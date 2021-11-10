США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве, - Блинкен

США и Украина подписали обновленную хартию о стратегическом партнерстве стран.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД Украины подписали сегодня, подтверждает непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – заявил Блинкен на пресс-конференции.

По его словам, в документе отмечаются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщал, что 10 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут обновленную "хартию, чтобы в ней шла речь о вызовах 21 века".

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