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США предупредили Россию о последствиях концентрации войск возле Украины, - Госдеп

США предупредили Россию о последствиях концентрации войск возле Украины, - Госдеп

США предупредили власти РФ о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной

Об этом заявила помощница главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В интервью агентству Associated Press она указала, что российские официальные лица уведомлены Вашингтоном о "возможных последствиях" за "необычную военную активность близ Украины".

Донфрид в составе американской делегации под руководством главы ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе посетила Москву, а затем отправилась в Киев.

Также читайте: Мы обеспокоены активностью российских войск на границе с Украиной, - Госдеп США

"Каждый раз, когда мы видим подозрительную российскую военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность у США", - добавила она.

Помощница госсекретаря США также отметила, что Вашингтон будет "продолжать поддерживать Украину и осуждать любую российскую агрессию в отношении Украины в любом виде".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Остин обеспокоен наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживает контакты с Европой касательно ситуации, - Кирби

Говоря о переговорах в Москве, Донфрид сказала, что директор ЦРУ "успешно передал то послание, которое он считал необходимым до них донести".

"Мы будем продолжать очень тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной", - подчеркнула она. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Читайте также: США консультируются с союзниками по ситуации на границе РФ и Украины, – Госдеп

Автор: 

армия РФ (19106) Госдепартамент США (1823) россия (95402) США (26489)


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Топ комментарии
+46
Наші навіть не озабочені.
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10.11.2021 20:06
+33
хто б про нас ще потурбувався, крім Дядьки Сема!

Україні потрібен Гетьман !
бл.-ди ЗЕльоні
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10.11.2021 20:07
+28
Наши озабочены, как бы побольше помочь кремлёвской крысе и всей кремлёвской нечисти...
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10.11.2021 20:17
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Врьотє.(мєндєль 2.0)
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10.11.2021 20:02 Ответить
Озабоченці попередили шо озаботяться ще більше...
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10.11.2021 20:05 Ответить
Наші навіть не озабочені.
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10.11.2021 20:06 Ответить
Наши озабочены, как бы побольше помочь кремлёвской крысе и всей кремлёвской нечисти...
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10.11.2021 20:17 Ответить
Чого ж, і навіть дуже озабочені прищучити Порошенка як оліхарха після його "номера" з продажею телеканалів
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10.11.2021 20:54 Ответить
может на словах наши публично ничего не говорят.
Но я вот третий день наблюдаю выдвижение мобилизованных на пункты сбор. С вещами..
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10.11.2021 21:29 Ответить
Дядко Сем зараз наша єдина надія.....
якщо самі, тобто, ЗЄ-льоні не скурвляться з рашкою остаточно
ході - реально хана
буде як у Афгані із "мудрим афганським нарідом"
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10.11.2021 20:09 Ответить
Піддайте ще під дупу зеленському, бо він разєян впритул не бачить.
Скаже ще нам потім - вони не нападають, а відсувають українські кордони.
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10.11.2021 20:06 Ответить
Це може бути після його каденції, гикнуться гроші "Приватбанка.
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10.11.2021 20:57 Ответить
Всегда поражала тупая сельская логика с "непониманием очевидного", точнее имитация непонимания. Власть все видит и знает, но мнению украинской разведки нет однозначной подготовки Раши к войне. Только про это пишут сми, но тупые селяне понимают по-своему, как им хочется. Задолбали эти псевдопатриоты!
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25.11.2021 17:07 Ответить
Задовбаний, а ви с какой дьарьовні пажаловалі?
Ізьясняйтєсь, пажалуйста , чєлавєчєскай мовою. Я сабачью речь нє панімаю.
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25.11.2021 19:33 Ответить
Попередили? До сраки це все. Потрібно переходити від слів до справи
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10.11.2021 20:06 Ответить
хто б про нас ще потурбувався, крім Дядьки Сема!

Україні потрібен Гетьман !
бл.-ди ЗЕльоні
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10.11.2021 20:07 Ответить
Сагайдачний?
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10.11.2021 20:08 Ответить
є або Гетьман, або хло на піаніні - посередені немає
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10.11.2021 20:10 Ответить
Сагайдачный нам бы не помешал....или Полуботок с Мазэпою....Хмельницких не предлагать!
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10.11.2021 20:16 Ответить
Новый Мазепа по идее должен сейчас ещё служить пете-1 ***** или уже отречься от него?
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10.11.2021 20:32 Ответить
Но Сагайдачный мог разрушить Москву и не стал этого делать. А зря - решил бы для нас эту проблему и не было б трехсот лет московской оккупации.
Атаман Серко классно воевал.
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10.11.2021 23:14 Ответить
Сагайдачний і Дорошенко біля Арбатських воріт. Москва (1618)

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10.11.2021 20:36 Ответить
Очень жаль, что тогда недовели дело до конца.
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10.11.2021 23:15 Ответить
Это бредятина какая-то.
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11.11.2021 06:51 Ответить
Садісь. "Двойка".

