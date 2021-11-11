Чоловік стріляв у бригаду обленерго на Харківщині, один працівник постраждав
Озброєний чоловік скоїв напад на бригаду "Харківобленерго". Один із працівників зазнав поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Харківобленерго".
Інцидент стався у с.Рокитне 10 листопада о 10.10.
Працівники АТ "Харківобленерго" прибули на вул. Загребля для виконання своїх службових обов'язків: відключення електроустановок споживача через самовільне підключення. Коли енергетики виходили з машини, споживач почав стріляти у їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля влучила одному з працівників у руку, коли той намагався прикрити обличчя.
На місце злочину була викликана поліція. Працівники обленерго написали заяву про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення нападника до кримінальної відповідальності.
"АТ "Харківобленерго" звертається до харків'ян та мешканців області з проханням не перешкоджати діям енергетиків, які направлені на забезпечення надійного та якісного електропостачання", - йдеться в повідомленні.
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Зачем хоть искали толпой этого контролера? Что бы после проверки опять на шару в обход переключить?
Електрики просто фізично не в змозі припиняти такі дії через їхню масовість. )))
У нас ще все попереду.
" проханням не перешкоджати діям енергетиків, які направлені на забезпечення надійного та якісного електропостачання"
Ну все честно, при подключении никто не стреляет. При отключении никто не стрелять не просил.
Мои родители пробовали это сделать официально. Потратили на это 1.5 года. Потом плюнули и отказались вообще. И из-за бюрократии, и из-за "цены подключения".
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Фірташ така хитра морда, шо завжди вчасно підтримує вигідні політичні проекти.
У 2014 він вигідно підтримав "проект Порошенка".
Переклад заголовку в австрійській газеті: "Кличко і Порошенко таємно зустрілися з Фірташем у Відні".