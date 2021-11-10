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США попередили Росію про наслідки концентрації військ біля України, - Держдеп

США попередили Росію про наслідки концентрації військ біля України, - Держдеп

США попередили владу РФ про потенційні негативні наслідки посилення присутності російських військ поблизу кордону з Україною.

Про це заявила помічниця глави Держдепу з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В інтерв'ю агентству Associated Press вона зазначила, що Вашингтон повідомив російських офіційних осіб про "можливі наслідки" за "незвичайну військову активність поблизу України".

Донфрід у складі американської делегації під керівництвом глави ЦРУ Вільяма Бернса минулого тижня відвідала Москву, а потім поїхала до Києва.

"Щоразу, коли ми бачимо підозрілу російську військову активність поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація або агресивні дії зумовить серйозне занепокоєння у США", - додала вона.

Читайте: Глава Пентагону Остін стурбований нарощуванням військ РФ біля кордону України та підтримує контакти з Європою щодо ситуації, - Кірбі

Помічниця держсекретаря США також зазначила, що Вашингтон "продовжить підтримувати Україну й засуджувати будь-яку російську агресію щодо України в будь-якому вигляді".

Говорячи про переговори в Москві, Донфрід зазначила, що директор ЦРУ "успішно передав те послання, яке він вважав за необхідне до них донести".

Також читайте: Київ та Вашингтон не мають розбіжностей щодо оцінки безпекової ситуації довкола України, - Кулеба

"Ми й надалі дуже ретельно стежитимемо за тим, що росіяни роблять на кордоні з Україною", - наголосила вона. Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що в США занепокоєні переміщенням російських військ у районі кордону з Україною і закликають Москву прояснити свої наміри.

Автор: 

армія рф (17255) Держдепартамент США (1619) росія (64984) США (22614)


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Топ коментарі
+46
Наші навіть не озабочені.
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10.11.2021 20:06
+33
хто б про нас ще потурбувався, крім Дядьки Сема!

Україні потрібен Гетьман !
бл.-ди ЗЕльоні
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10.11.2021 20:07
+28
Наши озабочены, как бы побольше помочь кремлёвской крысе и всей кремлёвской нечисти...
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10.11.2021 20:17
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Врьотє.(мєндєль 2.0)
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10.11.2021 20:02 Відповісти
Озабоченці попередили шо озаботяться ще більше...
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10.11.2021 20:05 Відповісти
Наші навіть не озабочені.
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10.11.2021 20:06 Відповісти
Наши озабочены, как бы побольше помочь кремлёвской крысе и всей кремлёвской нечисти...
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10.11.2021 20:17 Відповісти
Чого ж, і навіть дуже озабочені прищучити Порошенка як оліхарха після його "номера" з продажею телеканалів
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10.11.2021 20:54 Відповісти
может на словах наши публично ничего не говорят.
Но я вот третий день наблюдаю выдвижение мобилизованных на пункты сбор. С вещами..
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10.11.2021 21:29 Відповісти
Дядко Сем зараз наша єдина надія.....
якщо самі, тобто, ЗЄ-льоні не скурвляться з рашкою остаточно
ході - реально хана
буде як у Афгані із "мудрим афганським нарідом"
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10.11.2021 20:09 Відповісти
Піддайте ще під дупу зеленському, бо він разєян впритул не бачить.
Скаже ще нам потім - вони не нападають, а відсувають українські кордони.
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10.11.2021 20:06 Відповісти
Це може бути після його каденції, гикнуться гроші "Приватбанка.
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10.11.2021 20:57 Відповісти
Всегда поражала тупая сельская логика с "непониманием очевидного", точнее имитация непонимания. Власть все видит и знает, но мнению украинской разведки нет однозначной подготовки Раши к войне. Только про это пишут сми, но тупые селяне понимают по-своему, как им хочется. Задолбали эти псевдопатриоты!
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25.11.2021 17:07 Відповісти
Задовбаний, а ви с какой дьарьовні пажаловалі?
Ізьясняйтєсь, пажалуйста , чєлавєчєскай мовою. Я сабачью речь нє панімаю.
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25.11.2021 19:33 Відповісти
Попередили? До сраки це все. Потрібно переходити від слів до справи
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10.11.2021 20:06 Відповісти
хто б про нас ще потурбувався, крім Дядьки Сема!