У московських джерелах 1618 року нашого гетьмана було поіменовано не інакше, як «всепагубный враг Сагайдачный»
https://artefact.org.ua/history/oblozhena-moskva-sagaydachniy-ta-kozaki-pid-stinami-kremlya.html

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11.11.2021 10:00 Ответить
В 41-м, увы, тоже не разрушили Москву.
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11.11.2021 14:12 Ответить
А вот и он...
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11.11.2021 11:25 Ответить
"...будь-яка ескалація або агресивні дії зумовить серйозне занепокоєння у США"
_Эскалация, таким образом, гарантирована! В ответ на отказ от ЯО от "гарантов" - обеспокоенность... Да пошли вы, суки!
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10.11.2021 20:07 Ответить
Интересно и что американцы могут сделать?
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10.11.2021 20:08 Ответить
они ?
они могуть сделать ВСЕ !
но будет достаточно и немножко
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10.11.2021 20:11 Ответить
Нічого не можуть... Їм по барабану Європа... А тим більше Україна якась...
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10.11.2021 20:11 Ответить
поруччик припинити паніку, беріть револьвер та стріляйтесь в дальньому окопчику !
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10.11.2021 20:12 Ответить
Могут американцы,ой могут! У коленовставателей в Подольске,в архиве,есть настоящая История. Её читающие,т.е. ныне находящиеся при власти в РФ,лично для себя всё воспринимают адекватно. Потому и не пырхают пока против реальной силы!
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10.11.2021 20:17 Ответить
И что же там такое написано? Вроде когда Московское царство присоединяло Украину, США не было и в зародыше.
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10.11.2021 20:29 Ответить
Написано - москалі то сволота.
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10.11.2021 20:52 Ответить
З того часу зародиш виріс став маньяком, але і дещо постарів.
Китай небезпідставно вважає, що очільники тимчасової адміністрації північної труби вже мишей не ловлять і мають отримати посади біля вікон. Чи по вашому - піти на відпочинок.
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10.11.2021 21:06 Ответить
У Архіві Міноборони РФ у Подольську містяться 40 мільйонів карток на загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців Красної Армії у 1941-1945 роках.
А нам розповідають байки, що всього загинуло 27 мільйонів як військових, так і цивільних.
Брехуни кацапські.
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10.11.2021 20:44 Ответить
подумаешь американцы переживают про нападении россии... сейчас зеленый снова соберет снбо и будут принимать важные решения - как бороться с порошенко
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10.11.2021 20:11 Ответить
Если бы не было США, Куйло дано бы уже распоясовался. А так гниду сдерживает страх перед серьёзными потерями от американского оружия в руках украинцев, имеющегося и будущего.
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10.11.2021 20:15 Ответить
... любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность у США", - добавила она. Источник:
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10.11.2021 20:26 Ответить
про "можливі наслідки" (c)
это "ниочем". Если кого-то предупреждаешь, то ты очерчиваешь рамки дозволенного, определяешь точные даты выполнения и называешь конкретные "последствия" для нарушителя (возможно не все сразу для козыря в рукаве).

А это всё пустой трёп, как и сказочки голобородьки/недерогеньких/антико-ко-коррупционеров/борцунов/барыгоборцев. Соглашения меркель-байдена по сп2 показывает как фактически идёт бурутьба
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10.11.2021 20:29 Ответить
Когда говорят "я тебе пстды дам" не уточняют по каким частям тела и какими предметами будут ее давать.
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10.11.2021 20:49 Ответить
ага, ага, пока только говорильней всё и заканчивается. Хотя нет! В ситуации с СП2 ударили языком русне по жопе... Это было, помню. Это позор и самое обидное, что менять в обратную сторону никто менять ничего не собирается.
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10.11.2021 20:57 Ответить
А Вы хотите чтобы у нас в стране 73% зембицилов клована выбирали, который не видит рашистских войск у себя в стране, а американцы свои войска присылали воевать?
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10.11.2021 21:06 Ответить
як отриають по челюсті,тоді зрозуміють.
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10.11.2021 20:33 Ответить
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10.11.2021 20:36 Ответить
Ніяк не вгамуються невгамовні піндоси ,зелена пліснява вже сказала що ніякої концентраціі московських братів на кордоні нема !!!))
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10.11.2021 20:40 Ответить
США попереджає, Європа турбується, а "Васька слухає і їсть"
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10.11.2021 20:48 Ответить
"будь-яка ескалація або агресивні дії зумовить серйозне занепокоєння у США".

