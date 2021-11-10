США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю, - Блінкен
США та Україна у середу підписали оновлену хартію про стратегічне партнерство країн.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Оновлена хартія про стратегічне партнерство США та України, яку ми з главою МЗС України підписали сьогодні, підтверджує непохитну відданість США суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Блінкен на прес-конференції.
За його словами, у документі наголошується на ключових галузях співробітництва, зокрема, питаннях безпеки та економічної трансформації України.
Раніше представник Держдепу Нед Прайс повідомляв, що 10 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен підпишуть оновлену "хартію, щоб у ній йшлося про виклики 21 століття".
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По его словам, в документе подчеркиваются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.
"США намерены помогать Украине стать энергетически независимой, добиться декарбонизации экономики, либерализации энергетического сектора. Также речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов, интеграции с европейской системой электроснабжения, модернизации атомной сферы, отходе от использования угля", - отмечается в хартии.
Также в ней говорится о готовности США работать над тем, чтобы РФ "не использовала энергетику в качестве геополитического оружия".
Кроме того, США обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе против коррупции".
"США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского народа", - подчеркивается в хартии.
Бликен также отметил, что Вашингтон обеспокоен "напряженностью на границе России и Украины", поскольку опасается "повторения событий 2014 года".
"Мы приветствуем сдержанность наших украинских партнеров и коллег, которую они продолжают демонстрировать, поскольку провокации, которые мы наблюдаем, исходят не от них, а со стороны России", - заявил госсекретарь США.
Блинкен добавил, что администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.
"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы", - сказал госсекретарь США.
Це був би реальний крок підтримки України.
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Потому и не доверяют Украине - потому что вчера поставили Джавелины, а завтра их продают на черном рынке.
http://videoroi.ru/video/nasha-rasha-beljakov-gotovit-po-receptu.html
Непростое дело для некоторых зарубежные блюда готовить...
В чем подвох 😑