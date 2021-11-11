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Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

В Москве утверждают, что полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Беларусь не направлены против других стран.

В этом уверяет Министерство обороны России, сообщает Цензор.НЕТ.

"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщило Минобороны РФ.

"Продолжается отработка совместных мер ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - утверждают военные.

10 ноября патрулирование над Беларусью провели два бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко открыл небо Беларуси для регулярных полетов стратегической бомбардировочной авиации РФ

11 ноября Минобороны Беларуси сообщило о полете над территорией страны двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, проведших имитацию бомбардировки на белорусском полигоне "Ружанский".

Автор: 

армия РФ (19115) Беларусь (7888) россия (95413) самолет (3589) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+17
Поляков же предупреждали, что со стороньІ ерефии против них будут провокации рано или поздно, но они все с мертвьІм Бандеров никак не навоюются.
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11.11.2021 16:16
+9
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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11.11.2021 16:16
+9
Стратегическому железу раши более 30 лет. Некоторые модели ТУ - разрабатывались в 50 годы. Раша называет их лучшими в мире но это самолеты немного младше самолета братьев Райт....Все стратегическое в армии эрзя- монголов такое же гавно, как и сами эрзя - монголы.....Это , как ,,керогаз ,, Кузнецов - старым корытам , которых должен бояться мир - хорошо за 30. Из новых кораблей ,, адмирал Эссен,,.На флоте нет никого чьим именем не стыдно назвать корабль- за всю историю флота России не выиграно ни одной битвы, история позорняка. Два раза топили флот без единого выстрела( турецкая война и 1919) , плен эскадры в Португалии, уничтожение японцами флота в Порт Артуре балтийской эскадры в тихоокеанском архипелаге, ну и пожалуй при Екатерине шведы утопили поститесь флот. Эссен герой , который дал приказ взорвать броненосец ,, Севастополь,,- это все его подвиги....
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11.11.2021 16:54
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Правила форума Совет форумчан
Это жудкая точка на радаре.
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11.11.2021 16:14 Ответить
Полосочка.
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11.11.2021 16:44 Ответить
Эта рухлядь советских времен еще и летает. Скопировали с Б-52, кстати.
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11.11.2021 17:17 Ответить
ту-160 скопировали с Б-52?
Вы наверное немного напутали. Это ТУ-4 скопировали с Б-29. Ту-160 - анало говнет.
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11.11.2021 17:21 Ответить
Не совсем так. Похож на Б-1Б только больше.
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11.11.2021 17:24 Ответить
Да, действительно похож. Походу и тут упёрли.
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11.11.2021 17:54 Ответить
Да, Вы правы. И Украина им кучу Т-160 передала за газовые долги.
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11.11.2021 18:17 Ответить
А в Прилуках что пилили ?
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11.11.2021 20:39 Ответить
Как одно отменяет другое? Вы тоже желаете повоевать с НАТО?) Родили уже для Азаренка мясо???
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11.11.2021 20:58 Ответить
всего 8 штук... которые русня перегнала в Энгельс и их у них сегодня 16 штук. Из них 50 процентов неисправны или с ограниченным ресурсом по двигателям. К концу 2020 они мечтали модернизировать 10 штук до модификации Ту-160М... но сподобились только на шесть..которые и летают. И вроде полтора новых... а мечтали аж о 50-ти!!!))) Ту-160М2. Так что там греметь реально нечем. А о Ту-95МС и вспоминать не будем. Если загремит, то вряд ли они все даже и взлетят. А если взлетят...то только так!!! https://www.youtube.com/watch?v=FrAT3CS1pd4&t=1s
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11.11.2021 22:41 Ответить
Передал старый уголовник кучма. Это не Украина.
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12.11.2021 04:42 Ответить
ага, із солікамскої зони "Бєлий лєбєдь" копіювали - шоб зразу на пожизнєнно
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11.11.2021 22:43 Ответить
Нет! B-52 там и не пахнет! Самолеты старые, но уже с изменяемой геометрией крыла. Могут стрелять издалека, так что, в случае чего, наделают "шороху".
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12.11.2021 08:51 Ответить
Ну подобається ім літати над рідною Белоруссю !!!)))
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11.11.2021 16:14 Ответить
Троцький допис-тівся , а вони долітаються..
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11.11.2021 16:15 Ответить
жыдоугрофиннобурятам вдруг померещилось шо они короли блефа...
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11.11.2021 16:15 Ответить
От якби той металобрухт в повітрі зламався і впав на резиденцію бульбофюрера)))коли та почвара там перебувала,або бомбочка сама якось впала)))
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11.11.2021 16:16 Ответить
Біда буде коли гепнеться на атомну електростанцію.
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11.11.2021 17:59 Ответить
У червні і липні 1992 р. в Гомельській області гепнулися два ТУ-22.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
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11.11.2021 18:10 Ответить
Підождемо. Недаремно рашка волає "Єслі надо, повторім"!
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11.11.2021 18:40 Ответить
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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11.11.2021 16:16 Ответить
Поляков же предупреждали, что со стороньІ ерефии против них будут провокации рано или поздно, но они все с мертвьІм Бандеров никак не навоюются.
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11.11.2021 16:16 Ответить
зеИУДА и его шавки Данилов , маляр , секретут какой-то ,нагло брехали , что это сознательная провокация Washington Post !

