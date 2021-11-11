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Новости Газовая война
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Успех "Северного потока-2" сделает Россию более наглой в действиях, - Кулеба

Успех

Российский газопровод "Северный поток-2" является не только проблемой Украины, но и угрозой общеевропейского масштаба и вызовом для евроатлантического сообщества.

Об этом заявил во время визита в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Северный поток-2" – это не только украинская проблема, это – общеевропейская проблема, а в смысле безопасности – это вообще проблема евроатлантического пространства, и успех "Северного потока-2" сделает Россию более наглой в ее действиях", - заметил глава МИД.

Он сообщил, что тема российского газопровода была предметом разговоров во время встречи с госсекретарем США. "Я доволен тем, что услышал на переговорах от Энтони Блинкена относительно "Северного потока-2", – отметил Кулеба.

Глава МИД также информировал, что украинская сторона настроена дальше активно обсуждать эту тему с международными партнерами.

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"В понедельник я буду в Брюсселе, где состоится заседание министров иностранных дел Европейского Союза, и туда приглашены министры стран Восточного партнерства. Там мы тоже будем говорить о "Северном потоке-2", – отметил украинский министр.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина обсуждает этот вопрос в двухсторонних треках с Германией, Польшей, другими странами.

Автор: 

Северный поток (1449) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Пуйлостан вже давно межу перейшов. Куди ще більше?
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11.11.2021 04:04
+3
Больше всего о безопасности Германии от газа беспокоятся США и Украина. Немцы вежливо качают головой, смотря как на ненормальных.
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11.11.2021 08:54
+2
Это пока /Германия не обнаружит у себя народную республику ....в которой ущемляют срусскагавнарящих.... очень жду этого , имхо!
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11.11.2021 03:44
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Это пока /Германия не обнаружит у себя народную республику ....в которой ущемляют срусскагавнарящих.... очень жду этого , имхо!
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11.11.2021 03:44 Ответить
Пуйлостан вже давно межу перейшов. Куди ще більше?
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11.11.2021 04:04 Ответить
Я не мойму,какое отношение Украина имеет к транспортировке российского газа?Это абсурд вказывать другой стороне,каким образом его транспортировать,да хоть в пакетах.То что потеряет бюджет,это проблема Украины.Каким местом думали столько лет и на что надеялись?
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11.11.2021 07:04 Ответить
Больше всего о безопасности Германии от газа беспокоятся США и Украина. Немцы вежливо качают головой, смотря как на ненормальных.
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11.11.2021 08:54 Ответить
С такими ценами на газ и нефть, они совсем обнаглеют.
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11.11.2021 07:24 Ответить
Все затраты на строительство сп уже возмещены с лихвой.
Помню как говорили что 20 лет будет окупаться. Брехуны.
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11.11.2021 08:48 Ответить
Откель ты такой, рашш-экономнутый, выполз??? Пол ночи кулькуляцию кулькулировал, умник???
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11.11.2021 09:09 Ответить
УНИАН почитай
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11.11.2021 18:17 Ответить
Наглость второе счастье
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11.11.2021 07:32 Ответить
Хайль путлер, похлебщик ольгинский! Как дела на Плюке???
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11.11.2021 09:10 Ответить
Це знали всі, крім Кулеби і Косоворотки, який бігав і кричав на весь світ, що загляне в очі терориста і там побачить мир, чим дав можливість засумніватися Німеччині і Франції у неправильних діях росії і дозволили ху@лу добудувати "Північний потік 2". Потрібно було на кожній зустрічі кричати своїм гундосним голоском, що ворог кожного дня веде обстріли, а не відводити свої війська зі своєї території, показуючи, що якраз раніше агресивно діяли ми, а не ворог. Тупий і ще тупіший хочуть виправдати свої дії і перекласти відповідальність на інших. Не зупинять вони цей трубопровід, бо Нічеччина також вдожила туди свої кошти, потрібно було це робити раніше.Нікчеми і вороги України.
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11.11.2021 08:31 Ответить
ССср допрыгался в августе 1991 года...РАБссия доиграется что Гагарин не в космосе
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11.11.2021 08:51 Ответить
Китайские товариЦЦи уже , над этим, "работают"! За Уралом.
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11.11.2021 09:07 Ответить
Говноеды Мавзолея нападите на Чечню в третий раз...а вдруг повезет? и вы победите...
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11.11.2021 08:52 Ответить
Куда там! кадыркины абреки пол мацквы пасут(другую половину уесосят), а ты, про "нападите" говоришь! Нападалка слишком мала!
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11.11.2021 09:04 Ответить
Кулеба несёт откровенный бред. И когда министр ЗС страны такое говорит, то и страна так воспринимается. СП 2 делает поставки в Германию по более короткому маршруту (короче почти на 2000 км), затраты на саму прокачку ниже, т. е. ниже карбоновый след. СП 2 дополнительный маршрут, что поднимает надёжность поставки, - четыре трубы всегда лучше чем 3. СП 2 новый, с новым специальным материалом и новой защитой, т. е. он более надёжен. А украинским трубам уже 50 лет. Или они вечные?
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11.11.2021 09:29 Ответить
И зачем РФ создавать ГДР или ГНР, сейчас идеи Маркса в Европе более популярны, чем в России. На сегодня Россия самая капиталистическая страна Европы.
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11.11.2021 09:31 Ответить
 
 