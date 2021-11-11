"НАПК оказывает политическое давление на оппозицию": "Голос" требует возобновления государственного финансирования партии

Партия "Голос" призывает руководство Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) прекратить очередные попытки лишить партию финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице партии.

"Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы как политическое давление на оппозицию. Среди парламентских партий только "Голос" не получил финансирования за 4 квартал, и никаких объяснений этому нет.

"Партия "Голос" всегда последовательно и эффективно отстаивала развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине. "Голос" инициировал и поддерживал законопроекты, направленные на развитие и защиту НАБУ, НАПК, ВАКС и САП, выступал главным парламентским драйвером судебной реформы.

Однако за последние 11 месяцев мы наблюдаем недопустимое использование одного из ключевых антикоррупционных институтов — НАПК — для политического давления на оппозицию. В январе 2021 года НАПК с нарушением законов юридических (и законов логики) решило лишить партию "Голос" государственного финансирования. Мы в судебном порядке доказали свою правоту и ожидали поворота действий НАПК в законное русло. Однако этого пока не произошло", - говорится в сообщении.

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Также в "Голосе" отметили, что при распределении финансирования на 4 квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии "Голос".

"Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование "Голоса". В случае давления со стороны третьих лиц, принуждающих НАПК к противоправным действиям, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц", - заявили в партии.