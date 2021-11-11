Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде, - Верещук

Закон об основах государственной политики переходного периода не будет принят в том виде, в каком он сейчас. Для его принятия нужно учесть рекомендации Венецианской комиссии. До конца года сделать это не успеют.

Об этом заявила на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, в том виде, какой сейчас есть, он принят не будет. У нас есть рекомендации Венецианской комиссии, они достаточно детализированы, достаточно жестки, содержат много рекомендаций, которые нужно учесть, и мы сейчас не будем спешить с этим вопросом, мы сядем и спокойно начнем нарабатывать. То, что имеет место - это правда, и мы будем спокойно над ним работать. Это не произойдет в этом году, это точно", - сказала Верещук.

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