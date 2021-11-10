США предоставят Украине финансирование для диверсификации энергетических ресурсов, - Госдеп

США предоставят Украине новое финансирование для помощи в диверсифицикации энергетических ресурсов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы задействовать все возможные рычаги и давление для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией и поддержку усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к европейским", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

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Госсекретарь подчеркнул, если РФ будет пытаться использовать энергию как оружие против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы и Германия привержены тому, чтобы предпринять соответствующие действия", - сказал Блинкен.

Он напомнил об очень важном совместном заявлении США и Германии, которое касается "Северного потока 2", энергетической безопасности и усилий, которые они предпринимают для того, чтобы усилить положение Украины. "Мы привержены имплементации этого соглашения. Канцлер Меркель публично заявила, что Германия сделает все возможное, чтобы прояснить, что "Северный поток 2" - это не замена обещанным транзитным поставкам через Украину", - подчеркнул глава Госдепа.