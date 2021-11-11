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Монастырский посещает Волынь для проверки готовности защиты границы от искусственно созданного миграционного кризиса, - МВД

Монастырский посещает Волынь для проверки готовности защиты границы от искусственно созданного миграционного кризиса, - МВД

Глава МВД Денис Монастырский улетел в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов, а также для противодействия другим гибридным угрозам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Монастырский совершает визит вместе с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнекой, председателем Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем председателя Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем.

В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", - отметил глава МВД.

Во время визита также будет проведено совещание с руководителями Объединенных территориальных общин, которые находятся вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси находится около 5 тыс. мигрантов с Ближнего Востока: эскалация на границе возможна в любой момент, - Енин

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) мигранты (980) Монастырский Денис (335) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+6
"Перевірка" на галікоптері по карті - це потужно.
В нас до цієї кризи не готово рівно нічого. Нуль.
Передбачаю, що знову волонтери будуть виганяти "мігрантів", а нацгвардія і прикордонники показово прочісуватимуть після цього ліси.
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11.11.2021 10:45
+4
Антимигратор № 1 в Европе (на правах рекламы)

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11.11.2021 10:47
+2
Здрасті! З яких це пір пограничники підчиняються міністерству оборони? Чувачок, ті хоч інформацію перевіряй, перед тим як висратись.
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11.11.2021 11:03
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А при чьом там монастырский, пограничники жеж министервству обороны починяются, вот хай резник едет и инспектирует
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11.11.2021 10:43 Ответить
Прикордонники не МО.
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11.11.2021 11:02 Ответить
Здрасті! З яких це пір пограничники підчиняються міністерству оборони? Чувачок, ті хоч інформацію перевіряй, перед тим як висратись.
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11.11.2021 11:03 Ответить
Ні, прикордонники МО не підлеглі. Вони підлеглі Володі. А уявив, як вони захищають наші кордони. Там з "чорнобильської зони"рік назад вийшло два палія і ледь всі ліси України не спалили і що зробили "зеленогвардійці", затримали їх? Знайшли якогось дядька, що палив буря'н на городі і списали на нього всі підпали.
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11.11.2021 11:48 Ответить
Перед цим були підлеглі МВС, с уходами пана Авакова їх Володя забрав під себе.
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11.11.2021 11:49 Ответить
"Перевірка" на галікоптері по карті - це потужно.
В нас до цієї кризи не готово рівно нічого. Нуль.
Передбачаю, що знову волонтери будуть виганяти "мігрантів", а нацгвардія і прикордонники показово прочісуватимуть після цього ліси.
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11.11.2021 10:45 Ответить
не забуваймо про "бурштинську народну республіку". може тому на гелікоптері і по карті )
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11.11.2021 10:57 Ответить
Зедебилы ,тупые по карте 81 года,проверяет границу.Есть интернет и летать никуда не надо.Можно из кабинета каждый метр рассмотреть.Во всем показуха.Где заграждения или хотя бы рвы ,что бы чужеземцев хоть на немного задержать.Иначе бульбометы с кацапами их на рейсовых автобусах завозить будут прямо в Украину.Или на каждые 1074км границы пограничников с полицией расставите.
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11.11.2021 12:28 Ответить
Антимигратор № 1 в Европе (на правах рекламы)

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11.11.2021 10:47 Ответить
Монастирський вилетів на пошуки кордону. Кордон не виявлено, тому й шукають по карті, де він мав бути.
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11.11.2021 11:05 Ответить
Нормальный министр: - не беспокойтесь(группы "кого надо" давно уже стерегут/берегут каждый метр)
Совковый: - (Летит пафосно, толкает речи, потом фурshit, потом проспаться и...) - мы начинаем ык, это самое, а, прыкрывать вот это, что уж там уж, но все прикрыто, вот австрийская область, ой, воинская, прикрыта... сто миллионеров, или кто там, сто траков с контра, ой, сто танков и милл, поллиционистов прикрыли вот даже фото грибов которые они там нашли, нелегальные между *рочим
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11.11.2021 11:09 Ответить
Та щось ви, дядьку, 3,14здите... Бо щодня чорних на вулиці бачу все більше і більше. А, по-друге, в самій "бідній" країні Європи кацапи на заклик "чемодан-вокзал-росія" аж ніяк не реагують.
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11.11.2021 11:59 Ответить
Перевіряти вже піздно, треба посилювати та моніторити весь кордон з Білорусью.
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11.11.2021 11:14 Ответить
шо він там збирається перевіряти - для волиняк ційво мігранти це вже років двадцять як прибутковий бізнес..
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11.11.2021 11:29 Ответить
Мінуйте кордон. Підключайте на кордоні дріт до високої напруги. І буде нам щастя.
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11.11.2021 12:05 Ответить
А что??? , у нас монастырский уже стал ******** специалистом по обороне границ Украины!!! Уже был один придурок, генерал-полковник, из милиции, который обещал парад победы в Крыму! Как стало жарко на Донбассе . сразу драпанул в Киев!! Мудила!! Охраной границ должны заниматься пограничники , военные и спецгвардия , а не милицейское ЧМО!!!
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11.11.2021 14:02 Ответить
 
 