовий союз з США ...

Зато відомі бомбардування при кожному зручному випадку завжди згадують усякі софкоїди , ********* та латінос .
Й таке обличчя роблять нібито , це саме їх родичів ті бомби повбивали .

Ці лицеміри забули , що як від США жодної бобми не впало на їх країни .

А японці , до речі, звинувачують в тому геноциді саме війскову диктатуру , яка тоді була в їх країні . Властно кажучи , їх тоді й стратили за військові злочини . Згадують йще , як їх злочинці "вигадали" килимні бомбардування й що тоді зтерли через ці бомби кілька кварталів Шанхая вбивши до пів мілійона жителів за 4 години . Й це було 1933 році . Як вирізали цілі маленькі міста в Китаї й Кореї . На кожному острові , що захопили залишили злочини .

Японці стверждують , що мешкаці Хіросіми й Нагасакі пожертвали своїмі життями заради майбутнього Японії й таким чином рятували до 10 млн. від військових дій на 5 островах Японії .

Хочу лише нагадати , що при штурмі одного Берліна загиноло до 1 млн. з обох сторін . О це ціна за бажання бути єдиними , хто "браль Берлин" ...
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10.11.2021 22:19 Відповісти
НАТО бомбившая Белград-делала это аккуратно чтобы жилые дома не были затронуты. Я знаю поому что партнер отца по бизнесу сразу после окончания войны поехал в Белград и поселился в Хилтон(или другая извесная сеть ,не помню)-прямо в центре города. Говорит жилые дома никто не бомбил,бомбили только военную инфраструктуру Милошевича
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11.11.2021 17:45 Відповісти
для НАТО воевать на сегодня - это нажимать на кнопки и джойстики управления роботами. В штыковую ходить не будут. Если да врага за два-три дня не дойдет, задействуют более мощные силы
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10.11.2021 22:20 Відповісти
Никто не будет воевать с Рашкой, будут до последнего сочувствовать.НАТО не находит решение против гибридной войны.Лиш бы не трогали их.Если раньше я мог сказать что участие в НАТО - что-то решает, то сейчас НАТО точно ничего не сделает.Проверят на Польской и Прибалтийской границах - и вот вам НАТО.
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11.11.2021 00:42 Відповісти
ups, mudrij norodec opjatj vibral dostoinogo dzjenteljmena v rukovoditelia mestnoi zhizni, te zhe grabli, tot zhe mudrij narod
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10.11.2021 22:24 Відповісти
А чого зразу ватник.А чим він не правий.Ось Литва наприклад член НАТО і я сумніваюсь якщо козломорді відіжмуть кусок у них території,НАТО рипнеться,як завжди санкції і стурбованість.
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10.11.2021 22:26 Відповісти
Згоден з вами! Але народ тут не для того коментує, треба сразу "сепар", "ватник", "нато сила".Сама зараз така ситуація з кордонами НАТО - будуть турбуватись, але зброю не застосують.Толерантність і т.д. треба згоду, треба консультації.
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11.11.2021 00:46 Відповісти
Тупа базарна баба! Позорисько, Чернігів!
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10.11.2021 22:33 Відповісти
Його водій керує Чернігова всі знають
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10.11.2021 22:53 Відповісти
вы трошки, я бы сказал кааапец как остали от жизни - "керуючий водій" дааавно не мер, а тот мер чей был этот водій давно умер
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11.11.2021 08:57 Відповісти
скажіть мені, що його обрали люди, а не макаки!
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10.11.2021 22:39 Відповісти
У нього клепка є? У нас в Конституції написано про прагнення України стати членом НАТО? І чи напала б РФ якби Україна була в НАТО? Де ДБР, ВР, ОП, що він морозить...?!
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10.11.2021 23:10 Відповісти
What?
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11.11.2021 01:58 Відповісти
Мер Чернігова Атрошенко: гандон
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10.11.2021 23:02 Відповісти
.... причём уже штопанный - вскрылась консерва кремлёвская раньше времени
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10.11.2021 23:23 Відповісти
Гордон?
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11.11.2021 15:04 Відповісти
Шановне товариство, особливо громадяни м. Чернігів! Вам не здається, що ви на посаду мера міста обрали жертву аборта? А особисто для цієї мразоти хочу сказати (мабуть для нього зрозумілою кацапською мовою) є такий вислів який до тебе підходить і я радив би його повісити на дверях кабінету: редкостной души ********. А краще збирай манатки та туда за поребрик, там на тебе вже давно чекають. Ти падло недоношене не маєш права займати цю посаду. Я так думаю, що в м. Чернігові знайдуться українці які тебе на кіл посадять.
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10.11.2021 23:44 Відповісти
Ні не здається, 70% обрали, робить свою справу, Чернігв в то 5 кращих міст для життя, ще щось панове?
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11.11.2021 00:37 Відповісти
не говорите плиз чухни
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11.11.2021 08:57 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3238552/mikitas_mera_chernigova_atroshenko_schital_tovarischem_no_on_za_15_mln_perepisal_na_sebya_moyi_aktiv
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10.11.2021 23:52 Відповісти
https://www.0462.ua/news/2976534/kolisnij-nardep-maksim-mikitas-pro-mera-cernigova-atrosenko-stav-odnim-z-osnovnih-ucasnikiv-kradizki-grosej-ukrbuda
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10.11.2021 23:53 Відповісти
Під суд , тварюку , і негайно 😠
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11.11.2021 00:28 Відповісти
Вот и проявилось нутро гаденыша из рыгов! Московит , Чернигов под ударом! Это чмо вроде , как хозяйственник, но запроданець!
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11.11.2021 04:16 Відповісти
Перший клас у школі - фігня у порівнянні з першим курсом інституту (училища, коледжу, універу, академії).