Коллаборанты готовят полную сдачу Украины путлерасту
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11.11.2021 16:18 Ответить
а еще они падают
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11.11.2021 16:19 Ответить
Вони якщо й літають, то ну дуже не дешево.
Вартість тільки пального для повної заправки цієї байди - десь 150 тис. баксюків (за парашними розцінками на пальне).
А ще обслуговування літака, обслуговування озброєння, авіабази, утримання особового складу...
Це діамантова цяцька. Тільки пальне на тисячу літаковильотів - 0,3% військового бюджету параші.
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11.11.2021 17:55 Ответить
файна здобич для "Рапторів"
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11.11.2021 16:19 Ответить
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11.11.2021 16:26 Ответить
На этот раз кремлядьское КУЙло хочет развязать "гражданскую" войну в Польше, но теперь не своими руками, а руками картофельного ДИБИЛА.

Типа, "нас там тоже нет".
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11.11.2021 16:27 Ответить
та то до задницы эти полёты...этими гробами сейчас даже грудничков не испугаешь.
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11.11.2021 16:29 Ответить
Мокшанський сцарь принуждає Німеччину і Європу запустити в роботу "Північний потік 2".
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11.11.2021 16:30 Ответить
Чекаю улюблених новин про літання ру.літічків. Не підведіть!
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11.11.2021 16:30 Ответить
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11.11.2021 16:33 Ответить
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11.11.2021 20:53 Ответить
Patriot sistemi Polsa zakupila dlia etogo.Ix nepopugajes tak silno
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11.11.2021 16:33 Ответить
Так и Северный поток-2 может не запустится.
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11.11.2021 16:34 Ответить
В Турции до летались и здесь долетаются. "Ну тупыееееее! Забыли что самолет тяжелее воздуха? или подлодлк много на бвлтийском флоте! Забыли что они могут "Утонуть" а потом 10$ проституток будут "заставлять" слезы лить!!!
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11.11.2021 16:40 Ответить
Так то оно так, мол, на ракетоносці-бомбардувальники проверку потратились - с чего теперь харчеваться будут?... ТУВА, дайошь свободолюбие... А ШО ДЕЛАТЬ...
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11.11.2021 16:42 Ответить
Ящо вони не приберуть свого ідіота, то він їх доведе до цугундера. Навезли мігрантів, а тепер стратегічні бомбардувальники пускають: 100% ідіотизм.
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11.11.2021 16:43 Ответить
Я ТОЖЕ ПАТСТАЛОМ... - ЯДЕРНЫМИ РАКЕТАМИ БУДУТ ПРОЧИЩАТЬ ПУТЬ ДЛЯ МИГРАНТОВ.
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11.11.2021 16:45 Ответить
ДЛЯ НАТО - ЩА ЛАФА. Если на тверезый ум, ТО суетно выдвигаться к коцап-поребрику, то ща самое безопасное место - у поребрика. кАЦАПЫ ЖЕ СВОЙ ПОРЕБРИК НЕ БУДУТ БОМБИТЬ АТОМНОЙ БОнБОЙ...
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11.11.2021 16:49 Ответить
они ********. они могут не только паребрик, но и Варонеж разбомбить...
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11.11.2021 18:11 Ответить
Так у них по всей Европе дети) Поэтому Воронеж и будут бомбить)
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11.11.2021 21:03 Ответить
сборщики металлолома вытащили свои камазы
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11.11.2021 16:51 Ответить
Стратегическому железу раши более 30 лет. Некоторые модели ТУ - разрабатывались в 50 годы. Раша называет их лучшими в мире но это самолеты немного младше самолета братьев Райт....Все стратегическое в армии эрзя- монголов такое же гавно, как и сами эрзя - монголы.....Это , как ,,керогаз ,, Кузнецов - старым корытам , которых должен бояться мир - хорошо за 30. Из новых кораблей ,, адмирал Эссен,,.На флоте нет никого чьим именем не стыдно назвать корабль- за всю историю флота России не выиграно ни одной битвы, история позорняка. Два раза топили флот без единого выстрела( турецкая война и 1919) , плен эскадры в Португалии, уничтожение японцами флота в Порт Артуре балтийской эскадры в тихоокеанском архипелаге, ну и пожалуй при Екатерине шведы утопили поститесь флот. Эссен герой , который дал приказ взорвать броненосец ,, Севастополь,,- это все его подвиги....
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11.11.2021 16:54 Ответить
А В-52 сколько лет ? Часом не 60 ?
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11.11.2021 20:41 Ответить
В Б-52 от самолётов времён Вьетнама остались только коробки. Электроника постоянно обновляется. У совка же электронная начинка никода не была сильной стороной, прямо скажем, ну а про неосовок даже говорить смешно.
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11.11.2021 21:11 Ответить
Не меньше. Но их так напичкали современнейшей электроникой, которая лапотным репоедам и не снилась и модернизировали настолько, что В52 будут летать еще лет 20.
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11.11.2021 21:12 Ответить
Усі літаки повернулися на аеродроми базування", - повідомило Міноборони РФ. Черговий великий пердь від ху.ла у велику калюжу. Так хотів усіх налякати, що ледь Мінськ не розбомбив. Думав Європа перелякається до усирачки, а вони, гади, ржуть. Хоча, ********* та Сєкільов вже розповідають кацапоїдам як вони усіх перемогли і у якому жазі розбігалось усе НАТО.
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11.11.2021 16:55 Ответить
Невже усі повернулися? сумно(((
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11.11.2021 17:04 Ответить
а киселев **** выздоровел и продолжает гадить? как все радовались когда он заковидил, в том числе и в росии (ю-тьюб)
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12.11.2021 00:58 Ответить
На параше самолёты падают... Вот решили попробовать, может в Беларуси не будут
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11.11.2021 17:03 Ответить
У 1992 р. в Білорусі упали два Ту-22 за два місяці.
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11.11.2021 18:03 Ответить
Ну и что? Они что, из за трех курдов бросят ядерную бомбу на Европу????......а потом по хлнбальнику получить не слабо будет???
И это из за трех курдов??? Да они просто пустыми их гоняют с выпендрежем....
