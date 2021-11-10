Ситуация на Донбассе ухудшилась, - спецпредставитель ОБСЕ Киннунен

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен после очередного заседания ТКГ на уровне глав делегаций заявил об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии столкновения еще больше ухудшилась. С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6 тыс. 746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1 тыс 451 взрыв. За последнюю неделю октября миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений с июля 2020 года", - отметил Киннунен.

Он добавил, что наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами сторон в рамках минских соглашений, вызывает опасения из-за риска дальнейшей эскалации.

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Кроме того, по словам Киннунена, в последнее время СММ ОБСЕ сталкивается с усугублением трудностей во время выполнения своего мандата на востоке Украины. В частности, за последние две недели миссия столкнулась с 37 случаями ограничений свободы передвижения, два из которых – на подконтрольной правительству территории.