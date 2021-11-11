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Мужчина стрелял в бригаду облэнерго в Харьковской области, один работник пострадал

Мужчина стрелял в бригаду облэнерго в Харьковской области, один работник пострадал

Вооруженный мужчина совершил нападение на бригаду "Харьковоблэнерго". Один из работников получил ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Харьковоблэнерго".

Инцидент произошел в с. Рокитное 10 ноября в 10:10.

Работники АО "Харьковоблэнерго" прибыли на ул. Загребля для выполнения своих служебных обязанностей: отключение электроустановок потребителя из-за самопроизвольного подключения. Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место преступления была вызвана полиция. Сотрудники облэнерго написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности.

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"АО "Харьковоблэнерго" обращается к харьковчанам и жителям области с просьбой не препятствовать действиям энергетиков, направленным на обеспечение надежного и качественного электроснабжения", - говорится в сообщении.

Автор: 

нападение (2208) облэнерго (126) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+7
Идиот...не тех стрелять надо...это были рабы подневольные...
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11.11.2021 12:32
+5
Вся электрика у нас принадлежит одному татарину и если кому интересно цена подключения объекта,например гаража или участка для строительства дома колеблется от 130 000 до 150 000 гривен а 380v ещё дороже. Вот такие вот дела. Интересно и то что совсем недавно Ахметову простили долг за газ и э\э на сумму 126 миллиардов гривен. То есть мы с вами оплатили все расходы самого богатого бедолаги Украины вытряхнув из своих карманов ни много ни мало а около 4 миллиардов долларов для Ахметова. Второму бедолаге Диме Фирташу списали тоже около ста миллиардов гривен+отдали ему эксклюзивное право взимать плату с каждого украинца за газовую трубу даже если она пустая,но самое прикольное что эти трубы Димон никогда не проводил к нашим домам ,более того проводили их за свой счёт те же украинцы!! Правда здорово?! Но самое поразительное что все молчат и молча плотят этому мошеннику. А весь фокус в том что Фирташ вовремя поддержал проект Коломойского "Буратино" и теперь получает дивиденды со своего финансового вложения в этот проект. Ахметов тоже не упустил свой шанс и вовремя предал Порошенко внеся свои пять копеек и предоставив телеплощадку Зеленскому и теперь тоже в шоколаде. Как говорится "всем сестрам по серьгам" досталось . Правда за наш с вами счёт.
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11.11.2021 13:28
+4
Ну в Бенесуелі зеленські прийшли до влади вже 20 років як.
У нас ще все попереду.
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11.11.2021 12:52
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11.11.2021 12:30 Ответить
взагалі то як з`являється самовольне підключення - дають працівнику того ж обленерго і один підключає, інший відключає.... не тих відстрілюють ой не тих!
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11.11.2021 12:32 Ответить
У нас как-то электрик - контролёр наверное с пол района пускал мимо счётчика за долю малую , я так хохотался у него пломбиратор отобрали и его толпы народа искали когда проверка началась
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11.11.2021 12:47 Ответить
Украинцы ненавидят коррупцию, за то, что она платная, и мечтают о бесплатной коррупкции - идеальный контролер, это тот, кто пустит электроэнергию мимо счетчика бесплатно, за спасибо.
Зачем хоть искали толпой этого контролера? Что бы после проверки опять на шару в обход переключить?
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11.11.2021 12:56 Ответить
Таки проверки начали по абонентам проводить ну и заметушились , чтобы сделать как положено ( штрафы , больно) а этот кадр прятался от всех - пломбиратор отобрали у него перед проверкой ,а без него никак к счётчику обратно не подключить , чтобы как положено и у других не возьмёт ,у них у каждого свой знак на пломбе давит на подконтрольном участке.
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11.11.2021 17:11 Ответить
Идиот...не тех стрелять надо...это были рабы подневольные...
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11.11.2021 12:32 Ответить
У Венесуелі це масова практика, - люди нелегально під'єднуються до електромереж.
Електрики просто фізично не в змозі припиняти такі дії через їхню масовість. )))

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11.11.2021 12:40 Ответить
Накинув свого дрота на лінію, - і пофіг.

