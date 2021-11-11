Монастырский посещает Волынь для проверки готовности защиты границы от искусственно созданного миграционного кризиса, - МВД

Глава МВД Денис Монастырский улетел в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов, а также для противодействия другим гибридным угрозам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Монастырский совершает визит вместе с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнекой, председателем Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем председателя Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем.

В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", - отметил глава МВД.

Во время визита также будет проведено совещание с руководителями Объединенных территориальных общин, которые находятся вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе.

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