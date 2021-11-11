Тактика Кремля – это тактика террористов, - чешские СМИ

Развитие ситуации на границе Польши и Беларуси все больше напоминает события 2014 года в украинском Крыму, когда в рамках "гибридной войны" российские военнослужащие начали использовать давнюю тактику террористов, которая заключается в том, чтобы, прикрываясь мирными жителями, не давать возможность стрелять по ним.

Об этом пишет чешское издание Aktuálne správy, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ситуация похоже повторяется, на польско-белорусской границе, кроме мужчин, среди которых много специально подготовленных бойцов, собралось немало именно женщин и детей, что для традиционной миграции чаще всего не характерно: обычно приезжают и осваиваются в стране первые, а уже вслед за ними остальные", - сообщает издание.

Тем более, как отмечает Aktuálne správy, в российских СМИ уже началась массовая кампания по распространению фото и видеоматериалов с изображением страдающих женщин и детей мигрантов и агрессивных действий польской стороны.

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Такой формат освещения Кремлем миграционного кризиса в Европе был избран умышленно, чтобы вероятно использовать тактику, о которой президент России Владимир Путин говорил в 2014 году.





"И пусть только попытается кто-то из украинских военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пусть они попытаются стрелять в женщин и детей", - приводит издание слова президента России семилетней давности.

"Следует думать, что сценарий такого развития событий, скорее всего, будет на руку Москве, по целому ряду соображений. Особенно когда все целенаправленно идет к тому, чтобы на польско-белорусской границе началась стрельба, желательно с жертвами и, особенно, среди женщин и детей", – резюмирует чешское СМИ.

Напомним также, что в контексте возможного возникновения кровавых провокаций на польско-белорусской границе говорит и информация, опубликованная в EUobserver о подготовке специалистами по российской ГРУ боевиков для провокаций и прорыва польско-белорусской границы на базе 5-й бригады специального назначения ВС Беларуси в Марьиной Горке.