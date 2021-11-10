США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве, - Блинкен
США и Украина подписали обновленную хартию о стратегическом партнерстве стран.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД Украины подписали сегодня, подтверждает непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – заявил Блинкен на пресс-конференции.
По его словам, в документе отмечаются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщал, что 10 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут обновленную "хартию, чтобы в ней шла речь о вызовах 21 века".
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По его словам, в документе подчеркиваются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.
"США намерены помогать Украине стать энергетически независимой, добиться декарбонизации экономики, либерализации энергетического сектора. Также речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов, интеграции с европейской системой электроснабжения, модернизации атомной сферы, отходе от использования угля", - отмечается в хартии.
Также в ней говорится о готовности США работать над тем, чтобы РФ "не использовала энергетику в качестве геополитического оружия".
Кроме того, США обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе против коррупции".
"США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского народа", - подчеркивается в хартии.
Бликен также отметил, что Вашингтон обеспокоен "напряженностью на границе России и Украины", поскольку опасается "повторения событий 2014 года".
"Мы приветствуем сдержанность наших украинских партнеров и коллег, которую они продолжают демонстрировать, поскольку провокации, которые мы наблюдаем, исходят не от них, а со стороны России", - заявил госсекретарь США.
Блинкен добавил, что администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.
"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы", - сказал госсекретарь США.
Це був би реальний крок підтримки України.
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Непростое дело для некоторых зарубежные блюда готовить...
В чем подвох 😑