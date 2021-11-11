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Тактика Кремля – это тактика террористов, - чешские СМИ

Тактика Кремля – это тактика террористов, - чешские СМИ

Развитие ситуации на границе Польши и Беларуси все больше напоминает события 2014 года в украинском Крыму, когда в рамках "гибридной войны" российские военнослужащие начали использовать давнюю тактику террористов, которая заключается в том, чтобы, прикрываясь мирными жителями, не давать возможность стрелять по ним.

Об этом пишет чешское издание Aktuálne správy, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ситуация похоже повторяется, на польско-белорусской границе, кроме мужчин, среди которых много специально подготовленных бойцов, собралось немало именно женщин и детей, что для традиционной миграции чаще всего не характерно: обычно приезжают и осваиваются в стране первые, а уже вслед за ними остальные", - сообщает издание.

Тем более, как отмечает Aktuálne správy, в российских СМИ уже началась массовая кампания по распространению фото и видеоматериалов с изображением страдающих женщин и детей мигрантов и агрессивных действий польской стороны.

Читайте также: Детей мигрантов формируют в группы для пропагандистской деятельности – спецслужбы Польши. ВИДЕО

Такой формат освещения Кремлем миграционного кризиса в Европе был избран умышленно, чтобы вероятно использовать тактику, о которой президент России Владимир Путин говорил в 2014 году.


"И пусть только попытается кто-то из украинских военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пусть они попытаются стрелять в женщин и детей", - приводит издание слова президента России семилетней давности.

"Следует думать, что сценарий такого развития событий, скорее всего, будет на руку Москве, по целому ряду соображений. Особенно когда все целенаправленно идет к тому, чтобы на польско-белорусской границе началась стрельба, желательно с жертвами и, особенно, среди женщин и детей", – резюмирует чешское СМИ.

Напомним также, что в контексте возможного возникновения кровавых провокаций на польско-белорусской границе говорит и информация, опубликованная в EUobserver о подготовке специалистами по российской ГРУ боевиков для провокаций и прорыва польско-белорусской границы на базе 5-й бригады специального назначения ВС Беларуси в Марьиной Горке.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) Польша (8405) россия (95418)


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Топ комментарии
+31
Тобто раніше, з окупацією частини Молдови, Грузії, України, то, що раша - країна терорист це було не очевидно.
А ось тепер, коли "біженці" прориваються до країн Євросоюзу через Білорусь - це стало явним?

Європейці продовжують дивувати.
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11.11.2021 18:45
+16
Росія,це розплідник тероризма !!!Москва світова столиця терористів !!!)))
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11.11.2021 18:56
+13
Українець щоб зробити своє життя кращим шукає собі роботу. Кацап шукає жертву яку можна пограбувати в його ж хаті...
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11.11.2021 19:02
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Правила форума Совет форумчан
Тобто раніше, з окупацією частини Молдови, Грузії, України, то, що раша - країна терорист це було не очевидно.
А ось тепер, коли "біженці" прориваються до країн Євросоюзу через Білорусь - це стало явним?

