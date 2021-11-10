Ситуація на Донбасі погіршилася, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен після чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій заявив про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення ще більше погіршилася. З моменту останнього засідання ТКГ Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 6 тис. 746 порушень режиму припинення вогню, включно з 1 тис 451 вибухом. За останній тиждень жовтня місія засвідчила найбільшу кількість порушень липня 2020 року", - зазначив Кіннунен.

Він додав, що наявність і використання систем озброєння, заборонених взаємними зобов'язаннями сторін у рамках Мінських угод, викликає побоювання через ризик подальшої ескалації.

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Крім того, за словами Кіннунена, останнім часом СММ ОБСЄ стикається зі збільшенням труднощів під час виконання свого мандата на сході України. Зокрема, за останні два тижні місія зіткнулася з 37 випадками обмежень свободи пересування, два з яких – на підконтрольній уряду території.