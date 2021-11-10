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"Не слід спекулювати. Курс України до ЄС має бути незмінним", - Атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко прокоментував своє висловлювання щодо НАТО.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені зранку дали інформацію за кількістю загиблих хлопців на Донбасі. Це наші хлопці, з Чернігівщини. 186 життів. Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною. Про ЄС я не казав, але скажу зараз. Моя позиція щодо цього – чітка: Не слід спекулювати. Курс України до ЄС має бути незмінним", - наголосив мер Чернігова.

"А для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях, скажу: Росія – агресор, Крим та Донбас – це Україна. Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі", - підсумував Атрошенко.

Дивіться також: Мер Чернігова Атрошенко: Вступ до НАТО - фігня. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Атрошенко емоційно висловився щодо вступу України до НАТО, натякнувши на бездіяльність Альянсу в той час, як Росія "творить на Донбасі, що хоче".

Автор: 

Чернігів (787) членство в НАТО (1716) членство в ЄС (1236) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+18
В повітрі перевзувся, гнида гордонська.
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10.11.2021 22:08
+14
Насамперед Україні треба в НАТО ,а от з ЄС все набагато складніше ...
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10.11.2021 22:20
+7
Абсолютно правильно. НАТО це безпека. Всі країни Східної Європи спочатку вступали в НАТО.
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10.11.2021 22:25
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В повітрі перевзувся, гнида гордонська.
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10.11.2021 22:08 Відповісти
"Искусство быть немножко хитрожопей
Политикой зовется с давних пор."

Тимур Шаов "Наш союз"
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10.11.2021 23:11 Відповісти
У нас в Конституції написано про прагнення України стати членом НАТО?На кого РФ напала....?- на Україну!!!У нього клепка є? І чи напала б РФ якби Україна була в НАТО?Гнати його треба фекальною мітлою..! Де ДБР,СБУ, ВР, ОП, що він морозить...?!
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10.11.2021 23:15 Відповісти
коли він справжній? чи може прозрів? чи чогось злякався?
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10.11.2021 22:10 Відповісти
Воно ссыкливе ховалося все жития за продажну поліцію Чернігова, згадайте Сталіна то це убоге падло
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10.11.2021 22:17 Відповісти
Боюсь спросить, а Сталін теж ховалося за продажну поліцію Чернігова?
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10.11.2021 22:58 Відповісти
Коли в 2013 збирав тітушок на антимайдан- був справжній. А натягнути вишиванку й прикинутись патріотом кожен може, он іллюша кива навіть в ато побував
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10.11.2021 23:15 Відповісти
та перестаньте. насправді на емоціях людина може справді неправильно висловитися. Я коли почула, що він ляпнув, понаписувала шо він пальнутий. Але може й справді просто говорити не вміє.. Хоч це дивно
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10.11.2021 22:14 Відповісти
Під наркотою мабуть був, поліція відкат закинула?
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10.11.2021 22:17 Відповісти
А титулек на антимайдан в Чернигове он тоже с похмелья организовывал?
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10.11.2021 23:13 Відповісти
Це ворог України.
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10.11.2021 22:14 Відповісти
Насамперед Україні треба в НАТО ,а от з ЄС все набагато складніше ...
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10.11.2021 22:20 Відповісти
Абсолютно правильно. НАТО це безпека. Всі країни Східної Європи спочатку вступали в НАТО.
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10.11.2021 22:25 Відповісти
Задача по стратегии.
Есть город. Укреплённый, с высокой крепостной стеной, готовый выдержать осаду. С городом граничит, скажем так небогатый посёлок, с не очень то воинственным населением (любящим весёлые Т.В передачи) Прут варвары. На какое то время посёлок их может сдержать.
Вопрос. Целесообразно ли городу перед наступлением варваров демонтировать крепостную стену и принять бой перед посёлком?
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10.11.2021 23:07 Відповісти
К стати Черниговский князь почему-то так и сделал когда монголы подошли в 1239 г.
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10.11.2021 23:12 Відповісти
Всіляке гавкотіння будь-кого, хто при будь-якій владі, про "якийсь не такий ЄС", і про НАТО, шо ніби-то фігня, треба викорінювати негайно, потужним пендалем.
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10.11.2021 22:29 Відповісти
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В НАТО!
А ПОТОМ В ЕС!
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10.11.2021 22:30 Відповісти
Чтобы не делать таких тупых высеров Атрошенко, мэрам надо заниматься городским хозяйством, а не лезть туда, куда им совершенно не надо. Тем более во время войны
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10.11.2021 22:39 Відповісти
Украине надо в НАТО, а не в ЕС.
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10.11.2021 22:58 Відповісти
Снова переобулся на лету как обычно.
Наши хлопцы гинут потому что такие как Атроха в 2013-14 г. Организовывали и оплачивали титушек на антимайдан в Чернигове. А потом такие как он перекрасились в "патриотив" и продолжали пилить бюджет, продолжая быть совком и бандюком в душе
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10.11.2021 23:10 Відповісти
шмаль отпустила
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11.11.2021 00:36 Відповісти
Видать в Чернигов не успели вазелин подвезти в нужном объеме, уж сильно быстро он стал на путь истинный...
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10.11.2021 23:24 Відповісти
Есть великолепная старая украинская сказка---*Фарбованый лыс*---это про этого.
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10.11.2021 23:24 Відповісти
І.Франко.
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10.11.2021 23:31 Відповісти
Та спасибо что напомнили. Я на какой то момент подумал когда вспомнил из давнего детства что И. Глебова басня. Но на всякий случай только название указал и что сказка.
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10.11.2021 23:57 Відповісти
Мэр какой то дебиловатый сам спекулирует и совковские лозунги с трибуны распостраняет т.е. сам же и спекулирует а потом стрелы переводит. Хитрый и латентный ватник..
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10.11.2021 23:34 Відповісти
Хвіст завиляв собакою.
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11.11.2021 00:35 Відповісти
Він звичайний пристосуванець і жлоб 😡
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11.11.2021 00:37 Відповісти
... настоящий государственник, за такими людями будущее Украины
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11.11.2021 05:00 Відповісти
Морда лица не внушает доверия. По своему не малому опыту жизни могу предположить , что хоть и оправдывается , за Рашу , за Путина готов отдать все. Не хочу с утра матюкаться, но как по мне, .....не хороший человек
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11.11.2021 07:10 Відповісти
Это другое! Мы не правильно его поняли !
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11.11.2021 07:58 Відповісти
ото вступитe в ЄС потiм вжe Данилов нe зможe послати нiмцiв за пропозицiєю розмiстити бiжeнцiв в Украiнi
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11.11.2021 08:59 Відповісти
 
 