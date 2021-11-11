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На білоруський бізнес чекає посилення санкцій, - Маас

На білоруський бізнес чекає посилення санкцій, - Маас

Німеччина виступає за посилення секторальних санкцій проти білоруського бізнесу, зокрема його калійної промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявив в.о. міністра закордонних справ ФРН Маас у четвер під час обговорення в Бундестазі ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

Відносно Олександра Лукашенка "ЄС посилить і поширить свої санкції", - заявив Маас. Про це йтиметься наступного понеділка на зустрічі голів зовнішньополітичних відомств ЄС у Брюсселі.

"Час заплатити ціну... Всі персони та підприємства, які причетні до навмисної контрабанди, будуть піддані подальшим санкціям, до того ж, по всьому світу", - додав міністр.

За його словами, є й "інші можливості", зокрема, в галузі розширення секторальних штрафних заходів. Маас переконаний, і цю думку, за його словами, поділяють колеги в ЄС, у "необхідності піддати санкціям калійну галузь білоруського бізнесу". Це є тим більш нагальним, адже занадто багато загальних економічних санкцій ведуть, як кажуть, до посилення залежності Мінська від Москви.

Також читайте: Зеленський і Науседа обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС

Автор: 

Білорусь (7926) санкції (11790) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+19
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11.11.2021 15:51
+4
Лукашеску сейчас ответку даст - ещё 10 тыс. бабуинов на границе.
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11.11.2021 15:43
+2
Где-то такое уже слышал . Лет восемь назад .
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11.11.2021 15:46
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Лукашеску сейчас ответку даст - ещё 10 тыс. бабуинов на границе.
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11.11.2021 15:43 Відповісти
Бульбофюрер ничего не решает, он теперь вместо суки Кони. Германия вместе с мордором дожимают БССР. Пакт Молотова-Риббентропа продолжает работать.
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11.11.2021 16:14 Відповісти
Зелена пліснява не дозволить загинути "сябрам" !!!)))
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11.11.2021 15:43 Відповісти
Головне, щоб твій куратор був задоволений
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11.11.2021 16:12 Відповісти
А что не так? Сколько в Украине АЭС? А в Беларуси - ОДНА. И зеленые довели страну до того, что мы вынуждены покупать электроэнергию ... в Беларуси
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11.11.2021 17:03 Відповісти
Где-то такое уже слышал . Лет восемь назад .
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11.11.2021 15:46 Відповісти
Не, ну ты не сравнивай. Беларусь не россия. Тут и настоящие санкции ввести можно. Беларусь в мировой экономике и политике никто и звать ее никак.
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11.11.2021 16:16 Відповісти
Хто всрался? Бизнес)
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11.11.2021 15:51 Відповісти
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11.11.2021 15:51 Відповісти
а ведь она была права, 5000 беженцев не приплыли на покрышках, это спланированная спец операция.
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11.11.2021 17:05 Відповісти
Европі вже давно треба припинити МААСове жування сопель...
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11.11.2021 15:53 Відповісти
россия под санкциями , а на головы защитников сыпятся и корректируется беспилотниками с Немецкими двигателями.лукашенко после знаменитых санкций засыпает Европу нелегалами и еще сыпит Угрозы, - Посмотрим как сделаете , а не что говорите.
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11.11.2021 15:59 Відповісти
весь бульбобизнес курируется кремлядскими...
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11.11.2021 16:08 Відповісти
выселять родственников ихних надо.
и счета-замки-имущество арестовывать, имхо.
ТОГДА может быть задумаются.
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11.11.2021 16:32 Відповісти
aeroflot popadiot pod sankciji ,kak i Tureckyje avialiniji i drugyje.Im budet nemozno priletat v ES strani
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11.11.2021 16:39 Відповісти
Гансы! Примите "беженцев" у себя. И что вам белорусский калий сделал? Введите санкции против "Газпрома" и "Роснефти". Или слабо, шлюхи путлеровские?
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11.11.2021 16:54 Відповісти
 
 