Але без школи до ВНЗ ніяк не потрапиш...
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11.11.2021 05:24 Відповісти
да єтот поц просто дурак...
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11.11.2021 06:20 Відповісти
эфект данинга-крюгера на лицо. человек, имеющий немного денег и власти, решил, что он разбирается в геополитике и повторяет дословно мантры росийской пропаганды предназначеной для охлоса
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11.11.2021 07:18 Відповісти
Денег больше чем у Маска, а мозгов не буду судить, все видно и так
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11.11.2021 15:03 Відповісти
мер не политик а зав хоз. его выбирали дороги ремонтировать а не про нато рассказывать)))) вот дороги он делает на отлично. а про нато не обращайте внимания, скучно ему в мерии, решил в политику поиграть
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11.11.2021 07:27 Відповісти
Он прав, как это не прискорбно. В НАТО нас не берут, равно как в ЕС. США ГЛАВНЫЙ член НАТО, ангилчане 2. Помогли они нам ощутимо? НЕТ.
Возьмем историю. Помните как немцы напали на Польшу? Сильно помогли англичане? утопали первым делом. Затем податнулся савицкий сатанинский саюз РВАТЬ Польшу дальше окупировать-"асвабаждать".
НО, несмотря на это, несмотря на ФЕНОМЕНАЛЬНУЮ помощь союза немцам на протяжении десятков лет немцам США помогали союзу.
У нас есть Будапештский меморандум. Да это бОмага, которой даже зад не вытрешь, бомага без обязательств ВООБЩЕ и ДАЖЕ без обязательств хотя бы НЕ применять ЯО против Украины. НО помощи НЕТ, подписанты с нашей стороны, а также их сообщники НЕ получили пожизненные заключения за измену родине. США и геи с британии НЕ помогают по факту ничем. Так по мелочи делают видимость.
ЕС. Помните как еврейчик яйценюх носился как дурак со ступой про то что подписали такую то часть с ЕС, затем еще. Может все же есть ПОЛНЫЙ СПИСОК требований, после которых нас сразу берут в ЕС? НЕТ его, он бесконечен.
А хотеть и могти - разные вещи. Планы без денег просто мечта.
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11.11.2021 08:15 Відповісти
Тогда получается что следует сложить лапки и сдаться путину который нас сразу же втащит в свою тюрьму для народов т.е. московию?,сказали четко двери для нас открыты стоит только в нее войти,а вот чтобы войти нужно желание ,а этого желания у держащих власть не очень то много.Говорить говорят но их явно тянет туда в путинскую расею.
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11.11.2021 17:28 Відповісти
АУ СБУ ВЫ ГДЕ??? В КРЕСЛЕ СИДИТ МИКРОБА КОТОРАЯ НАГОВОРИЛА НА ПОЖИЗНЕННОЕ ...ВЫВЕДИТЕ ЭТОГО ЧЕРТА ИЗ ЗАЛА...ГДЕ БАКАНОВ ...ПОЗВОНИТЕ БАКАНОВУ...
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11.11.2021 08:43 Відповісти
Оно наворовало и может откупиться не от одного суда и СБУ, затем и воровали ибо знало какое оно падло
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11.11.2021 15:02 Відповісти
Черговий адепт Рашки...
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11.11.2021 08:47 Відповісти
Твоє діло, займатись гімном та паром, а не лізти в стратегію держави, кожна жаба підводний човен.
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11.11.2021 10:14 Відповісти
Ватан
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11.11.2021 10:32 Відповісти
фiгня у тебе в головi, недолуге. в тебе кругом вже лад? займайся, придурку, комуналкою!

