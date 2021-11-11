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Новини
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Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності: Цінуємо високий рівень стратегічного партнерства

Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності: Цінуємо високий рівень стратегічного партнерства

Президент України Володимир Зеленський привітав польський народ з Днем незалежності.

Про це глава держави повідомив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю польський народ і свого колегу й друга Анджея Дуду з національним святом – Днем незалежності Польщі! В Україні цінують високий рівень стратегічного партнерства з Польщею", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також висловив упевненість у спільному європейському майбутньому українського та польського народів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23727) привітання (730) Польща (8489) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+3
З поляками потрібно дружити, вони вірні союзники у боротьбі проти кацапів.
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11.11.2021 10:05
+3
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11.11.2021 10:36
+1
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11.11.2021 10:34
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А відосик збацав?
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11.11.2021 09:56 Відповісти
бзеленский брехло
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11.11.2021 10:01 Відповісти
З поляками потрібно дружити, вони вірні союзники у боротьбі проти кацапів.
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11.11.2021 10:05 Відповісти
Зєпі@дюк саме це і повинно було сказати, але ((((
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11.11.2021 10:06 Відповісти
Хитрожопый Пилсуцкий вовремя предал австро-венгрию и получил за это благодарность.
Годом раньше страны Антанты ни про какую Польшу и не думали, наоборот, предложили украинским властям вооружить и содержать миллионную армию и рассматривали Украину в качестве буферного государства.
Но национал-комуняки, которые здесь правили отказались и поехали в Брест, подписывать договор с немцами и кацапами.
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11.11.2021 10:16 Відповісти
Наградитель и поздравитель. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец./Образец - это тот, который: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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11.11.2021 10:30 Відповісти
мог бы шо нить и на рояле грать. поляки любят слушать шопена
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11.11.2021 10:31 Відповісти
На встрече Зеленского и Анджея Дуды был такой диалог...

Построим газогон Норвегия-Польша,построим скоростной поезд-Варшава-Киев,построим автомагисталь Варшава-Одесса...,Зеля в ответ...ПОМОЖЕМ чем сможем...
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11.11.2021 10:32 Відповісти
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11.11.2021 10:34 Відповісти
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11.11.2021 10:36 Відповісти
В чем феномен Степана Андреевича Бандеры...?

22 сентября 1939 года Дохлый комуняцкий Ссср и нацистская Германия разделили Польшу пополам после совместного Парада Вермахта и РККА в Брест-Литовске,а 28 сентября эти же уроды закоючили очередной третий брацкий Договор Молотов-Риббентроп о дружбе и границах...,причем тут Бандера спросите вы?....Степан Андреевич был в Москве вместо Молотова....
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11.11.2021 10:45 Відповісти
Гимн Польши. На рояле. Иначе НИЗАЧОТ!
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11.11.2021 11:06 Відповісти
За кадром остались вопросы:
В чем, конкретно, заключается это "стратегическое партнерство"?
В чем "стратегичность" этого партнерства?
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11.11.2021 11:15 Відповісти
праздник в соседней дружественной стране. их с праздником поздравляет глава украинского государства. но больным на голову порохоботам и тут все "не так"!
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11.11.2021 13:14 Відповісти
 
 