Вірю. Саме такі і будуть наслідки.
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10.11.2021 20:50 Ответить
Так зебуїни недавно сказали, що нема ніякої концентрації військ. Ох уж ці брехливі загниваючі США...
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10.11.2021 20:52 Ответить
Ну, а зеля чьо?
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10.11.2021 21:00 Ответить
тренує орган для чергової гри на роялі
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10.11.2021 21:20 Ответить
А бубочка щасливий, селфі робить, в країні все добре, і хвилюватися немає за що...🤬
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10.11.2021 21:02 Ответить
Доктор Борменталь,что то наши Шариковы буянят по белу Свету,то Белорусь,то Украина, сегодня на Казахстан наехали...

Филипп Филиппыч,мы наверное этому быдлу ввели тройную дозу дебилизма...

Доктор Борменталь,не ошибается тот,кто ничего не делает...
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10.11.2021 21:04 Ответить
Так "козак" же "грізно" порозмовляв з х***ом у червні і ніби дав йому 6 місяців =на виправлення=. Невже не подіяло ? Ай-яй-яй.

Тоді теж у квітні москалі затіяли нарощування сил на нашому кордоні і "животворящого" змусили відреагувати.

Тепер ситуація повторюється. Скільки візитів американських високопоставлених чинуш уже на москву було. І знову чутки про наступну зустріч "святого" з фюрером.

Головне, що стурбованість не втрачають. Без неї - нікуди.
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10.11.2021 21:11 Ответить
Привіт,Vedana! Ви зараз в Україні? Радий,дуже радий.Як Ви,що змінилося з тих пір,як були в нас раніше? Надовго до нас?
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10.11.2021 21:20 Ответить
Привіт, Georg.
Дякую, мені приємно, що Ви так кажете.

Я - помаленьку, не була вдома два роки. Поки зауважила, що продавці дуже гарно обслуговують - ввічливо, з поясненнями і побажаннями гарного дня. Мене нарешті обслужили українською в одному магазині, в якому раніше вперто відповідали російською. Ще один є на перевірку. )))

Вже минулого разу помітила, що йти через пішохідний перехід стало менш страшно.
Тенденція зберігається: зупиняються нормально (і стоять чекають), а не летять і гальмують вже перед тобою, або взагалі - їдуть собі далі, поки ти стоїш серед того переходу.

Сильно ніде поки не була: самі знаєте ситуацію.

Сигаретний дим на вулиці - не приємний. Від цього відвикла зовсім.

Ще трошки побуду.
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10.11.2021 21:47 Ответить
Добре,Vedana! Мені приємно,що Ви помітили позитивні зміни. Я їх те ж інколи помічаю, але не в такому обсязі як Ви. Воно й зрозуміло: око замилюється... Радує,що ви приїхали в кращу країну, ніж бачили два роки тому. Це маленьке досягнення для кожного з нас. Бо песимізм більшості вже дістав!
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10.11.2021 22:03 Ответить
Vedana,бажаю успіхів у всіх ваших справах! Радію,що Ви в Україні! Ми не завжди згодні один з одним в наших диспутах,але ж Ви патріотка! Дякую Вам,та бажаю родині вашій добра та щастя!
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11.11.2021 18:51 Ответить
Georg, це - абсолютно нормально (більше того, корисно і потрібно), коли погляди не завжди збігаються, ми ж не клони. Розмаїття думок збагачує.

Сумно, що в Україні така неймовірна нетерпимість до іншої думки. Не ворожої, просто - іншої. Я завжди відкрита до коректної дискусії і обміну аргументами, але на даному ресурсі (це вже давно не форум) це - фактично не можливо.

Те, що відбувається, то найперше - криза людяності. Потім вже - соціальна, економічна (бахне так, що мало не буде). І мені як гуманісту нестерпно боляче, це просто вибило з під ніг мої світоглядні засади. Але я справлюся. Шок вже пройшов.

Тому на тлі цієї кризи добра, людяності, розуміння Ваші побажання лунають ще пронизливіше. Дякую Вам. І навзаєм. Здоров'я та щастя.
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13.11.2021 16:06 Ответить
Після договорняків можна і стурбованість оголосити.
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10.11.2021 21:59 Ответить
От це справді те, що турбує.
Мені не подобаються ці інтенсивні контакти, які мають місце.

