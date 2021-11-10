США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю, - Блінкен

США та Україна у середу підписали оновлену хартію про стратегічне партнерство країн.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оновлена хартія про стратегічне партнерство США та України, яку ми з главою МЗС України підписали сьогодні, підтверджує непохитну відданість США суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Блінкен на прес-конференції.

За його словами, у документі наголошується на ключових галузях співробітництва, зокрема, питаннях безпеки та економічної трансформації України.

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Раніше представник Держдепу Нед Прайс повідомляв, що 10 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен підпишуть оновлену "хартію, щоб у ній йшлося про виклики 21 століття".