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Новости Помощь Украине
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США предоставят Украине финансирование для диверсификации энергетических ресурсов, - Госдеп

США предоставят Украине финансирование для диверсификации энергетических ресурсов, - Госдеп

США предоставят Украине новое финансирование для помощи в диверсифицикации энергетических ресурсов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы задействовать все возможные рычаги и давление для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией и поддержку усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к европейским", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

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Госсекретарь подчеркнул, если РФ будет пытаться использовать энергию как оружие против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы и Германия привержены тому, чтобы предпринять соответствующие действия", - сказал Блинкен.

Он напомнил об очень важном совместном заявлении США и Германии, которое касается "Северного потока 2", энергетической безопасности и усилий, которые они предпринимают для того, чтобы усилить положение Украины. "Мы привержены имплементации этого соглашения. Канцлер Меркель публично заявила, что Германия сделает все возможное, чтобы прояснить, что "Северный поток 2" - это не замена обещанным транзитным поставкам через Украину", - подчеркнул глава Госдепа.

Автор: 

США (26506) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
Новиє літса вкрадуть.
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10.11.2021 23:03
+6
Ну реально США за Україну піклуються більше ніж Зе влада!!!
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10.11.2021 23:37
+3
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10.11.2021 23:05
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Новиє літса вкрадуть.
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10.11.2021 23:03 Ответить
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10.11.2021 23:05 Ответить
Вже ні, лише з розпачу пошарудять фольгою.
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10.11.2021 23:07 Ответить
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10.11.2021 23:04 Ответить
Дякуємо США за справжню підтримку! Слава Україні. God bless America. 🇺🇦🇺🇸
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10.11.2021 23:21 Ответить
Бесполезно! Всё коломойше отдадут за газ
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10.11.2021 23:31 Ответить
В Україні слід терміново збудуати десяток ядерних еноргоблоків. Це дозволить відмовитись від вугілля та вуглеводню як джерела енергії. Потім іще -- для експорту електрики і водню в Європу замість російського газу.
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10.11.2021 23:37 Ответить
Ну реально США за Україну піклуються більше ніж Зе влада!!!
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10.11.2021 23:37 Ответить
Блин... Дождитесь, когда ЗЕ открутят голову, и тогда уже дпвайте, что угодно.

Все, что США дадут сейчас, ЗЕ рассует по карманам Коломоя и Ахметова.
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10.11.2021 23:38 Ответить
Алкашам водки выделят для борьбы с алкоголизмом. Лучше бы хоть один Енергоблок построили, который уже десять лет собирались строить.
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11.11.2021 00:08 Ответить
Если задуматься, то можно придти к выводу, что это не от настоящей и преданной любви к Украине и украинскому народу.
Есть другие причины.
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11.11.2021 07:30 Ответить
 
 