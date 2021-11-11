Тактика Кремля – це тактика терористів, - чеські ЗМІ

Розвиток ситуації на кордоні Польщі та Білорусі все більше нагадує події 2014 року в українському Криму, коли в рамках "гібридної війни" російські військовослужбовці почали використовувати давню тактику терористів, яка полягає в тому, щоб, ховаючись за мирними жителями, не давати можливість стріляти по них.

Про це пише чеське видання Aktuálne správy, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ситуація схоже повторюється, на польсько-білоруському кордоні, крім чоловіків, серед яких багато спеціально підготовлених бійців, зібралася чимала кількість саме жінок та дітей, що для традиційної міграції найчастіше не характерно: зазвичай приїжджають та освоюються в країні перші, а вже слідом за ними за ними другі", - повідомляє видання.

Тим більше, як зазначає Aktuálne správy, у російських ЗМІ вже розпочалася масова кампанія з поширення фото- та відеоматеріалів із зображенням страждаючих жінок та дітей мігрантів та агресивних дій польської сторони.

Такий формат висвітлення Кремлем міграційної кризи в Європі був обраний навмисне, щоб цілком імовірно використати тактику, про яку президент Росії Володимир Путін говорив у 2014 році.

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"І хай тільки спробує хтось із українських військовослужбовців стріляти у своїх людей, за якими ми стоятимемо ззаду, не попереду, а ззаду. Нехай вони спробують стріляти у жінок та дітей", - наводить видання слова президента Росії семирічної давнини.

"Слід гадати, що сценарій такого розвитку подій швидше за все буде на руку Москві, з цілої низки міркувань. Особливо коли все цілеспрямовано йде до того, щоб на польсько-білоруському кордоні розпочалася стрілянина, бажано з жертвами та, особливо, серед жінок та дітей", - резюмує чеське ЗМІ.

Нагадаємо також, що в контексті можливого виникнення кривавих провокацій на польсько-білоруському кордоні говорить і інформація, опублікована в EUobserver про підготовку фахівцями з російського ГРУ бойовиків для провокацій та прориву польсько-білоруського кордону на базі 5-ої бригади спеціального призначення ЗС Білорусі у Мар'їній Гірці.788

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