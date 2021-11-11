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Новости
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Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости: Ценим высокий уровень стратегического партнерства

Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости: Ценим высокий уровень стратегического партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польский народ с Днем независимости.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю польский народ и своего коллегу и друга Анджея Дуду с национальным праздником – Днем независимости Польши! В Украине ценят высокий уровень стратегического партнерства с Польшей", - говорится в сообщении.

Зеленский также выразил уверенность в общем европейском будущем украинского и польского народов.

Также читайте: Зеленский призвал СМИ "не кошмарить зрителей" новостями об энергетике

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) поздравление (1057) Польша (8405) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+3
З поляками потрібно дружити, вони вірні союзники у боротьбі проти кацапів.
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11.11.2021 10:05
+3
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11.11.2021 10:36
+1
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11.11.2021 10:34
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А відосик збацав?
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11.11.2021 09:56 Ответить
бзеленский брехло
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11.11.2021 10:01 Ответить
З поляками потрібно дружити, вони вірні союзники у боротьбі проти кацапів.
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11.11.2021 10:05 Ответить
Зєпі@дюк саме це і повинно було сказати, але ((((
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11.11.2021 10:06 Ответить
Хитрожопый Пилсуцкий вовремя предал австро-венгрию и получил за это благодарность.
Годом раньше страны Антанты ни про какую Польшу и не думали, наоборот, предложили украинским властям вооружить и содержать миллионную армию и рассматривали Украину в качестве буферного государства.
Но национал-комуняки, которые здесь правили отказались и поехали в Брест, подписывать договор с немцами и кацапами.
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11.11.2021 10:16 Ответить
Наградитель и поздравитель. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец./Образец - это тот, который: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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11.11.2021 10:30 Ответить
мог бы шо нить и на рояле грать. поляки любят слушать шопена
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11.11.2021 10:31 Ответить
На встрече Зеленского и Анджея Дуды был такой диалог...

Построим газогон Норвегия-Польша,построим скоростной поезд-Варшава-Киев,построим автомагисталь Варшава-Одесса...,Зеля в ответ...ПОМОЖЕМ чем сможем...
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11.11.2021 10:32 Ответить
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11.11.2021 10:34 Ответить
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11.11.2021 10:36 Ответить
В чем феномен Степана Андреевича Бандеры...?

22 сентября 1939 года Дохлый комуняцкий Ссср и нацистская Германия разделили Польшу пополам после совместного Парада Вермахта и РККА в Брест-Литовске,а 28 сентября эти же уроды закоючили очередной третий брацкий Договор Молотов-Риббентроп о дружбе и границах...,причем тут Бандера спросите вы?....Степан Андреевич был в Москве вместо Молотова....
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11.11.2021 10:45 Ответить
Гимн Польши. На рояле. Иначе НИЗАЧОТ!
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11.11.2021 11:06 Ответить
За кадром остались вопросы:
В чем, конкретно, заключается это "стратегическое партнерство"?
В чем "стратегичность" этого партнерства?
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11.11.2021 11:15 Ответить
праздник в соседней дружественной стране. их с праздником поздравляет глава украинского государства. но больным на голову порохоботам и тут все "не так"!
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11.11.2021 13:14 Ответить
 
 