Україні потрібен Гетьман !
бл.-ди ЗЕльоні
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10.11.2021 20:07 Відповісти
Сагайдачний?
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10.11.2021 20:08 Відповісти
є або Гетьман, або хло на піаніні - посередені немає
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10.11.2021 20:10 Відповісти
Сагайдачный нам бы не помешал....или Полуботок с Мазэпою....Хмельницких не предлагать!
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10.11.2021 20:16 Відповісти
Новый Мазепа по идее должен сейчас ещё служить пете-1 ***** или уже отречься от него?
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10.11.2021 20:32 Відповісти
Но Сагайдачный мог разрушить Москву и не стал этого делать. А зря - решил бы для нас эту проблему и не было б трехсот лет московской оккупации.
Атаман Серко классно воевал.
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10.11.2021 23:14 Відповісти
Сагайдачний і Дорошенко біля Арбатських воріт. Москва (1618)

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10.11.2021 20:36 Відповісти
Очень жаль, что тогда недовели дело до конца.
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10.11.2021 23:15 Відповісти
Это бредятина какая-то.
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11.11.2021 06:51 Відповісти
Садісь. "Двойка".

У московських джерелах 1618 року нашого гетьмана було поіменовано не інакше, як «всепагубный враг Сагайдачный»
https://artefact.org.ua/history/oblozhena-moskva-sagaydachniy-ta-kozaki-pid-stinami-kremlya.html

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11.11.2021 10:00 Відповісти
В 41-м, увы, тоже не разрушили Москву.
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11.11.2021 14:12 Відповісти
А вот и он...
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11.11.2021 11:25 Відповісти
"...будь-яка ескалація або агресивні дії зумовить серйозне занепокоєння у США"
_Эскалация, таким образом, гарантирована! В ответ на отказ от ЯО от "гарантов" - обеспокоенность... Да пошли вы, суки!
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10.11.2021 20:07 Відповісти
Интересно и что американцы могут сделать?
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10.11.2021 20:08 Відповісти
они ?
они могуть сделать ВСЕ !
но будет достаточно и немножко
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10.11.2021 20:11 Відповісти
Нічого не можуть... Їм по барабану Європа... А тим більше Україна якась...
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10.11.2021 20:11 Відповісти
поруччик припинити паніку, беріть револьвер та стріляйтесь в дальньому окопчику !
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10.11.2021 20:12 Відповісти
Могут американцы,ой могут! У коленовставателей в Подольске,в архиве,есть настоящая История. Её читающие,т.е. ныне находящиеся при власти в РФ,лично для себя всё воспринимают адекватно. Потому и не пырхают пока против реальной силы!
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10.11.2021 20:17 Відповісти
И что же там такое написано? Вроде когда Московское царство присоединяло Украину, США не было и в зародыше.
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10.11.2021 20:29 Відповісти
Написано - москалі то сволота.
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10.11.2021 20:52 Відповісти
З того часу зародиш виріс став маньяком, але і дещо постарів.
Китай небезпідставно вважає, що очільники тимчасової адміністрації північної труби вже мишей не ловлять і мають отримати посади біля вікон. Чи по вашому - піти на відпочинок.
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10.11.2021 21:06 Відповісти
У Архіві Міноборони РФ у Подольську містяться 40 мільйонів карток на загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців Красної Армії у 1941-1945 роках.
А нам розповідають байки, що всього загинуло 27 мільйонів як військових, так і цивільних.
Брехуни кацапські.
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10.11.2021 20:44 Відповісти
подумаешь американцы переживают про нападении россии... сейчас зеленый снова соберет снбо и будут принимать важные решения - как бороться с порошенко
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10.11.2021 20:11 Відповісти
Если бы не было США, Куйло дано бы уже распоясовался. А так гниду сдерживает страх перед серьёзными потерями от американского оружия в руках украинцев, имеющегося и будущего.
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10.11.2021 20:15 Відповісти
... любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность у США", - добавила она. Источник:
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10.11.2021 20:26 Відповісти
про "можливі наслідки" (c)
это "ниочем". Если кого-то предупреждаешь, то ты очерчиваешь рамки дозволенного, определяешь точные даты выполнения и называешь конкретные "последствия" для нарушителя (возможно не все сразу для козыря в рукаве).

А это всё пустой трёп, как и сказочки голобородьки/недерогеньких/антико-ко-коррупционеров/борцунов/барыгоборцев. Соглашения меркель-байдена по сп2 показывает как фактически идёт бурутьба
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10.11.2021 20:29 Відповісти
Когда говорят "я тебе пстды дам" не уточняют по каким частям тела и какими предметами будут ее давать.
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10.11.2021 20:49 Відповісти
ага, ага, пока только говорильней всё и заканчивается. Хотя нет! В ситуации с СП2 ударили языком русне по жопе... Это было, помню. Это позор и самое обидное, что менять в обратную сторону никто менять ничего не собирается.
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10.11.2021 20:57 Відповісти
А Вы хотите чтобы у нас в стране 73% зембицилов клована выбирали, который не видит рашистских войск у себя в стране, а американцы свои войска присылали воевать?
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10.11.2021 21:06 Відповісти
як отриають по челюсті,тоді зрозуміють.
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10.11.2021 20:33 Відповісти
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10.11.2021 20:36 Відповісти
Ніяк не вгамуються невгамовні піндоси ,зелена пліснява вже сказала що ніякої концентраціі московських братів на кордоні нема !!!))
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10.11.2021 20:40 Відповісти
США попереджає, Європа турбується, а "Васька слухає і їсть"
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10.11.2021 20:48 Відповісти
"будь-яка ескалація або агресивні дії зумовить серйозне занепокоєння у США".

