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Чоловік стріляв у бригаду обленерго на Харківщині, один працівник постраждав

Чоловік стріляв у бригаду обленерго на Харківщині, один працівник постраждав

Озброєний чоловік скоїв напад на бригаду "Харківобленерго". Один із працівників зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Харківобленерго".

Інцидент стався у с.Рокитне 10 листопада о 10.10.

Працівники АТ "Харківобленерго" прибули на вул. Загребля для виконання своїх службових обов'язків: відключення електроустановок споживача через самовільне підключення. Коли енергетики виходили з машини, споживач почав стріляти у їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля влучила одному з працівників у руку, коли той намагався прикрити обличчя.

На місце злочину була викликана поліція. Працівники обленерго написали заяву про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення нападника до кримінальної відповідальності.

"АТ "Харківобленерго" звертається до харків'ян та мешканців області з проханням не перешкоджати діям енергетиків, які направлені на забезпечення надійного та якісного електропостачання", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

напад (1118) обленерго (410) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
Идиот...не тех стрелять надо...это были рабы подневольные...
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11.11.2021 12:32
+5
Вся электрика у нас принадлежит одному татарину и если кому интересно цена подключения объекта,например гаража или участка для строительства дома колеблется от 130 000 до 150 000 гривен а 380v ещё дороже. Вот такие вот дела. Интересно и то что совсем недавно Ахметову простили долг за газ и э\э на сумму 126 миллиардов гривен. То есть мы с вами оплатили все расходы самого богатого бедолаги Украины вытряхнув из своих карманов ни много ни мало а около 4 миллиардов долларов для Ахметова. Второму бедолаге Диме Фирташу списали тоже около ста миллиардов гривен+отдали ему эксклюзивное право взимать плату с каждого украинца за газовую трубу даже если она пустая,но самое прикольное что эти трубы Димон никогда не проводил к нашим домам ,более того проводили их за свой счёт те же украинцы!! Правда здорово?! Но самое поразительное что все молчат и молча плотят этому мошеннику. А весь фокус в том что Фирташ вовремя поддержал проект Коломойского "Буратино" и теперь получает дивиденды со своего финансового вложения в этот проект. Ахметов тоже не упустил свой шанс и вовремя предал Порошенко внеся свои пять копеек и предоставив телеплощадку Зеленскому и теперь тоже в шоколаде. Как говорится "всем сестрам по серьгам" досталось . Правда за наш с вами счёт.
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11.11.2021 13:28
+4
Ну в Бенесуелі зеленські прийшли до влади вже 20 років як.
У нас ще все попереду.
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11.11.2021 12:52
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11.11.2021 12:30 Відповісти
взагалі то як з`являється самовольне підключення - дають працівнику того ж обленерго і один підключає, інший відключає.... не тих відстрілюють ой не тих!
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11.11.2021 12:32 Відповісти
У нас как-то электрик - контролёр наверное с пол района пускал мимо счётчика за долю малую , я так хохотался у него пломбиратор отобрали и его толпы народа искали когда проверка началась
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11.11.2021 12:47 Відповісти
Украинцы ненавидят коррупцию, за то, что она платная, и мечтают о бесплатной коррупкции - идеальный контролер, это тот, кто пустит электроэнергию мимо счетчика бесплатно, за спасибо.
Зачем хоть искали толпой этого контролера? Что бы после проверки опять на шару в обход переключить?
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11.11.2021 12:56 Відповісти
Таки проверки начали по абонентам проводить ну и заметушились , чтобы сделать как положено ( штрафы , больно) а этот кадр прятался от всех - пломбиратор отобрали у него перед проверкой ,а без него никак к счётчику обратно не подключить , чтобы как положено и у других не возьмёт ,у них у каждого свой знак на пломбе давит на подконтрольном участке.
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11.11.2021 17:11 Відповісти
Идиот...не тех стрелять надо...это были рабы подневольные...
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11.11.2021 12:32 Відповісти
У Венесуелі це масова практика, - люди нелегально під'єднуються до електромереж.
Електрики просто фізично не в змозі припиняти такі дії через їхню масовість. )))

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11.11.2021 12:40 Відповісти
Накинув свого дрота на лінію, - і пофіг.

