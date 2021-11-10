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США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю, - Блінкен

США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю, - Блінкен

США та Україна у середу підписали оновлену хартію про стратегічне партнерство країн.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оновлена хартія про стратегічне партнерство США та України, яку ми з главою МЗС України підписали сьогодні, підтверджує непохитну відданість США суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Блінкен на прес-конференції.

За його словами, у документі наголошується на ключових галузях співробітництва, зокрема, питаннях безпеки та економічної трансформації України.

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Раніше представник Держдепу Нед Прайс повідомляв, що 10 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен підпишуть оновлену "хартію, щоб у ній йшлося про виклики 21 століття".

Автор: 

США (22634) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
Текст в студию ,опять меморандум ни о чём или есть конкретные вещи ...
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10.11.2021 22:19
+5
Україна повинна розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантувало б безпеку.
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10.11.2021 22:57
+4
Краще б визнали Україну стратегічним партнером США поза НАТО.
Це був би реальний крок підтримки України.
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10.11.2021 22:20
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Текст в студию ,опять меморандум ни о чём или есть конкретные вещи ...
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10.11.2021 22:19 Відповісти
Добре, що хоча б на словах підтримують Україну. Крок вперед від політики Абамки.
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10.11.2021 22:33 Відповісти
В этой ситуации я больше словам Блинкена доверяю, чем Кулебе. Но надо обязательно посмотреть текст. Уже подписывали в свое время.
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10.11.2021 22:58 Відповісти
"Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД (Украины - ИФ) подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, в документе подчеркиваются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.

"США намерены помогать Украине стать энергетически независимой, добиться декарбонизации экономики, либерализации энергетического сектора. Также речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов, интеграции с европейской системой электроснабжения, модернизации атомной сферы, отходе от использования угля", - отмечается в хартии.

Также в ней говорится о готовности США работать над тем, чтобы РФ "не использовала энергетику в качестве геополитического оружия".

Кроме того, США обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе против коррупции".

"США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского народа", - подчеркивается в хартии.


Бликен также отметил, что Вашингтон обеспокоен "напряженностью на границе России и Украины", поскольку опасается "повторения событий 2014 года".

"Мы приветствуем сдержанность наших украинских партнеров и коллег, которую они продолжают демонстрировать, поскольку провокации, которые мы наблюдаем, исходят не от них, а со стороны России", - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы", - сказал госсекретарь США.
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11.11.2021 04:59 Відповісти
https://mfa.gov.ua/news/hartiya-strategichnogo-partnerstva-********-ssha В основному за все хороше, проти всього поганого...
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11.11.2021 09:27 Відповісти
Краще б визнали Україну стратегічним партнером США поза НАТО.
Це був би реальний крок підтримки України.
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10.11.2021 22:20 Відповісти
как они могут подписывать такие документы со страной, которая не уверена, сколько у нас осталось Джавелинов и куда подевались выданные?
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10.11.2021 23:15 Відповісти
А откуда Вы знаете что они не уверенны? Вы серьезно думаете что разведка США глубоко не отслеживает поставки своего оружия в разные страны?
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10.11.2021 23:24 Відповісти
отсюда

Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе Источник:

Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК "Javelin", - Генштаб ВСУ Источник:
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10.11.2021 23:45 Відповісти
Танки не можуть замінити протитанкову зброю.
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11.11.2021 00:15 Відповісти
Я думаю как раз наоброт - США ЗНАЮТ и отслеживают ситуацию с поставками оружия в Украину.
Потому и не доверяют Украине - потому что вчера поставили Джавелины, а завтра их продают на черном рынке.
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10.11.2021 23:46 Відповісти
Для особо одаренных: https://interfax.com.ua/news/economic/494636.html https://interfax.com.ua/news/economic/494636.html

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11.11.2021 00:06 Відповісти
ну так уже, переверните календарь в методичках...
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10.11.2021 23:25 Відповісти
Та этот бот подоляковский как обычно даёт ссылку где абсолютно ни чего нет в подтверждение его слов.кроме того что мы танки на экспорт делаем ,кацапы тоже от этого на дерьмо исходят
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11.11.2021 00:03 Відповісти
Надеюсь что оно по ссылкам переходить умеет.
http://videoroi.ru/video/nasha-rasha-beljakov-gotovit-po-receptu.html

Непростое дело для некоторых зарубежные блюда готовить...
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11.11.2021 00:10 Відповісти
Україна повинна розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантувало б безпеку.
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10.11.2021 22:57 Відповісти
Типичная зрада.
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10.11.2021 23:24 Відповісти
Ну что, как говорится - God Bless America
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10.11.2021 23:33 Відповісти
деж. промокашка ни о чем...печалька..
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10.11.2021 23:46 Відповісти
хартия это что, синоним меморандума, где никто ни за что не отвечает?
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11.11.2021 00:01 Відповісти
Непокабелимая ли?
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11.11.2021 14:05 Відповісти
завтра хлебушек Скабеевой будет чёрствым
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11.11.2021 00:04 Відповісти
Nice🇺🇸🇺🇦
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11.11.2021 00:37 Відповісти
аХент кремля Ермак поехал в с делегацией Украины в Вашингтон, где подписали хартию о сотрудничестве
В чем подвох 😑
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11.11.2021 04:57 Відповісти
В Украины есть единственный выход - стать страной стратегических интересов США.
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11.11.2021 17:15 Відповісти
 
 