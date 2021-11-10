США предупредили Россию о последствиях концентрации войск возле Украины, - Госдеп

США предупредили власти РФ о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной

Об этом заявила помощница главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В интервью агентству Associated Press она указала, что российские официальные лица уведомлены Вашингтоном о "возможных последствиях" за "необычную военную активность близ Украины".

Донфрид в составе американской делегации под руководством главы ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе посетила Москву, а затем отправилась в Киев.

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"Каждый раз, когда мы видим подозрительную российскую военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность у США", - добавила она.

Помощница госсекретаря США также отметила, что Вашингтон будет "продолжать поддерживать Украину и осуждать любую российскую агрессию в отношении Украины в любом виде".

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Говоря о переговорах в Москве, Донфрид сказала, что директор ЦРУ "успешно передал то послание, которое он считал необходимым до них донести".

"Мы будем продолжать очень тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной", - подчеркнула она. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

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