вступ до НАТО прописаний у Конституції, даунi, i не тобi, завгосп, це офiцiйно

обговорювати .
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11.11.2021 17:17 Відповісти
Скорее всего сам антрощенко является фигней,если не хватает мозгов то не суйся туда куда не следует.
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11.11.2021 17:22 Відповісти
Я не понимаю как госчиновник вобше может вести деятельность против Конституции и законов Украины? Сложи полномочия мера и тогда как НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ лицо можещь агитировать против НАТО. Но пока ты работаешь в госслужбе-ты ОБЯЗАН выполнять законы. Если в законе напмсв=анно что Украина идет в НАТО-ты должен всячески содействовать этому. А иначе-сложи аолномочия и агитируй против сколько хочешь
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11.11.2021 17:36 Відповісти
Мер не госчиновник.
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11.11.2021 17:49 Відповісти
Я имел вв иду не только госчиновников но всех кто работает на государство и получает зарплату именно от государства а не от частного бизнеса. Какая-бы независомая не была-бы местная власть,ее деятельность не может ПРОТИВОРЕЧИТЬ конституции в которой написанно что Украина идет в НАТО. Если Мер любого города против Констиуции-значит он должен сидеть в тюрьме за госизмену. Если Мер выражает хоть какое-то несогласие с законами страны-он должен оставить должность МЕРА идти на выборы в ВР и уже как депутат менять соотв законодательство. А иначе Украина будет не страной а территорией населенной различными бандами,кланами. Хочешь критиковать законы-иди в оппозицию. Нельзя быть в оппозиции и занимать при этом должность МЕРА. В США даже если Сенатру или Меру не нравится закон-он всеравно его ВЫПОЛНЯЕТ. Для того ты и работаешь в госструктурах-чтобы выполнять закон а не для саботажа этого закона
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11.11.2021 19:59 Відповісти
Гарний мер, можливо найкращий в Україні, але в політику йому краще не лізти.
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11.11.2021 17:48 Відповісти
Быстро тапки меняет...
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11.11.2021 17:56 Відповісти
воно людину збило насмерть і йому нічого не було, бо завжди біля корита терся,- бизнесмер хренов
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11.11.2021 18:22 Відповісти
Вступление в НАТО - фигня. А
Мэр Чернигова Атрошенко - м**ак.
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11.11.2021 19:30 Відповісти
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