Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності: Цінуємо високий рівень стратегічного партнерства
Президент України Володимир Зеленський привітав польський народ з Днем незалежності.
Про це глава держави повідомив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю польський народ і свого колегу й друга Анджея Дуду з національним святом – Днем незалежності Польщі! В Україні цінують високий рівень стратегічного партнерства з Польщею", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також висловив упевненість у спільному європейському майбутньому українського та польського народів.
Топ коментарі
+3 Зайда
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+3 Senator S #201477
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+1 Senator S #201477
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Годом раньше страны Антанты ни про какую Польшу и не думали, наоборот, предложили украинским властям вооружить и содержать миллионную армию и рассматривали Украину в качестве буферного государства.
Но национал-комуняки, которые здесь правили отказались и поехали в Брест, подписывать договор с немцами и кацапами.
Построим газогон Норвегия-Польша,построим скоростной поезд-Варшава-Киев,построим автомагисталь Варшава-Одесса...,Зеля в ответ...ПОМОЖЕМ чем сможем...
22 сентября 1939 года Дохлый комуняцкий Ссср и нацистская Германия разделили Польшу пополам после совместного Парада Вермахта и РККА в Брест-Литовске,а 28 сентября эти же уроды закоючили очередной третий брацкий Договор Молотов-Риббентроп о дружбе и границах...,причем тут Бандера спросите вы?....Степан Андреевич был в Москве вместо Молотова....
В чем, конкретно, заключается это "стратегическое партнерство"?
В чем "стратегичность" этого партнерства?