США попередили Росію про наслідки концентрації військ біля України, - Держдеп

США попередили владу РФ про потенційні негативні наслідки посилення присутності російських військ поблизу кордону з Україною.

Про це заявила помічниця глави Держдепу з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В інтерв'ю агентству Associated Press вона зазначила, що Вашингтон повідомив російських офіційних осіб про "можливі наслідки" за "незвичайну військову активність поблизу України".

Донфрід у складі американської делегації під керівництвом глави ЦРУ Вільяма Бернса минулого тижня відвідала Москву, а потім поїхала до Києва.

"Щоразу, коли ми бачимо підозрілу російську військову активність поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація або агресивні дії зумовить серйозне занепокоєння у США", - додала вона.

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Помічниця держсекретаря США також зазначила, що Вашингтон "продовжить підтримувати Україну й засуджувати будь-яку російську агресію щодо України в будь-якому вигляді".

Говорячи про переговори в Москві, Донфрід зазначила, що директор ЦРУ "успішно передав те послання, яке він вважав за необхідне до них донести".

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"Ми й надалі дуже ретельно стежитимемо за тим, що росіяни роблять на кордоні з Україною", - наголосила вона. Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що в США занепокоєні переміщенням російських військ у районі кордону з Україною і закликають Москву прояснити свої наміри.