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11.11.2021 12:43 Ответить
Ну в Бенесуелі зеленські прийшли до влади вже 20 років як.
У нас ще все попереду.
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11.11.2021 12:52 Ответить
У нас шут а в Венесуэле шофёр трамвая.
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11.11.2021 13:05 Ответить
И он подумал, ведь я тоже президент.
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11.11.2021 12:46 Ответить
По ходу, уже началось???
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11.11.2021 12:47 Ответить
Ну є ж газ власного видобутку. А тут електрика)
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11.11.2021 12:48 Ответить
"відключення електроустановок споживача "

" проханням не перешкоджати діям енергетиків, які направлені на забезпечення надійного та якісного електропостачання"

Ну все честно, при подключении никто не стреляет. При отключении никто не стрелять не просил.
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11.11.2021 12:52 Ответить
Жаль, что только ранил )))
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11.11.2021 12:55 Ответить
Якщо згадати що відключають вони часто в разі плутанини- може мужик і правий.
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11.11.2021 13:04 Ответить
Не треба таким чином узагальнювати. Про будь яку професію можна сказати - "вони всі".
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11.11.2021 14:03 Ответить
Судя по всему, речь идет о подключении 3-х фаз в селе.
Мои родители пробовали это сделать официально. Потратили на это 1.5 года. Потом плюнули и отказались вообще. И из-за бюрократии, и из-за "цены подключения".
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11.11.2021 13:24 Ответить
Вся электрика у нас принадлежит одному татарину и если кому интересно цена подключения объекта,например гаража или участка для строительства дома колеблется от 130 000 до 150 000 гривен а 380v ещё дороже. Вот такие вот дела. Интересно и то что совсем недавно Ахметову простили долг за газ и э\э на сумму 126 миллиардов гривен. То есть мы с вами оплатили все расходы самого богатого бедолаги Украины вытряхнув из своих карманов ни много ни мало а около 4 миллиардов долларов для Ахметова. Второму бедолаге Диме Фирташу списали тоже около ста миллиардов гривен+отдали ему эксклюзивное право взимать плату с каждого украинца за газовую трубу даже если она пустая,но самое прикольное что эти трубы Димон никогда не проводил к нашим домам ,более того проводили их за свой счёт те же украинцы!! Правда здорово?! Но самое поразительное что все молчат и молча плотят этому мошеннику. А весь фокус в том что Фирташ вовремя поддержал проект Коломойского "Буратино" и теперь получает дивиденды со своего финансового вложения в этот проект. Ахметов тоже не упустил свой шанс и вовремя предал Порошенко внеся свои пять копеек и предоставив телеплощадку Зеленскому и теперь тоже в шоколаде. Как говорится "всем сестрам по серьгам" досталось . Правда за наш с вами счёт.
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11.11.2021 13:28 Ответить
Кстати для сведения,один миллиард долларов в сотенных купюрах весит 10 тонн,выходит что мы только Ахметову подарили 40 тонн долларов да Фирташу столько же,про Беню я молчу,этот прохвост заставил работать на себя все суды Украины,один лишь ОАСК вынес более 250 решений в его пользу за один год.
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11.11.2021 13:35 Ответить
Фирташ вовремя поддержал проект Коломойского "Буратино"
************
Фірташ така хитра морда, шо завжди вчасно підтримує вигідні політичні проекти.
У 2014 він вигідно підтримав "проект Порошенка".
Переклад заголовку в австрійській газеті: "Кличко і Порошенко таємно зустрілися з Фірташем у Відні".

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11.11.2021 14:44 Ответить
В отопителный сезон нельзя отключать ни от газа,ни от электрики.Есть суд.Власть сопли жует,а полиция поддерживает олигархов.В Харькове заходились менять газовые счетчики и одновременно навязыватькабальные договора.Беспредельная власть озверевшего олигархата!!
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11.11.2021 13:41 Ответить
А потом из-за таких "самовольщиков" отключаются перегруженные сети. И такие как ты снова рассказывают что власти сопли жуют.
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11.11.2021 13:57 Ответить
больше всег меня бесит секта, они не виноваты они ж на работе ... Беркута когда людей убивали тоже это говорили, мы ж на работе ...
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11.11.2021 14:52 Ответить
 
 