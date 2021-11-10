США предупредили Россию о последствиях концентрации войск возле Украины, - Госдеп
США предупредили власти РФ о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной
Об этом заявила помощница главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В интервью агентству Associated Press она указала, что российские официальные лица уведомлены Вашингтоном о "возможных последствиях" за "необычную военную активность близ Украины".
Донфрид в составе американской делегации под руководством главы ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе посетила Москву, а затем отправилась в Киев.
"Каждый раз, когда мы видим подозрительную российскую военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность у США", - добавила она.
Помощница госсекретаря США также отметила, что Вашингтон будет "продолжать поддерживать Украину и осуждать любую российскую агрессию в отношении Украины в любом виде".
Говоря о переговорах в Москве, Донфрид сказала, что директор ЦРУ "успешно передал то послание, которое он считал необходимым до них донести".
"Мы будем продолжать очень тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной", - подчеркнула она. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
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Но я вот третий день наблюдаю выдвижение мобилизованных на пункты сбор. С вещами..
якщо самі, тобто, ЗЄ-льоні не скурвляться з рашкою остаточно
ході - реально хана
буде як у Афгані із "мудрим афганським нарідом"
Скаже ще нам потім - вони не нападають, а відсувають українські кордони.
Ізьясняйтєсь, пажалуйста , чєлавєчєскай мовою. Я сабачью речь нє панімаю.
Україні потрібен Гетьман !
бл.-ди ЗЕльоні
пете-1***** или уже отречься от него?
Атаман Серко классно воевал.
У московських джерелах 1618 року нашого гетьмана було поіменовано не інакше, як «всепагубный враг Сагайдачный»
https://artefact.org.ua/history/oblozhena-moskva-sagaydachniy-ta-kozaki-pid-stinami-kremlya.html
_Эскалация, таким образом, гарантирована! В ответ на отказ от ЯО от "гарантов" - обеспокоенность... Да пошли вы, суки!
они могуть сделать ВСЕ !
но будет достаточно и немножко
Китай небезпідставно вважає, що очільники тимчасової адміністрації північної труби вже мишей не ловлять і мають отримати посади біля вікон. Чи по вашому - піти на відпочинок.
А нам розповідають байки, що всього загинуло 27 мільйонів як військових, так і цивільних.
Брехуни кацапські.
это "ниочем". Если кого-то предупреждаешь, то ты очерчиваешь рамки дозволенного, определяешь точные даты выполнения и называешь конкретные "последствия" для нарушителя (возможно не все сразу для козыря в рукаве).
А это всё пустой трёп, как и сказочки голобородьки/недерогеньких/антико-ко-коррупционеров/борцунов/барыгоборцев. Соглашения меркель-байдена по сп2 показывает как фактически идёт бурутьба
Вірю. Саме такі і будуть наслідки.
Филипп Филиппыч,мы наверное этому быдлу ввели тройную дозу дебилизма...
Доктор Борменталь,не ошибается тот,кто ничего не делает...
Тоді теж у квітні москалі затіяли нарощування сил на нашому кордоні і "животворящого" змусили відреагувати.
Тепер ситуація повторюється. Скільки візитів американських високопоставлених чинуш уже на москву було. І знову чутки про наступну зустріч "святого" з фюрером.
Головне, що стурбованість не втрачають. Без неї - нікуди.
Дякую, мені приємно, що Ви так кажете.
Я - помаленьку, не була вдома два роки. Поки зауважила, що продавці дуже гарно обслуговують - ввічливо, з поясненнями і побажаннями гарного дня. Мене нарешті обслужили українською в одному магазині, в якому раніше вперто відповідали російською. Ще один є на перевірку. )))
Вже минулого разу помітила, що йти через пішохідний перехід стало менш страшно.
Тенденція зберігається: зупиняються нормально (і стоять чекають), а не летять і гальмують вже перед тобою, або взагалі - їдуть собі далі, поки ти стоїш серед того переходу.
Сильно ніде поки не була: самі знаєте ситуацію.
Сигаретний дим на вулиці - не приємний. Від цього відвикла зовсім.
Ще трошки побуду.
Сумно, що в Україні така неймовірна нетерпимість до іншої думки. Не ворожої, просто - іншої. Я завжди відкрита до коректної дискусії і обміну аргументами, але на даному ресурсі (це вже давно не форум) це - фактично не можливо.
Те, що відбувається, то найперше - криза людяності. Потім вже - соціальна, економічна (бахне так, що мало не буде). І мені як гуманісту нестерпно боляче, це просто вибило з під ніг мої світоглядні засади. Але я справлюся. Шок вже пройшов.
Тому на тлі цієї кризи добра, людяності, розуміння Ваші побажання лунають ще пронизливіше. Дякую Вам. І навзаєм. Здоров'я та щастя.
Мені не подобаються ці інтенсивні контакти, які мають місце.
Причому, їздять американці на рашку, а не москалі у Штати.
Я це розглядаю як те, що прохання про зустріч йде саме від США.
І як коментував один американський ресурс: адміністрація вважає, що потрібен діалог, незважаючи на розбіжності. Але щось його як би забагато, імхо.
Перечень последствий концентрации российских войск возле Украины, о которых США предупредили Россию:
1) коэффициент (степень) концентрации российских войск возле Украины увеличится;
2) количество российских военнослужащих, приходящееся на единицу площади возле Украины, увеличится;
3) площадь, приходящаяся на одного российского военнослужащего возле Украины, уменьшится.
За проявленную озабоченность последствиями концентрации российских войск возле Украины и в связи с тем, что медали цеплять больше некуда, главу Пентагона Ллойда Джеймса Остина III наградить ценным подарком - флеш-картою 125 мегабайт с записью сингла группы Запрещённые Барабанщики "Убили негра".
- Морду бить будут!
- Ааа...