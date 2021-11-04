Реинтеграция оккупированных территорий займет меньше 25 лет, - Верещук. ВИДЕО

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что реинтеграция оккупированных территорий займет меньше 25 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Верещук заявила в ходе брифинга в парламенте.

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"Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее здесь ждет ипотека, работа, и она захочет сюда приехать. ... Если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это намного меньше", - сказала вице-премьер.

Напомним, в 2020 году вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что полноценная реинтеграция оккупированных территорий займет минимум 25 лет.

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