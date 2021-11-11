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Белорусский бизнес ждет ужесточение санкций, - Маас

Белорусский бизнес ждет ужесточение санкций, - Маас

Германия выступает за усиление секторальных санкций против белорусского бизнеса, в частности, его калийной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Маас в четверг во время обсуждения в Бундестаге ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

В отношении Александра Лукашенко "ЕС ужесточит и распространит свои санкции", - заявил Маас. Об этом будет идти речь в следующий понедельник на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе.

"Время уплатить цену... Все персоны и предприятия, причастные к умышленной контрабанде, будут подвергнуты дальнейшим санкциям, к тому же по всему миру", - добавил министр.

По его словам, есть и "другие возможности", в частности, в области расширения секторальных штрафных мероприятий. Маас убежден, и это мнение, по его словам, разделяют коллеги в ЕС, в "необходимости подвергнуть санкциям калийную отрасль белорусского бизнеса". Это тем более является насущным, ведь слишком много общих экономических санкций ведут, как говорят, к усилению зависимости Минска от Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Науседа обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и ЕС

Автор: 

Беларусь (7888) санкции (11266) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+19
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11.11.2021 15:51
+4
Лукашеску сейчас ответку даст - ещё 10 тыс. бабуинов на границе.
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11.11.2021 15:43
+2
Где-то такое уже слышал . Лет восемь назад .
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11.11.2021 15:46
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Лукашеску сейчас ответку даст - ещё 10 тыс. бабуинов на границе.
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11.11.2021 15:43 Ответить
Бульбофюрер ничего не решает, он теперь вместо суки Кони. Германия вместе с мордором дожимают БССР. Пакт Молотова-Риббентропа продолжает работать.
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11.11.2021 16:14 Ответить
Зелена пліснява не дозволить загинути "сябрам" !!!)))
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11.11.2021 15:43 Ответить
Головне, щоб твій куратор був задоволений
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11.11.2021 16:12 Ответить
А что не так? Сколько в Украине АЭС? А в Беларуси - ОДНА. И зеленые довели страну до того, что мы вынуждены покупать электроэнергию ... в Беларуси
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11.11.2021 17:03 Ответить
Где-то такое уже слышал . Лет восемь назад .
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11.11.2021 15:46 Ответить
Не, ну ты не сравнивай. Беларусь не россия. Тут и настоящие санкции ввести можно. Беларусь в мировой экономике и политике никто и звать ее никак.
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11.11.2021 16:16 Ответить
Хто всрался? Бизнес)
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11.11.2021 15:51 Ответить
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11.11.2021 15:51 Ответить
а ведь она была права, 5000 беженцев не приплыли на покрышках, это спланированная спец операция.
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11.11.2021 17:05 Ответить
Европі вже давно треба припинити МААСове жування сопель...
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11.11.2021 15:53 Ответить
россия под санкциями , а на головы защитников сыпятся и корректируется беспилотниками с Немецкими двигателями.лукашенко после знаменитых санкций засыпает Европу нелегалами и еще сыпит Угрозы, - Посмотрим как сделаете , а не что говорите.
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11.11.2021 15:59 Ответить
весь бульбобизнес курируется кремлядскими...
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11.11.2021 16:08 Ответить
выселять родственников ихних надо.
и счета-замки-имущество арестовывать, имхо.
ТОГДА может быть задумаются.
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11.11.2021 16:32 Ответить
aeroflot popadiot pod sankciji ,kak i Tureckyje avialiniji i drugyje.Im budet nemozno priletat v ES strani
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11.11.2021 16:39 Ответить
Гансы! Примите "беженцев" у себя. И что вам белорусский калий сделал? Введите санкции против "Газпрома" и "Роснефти". Или слабо, шлюхи путлеровские?
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11.11.2021 16:54 Ответить
 
 