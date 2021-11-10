"Не слід спекулювати. Курс України до ЄС має бути незмінним", - Атрошенко
Мер Чернігова Владислав Атрошенко прокоментував своє висловлювання щодо НАТО.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені зранку дали інформацію за кількістю загиблих хлопців на Донбасі. Це наші хлопці, з Чернігівщини. 186 життів. Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною. Про ЄС я не казав, але скажу зараз. Моя позиція щодо цього – чітка: Не слід спекулювати. Курс України до ЄС має бути незмінним", - наголосив мер Чернігова.
"А для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях, скажу: Росія – агресор, Крим та Донбас – це Україна. Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі", - підсумував Атрошенко.
Раніше повідомлялося, що Атрошенко емоційно висловився щодо вступу України до НАТО, натякнувши на бездіяльність Альянсу в той час, як Росія "творить на Донбасі, що хоче".
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Политикой зовется с давних пор."
Тимур Шаов "Наш союз"
Есть город. Укреплённый, с высокой крепостной стеной, готовый выдержать осаду. С городом граничит, скажем так небогатый посёлок, с не очень то воинственным населением (любящим весёлые Т.В передачи) Прут варвары. На какое то время посёлок их может сдержать.
Вопрос. Целесообразно ли городу перед наступлением варваров демонтировать крепостную стену и принять бой перед посёлком?
А ПОТОМ В ЕС!
Наши хлопцы гинут потому что такие как Атроха в 2013-14 г. Организовывали и оплачивали титушек на антимайдан в Чернигове. А потом такие как он перекрасились в "патриотив" и продолжали пилить бюджет, продолжая быть совком и бандюком в душе