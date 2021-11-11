Успех "Северного потока-2" сделает Россию более наглой в действиях, - Кулеба
Российский газопровод "Северный поток-2" является не только проблемой Украины, но и угрозой общеевропейского масштаба и вызовом для евроатлантического сообщества.
Об этом заявил во время визита в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Северный поток-2" – это не только украинская проблема, это – общеевропейская проблема, а в смысле безопасности – это вообще проблема евроатлантического пространства, и успех "Северного потока-2" сделает Россию более наглой в ее действиях", - заметил глава МИД.
Он сообщил, что тема российского газопровода была предметом разговоров во время встречи с госсекретарем США. "Я доволен тем, что услышал на переговорах от Энтони Блинкена относительно "Северного потока-2", – отметил Кулеба.
Глава МИД также информировал, что украинская сторона настроена дальше активно обсуждать эту тему с международными партнерами.
"В понедельник я буду в Брюсселе, где состоится заседание министров иностранных дел Европейского Союза, и туда приглашены министры стран Восточного партнерства. Там мы тоже будем говорить о "Северном потоке-2", – отметил украинский министр.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина обсуждает этот вопрос в двухсторонних треках с Германией, Польшей, другими странами.
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Помню как говорили что 20 лет будет окупаться. Брехуны.