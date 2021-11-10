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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация на Донбассе ухудшилась, - спецпредставитель ОБСЕ Киннунен

Ситуация на Донбассе ухудшилась, - спецпредставитель ОБСЕ Киннунен

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен после очередного заседания ТКГ на уровне глав делегаций заявил об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии столкновения еще больше ухудшилась. С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6 тыс. 746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1 тыс 451 взрыв. За последнюю неделю октября миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений с июля 2020 года", - отметил Киннунен.

Он добавил, что наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами сторон в рамках минских соглашений, вызывает опасения из-за риска дальнейшей эскалации.

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Кроме того, по словам Киннунена, в последнее время СММ ОБСЕ сталкивается с усугублением трудностей во время выполнения своего мандата на востоке Украины. В частности, за последние две недели миссия столкнулась с 37 случаями ограничений свободы передвижения, два из которых – на подконтрольной правительству территории.

Автор: 

ОБСЕ (4875) Донбасс (26955) Киннунен Микко (8)


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Топ комментарии
+7
Зепрезедент пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят его СВАТЫ.
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10.11.2021 22:37
+3
Хто воює, а хто торгує. ЗЕбарига на крові.
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10.11.2021 22:42
+2
Организм уверяет,что все тихо и мирно благодаря его гениальному руководству
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10.11.2021 22:21
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Эх жаль нет у нас своего Манергейма ,правда Яценюк есть ,но у него что-то стена не склеилась ..
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10.11.2021 22:18 Ответить
Зате у вас є *****, тішся цим, кацапчику
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11.11.2021 07:51 Ответить
Подписываться было ни к чему ,мне пох кацапчик ты или нет.
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11.11.2021 18:12 Ответить
Организм уверяет,что все тихо и мирно благодаря его гениальному руководству
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10.11.2021 22:21 Ответить
Алиев тридцать лет терпел этих мерзопакостных болтунов из ОБСЕ, а потом выкинул эту сволочь на мороз.
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10.11.2021 22:24 Ответить
Зепрезедент пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят его СВАТЫ.
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10.11.2021 22:37 Ответить
Хто воює, а хто торгує. ЗЕбарига на крові.
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10.11.2021 22:42 Ответить
І що ж це за режим припинення вогню з 6746 порушень та 1451 вибухами?.. І це тільки офіційно...
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10.11.2021 22:50 Ответить
Щас все дружно выразят крайнюю озабоченность и большую обеспокоенность
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10.11.2021 23:36 Ответить
главное перестать... (с)
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10.11.2021 23:48 Ответить
дайте ему ещё второй срок, а то на первом он облажался...
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10.11.2021 23:49 Ответить
Чем хуже - тем лучше!, как говорил в своё время (70-е) великий и мудрый китайский кормчий-вождь Мао Цзедун.
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10.11.2021 23:59 Ответить
она ухудшается чтобы отвести гнев людей из-за локдауна и принудительной вакцинации от фейкового короновируса... Зеленский паникует потому что приходят новости со всех регионов люди уже на грани срыва, вот он сегодня выступил с речью что вакцинация объединит страну, и пошли отвлекающие новости про эскалацию с Россией.
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11.11.2021 00:06 Ответить
Ну ты и феерический... У меня уже трое знакомых от него умерло, сам только переболел... А тебе идиоту все фейковое...
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11.11.2021 02:28 Ответить
теперь у тебя по-настоящему трое знакомых умрут от короновируса чтоб ты не лгал в следующий раз! И переболеешь сам, идиот!
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11.11.2021 11:34 Ответить
Мдя... Еще и малолетка... Ты же утверждаешь, что он фейковый и тут же что от него умрут... Клинический идиот... Когда потеряешь запахи и вкус, главное продолжай верить, что это все фейк и не обращайся в больницу...
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11.11.2021 18:22 Ответить
Коли вже здохне Кравчук. Хочу свята.
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11.11.2021 00:22 Ответить
ты первый в очереди.
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11.11.2021 00:54 Ответить
Спочатку Кравчук, потім ти.
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11.11.2021 01:07 Ответить
 
 