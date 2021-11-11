Мужчина стрелял в бригаду облэнерго в Харьковской области, один работник пострадал

Вооруженный мужчина совершил нападение на бригаду "Харьковоблэнерго". Один из работников получил ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Харьковоблэнерго".

Инцидент произошел в с. Рокитное 10 ноября в 10:10.

Работники АО "Харьковоблэнерго" прибыли на ул. Загребля для выполнения своих служебных обязанностей: отключение электроустановок потребителя из-за самопроизвольного подключения. Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место преступления была вызвана полиция. Сотрудники облэнерго написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности.

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"АО "Харьковоблэнерго" обращается к харьковчанам и жителям области с просьбой не препятствовать действиям энергетиков, направленным на обеспечение надежного и качественного электроснабжения", - говорится в сообщении.