Причому, їздять американці на рашку, а не москалі у Штати.
Я це розглядаю як те, що прохання про зустріч йде саме від США.
І як коментував один американський ресурс: адміністрація вважає, що потрібен діалог, незважаючи на розбіжності. Але щось його як би забагато, імхо.
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10.11.2021 22:34 Ответить
Дипломатия дело тонкое что Восток....,к примеру в Черном море сейчас три американских военных корабля катаются .типа учения НАТО проходят.... совместно с Румынией и Болгарией....братская Турция совсем рядом...Заберу я у вас Джавелины... зачем они вам?
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10.11.2021 21:12 Ответить
2 эскадрильи истребителей F-15 переброшены в Румынию...как думаете.. на хрена они там? Молдову защищать или Украину?
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10.11.2021 21:19 Ответить
Естественно:геостратегические интересы США! И что же входит в эти самые геостратегические интересы? Много чего,в том числе Румыния и Украина!
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10.11.2021 21:25 Ответить
Ответ почти правильный,добавлю..Ллойд Остин глава Пентагона прилетал в Киев 20 октября вовсе не случайно и не на прогулку...
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10.11.2021 21:33 Ответить
Я Вам скажу наступне, крім супутникової інформації, США мають масу іншої розвідувальної інформації. Зокрема радіоелектроної та агентурної. Тому і здійснюють реальні кроки із не допущення чергової авантюри божевільних.
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10.11.2021 23:40 Ответить
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10.11.2021 21:23 Ответить
А наших пінзюків папєрєділі, а то вони знову почнуть тошнити: "ви фсьо фрьотє, нічаво нє відна".
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10.11.2021 21:28 Ответить
ХРАНИ БОЖЕ АМЕРИКУ!
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10.11.2021 21:33 Ответить
Почему?
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11.11.2021 06:54 Ответить
Те дивне відчуття коли американці більше піклуються про безпеку України чим зьозіки ...
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10.11.2021 22:27 Ответить
В конце концов украинская зеленская разведка убедит США, что никакой опасностиот рашки нет...
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10.11.2021 23:46 Ответить
В Штатах дебилов в разведке не держат.
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10.11.2021 23:50 Ответить
Штатам надо свою авиацию в Польшу и Украину перебросить , много не надо сотню F-15, F-16 И это на ***** подействует в сотню раз круче любых уговоров.
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10.11.2021 23:49 Ответить
Петра до студії! Він краще за єнота!
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10.11.2021 23:51 Ответить
В смысле? Это такое образное мышление селян? Хоть кого-то к власти, хоть енота, хоть Петра? Может крокодила Гену позовем с Чебурашкой? Селяне, вы вааще ауу? )))
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25.11.2021 16:58 Ответить
А тем временем клоун в спортзале майку сушит ...
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10.11.2021 23:53 Ответить
А талибанскую активность уже схавали, всё нормально?
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11.11.2021 06:56 Ответить
А что вьІ хотите от США, если у нас 60% населения по ... война на востоке, а 20% вообще агентура Кремля. АмериканцьІ хоть тьІкают пуйла носом в дерьмо и предупреждают, а половина наших депутатов впритьІк не видит ордьІнские войска ряд с нашими границами.
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11.11.2021 08:46 Ответить
"Первый БЛИН(кен) - комом"©
Перечень последствий концентрации российских войск возле Украины, о которых США предупредили Россию:
1) коэффициент (степень) концентрации российских войск возле Украины увеличится;
2) количество российских военнослужащих, приходящееся на единицу площади возле Украины, увеличится;
3) площадь, приходящаяся на одного российского военнослужащего возле Украины, уменьшится.
За проявленную озабоченность последствиями концентрации российских войск возле Украины и в связи с тем, что медали цеплять больше некуда, главу Пентагона Ллойда Джеймса Остина III наградить ценным подарком - флеш-картою 125 мегабайт с записью сингла группы Запрещённые Барабанщики "Убили негра".
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11.11.2021 11:29 Ответить
Що ж там за наслідки, хотілось би дізнатись?
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11.11.2021 12:52 Ответить
Мда при Трампе как то по эффективнее предупреждали, полетами б52 над Украиной. И сразу успокоили ***** а тут уже которую неделю озабочены.
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11.11.2021 13:57 Ответить
- А что такое "ультиматум"?
- Морду бить будут!
- Ааа...
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25.11.2021 16:55 Ответить
 
 