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11.11.2021 17:06 Ответить
Да нет, проверяют НАТО на слабо, если будет перестрелка на Белорусско-Польской границе, а НАТО по традиции будет сопли жевать, то пойдут дальше. А эти музейные экспонаты должны страху нагонять
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12.11.2021 01:25 Ответить
Муйло наплодил миллионы беженцев ковровыми бомбардировками в Сирии, теперь свозит это население в Беларусь и погонит это стадо на Польшу, прячась за спинами женщин и детей. Классика
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11.11.2021 17:08 Ответить
Пускай летают,может ещё успеют вписаться в статистику рухнувшего кацапского металлолом.До конца года ещё есть время
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11.11.2021 17:13 Ответить
К написанному- шведы потопили почти весь флот при Екатерине(умалчивают как правило). День военно морского флота России празднуют в честь победы при Гонгуте- локальная стычка с 3х кратным превосходством флота раши. Синопская битва- мелочь.
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11.11.2021 17:18 Ответить
А вот не надо клеветать! Вчера не ТУ-160 летали, а пара ТУ22М3 (Бэкфайер, кому так понятнее) в сопровождении белорусских СУ-30СМ. ТУ-160 - это уже сегодня. Интересно, что завтра полетит (или прилетит)?
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11.11.2021 17:20 Ответить
Ту-95,тогда точно все обосрутся..
от смеха..
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11.11.2021 17:53 Ответить
Как с Кузей.
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11.11.2021 21:13 Ответить
"Максім Горькій".
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11.11.2021 18:04 Ответить
А ты чему кретин радуешься ? Никак совковую фальшивую гордость из себя выдавить не можешь .
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12.11.2021 02:23 Ответить
Та нехай летают хоть уср-ться. Понты и шантаж из подворотни.
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11.11.2021 17:30 Ответить
політають доки якийсь з них не впаде в болотах. досраки.
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11.11.2021 17:37 Ответить
летают за счет пенсий своих пенсов-лохов
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11.11.2021 17:43 Ответить
вообще все эти летания возле наших северных границ есть ни что иное,как повод немедленно закупать передовое ПВО..
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11.11.2021 17:55 Ответить
Один 160 может Польшу с землёй сравнять.
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11.11.2021 18:09 Ответить
Авторитетно вы пукнули в лужу . Уважаю
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11.11.2021 18:14 Ответить
Не всякий Ту-160 долетит до середины Польши.
Н.В. Гоголь.
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11.11.2021 18:14 Ответить
",,,,а якщо і долетить, то, де-небудь, під Зеленою Гурою або під Кошаліном обов'язково наіпнеться..."(там же)
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12.11.2021 11:09 Ответить
Уже один 22-й пытался Грузию "ровнять" во время войны 2008-го года. Сбили первый же моментально, после этого полёты как-то "ровнятелей" сами собой утихли.
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11.11.2021 21:13 Ответить
Та где там.... всю старушку Европу... Короче, капец всей этой нате.
Жаль что Рейган об этом не знал, без единного выстрела разогнам совок.
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11.11.2021 21:18 Ответить
не раскрыта тема или долетит и где его перехватят собьют и уничтожат ....- за сколько сот км от Польши ...- как раз на лУку и упадет ...
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11.11.2021 21:24 Ответить
Розгорніть, будь ласка, тему пра ",,сранять Польщу".
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12.11.2021 11:16 Ответить
кацапы решили улучшить статистику аварий за счёт Беларуси?..
эти ж аэропланы уже много лет, как тяжелее воздуха..
беларусы хоть понимают, что они тупо массовка, живой щит, расходный материал, за спиной которых прячутся пидступни та сцыклыви орки хйла?
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11.11.2021 18:10 Ответить
Воронеж выдохнул...
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11.11.2021 18:15 Ответить
Эти Ту-160 наполовину уменьшили свой ресурс - и кому стало хуже ?
Это как заплыв "Кузи", насмешившего всех боевым дымом
и боевым сбросом полупустых истребителей в воду.
После чего "Кузя" встал на гвардейский боевой ремонт,
решительно утопив самый крупный в мире док.
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11.11.2021 18:17 Ответить
Перед ремонтом ще пожежа була.
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12.11.2021 11:11 Ответить
Саше Кот. У 160 , как и других ТУ- нет системы активной защиты - ни воздух воздух, ни с земли. Электроника как у самолетов 2 МВ - пока он долетит до Польши его собьют 20 раз. У Раши нет системы глобального воздушного контроля - они не видят стартов ракет, последний спутник системы,,око,, здох лет 20 назад..
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11.11.2021 19:21 Ответить
Так у них дальность пуска ракет тысяч 5-6 км
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11.11.2021 19:51 Ответить
Можно подумать, что их не посбивают - это же по сути небольшие дозвуковые самолёты, а не настоящие баллистические ракеты.
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12.11.2021 01:42 Ответить
Польша до сраки, она к тому же в НАТО + вооружение ей кажется закинули. война идет с нами, а у нас и со второй мировой по сути мало что осталось (ну, явно меньше чем у кремлядей как минимум)
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12.11.2021 00:09 Ответить
...авторитетно заявляю (как, непосредственный эксплуатант этой "гордости нации") вся задняя часть /то что находиться позади среза выхлопа двигателей/ используеться лишь, как весовой баланс - попытки установки какого-либо более мене интегрированного и серьёзного оборудования на этапе опытной эксплуатации закончились пшиком : работают законы физики - вибрация на всех диапозонах "убивает" не только полупроводники, но и элементы конструкции. Кста, такая-же шняга и у американцев на их B-1B Lancer. Ну, то что снаружи выглядит, как "мерин", то да, красивая и величавая Открытка
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12.11.2021 04:49 Ответить
Такую жабу, как Ту-160, и ПВО сопредельных государств будут отслеживать и сопровождать.

