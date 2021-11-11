Росія другий день поспіль скеровує бомбардувальники Ту-160 до Білорусі

У Москві твердять, що польоти стратегічних бомбардувальників Ту-160 до Білорусі не спрямовані проти інших країн.

У цьому запевняє Міністерство оборони Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці заходи проведені з метою забезпечення військової безпеки Союзної держави і не направлені проти третіх країн. Усі літаки повернулися на аеродроми базування", - повідомило Міноборони РФ.

"Продовжується відпрацювання спільних заходів ВПС та ППО збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь", - твердять військові.

10 листопада патрулювання над Білоруссю провели два бомбардувальники Ту-22М3, які, за словами російських військових, брали участь у перевірці системи протиповітряної оборони.

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11 листопада Міноборони Білорусі повідомило про політ над територією країни двох російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-160, які провели імітацію бомбардування на білоруському полігоні "Ружанський".