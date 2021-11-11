Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь
В Москве утверждают, что полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Беларусь не направлены против других стран.
В этом уверяет Министерство обороны России, сообщает Цензор.НЕТ.
"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщило Минобороны РФ.
"Продолжается отработка совместных мер ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - утверждают военные.
10 ноября патрулирование над Беларусью провели два бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.
11 ноября Минобороны Беларуси сообщило о полете над территорией страны двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, проведших имитацию бомбардировки на белорусском полигоне "Ружанский".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы наверное немного напутали. Это ТУ-4 скопировали с Б-29. Ту-160 - анало говнет.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
Коллаборанты готовят полную сдачу Украины путлерасту
Вартість тільки пального для повної заправки цієї байди - десь 150 тис. баксюків (за парашними розцінками на пальне).
А ще обслуговування літака, обслуговування озброєння, авіабази, утримання особового складу...
Це діамантова цяцька. Тільки пальне на тисячу літаковильотів - 0,3% військового бюджету параші.
Типа, "нас там тоже нет".
И это из за трех курдов??? Да они просто пустыми их гоняют с выпендрежем....
от смеха..
Н.В. Гоголь.
Жаль что Рейган об этом не знал, без единного выстрела разогнам совок.
эти ж аэропланы уже много лет, как тяжелее воздуха..
беларусы хоть понимают, что они тупо массовка, живой щит, расходный материал, за спиной которых прячутся пидступни та сцыклыви орки хйла?
Это как заплыв "Кузи", насмешившего всех боевым дымом
и боевым сбросом полупустых истребителей в воду.
После чего "Кузя" встал на гвардейский боевой ремонт,
решительно утопив самый крупный в мире док.
Так что для ПВО НАТО это тоже хорошая тренировка.