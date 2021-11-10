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Ситуація на Донбасі погіршилася, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Ситуація на Донбасі погіршилася, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен після чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій заявив про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення ще більше погіршилася. З моменту останнього засідання ТКГ Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 6 тис. 746 порушень режиму припинення вогню, включно з 1 тис 451 вибухом. За останній тиждень жовтня місія засвідчила найбільшу кількість порушень липня 2020 року", - зазначив Кіннунен.

Він додав, що наявність і використання систем озброєння, заборонених взаємними зобов'язаннями сторін у рамках Мінських угод, викликає побоювання через ризик подальшої ескалації.

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Крім того, за словами Кіннунена, останнім часом СММ ОБСЄ стикається зі збільшенням труднощів під час виконання свого мандата на сході України. Зокрема, за останні два тижні місія зіткнулася з 37 випадками обмежень свободи пересування, два з яких – на підконтрольній уряду території.

Автор: 

ОБСЄ (3502) Донбас (22354) Кіннунен Мікко (9)


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Топ коментарі
+7
Зепрезедент пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят его СВАТЫ.
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10.11.2021 22:37
+3
Хто воює, а хто торгує. ЗЕбарига на крові.
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10.11.2021 22:42
+2
Организм уверяет,что все тихо и мирно благодаря его гениальному руководству
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10.11.2021 22:21
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Эх жаль нет у нас своего Манергейма ,правда Яценюк есть ,но у него что-то стена не склеилась ..
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10.11.2021 22:18 Відповісти
Зате у вас є *****, тішся цим, кацапчику
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11.11.2021 07:51 Відповісти
Подписываться было ни к чему ,мне пох кацапчик ты или нет.
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11.11.2021 18:12 Відповісти
Организм уверяет,что все тихо и мирно благодаря его гениальному руководству
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10.11.2021 22:21 Відповісти
Алиев тридцать лет терпел этих мерзопакостных болтунов из ОБСЕ, а потом выкинул эту сволочь на мороз.
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10.11.2021 22:24 Відповісти
Зепрезедент пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят его СВАТЫ.
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10.11.2021 22:37 Відповісти
Хто воює, а хто торгує. ЗЕбарига на крові.
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10.11.2021 22:42 Відповісти
І що ж це за режим припинення вогню з 6746 порушень та 1451 вибухами?.. І це тільки офіційно...
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10.11.2021 22:50 Відповісти
Щас все дружно выразят крайнюю озабоченность и большую обеспокоенность
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10.11.2021 23:36 Відповісти
главное перестать... (с)
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10.11.2021 23:48 Відповісти
дайте ему ещё второй срок, а то на первом он облажался...
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10.11.2021 23:49 Відповісти
Чем хуже - тем лучше!, как говорил в своё время (70-е) великий и мудрый китайский кормчий-вождь Мао Цзедун.
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10.11.2021 23:59 Відповісти
она ухудшается чтобы отвести гнев людей из-за локдауна и принудительной вакцинации от фейкового короновируса... Зеленский паникует потому что приходят новости со всех регионов люди уже на грани срыва, вот он сегодня выступил с речью что вакцинация объединит страну, и пошли отвлекающие новости про эскалацию с Россией.
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11.11.2021 00:06 Відповісти
Ну ты и феерический... У меня уже трое знакомых от него умерло, сам только переболел... А тебе идиоту все фейковое...
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11.11.2021 02:28 Відповісти
теперь у тебя по-настоящему трое знакомых умрут от короновируса чтоб ты не лгал в следующий раз! И переболеешь сам, идиот!
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11.11.2021 11:34 Відповісти
Мдя... Еще и малолетка... Ты же утверждаешь, что он фейковый и тут же что от него умрут... Клинический идиот... Когда потеряешь запахи и вкус, главное продолжай верить, что это все фейк и не обращайся в больницу...
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11.11.2021 18:22 Відповісти
Коли вже здохне Кравчук. Хочу свята.
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11.11.2021 00:22 Відповісти
ты первый в очереди.
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11.11.2021 00:54 Відповісти
Спочатку Кравчук, потім ти.
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11.11.2021 01:07 Відповісти
 
 