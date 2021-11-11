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Успіх "Північного потоку-2" зробить Росію більш нахабною у діях, - Кулеба

Успіх

Російський газопровід "Північний потік-2" є не лише проблемою України, але й загрозою загальноєвропейського масштабу та безпековим викликом для євроатлантичної спільноти.

Про це заявив під час візиту до США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Північний потік-2" – це не лише українська проблема, це - загальноєвропейська проблема, а в безпековому сенсі – це взагалі проблема євроатлантичного простору, й успіх "Північного потоку-2" зробить Росію більш нахабною у її діях", - зауважив глава МЗС.

Він повідомив, що тема російського газопроводу була предметом розмов під час його зустрічі з держсекретарем США. "Я задоволений тим, що почув на переговорах від Ентоні Блінкена стосовно "Північного потоку-2", - зазначив Кулеба.

Очільник МЗС також поінформував, що українська сторона налаштована далі активно обговорювати цю тему з міжнародними партнерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба заперечує можливість поступок РФ в обмін на дешевий газ: Ми розірвали зв'язок із політичним "русским миром" - ні в кого немає бажання повертати Україну туди

"У понеділок я буду в Брюсселі, де відбуватиметься засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу, й туди запрошені міністри країн Східного партнерства. Там ми теж говоритимемо про "Північний потік-2",- зазначив український міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна також обговорює це питання у "двосторонніх треках" з Німеччиною, Польщею, іншими країнами.

Автор: 

Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Пуйлостан вже давно межу перейшов. Куди ще більше?
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11.11.2021 04:04
+3
Больше всего о безопасности Германии от газа беспокоятся США и Украина. Немцы вежливо качают головой, смотря как на ненормальных.
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11.11.2021 08:54
+2
Это пока /Германия не обнаружит у себя народную республику ....в которой ущемляют срусскагавнарящих.... очень жду этого , имхо!
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11.11.2021 03:44
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Это пока /Германия не обнаружит у себя народную республику ....в которой ущемляют срусскагавнарящих.... очень жду этого , имхо!
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11.11.2021 03:44 Відповісти
Пуйлостан вже давно межу перейшов. Куди ще більше?
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11.11.2021 04:04 Відповісти
Я не мойму,какое отношение Украина имеет к транспортировке российского газа?Это абсурд вказывать другой стороне,каким образом его транспортировать,да хоть в пакетах.То что потеряет бюджет,это проблема Украины.Каким местом думали столько лет и на что надеялись?
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11.11.2021 07:04 Відповісти
Больше всего о безопасности Германии от газа беспокоятся США и Украина. Немцы вежливо качают головой, смотря как на ненормальных.
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11.11.2021 08:54 Відповісти
С такими ценами на газ и нефть, они совсем обнаглеют.
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11.11.2021 07:24 Відповісти
Все затраты на строительство сп уже возмещены с лихвой.
Помню как говорили что 20 лет будет окупаться. Брехуны.
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11.11.2021 08:48 Відповісти
Откель ты такой, рашш-экономнутый, выполз??? Пол ночи кулькуляцию кулькулировал, умник???
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11.11.2021 09:09 Відповісти
УНИАН почитай
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11.11.2021 18:17 Відповісти
Наглость второе счастье
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11.11.2021 07:32 Відповісти
Хайль путлер, похлебщик ольгинский! Как дела на Плюке???
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11.11.2021 09:10 Відповісти
Це знали всі, крім Кулеби і Косоворотки, який бігав і кричав на весь світ, що загляне в очі терориста і там побачить мир, чим дав можливість засумніватися Німеччині і Франції у неправильних діях росії і дозволили ху@лу добудувати "Північний потік 2". Потрібно було на кожній зустрічі кричати своїм гундосним голоском, що ворог кожного дня веде обстріли, а не відводити свої війська зі своєї території, показуючи, що якраз раніше агресивно діяли ми, а не ворог. Тупий і ще тупіший хочуть виправдати свої дії і перекласти відповідальність на інших. Не зупинять вони цей трубопровід, бо Нічеччина також вдожила туди свої кошти, потрібно було це робити раніше.Нікчеми і вороги України.
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11.11.2021 08:31 Відповісти
ССср допрыгался в августе 1991 года...РАБссия доиграется что Гагарин не в космосе
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11.11.2021 08:51 Відповісти
Китайские товариЦЦи уже , над этим, "работают"! За Уралом.
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11.11.2021 09:07 Відповісти
Говноеды Мавзолея нападите на Чечню в третий раз...а вдруг повезет? и вы победите...
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11.11.2021 08:52 Відповісти
Куда там! кадыркины абреки пол мацквы пасут(другую половину уесосят), а ты, про "нападите" говоришь! Нападалка слишком мала!
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11.11.2021 09:04 Відповісти
Кулеба несёт откровенный бред. И когда министр ЗС страны такое говорит, то и страна так воспринимается. СП 2 делает поставки в Германию по более короткому маршруту (короче почти на 2000 км), затраты на саму прокачку ниже, т. е. ниже карбоновый след. СП 2 дополнительный маршрут, что поднимает надёжность поставки, - четыре трубы всегда лучше чем 3. СП 2 новый, с новым специальным материалом и новой защитой, т. е. он более надёжен. А украинским трубам уже 50 лет. Или они вечные?
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11.11.2021 09:29 Відповісти
И зачем РФ создавать ГДР или ГНР, сейчас идеи Маркса в Европе более популярны, чем в России. На сегодня Россия самая капиталистическая страна Европы.
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11.11.2021 09:31 Відповісти
 
 