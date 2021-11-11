Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде, - Верещук
Закон об основах государственной политики переходного периода не будет принят в том виде, в каком он сейчас. Для его принятия нужно учесть рекомендации Венецианской комиссии. До конца года сделать это не успеют.
Об этом заявила на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нет, в том виде, какой сейчас есть, он принят не будет. У нас есть рекомендации Венецианской комиссии, они достаточно детализированы, достаточно жестки, содержат много рекомендаций, которые нужно учесть, и мы сейчас не будем спешить с этим вопросом, мы сядем и спокойно начнем нарабатывать. То, что имеет место - это правда, и мы будем спокойно над ним работать. Это не произойдет в этом году, это точно", - сказала Верещук.
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Вот досье Верещук
https://thepage.ua/dossier/vereshuk-irina
Я розумію, що ви одночасно і людина, і пароход. Але давайте не будемо іти проти течії і намагатися змінити те, що змінити неможливо. Давайте зробимо з лимона лимонад, а з великої життєвої свині - кільце ковбаси. Давайте спробуємо розвернути вашу вершу… вершини вашого красномовства і силу голосу у бік ворога.
Ні, не туди. Петро Олексійович вам не ворог, повірте. Він про вас навіть не згадає, коли повернеться на посаду, у нього буде багато інших справ. Ви спокійно поїдете у Рава-Руську і зможете жити як і раніше, тому не бійтеся.
Дивіться, ваш ворог правіше, саме він окупував території, міністеркою яких ви є. Я впевнена, що у вас на столі лежить шпаргалка, там має бути написано, хто це зробив. - Тамара Горіха Зерня
А Вы не задумывались , что ее готовят в президенты ? Хремль время не теряет 😀😀
не для всіх і не одразу...
тут надо заключение Веницианки... там не надо... а там так ваще можно подсунуть Венецианской комиссии чертешо шо сами удивляются )))
Поцікавтеся, який рівень смертності на окупованих територіях, де українцям перекрили доступ до нормальної вакцини. Попитайте когось грамотного про випробування біологічної зброї «спутнік-новічок» на українцях. Перегляньте фото і відео з місцевих лікарень і моргів.
І ПОЧИНАЙТЕ НАРЕШТІ ВЕРЕЩАТИ!
Кінець кінцем, вам українські платники податків платять саме за це.
Що, ви не знали, що вам платять іще й українські платники податків? Зупиніться, куди ж ви, каса не там… - Тамара Горіха Зерня