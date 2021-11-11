Мужчина стрелял в бригаду облэнерго в Харьковской области, один работник пострадал
Вооруженный мужчина совершил нападение на бригаду "Харьковоблэнерго". Один из работников получил ранение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Харьковоблэнерго".
Инцидент произошел в с. Рокитное 10 ноября в 10:10.
Работники АО "Харьковоблэнерго" прибыли на ул. Загребля для выполнения своих служебных обязанностей: отключение электроустановок потребителя из-за самопроизвольного подключения. Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.
На место преступления была вызвана полиция. Сотрудники облэнерго написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности.
"АО "Харьковоблэнерго" обращается к харьковчанам и жителям области с просьбой не препятствовать действиям энергетиков, направленным на обеспечение надежного и качественного электроснабжения", - говорится в сообщении.
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Зачем хоть искали толпой этого контролера? Что бы после проверки опять на шару в обход переключить?
Електрики просто фізично не в змозі припиняти такі дії через їхню масовість. )))
У нас ще все попереду.
" проханням не перешкоджати діям енергетиків, які направлені на забезпечення надійного та якісного електропостачання"
Ну все честно, при подключении никто не стреляет. При отключении никто не стрелять не просил.
Мои родители пробовали это сделать официально. Потратили на это 1.5 года. Потом плюнули и отказались вообще. И из-за бюрократии, и из-за "цены подключения".
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Фірташ така хитра морда, шо завжди вчасно підтримує вигідні політичні проекти.
У 2014 він вигідно підтримав "проект Порошенка".
Переклад заголовку в австрійській газеті: "Кличко і Порошенко таємно зустрілися з Фірташем у Відні".