Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости: Ценим высокий уровень стратегического партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польский народ с Днем независимости.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю польский народ и своего коллегу и друга Анджея Дуду с национальным праздником – Днем независимости Польши! В Украине ценят высокий уровень стратегического партнерства с Польшей", - говорится в сообщении.

Зеленский также выразил уверенность в общем европейском будущем украинского и польского народов.

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