Європейці продовжують дивувати.
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11.11.2021 18:45 Ответить
Так это для чехов, поляков, литовцев,.. очевидно - они в совке были и ко всему из Рашки всегда с настороженностью относились. Они и сейчас пытаются и раньше пытались донести эти истины до остальных стран ЕС, которые сидят за ними как за буфером и в ус не дуют! Думаете Бельгию или Испанию сильно сейчас парит, что там на границе с Польшей?
Парит только Германию, поскольку для тех беженцев цель именно Германия и немцы это знают
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11.11.2021 20:36 Ответить
с ОСТОРОЖНОСТЬЮ?! Это в ЧЕХИИ? Это где русские танками чехов давили?!
Да в странах Балтии, Польше, Чехии - русских НЕНАВИДЯТ!
и ненавидели и прекрасно знали им цену еще до 14 года.
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11.11.2021 23:06 Ответить
в 1956 році совєти танками чавили мадьярів в Будапешті всіх підряд, а зараз що маємо?
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11.11.2021 23:18 Ответить
не все. У них даже надписи в Праге в аэропорту на русском
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11.11.2021 23:38 Ответить
Вы ж читайте внимательно что я написал ("они в совке были и....") имелось в виду, что такими недоверчивыми к Рашке они стали именно после совка! И давке танками в том числе!!!
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12.11.2021 00:33 Ответить
да, президентка Литвы Грибаускайте с 2014 года на всех форумах трубила: смотрите, Росия скоро будет у ваших ворот!! а Европа спала, и считала еще ее экстремисткой!
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11.11.2021 23:10 Ответить
Тут антиваксы под носом не видят трупы в моргах и забитые больницы, а хочешь, чтобы кто-то видел что-то в другой стране.
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11.11.2021 21:31 Ответить
Тебя сильно волновала чечня? сирия? тайвань? острова туамоту?
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11.11.2021 23:25 Ответить
Нихрена,тут была статья где они жалеют мигрантов от бульбаша и готовы взять их ,но соблюдая законы ес.идиоты до сих пор тупят ,а скоро законы ес будут как в афгане и Чечне
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11.11.2021 23:29 Ответить
А яка має бути тактика у терориста?...
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11.11.2021 18:47 Ответить
Русскіє такий самий бездержавний народ, як і цигани. Але на відміну від циган мають крадену ядерну зброю. Очевидно, що бездержавні народи, не мають права мати армію.
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11.11.2021 18:47 Ответить
СЗапрет им наложите на иметь армию, делов то
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11.11.2021 18:51 Ответить
Ти за?
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11.11.2021 18:53 Ответить
Я из детского садика давно ушел.
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11.11.2021 18:54 Ответить
Ти русскій.
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11.11.2021 18:56 Ответить
Да, но гражданин Украины.
В чем проблема?
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11.11.2021 19:00 Ответить
Проблема у тому, що русскіє в Україні вбили мільйони українців. І як ти вважаєш, яке має бути ставлення українців до русскіх?
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11.11.2021 19:12 Ответить
а докажи что русский
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11.11.2021 20:13 Ответить
Навіщо забороняти ??? Ви і самі розбіжитеся, мов таргани, але ваше військово-збіговисько терористів ріпостану розбіжиться трішечки раніше...
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11.11.2021 18:55 Ответить
Полякам треба бути більш твердими і жорсткими. Інакше труба
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11.11.2021 18:53 Ответить
Вони запізнилися років так на тридцять і їм буде труба неминуче. Політика золотого мільярда призвела до жахливого перекосу в рівні життя пограбованих країн, що вкупі з війнами, які не змогли попередити Європи призвело до богатомільйонної міграції. І це тільки початок. Попереду зміни етнічного складу населення, а також використання міграції як засобу тиску. Прийшов час 'виражать озабочєнность'
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11.11.2021 19:43 Ответить
Росія,це розплідник тероризма !!!Москва світова столиця терористів !!!)))
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11.11.2021 18:56 Ответить
Це було відомо ще з часів існування Комінтерну. А нам потрібно робити для себе конкретні установки як далі з цим злом боротися.
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11.11.2021 20:16 Ответить
Пора напомнить рашистким и беларуским тварям , что в неопознанные зеленые человечки могут играть и с нашей стороны!! И если сунутся к нам то вполне могут оказаться рылом к лицу с теми самыми бендеровцами, о которых трезвонят со всех сливных бачков. У нас тут вообще то не ЕС а Хунта. Так шо прошу пана до гиляки.
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11.11.2021 19:02 Ответить
І взагалі, батько наш Бандера, а Україна - мати.
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11.11.2021 20:19 Ответить
не опошляйте мацковським і білоруським товарищеским бидлом слово пан.
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11.11.2021 21:14 Ответить
Українець щоб зробити своє життя кращим шукає собі роботу. Кацап шукає жертву яку можна пограбувати в його ж хаті...
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11.11.2021 19:02 Ответить
А тем временем Анжелика Меркель два дня подряд провела телефонные разговоры с Куйлом о налаживании диалога ЕС и Минска.
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11.11.2021 19:03 Ответить
Эрдоган=Путин=Лукашенко
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11.11.2021 19:05 Ответить
Чехія прозріла відносно пуйдла і його методів гібридної агресії, коли це дійде грьобаним німцям і французам??
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11.11.2021 21:12 Ответить
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11.11.2021 21:14 Ответить
Путлер скучен как старуха Шапокляк со своими рассказами о девственности и постоянным подлянкам окружающим. Это тупорылое рассказывая о многоходовочках все делает одним и тем же методом.
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11.11.2021 21:19 Ответить
нету там никакого пу, это все контора занимается, читайте Суворова
тоже пугало придумали, супермен
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11.11.2021 21:34 Ответить
гигант мысли
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11.11.2021 21:34 Ответить
Только на смену заступил, рашотроллик? Читай Суворова у себя на паРаше и не гадь больше тут.
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11.11.2021 21:38 Ответить
не обижаюсь... а Витька сам с Украины, и пожизненно у чекистов на мушке,
за это одно респект танкисту
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31.01.2022 23:50 Ответить
говорили шо свиным жиром надо, а щас бы просто включить им:
https://drive.google.com/file/d/1omB9XAZ8aYGO01fJ66DD7n1zRV_nuqkS/view?usp=sharing
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11.11.2021 21:23 Ответить
Poliakov tak legko nevozmios u nix jest silnaja armija,konecno mozet PVO ecio nuzno Patriot sistemi,no eto net problem jesli poprosit u NATO dast kak i turkam svojio vremia dali kak te prosyli.S nimi prikrojet ot raket i samoliotov .U nix tankov bolse cem Angliji i Nemcev vmeste vziatyx,tanki xorosyje luce cem liuboj ruski tankU nix strane jest i amerikanskije vojska takze i nemalo ix.Poderzka NATO pridiot k nim bystrej cem kto to dumajet,tak sto jesli Belorus napadiot bystrej ona budet razbyta cem oni dumajet
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11.11.2021 21:25 Ответить
только тогда понимается суть....когда под двери нассуть....
(ибо когда об этом говорят другие не так понятно, чем когда запахнет)
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11.11.2021 21:26 Ответить
жижыюомбили, правда с возжуха... но то таке, надо будет - повторят... а то шо умели, то не отобрать.... мужественные
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11.11.2021 21:27 Ответить
жыжыбомбили, и т.д. чет клавиатура или что, ну да, толерантностть обосрала то шо я написал то
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11.11.2021 21:28 Ответить
ьа шо за.... дыдыбомбиле., раз - два...?
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11.11.2021 21:29 Ответить
так, а где собственно новость, Юра?
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11.11.2021 21:31 Ответить
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11.11.2021 21:38 Ответить
кацапы-фашисты 21века!
их логово будем разваливать всем миром!
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11.11.2021 21:42 Ответить
Тактика воров и гопников