Вірю. Саме такі і будуть наслідки.
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10.11.2021 20:50 Відповісти
Так зебуїни недавно сказали, що нема ніякої концентрації військ. Ох уж ці брехливі загниваючі США...
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10.11.2021 20:52 Відповісти
Ну, а зеля чьо?
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10.11.2021 21:00 Відповісти
тренує орган для чергової гри на роялі
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10.11.2021 21:20 Відповісти
А бубочка щасливий, селфі робить, в країні все добре, і хвилюватися немає за що...🤬
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10.11.2021 21:02 Відповісти
Доктор Борменталь,что то наши Шариковы буянят по белу Свету,то Белорусь,то Украина, сегодня на Казахстан наехали...

Филипп Филиппыч,мы наверное этому быдлу ввели тройную дозу дебилизма...

Доктор Борменталь,не ошибается тот,кто ничего не делает...
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10.11.2021 21:04 Відповісти
Так "козак" же "грізно" порозмовляв з х***ом у червні і ніби дав йому 6 місяців =на виправлення=. Невже не подіяло ? Ай-яй-яй.

Тоді теж у квітні москалі затіяли нарощування сил на нашому кордоні і "животворящого" змусили відреагувати.

Тепер ситуація повторюється. Скільки візитів американських високопоставлених чинуш уже на москву було. І знову чутки про наступну зустріч "святого" з фюрером.

Головне, що стурбованість не втрачають. Без неї - нікуди.
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10.11.2021 21:11 Відповісти
Привіт,Vedana! Ви зараз в Україні? Радий,дуже радий.Як Ви,що змінилося з тих пір,як були в нас раніше? Надовго до нас?
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10.11.2021 21:20 Відповісти
Привіт, Georg.
Дякую, мені приємно, що Ви так кажете.

Я - помаленьку, не була вдома два роки. Поки зауважила, що продавці дуже гарно обслуговують - ввічливо, з поясненнями і побажаннями гарного дня. Мене нарешті обслужили українською в одному магазині, в якому раніше вперто відповідали російською. Ще один є на перевірку. )))

Вже минулого разу помітила, що йти через пішохідний перехід стало менш страшно.
Тенденція зберігається: зупиняються нормально (і стоять чекають), а не летять і гальмують вже перед тобою, або взагалі - їдуть собі далі, поки ти стоїш серед того переходу.

Сильно ніде поки не була: самі знаєте ситуацію.

Сигаретний дим на вулиці - не приємний. Від цього відвикла зовсім.

Ще трошки побуду.
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10.11.2021 21:47 Відповісти
Добре,Vedana! Мені приємно,що Ви помітили позитивні зміни. Я їх те ж інколи помічаю, але не в такому обсязі як Ви. Воно й зрозуміло: око замилюється... Радує,що ви приїхали в кращу країну, ніж бачили два роки тому. Це маленьке досягнення для кожного з нас. Бо песимізм більшості вже дістав!
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10.11.2021 22:03 Відповісти
Vedana,бажаю успіхів у всіх ваших справах! Радію,що Ви в Україні! Ми не завжди згодні один з одним в наших диспутах,але ж Ви патріотка! Дякую Вам,та бажаю родині вашій добра та щастя!
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11.11.2021 18:51 Відповісти
Georg, це - абсолютно нормально (більше того, корисно і потрібно), коли погляди не завжди збігаються, ми ж не клони. Розмаїття думок збагачує.

Сумно, що в Україні така неймовірна нетерпимість до іншої думки. Не ворожої, просто - іншої. Я завжди відкрита до коректної дискусії і обміну аргументами, але на даному ресурсі (це вже давно не форум) це - фактично не можливо.

Те, що відбувається, то найперше - криза людяності. Потім вже - соціальна, економічна (бахне так, що мало не буде). І мені як гуманісту нестерпно боляче, це просто вибило з під ніг мої світоглядні засади. Але я справлюся. Шок вже пройшов.

