США нададуть Україні фінансування для диверсифікації енергетичних ресурсів, - Держдеп

США нададуть Україні нове фінансування для допомоги у диверсифікації енергетичних ресурсів.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також обговорюємо способи гарантування безпеки енергетичних поставок в Україну, що включає надання нового фінансування, щоб допомогти Україні диверсифікувати її енергетичні ресурси, роботу з ключовими союзниками та партнерами, щоб задіяти всі можливі важелі та тиск для продовження транзитної газової угоди України з Росією та підтримку зусиль України щодо приєднання її електричних мереж до європейських", - сказав Блінкен на прес-конференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні у середу.

Держсекретар наголосив, якщо РФ намагатиметься використати енергію як зброю проти України, США та Німеччина вживуть відповідних дій.

"Якщо Росія спробує використати енергію як зброю або здійснить подальші агресивні дії проти України, ми і Німеччина віддані тому, щоб вжити відповідних дій", - сказав Блінкен.

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Він нагадав, що є дуже важлива спільна заява США та Німеччини, яка стосується "Північного потоку 2", енергетичної безпеки та зусиль, які вони роблять для того, щоб посилити становище України. "Ми прихильні до імплементації цієї угоди. Канцлер Меркель публічно заявила, що Німеччина зробить усе можливе, щоб прояснити, що "Північний потік 2" - це не заміна обіцяним транзитним поставкам через Україну", -підкреслив голова Держдепу.