Росія другий день поспіль скеровує бомбардувальники Ту-160 до Білорусі
У Москві твердять, що польоти стратегічних бомбардувальників Ту-160 до Білорусі не спрямовані проти інших країн.
У цьому запевняє Міністерство оборони Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ці заходи проведені з метою забезпечення військової безпеки Союзної держави і не направлені проти третіх країн. Усі літаки повернулися на аеродроми базування", - повідомило Міноборони РФ.
"Продовжується відпрацювання спільних заходів ВПС та ППО збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь", - твердять військові.
10 листопада патрулювання над Білоруссю провели два бомбардувальники Ту-22М3, які, за словами російських військових, брали участь у перевірці системи протиповітряної оборони.
11 листопада Міноборони Білорусі повідомило про політ над територією країни двох російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-160, які провели імітацію бомбардування на білоруському полігоні "Ружанський".
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Вы наверное немного напутали. Это ТУ-4 скопировали с Б-29. Ту-160 - анало говнет.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
Коллаборанты готовят полную сдачу Украины путлерасту
Вартість тільки пального для повної заправки цієї байди - десь 150 тис. баксюків (за парашними розцінками на пальне).
А ще обслуговування літака, обслуговування озброєння, авіабази, утримання особового складу...
Це діамантова цяцька. Тільки пальне на тисячу літаковильотів - 0,3% військового бюджету параші.
Типа, "нас там тоже нет".
И это из за трех курдов??? Да они просто пустыми их гоняют с выпендрежем....
от смеха..
Н.В. Гоголь.
Жаль что Рейган об этом не знал, без единного выстрела разогнам совок.
эти ж аэропланы уже много лет, как тяжелее воздуха..
беларусы хоть понимают, что они тупо массовка, живой щит, расходный материал, за спиной которых прячутся пидступни та сцыклыви орки хйла?
Это как заплыв "Кузи", насмешившего всех боевым дымом
и боевым сбросом полупустых истребителей в воду.
После чего "Кузя" встал на гвардейский боевой ремонт,
решительно утопив самый крупный в мире док.
Так что для ПВО НАТО это тоже хорошая тренировка.