Успех "Северного потока-2" сделает Россию более наглой в действиях, - Кулеба

Российский газопровод "Северный поток-2" является не только проблемой Украины, но и угрозой общеевропейского масштаба и вызовом для евроатлантического сообщества.

Об этом заявил во время визита в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Северный поток-2" – это не только украинская проблема, это – общеевропейская проблема, а в смысле безопасности – это вообще проблема евроатлантического пространства, и успех "Северного потока-2" сделает Россию более наглой в ее действиях", - заметил глава МИД.

Он сообщил, что тема российского газопровода была предметом разговоров во время встречи с госсекретарем США. "Я доволен тем, что услышал на переговорах от Энтони Блинкена относительно "Северного потока-2", – отметил Кулеба.

Глава МИД также информировал, что украинская сторона настроена дальше активно обсуждать эту тему с международными партнерами.

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"В понедельник я буду в Брюсселе, где состоится заседание министров иностранных дел Европейского Союза, и туда приглашены министры стран Восточного партнерства. Там мы тоже будем говорить о "Северном потоке-2", – отметил украинский министр.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина обсуждает этот вопрос в двухсторонних треках с Германией, Польшей, другими странами.