Именно такой "рашку" сейчас воспринимают в мире
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11.11.2021 21:45 Ответить
и бандитов
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11.11.2021 23:05 Ответить
Кстати смотрите какая ситуация получается я думаю что с захватом Украины и Беларуси карликовый педофил на этом не остановится а ему захочется захватить всю Восточную Европу так тут восточно европейцам следует всё сделать что-бы захват Украины и Беларуси не состоялся иначе они следующие!
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11.11.2021 22:15 Ответить
следующая Балтия, потом уже Польша Чехия и Словакия. Путин умеет и хочет воевать с малыми странами. Украина все ж таки большая и оказалась не по зубам в 2014 году! (по территории, населению и сопротивлению) Один аэропорт Донецка брали отборные путинские Вымпелы 280 дней!
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11.11.2021 23:04 Ответить
Она не по зубам оказалась в военном плане но Путин хочет её захватить гибридно тоэсть с помощью местных колабарантов!
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11.11.2021 23:16 Ответить
Xocet putin ili net no togda emu nado budet vojevat s amerikoj,jesli napadiot na NATO stranu,a tam uze kak emu poveziot Ja bi stavil na ameriku v takom sluce
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11.11.2021 23:19 Ответить
вы верите что НАТО прям пойдет воевать за Литву?? Я боюсь что озабоченно откосит.
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11.11.2021 23:41 Ответить
Im nenado nikuda prixodit oni zdes LItve,Polse Latviji .Tysiaci texniki, soldat uze zdes na dezurstve vmeste s nasim soldatami
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11.11.2021 23:51 Ответить
это не значит что будет приказ им что-то делать
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12.11.2021 00:01 Ответить
Nedumaju,sto dast,nasim soldatam tak nikto nemozet daze dat takoj prikaz ne vojevat,daze prezident.A NATO soldati oni dlia etogo tut i jest imeno dlia etogo,tut bolse vsex nemci so svojej texnikoj ,jest baza i amerikansev s tankami.Tak sto im nado budet vojevat i nasimi soldatami i s nemcami i amerikansami
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12.11.2021 00:12 Ответить
 
 