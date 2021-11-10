Мер Чернігова Атрошенко: Вступ до НАТО - фігня. ВIДЕО
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко назвав закріплений у Конституції курс на вступ у НАТО "фігнею", а саму організацію "абсолютно неефективним клубом", також розкритикував Альянс за те, що "бомбили Югославію".
Про це він заявив на засіданні Чернігівської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ось сьогодні ми говоримо за НАТО – що нам треба вступити в НАТО там... Та фігня це все! Це – абсолютно неефективна, як неодноразово засвідчувалося, якась там, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала або Америка (США, країна засновниця-НАТО. – Ред.), або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", – сказав Атрошенко.
Мер Чернігова згадав також про операції НАТО під час громадянської війни в Югославії в 1990-х роках, припустивши що таким чином Альянс намагався "встановити демократію".
"Інші точки – де була позиція НАТО? Росія творить, що хоче. Що хоче, то творить. Крим забрала, якийсь провела, щось, вибори там, референдум... Що, які дії НАТО? Донбас, скажімо так, за участі якщо не прямої, то опосередкованої, Росії. Які дії НАТО? Ефективності – ні", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Й жодного разу я не чув від них жодного поганого слова про США . Більше того , мене запевняли , що значна більшість в їх країнах готова підтримати в ступ в НАТО чи будь який інший військовий союз з США ...
Зато відомі бомбардування при кожному зручному випадку завжди згадують усякі софкоїди , ********* та латінос .
Й таке обличчя роблять нібито , це саме їх родичів ті бомби повбивали .
Ці лицеміри забули , що як від США жодної бобми не впало на їх країни .
А японці , до речі, звинувачують в тому геноциді саме війскову диктатуру , яка тоді була в їх країні . Властно кажучи , їх тоді й стратили за військові злочини . Згадують йще , як їх злочинці "вигадали" килимні бомбардування й що тоді зтерли через ці бомби кілька кварталів Шанхая вбивши до пів мілійона жителів за 4 години . Й це було 1933 році . Як вирізали цілі маленькі міста в Китаї й Кореї . На кожному острові , що захопили залишили злочини .
Японці стверждують , що мешкаці Хіросіми й Нагасакі пожертвали своїмі життями заради майбутнього Японії й таким чином рятували до 10 млн. від військових дій на 5 островах Японії .
Хочу лише нагадати , що при штурмі одного Берліна загиноло до 1 млн. з обох сторін . О це ціна за бажання бути єдиними , хто "браль Берлин" ...
Але без школи до ВНЗ ніяк не потрапиш...
Возьмем историю. Помните как немцы напали на Польшу? Сильно помогли англичане? утопали первым делом. Затем податнулся савицкий сатанинский саюз РВАТЬ Польшу дальше окупировать-"асвабаждать".
НО, несмотря на это, несмотря на ФЕНОМЕНАЛЬНУЮ помощь союза немцам на протяжении десятков лет немцам США помогали союзу.
У нас есть Будапештский меморандум. Да это бОмага, которой даже зад не вытрешь, бомага без обязательств ВООБЩЕ и ДАЖЕ без обязательств хотя бы НЕ применять ЯО против Украины. НО помощи НЕТ, подписанты с нашей стороны, а также их сообщники НЕ получили пожизненные заключения за измену родине. США и геи с британии НЕ помогают по факту ничем. Так по мелочи делают видимость.
ЕС. Помните как еврейчик яйценюх носился как дурак со ступой про то что подписали такую то часть с ЕС, затем еще. Может все же есть ПОЛНЫЙ СПИСОК требований, после которых нас сразу берут в ЕС? НЕТ его, он бесконечен.
А хотеть и могти - разные вещи. Планы без денег просто мечта.
вступ до НАТО прописаний у Конституції, даунi, i не тобi, завгосп, це офiцiйно
обговорювати .
Мэр Чернигова Атрошенко - м**ак.