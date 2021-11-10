РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4573 посетителя онлайн
Новости
5 154 29

США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве, - Блинкен

США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве, - Блинкен

США и Украина подписали обновленную хартию о стратегическом партнерстве стран.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД Украины подписали сегодня, подтверждает непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – заявил Блинкен на пресс-конференции.

По его словам, в документе отмечаются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщал, что 10 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут обновленную "хартию, чтобы в ней шла речь о вызовах 21 века".

Читайте также: США предупредили Россию о последствиях концентрации войск возле Украины, - Госдеп

Автор: 

США (26489) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Текст в студию ,опять меморандум ни о чём или есть конкретные вещи ...
показать весь комментарий
10.11.2021 22:19
+5
Україна повинна розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантувало б безпеку.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:57
+4
Краще б визнали Україну стратегічним партнером США поза НАТО.
Це був би реальний крок підтримки України.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Текст в студию ,опять меморандум ни о чём или есть конкретные вещи ...
показать весь комментарий
10.11.2021 22:19 Ответить
Добре, що хоча б на словах підтримують Україну. Крок вперед від політики Абамки.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:33 Ответить
В этой ситуации я больше словам Блинкена доверяю, чем Кулебе. Но надо обязательно посмотреть текст. Уже подписывали в свое время.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:58 Ответить
"Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД (Украины - ИФ) подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, в документе подчеркиваются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.

"США намерены помогать Украине стать энергетически независимой, добиться декарбонизации экономики, либерализации энергетического сектора. Также речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов, интеграции с европейской системой электроснабжения, модернизации атомной сферы, отходе от использования угля", - отмечается в хартии.

Также в ней говорится о готовности США работать над тем, чтобы РФ "не использовала энергетику в качестве геополитического оружия".

Кроме того, США обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе против коррупции".

"США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского народа", - подчеркивается в хартии.


Бликен также отметил, что Вашингтон обеспокоен "напряженностью на границе России и Украины", поскольку опасается "повторения событий 2014 года".

"Мы приветствуем сдержанность наших украинских партнеров и коллег, которую они продолжают демонстрировать, поскольку провокации, которые мы наблюдаем, исходят не от них, а со стороны России", - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы", - сказал госсекретарь США.
показать весь комментарий
11.11.2021 04:59 Ответить
https://mfa.gov.ua/news/hartiya-strategichnogo-partnerstva-********-ssha В основному за все хороше, проти всього поганого...
показать весь комментарий
11.11.2021 09:27 Ответить
Краще б визнали Україну стратегічним партнером США поза НАТО.
Це був би реальний крок підтримки України.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:20 Ответить
как они могут подписывать такие документы со страной, которая не уверена, сколько у нас осталось Джавелинов и куда подевались выданные?
показать весь комментарий
10.11.2021 23:15 Ответить
А откуда Вы знаете что они не уверенны? Вы серьезно думаете что разведка США глубоко не отслеживает поставки своего оружия в разные страны?
показать весь комментарий
10.11.2021 23:24 Ответить
отсюда

Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе Источник:

Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК "Javelin", - Генштаб ВСУ Источник:
показать весь комментарий
10.11.2021 23:45 Ответить
Танки не можуть замінити протитанкову зброю.
показать весь комментарий
11.11.2021 00:15 Ответить
Я думаю как раз наоброт - США ЗНАЮТ и отслеживают ситуацию с поставками оружия в Украину.
Потому и не доверяют Украине - потому что вчера поставили Джавелины, а завтра их продают на черном рынке.
показать весь комментарий
10.11.2021 23:46 Ответить
Для особо одаренных: https://interfax.com.ua/news/economic/494636.html https://interfax.com.ua/news/economic/494636.html

показать весь комментарий
11.11.2021 00:06 Ответить
ну так уже, переверните календарь в методичках...
показать весь комментарий
10.11.2021 23:25 Ответить
Та этот бот подоляковский как обычно даёт ссылку где абсолютно ни чего нет в подтверждение его слов.кроме того что мы танки на экспорт делаем ,кацапы тоже от этого на дерьмо исходят
показать весь комментарий
11.11.2021 00:03 Ответить
Надеюсь что оно по ссылкам переходить умеет.
http://videoroi.ru/video/nasha-rasha-beljakov-gotovit-po-receptu.html

Непростое дело для некоторых зарубежные блюда готовить...
показать весь комментарий
11.11.2021 00:10 Ответить
Україна повинна розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантувало б безпеку.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:57 Ответить
Типичная зрада.
показать весь комментарий
10.11.2021 23:24 Ответить
Ну что, как говорится - God Bless America
показать весь комментарий
10.11.2021 23:33 Ответить
деж. промокашка ни о чем...печалька..
показать весь комментарий
10.11.2021 23:46 Ответить
хартия это что, синоним меморандума, где никто ни за что не отвечает?
показать весь комментарий
11.11.2021 00:01 Ответить
Непокабелимая ли?
показать весь комментарий
11.11.2021 14:05 Ответить
завтра хлебушек Скабеевой будет чёрствым
показать весь комментарий
11.11.2021 00:04 Ответить
Nice🇺🇸🇺🇦
показать весь комментарий
11.11.2021 00:37 Ответить
аХент кремля Ермак поехал в с делегацией Украины в Вашингтон, где подписали хартию о сотрудничестве
В чем подвох 😑
показать весь комментарий
11.11.2021 04:57 Ответить
В Украины есть единственный выход - стать страной стратегических интересов США.
показать весь комментарий
11.11.2021 17:15 Ответить
 
 