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11.11.2021 12:43 Відповісти
Ну в Бенесуелі зеленські прийшли до влади вже 20 років як.
У нас ще все попереду.
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11.11.2021 12:52 Відповісти
У нас шут а в Венесуэле шофёр трамвая.
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11.11.2021 13:05 Відповісти
И он подумал, ведь я тоже президент.
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11.11.2021 12:46 Відповісти
По ходу, уже началось???
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11.11.2021 12:47 Відповісти
Ну є ж газ власного видобутку. А тут електрика)
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11.11.2021 12:48 Відповісти
"відключення електроустановок споживача "

" проханням не перешкоджати діям енергетиків, які направлені на забезпечення надійного та якісного електропостачання"

Ну все честно, при подключении никто не стреляет. При отключении никто не стрелять не просил.
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11.11.2021 12:52 Відповісти
Жаль, что только ранил )))
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11.11.2021 12:55 Відповісти
Якщо згадати що відключають вони часто в разі плутанини- може мужик і правий.
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11.11.2021 13:04 Відповісти
Не треба таким чином узагальнювати. Про будь яку професію можна сказати - "вони всі".
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11.11.2021 14:03 Відповісти
Судя по всему, речь идет о подключении 3-х фаз в селе.
Мои родители пробовали это сделать официально. Потратили на это 1.5 года. Потом плюнули и отказались вообще. И из-за бюрократии, и из-за "цены подключения".
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11.11.2021 13:24 Відповісти
Вся электрика у нас принадлежит одному татарину и если кому интересно цена подключения объекта,например гаража или участка для строительства дома колеблется от 130 000 до 150 000 гривен а 380v ещё дороже. Вот такие вот дела. Интересно и то что совсем недавно Ахметову простили долг за газ и э\э на сумму 126 миллиардов гривен. То есть мы с вами оплатили все расходы самого богатого бедолаги Украины вытряхнув из своих карманов ни много ни мало а около 4 миллиардов долларов для Ахметова. Второму бедолаге Диме Фирташу списали тоже около ста миллиардов гривен+отдали ему эксклюзивное право взимать плату с каждого украинца за газовую трубу даже если она пустая,но самое прикольное что эти трубы Димон никогда не проводил к нашим домам ,более того проводили их за свой счёт те же украинцы!! Правда здорово?! Но самое поразительное что все молчат и молча плотят этому мошеннику. А весь фокус в том что Фирташ вовремя поддержал проект Коломойского "Буратино" и теперь получает дивиденды со своего финансового вложения в этот проект. Ахметов тоже не упустил свой шанс и вовремя предал Порошенко внеся свои пять копеек и предоставив телеплощадку Зеленскому и теперь тоже в шоколаде. Как говорится "всем сестрам по серьгам" досталось . Правда за наш с вами счёт.
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11.11.2021 13:28 Відповісти
Кстати для сведения,один миллиард долларов в сотенных купюрах весит 10 тонн,выходит что мы только Ахметову подарили 40 тонн долларов да Фирташу столько же,про Беню я молчу,этот прохвост заставил работать на себя все суды Украины,один лишь ОАСК вынес более 250 решений в его пользу за один год.
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11.11.2021 13:35 Відповісти
Фирташ вовремя поддержал проект Коломойского "Буратино"
************
Фірташ така хитра морда, шо завжди вчасно підтримує вигідні політичні проекти.
У 2014 він вигідно підтримав "проект Порошенка".
Переклад заголовку в австрійській газеті: "Кличко і Порошенко таємно зустрілися з Фірташем у Відні".

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11.11.2021 14:44 Відповісти
В отопителный сезон нельзя отключать ни от газа,ни от электрики.Есть суд.Власть сопли жует,а полиция поддерживает олигархов.В Харькове заходились менять газовые счетчики и одновременно навязыватькабальные договора.Беспредельная власть озверевшего олигархата!!
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11.11.2021 13:41 Відповісти
А потом из-за таких "самовольщиков" отключаются перегруженные сети. И такие как ты снова рассказывают что власти сопли жуют.
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11.11.2021 13:57 Відповісти
больше всег меня бесит секта, они не виноваты они ж на работе ... Беркута когда людей убивали тоже это говорили, мы ж на работе ...
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11.11.2021 14:52 Відповісти
 
 