Белорусский бизнес ждет ужесточение санкций, - Маас

Германия выступает за усиление секторальных санкций против белорусского бизнеса, в частности, его калийной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Маас в четверг во время обсуждения в Бундестаге ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

В отношении Александра Лукашенко "ЕС ужесточит и распространит свои санкции", - заявил Маас. Об этом будет идти речь в следующий понедельник на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе.

"Время уплатить цену... Все персоны и предприятия, причастные к умышленной контрабанде, будут подвергнуты дальнейшим санкциям, к тому же по всему миру", - добавил министр.

По его словам, есть и "другие возможности", в частности, в области расширения секторальных штрафных мероприятий. Маас убежден, и это мнение, по его словам, разделяют коллеги в ЕС, в "необходимости подвергнуть санкциям калийную отрасль белорусского бизнеса". Это тем более является насущным, ведь слишком много общих экономических санкций ведут, как говорят, к усилению зависимости Минска от Москвы.

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