Так что для ПВО НАТО это тоже хорошая тренировка.
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11.11.2021 19:30 Ответить
"Все самолеты вернулись на аэродромы базирования" - для таких лаптелетов это, безусловно, достижение.
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11.11.2021 20:09 Ответить
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11.11.2021 20:17 Ответить
Б52 старенькие,но у америкосов есть и ультра современные стратегические самолеты- у раши нет, как и нет современных систем слежения.
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11.11.2021 20:52 Ответить
А в чому глибокий зміст цих польотів? Лише гра м'язами здряхлілими м'язами. Бо і цей сраний лєбєдь, і Backfire навряд чи долетять далі Кракова і Варшави.
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11.11.2021 20:59 Ответить
Да не беспокойтесь за Польшу, они в НАТО, а вот каково время подлёта крылатой ракеты с борта ТУ-160 от Беларуси до Киева ? А чем ответит запад, озабоченностью ?
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12.11.2021 01:32 Ответить
А для чого піднімати літаки в небо? Дешевше із мобільних наземних установок тими ж ракетами, Ні?
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12.11.2021 16:05 Ответить
Больше полетов, рабсияне! У вас они все удачнее и удачнее с каждым годом. К Новому Году надо же пекельний фейерверк замутить.
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11.11.2021 21:25 Ответить
Пока что все ссутся со смеха от этих героических потуг побряцать оружием,имея голую жопу
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11.11.2021 22:38 Ответить
Как пить дать, скоро упадет. Это уже традиция такая.
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12.11.2021 00:52 Ответить
Політ був успішним, адже всі літаки повернулись.
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12.11.2021 08:25 Ответить
Незабаром один впаде по добрій традиції...
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12.11.2021 08:55 Ответить
 
 