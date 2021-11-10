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США нададуть Україні фінансування для диверсифікації енергетичних ресурсів, - Держдеп

США нададуть Україні фінансування для диверсифікації енергетичних ресурсів, - Держдеп

США нададуть Україні нове фінансування для допомоги у диверсифікації енергетичних ресурсів.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також обговорюємо способи гарантування безпеки енергетичних поставок в Україну, що включає надання нового фінансування, щоб допомогти Україні диверсифікувати її енергетичні ресурси, роботу з ключовими союзниками та партнерами, щоб задіяти всі можливі важелі та тиск для продовження транзитної газової угоди України з Росією та підтримку зусиль України щодо приєднання її електричних мереж до європейських", - сказав Блінкен на прес-конференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні у середу.

Держсекретар наголосив, якщо РФ намагатиметься використати енергію як зброю проти України, США та Німеччина вживуть відповідних дій.

"Якщо Росія спробує використати енергію як зброю або здійснить подальші агресивні дії проти України, ми і Німеччина віддані тому, щоб вжити відповідних дій", - сказав Блінкен.

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Він нагадав, що є дуже важлива спільна заява США та Німеччини, яка стосується "Північного потоку 2", енергетичної безпеки та зусиль, які вони роблять для того, щоб посилити становище України. "Ми прихильні до імплементації цієї угоди. Канцлер Меркель публічно заявила, що Німеччина зробить усе можливе, щоб прояснити, що "Північний потік 2" - це не заміна обіцяним транзитним поставкам через Україну", -підкреслив голова Держдепу.

Автор: 

США (22634) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
Новиє літса вкрадуть.
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10.11.2021 23:03
+6
Ну реально США за Україну піклуються більше ніж Зе влада!!!
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10.11.2021 23:37
+3
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10.11.2021 23:05
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10.11.2021 23:03 Відповісти
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10.11.2021 23:05 Відповісти
Вже ні, лише з розпачу пошарудять фольгою.
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10.11.2021 23:07 Відповісти
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10.11.2021 23:04 Відповісти
Дякуємо США за справжню підтримку! Слава Україні. God bless America. 🇺🇦🇺🇸
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10.11.2021 23:21 Відповісти
Бесполезно! Всё коломойше отдадут за газ
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10.11.2021 23:31 Відповісти
В Україні слід терміново збудуати десяток ядерних еноргоблоків. Це дозволить відмовитись від вугілля та вуглеводню як джерела енергії. Потім іще -- для експорту електрики і водню в Європу замість російського газу.
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10.11.2021 23:37 Відповісти
Ну реально США за Україну піклуються більше ніж Зе влада!!!
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10.11.2021 23:37 Відповісти
Блин... Дождитесь, когда ЗЕ открутят голову, и тогда уже дпвайте, что угодно.

Все, что США дадут сейчас, ЗЕ рассует по карманам Коломоя и Ахметова.
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10.11.2021 23:38 Відповісти
Алкашам водки выделят для борьбы с алкоголизмом. Лучше бы хоть один Енергоблок построили, который уже десять лет собирались строить.
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11.11.2021 00:08 Відповісти
Если задуматься, то можно придти к выводу, что это не от настоящей и преданной любви к Украине и украинскому народу.
Есть другие причины.
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11.11.2021 07:30 Відповісти
 
 