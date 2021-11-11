Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

В Москве утверждают, что полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Беларусь не направлены против других стран.

В этом уверяет Министерство обороны России, сообщает Цензор.НЕТ.

"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщило Минобороны РФ.

"Продолжается отработка совместных мер ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - утверждают военные.

10 ноября патрулирование над Беларусью провели два бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

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11 ноября Минобороны Беларуси сообщило о полете над территорией страны двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, проведших имитацию бомбардировки на белорусском полигоне "Ружанский".