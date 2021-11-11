Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости: Ценим высокий уровень стратегического партнерства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польский народ с Днем независимости.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю польский народ и своего коллегу и друга Анджея Дуду с национальным праздником – Днем независимости Польши! В Украине ценят высокий уровень стратегического партнерства с Польшей", - говорится в сообщении.
Зеленский также выразил уверенность в общем европейском будущем украинского и польского народов.
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Годом раньше страны Антанты ни про какую Польшу и не думали, наоборот, предложили украинским властям вооружить и содержать миллионную армию и рассматривали Украину в качестве буферного государства.
Но национал-комуняки, которые здесь правили отказались и поехали в Брест, подписывать договор с немцами и кацапами.
Построим газогон Норвегия-Польша,построим скоростной поезд-Варшава-Киев,построим автомагисталь Варшава-Одесса...,Зеля в ответ...ПОМОЖЕМ чем сможем...
22 сентября 1939 года Дохлый комуняцкий Ссср и нацистская Германия разделили Польшу пополам после совместного Парада Вермахта и РККА в Брест-Литовске,а 28 сентября эти же уроды закоючили очередной третий брацкий Договор Молотов-Риббентроп о дружбе и границах...,причем тут Бандера спросите вы?....Степан Андреевич был в Москве вместо Молотова....
В чем, конкретно, заключается это "стратегическое партнерство"?
В чем "стратегичность" этого партнерства?