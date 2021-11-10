Мер Чернігова Атрошенко: Вступ до НАТО - фігня. ВIДЕО

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко назвав закріплений у Конституції курс на вступ у НАТО "фігнею", а саму організацію "абсолютно неефективним клубом", також розкритикував Альянс за те, що "бомбили Югославію".

Про це він заявив на засіданні Чернігівської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось сьогодні ми говоримо за НАТО – що нам треба вступити в НАТО там... Та фігня це все! Це – абсолютно неефективна, як неодноразово засвідчувалося, якась там, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала або Америка (США, країна засновниця-НАТО. – Ред.), або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", – сказав Атрошенко.

Мер Чернігова згадав також про операції НАТО під час громадянської війни в Югославії в 1990-х роках, припустивши що таким чином Альянс намагався "встановити демократію".

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"Інші точки – де була позиція НАТО? Росія творить, що хоче. Що хоче, то творить. Крим забрала, якийсь провела, щось, вибори там, референдум... Що, які дії НАТО? Донбас, скажімо так, за участі якщо не прямої, то опосередкованої, Росії. Які дії НАТО? Ефективності – ні", – додав він.