Тому на тлі цієї кризи добра, людяності, розуміння Ваші побажання лунають ще пронизливіше. Дякую Вам. І навзаєм. Здоров'я та щастя.
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13.11.2021 16:06 Відповісти
Після договорняків можна і стурбованість оголосити.
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10.11.2021 21:59 Відповісти
От це справді те, що турбує.
Мені не подобаються ці інтенсивні контакти, які мають місце.

Причому, їздять американці на рашку, а не москалі у Штати.
Я це розглядаю як те, що прохання про зустріч йде саме від США.
І як коментував один американський ресурс: адміністрація вважає, що потрібен діалог, незважаючи на розбіжності. Але щось його як би забагато, імхо.
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10.11.2021 22:34 Відповісти
Дипломатия дело тонкое что Восток....,к примеру в Черном море сейчас три американских военных корабля катаются .типа учения НАТО проходят.... совместно с Румынией и Болгарией....братская Турция совсем рядом...Заберу я у вас Джавелины... зачем они вам?
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10.11.2021 21:12 Відповісти
2 эскадрильи истребителей F-15 переброшены в Румынию...как думаете.. на хрена они там? Молдову защищать или Украину?
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10.11.2021 21:19 Відповісти
Естественно:геостратегические интересы США! И что же входит в эти самые геостратегические интересы? Много чего,в том числе Румыния и Украина!
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10.11.2021 21:25 Відповісти
Ответ почти правильный,добавлю..Ллойд Остин глава Пентагона прилетал в Киев 20 октября вовсе не случайно и не на прогулку...
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10.11.2021 21:33 Відповісти
Я Вам скажу наступне, крім супутникової інформації, США мають масу іншої розвідувальної інформації. Зокрема радіоелектроної та агентурної. Тому і здійснюють реальні кроки із не допущення чергової авантюри божевільних.
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10.11.2021 23:40 Відповісти
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10.11.2021 21:23 Відповісти
А наших пінзюків папєрєділі, а то вони знову почнуть тошнити: "ви фсьо фрьотє, нічаво нє відна".
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10.11.2021 21:28 Відповісти
ХРАНИ БОЖЕ АМЕРИКУ!
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10.11.2021 21:33 Відповісти
Почему?
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11.11.2021 06:54 Відповісти
Те дивне відчуття коли американці більше піклуються про безпеку України чим зьозіки ...
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10.11.2021 22:27 Відповісти
В конце концов украинская зеленская разведка убедит США, что никакой опасностиот рашки нет...
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10.11.2021 23:46 Відповісти
В Штатах дебилов в разведке не держат.
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10.11.2021 23:50 Відповісти
Штатам надо свою авиацию в Польшу и Украину перебросить , много не надо сотню F-15, F-16 И это на ***** подействует в сотню раз круче любых уговоров.
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10.11.2021 23:49 Відповісти
Петра до студії! Він краще за єнота!
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10.11.2021 23:51 Відповісти
В смысле? Это такое образное мышление селян? Хоть кого-то к власти, хоть енота, хоть Петра? Может крокодила Гену позовем с Чебурашкой? Селяне, вы вааще ауу? )))
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25.11.2021 16:58 Відповісти
А тем временем клоун в спортзале майку сушит ...
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10.11.2021 23:53 Відповісти
А талибанскую активность уже схавали, всё нормально?
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11.11.2021 06:56 Відповісти
А что вьІ хотите от США, если у нас 60% населения по ... война на востоке, а 20% вообще агентура Кремля. АмериканцьІ хоть тьІкают пуйла носом в дерьмо и предупреждают, а половина наших депутатов впритьІк не видит ордьІнские войска ряд с нашими границами.
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11.11.2021 08:46 Відповісти
"Первый БЛИН(кен) - комом"©
Перечень последствий концентрации российских войск возле Украины, о которых США предупредили Россию:
1) коэффициент (степень) концентрации российских войск возле Украины увеличится;
2) количество российских военнослужащих, приходящееся на единицу площади возле Украины, увеличится;
3) площадь, приходящаяся на одного российского военнослужащего возле Украины, уменьшится.
За проявленную озабоченность последствиями концентрации российских войск возле Украины и в связи с тем, что медали цеплять больше некуда, главу Пентагона Ллойда Джеймса Остина III наградить ценным подарком - флеш-картою 125 мегабайт с записью сингла группы Запрещённые Барабанщики "Убили негра".
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11.11.2021 11:29 Відповісти
Що ж там за наслідки, хотілось би дізнатись?
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11.11.2021 12:52 Відповісти
Мда при Трампе как то по эффективнее предупреждали, полетами б52 над Украиной. И сразу успокоили ***** а тут уже которую неделю озабочены.
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11.11.2021 13:57 Відповісти
- А что такое "ультиматум"?
- Морду бить будут!
- Ааа...
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25.11.2021 16:55 Відповісти
 
 