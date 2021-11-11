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Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде, - Верещук

Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде, - Верещук

Закон об основах государственной политики переходного периода не будет принят в том виде, в каком он сейчас. Для его принятия нужно учесть рекомендации Венецианской комиссии. До конца года сделать это не успеют.

Об этом заявила на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, в том виде, какой сейчас есть, он принят не будет. У нас есть рекомендации Венецианской комиссии, они достаточно детализированы, достаточно жестки, содержат много рекомендаций, которые нужно учесть, и мы сейчас не будем спешить с этим вопросом, мы сядем и спокойно начнем нарабатывать. То, что имеет место - это правда, и мы будем спокойно над ним работать. Это не произойдет в этом году, это точно", - сказала Верещук.

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Автор: 

закон (3176) Донбасс (26955) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+7
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11.11.2021 20:34
+6
Посидить ТП "на зарплаті" спокійно "напрацьовуючи" якусь маячню. Закінчиться істеричним виском "мене не правильно зрозуміли", "я не ТП а великий реформатор", "людина державної ваги" і взагалі "особа непересічна"... Гидко на неї навіть дивитись - якийсь хворобливий блиск в очах і мордочка як у релігійної фанатки РПЦ...
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11.11.2021 19:26
+4
Этот ваш закон до лампочки,парашютистка
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11.11.2021 19:23
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Всі переходи зачинені.
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11.11.2021 19:09 Ответить
Этот ваш закон до лампочки,парашютистка
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11.11.2021 19:23 Ответить
Посидить ТП "на зарплаті" спокійно "напрацьовуючи" якусь маячню. Закінчиться істеричним виском "мене не правильно зрозуміли", "я не ТП а великий реформатор", "людина державної ваги" і взагалі "особа непересічна"... Гидко на неї навіть дивитись - якийсь хворобливий блиск в очах і мордочка як у релігійної фанатки РПЦ...
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11.11.2021 19:26 Ответить
Я всегда читаю досье политиков 😀
Вот досье Верещук

https://thepage.ua/dossier/vereshuk-irina
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11.11.2021 20:38 Ответить
Шановна Ірина Андріївна.
Я розумію, що ви одночасно і людина, і пароход. Але давайте не будемо іти проти течії і намагатися змінити те, що змінити неможливо. Давайте зробимо з лимона лимонад, а з великої життєвої свині - кільце ковбаси. Давайте спробуємо розвернути вашу вершу… вершини вашого красномовства і силу голосу у бік ворога.

Ні, не туди. Петро Олексійович вам не ворог, повірте. Він про вас навіть не згадає, коли повернеться на посаду, у нього буде багато інших справ. Ви спокійно поїдете у Рава-Руську і зможете жити як і раніше, тому не бійтеся.

Дивіться, ваш ворог правіше, саме він окупував території, міністеркою яких ви є. Я впевнена, що у вас на столі лежить шпаргалка, там має бути написано, хто це зробив. - Тамара Горіха Зерня
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11.11.2021 22:37 Ответить
Это Вы для Верещук написали 😀😀😀
А Вы не задумывались , что ее готовят в президенты ? Хремль время не теряет 😀😀
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11.11.2021 22:51 Ответить
сарказмуємо, атож
не для всіх і не одразу...
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11.11.2021 22:57 Ответить
где эта хабалка взялась?
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11.11.2021 19:40 Ответить
З https://clarity-project.info/person/f9554be0aac9bbf8d03710933f6ac2db кантори вона.
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11.11.2021 20:05 Ответить
С российской Канторы
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11.11.2021 20:40 Ответить
ФСБУ- філіал російської контори в Україні.
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11.11.2021 21:05 Ответить
Убежала с кресла мэра Рава-Русская, причём трусливо, её там заподозрили с махинациями по земельным участкам, да и балаболка она популистка знатная.
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11.11.2021 20:25 Ответить
Против неё выступила партия Свобода .
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11.11.2021 22:52 Ответить
Это из-за её публичных заявлений о Бандере. Даная особа утверждала, что Бандера никогда не будет героем для украинцев, для националистов это прозвучало как вызов. Эта хабалка лицемерная будет популярна среди пророссийского населения Донбасса, не зря же её определили на данную должность.
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11.11.2021 23:15 Ответить
Уважаемые редакторы,пожалуйста постите фото Верещук крупными пикселями,примерно так же как в видео Стерненко Шария показывают
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11.11.2021 19:47 Ответить
Вова,а ведь Ростов тебе не светит
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11.11.2021 20:07 Ответить
Будет вам бл***м переходной период как Януковощу.
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11.11.2021 20:17 Ответить
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11.11.2021 20:21 Ответить
Закономірно. Вона ж елітних сортів!
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11.11.2021 20:41 Ответить
Вы такое видели? Кто и куда будет переходить? Капитуляцию они называют переходным периодом. Давайте вторую мировую называть переходным периодом. Ета война будет длиться до тех пор пока вы не будете называть вещи своими именами: врага- врагом, а войну войной, а не гибридным миром или какие вы там нам перемирия каждый день лепите от которых почему то каждый день убитые. А если Венецианская комиссия утвердит ваш маразм, нужно подавать в суд на переименование *второй мировой* на * переходной период господина Гитлера*. Тем более действующий лица почти те же.
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11.11.2021 20:23 Ответить
Вумна як вутка !
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11.11.2021 20:29 Ответить
чудны дела твои Господи...
тут надо заключение Веницианки... там не надо... а там так ваще можно подсунуть Венецианской комиссии чертешо шо сами удивляются )))
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11.11.2021 20:33 Ответить
ага - с законом "про алигарха Порошенка" обошлись без Венецианки
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11.11.2021 20:38 Ответить
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11.11.2021 20:34 Ответить
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11.11.2021 20:58 Ответить
...Скиньте на підлогу бутерброди, пластикові стаканчики і бампер від машини - боже мій, що на вашому столі робить бампер від машини? - і гляньте під принтером. Там у вас валяються аркуші аналітичної довідки по «Спутніку».

Поцікавтеся, який рівень смертності на окупованих територіях, де українцям перекрили доступ до нормальної вакцини. Попитайте когось грамотного про випробування біологічної зброї «спутнік-новічок» на українцях. Перегляньте фото і відео з місцевих лікарень і моргів.

І ПОЧИНАЙТЕ НАРЕШТІ ВЕРЕЩАТИ!
Кінець кінцем, вам українські платники податків платять саме за це.

Що, ви не знали, що вам платять іще й українські платники податків? Зупиніться, куди ж ви, каса не там… - Тамара Горіха Зерня
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11.11.2021 22:39 Ответить
Ти бач який йоксель-моксель! А закон про олігархів можна було приймати, не чекаючи висновку Венеціанської комісії? Треба ж бути послідовними, а не "стрибати як коза по огороду".
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11.11.2021 20:37 Ответить
Верещук , зібралася до Разумкова - зрада- зрадонька, створюєш інфопривід гнобити вову олігархічним законом ?
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11.11.2021 20:52 Ответить
"мы сядем и спокойно начнем нарабатывать." Сядете, всей зелешоблой сядете...

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11.11.2021 21:00 Ответить
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11.11.2021 21:51 Ответить
Про що вона меле,яка реінтеграція? Невже всі сліпі та дурні і ніхто не бачить результат в Абхазії.
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11.11.2021 23:21 Ответить
як довго буде це верещання в Україні?
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12.11.2021 08:58 Ответить
 
 