Монастырский посещает Волынь для проверки готовности защиты границы от искусственно созданного миграционного кризиса, - МВД
Глава МВД Денис Монастырский улетел в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов, а также для противодействия другим гибридным угрозам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Монастырский совершает визит вместе с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнекой, председателем Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем председателя Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем.
В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.
"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", - отметил глава МВД.
Во время визита также будет проведено совещание с руководителями Объединенных территориальных общин, которые находятся вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе.
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В нас до цієї кризи не готово рівно нічого. Нуль.
Передбачаю, що знову волонтери будуть виганяти "мігрантів", а нацгвардія і прикордонники показово прочісуватимуть після цього ліси.
Совковый: - (Летит пафосно, толкает речи, потом фурshit, потом проспаться и...) - мы начинаем ык, это самое, а, прыкрывать вот это, что уж там уж, но все прикрыто, вот австрийская область, ой, воинская, прикрыта... сто миллионеров, или кто там, сто траков с контра, ой, сто танков и милл, поллиционистов прикрыли вот даже фото грибов которые они там нашли, нелегальные между *рочим