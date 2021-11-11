На білоруський бізнес чекає посилення санкцій, - Маас

Німеччина виступає за посилення секторальних санкцій проти білоруського бізнесу, зокрема його калійної промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявив в.о. міністра закордонних справ ФРН Маас у четвер під час обговорення в Бундестазі ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

Відносно Олександра Лукашенка "ЄС посилить і поширить свої санкції", - заявив Маас. Про це йтиметься наступного понеділка на зустрічі голів зовнішньополітичних відомств ЄС у Брюсселі.

"Час заплатити ціну... Всі персони та підприємства, які причетні до навмисної контрабанди, будуть піддані подальшим санкціям, до того ж, по всьому світу", - додав міністр.

За його словами, є й "інші можливості", зокрема, в галузі розширення секторальних штрафних заходів. Маас переконаний, і цю думку, за його словами, поділяють колеги в ЄС, у "необхідності піддати санкціям калійну галузь білоруського бізнесу". Це є тим більш нагальним, адже занадто багато загальних економічних санкцій ведуть, як кажуть, до посилення залежності Мінська від Москви.

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