"Не слід спекулювати. Курс України до ЄС має бути незмінним", - Атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко прокоментував своє висловлювання щодо НАТО.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені зранку дали інформацію за кількістю загиблих хлопців на Донбасі. Це наші хлопці, з Чернігівщини. 186 життів. Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною. Про ЄС я не казав, але скажу зараз. Моя позиція щодо цього – чітка: Не слід спекулювати. Курс України до ЄС має бути незмінним", - наголосив мер Чернігова.

"А для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях, скажу: Росія – агресор, Крим та Донбас – це Україна. Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі", - підсумував Атрошенко.

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Раніше повідомлялося, що Атрошенко емоційно висловився щодо вступу України до НАТО, натякнувши на бездіяльність Альянсу в той час, як Росія "творить на Донбасі, що хоче".