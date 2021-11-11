Успіх "Північного потоку-2" зробить Росію більш нахабною у діях, - Кулеба

Російський газопровід "Північний потік-2" є не лише проблемою України, але й загрозою загальноєвропейського масштабу та безпековим викликом для євроатлантичної спільноти.

Про це заявив під час візиту до США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Північний потік-2" – це не лише українська проблема, це - загальноєвропейська проблема, а в безпековому сенсі – це взагалі проблема євроатлантичного простору, й успіх "Північного потоку-2" зробить Росію більш нахабною у її діях", - зауважив глава МЗС.

Він повідомив, що тема російського газопроводу була предметом розмов під час його зустрічі з держсекретарем США. "Я задоволений тим, що почув на переговорах від Ентоні Блінкена стосовно "Північного потоку-2", - зазначив Кулеба.

Очільник МЗС також поінформував, що українська сторона налаштована далі активно обговорювати цю тему з міжнародними партнерами.

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"У понеділок я буду в Брюсселі, де відбуватиметься засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу, й туди запрошені міністри країн Східного партнерства. Там ми теж говоритимемо про "Північний потік-2",- зазначив український міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна також обговорює це питання у "двосторонніх треках" з Німеччиною, Польщею, іншими країнами.