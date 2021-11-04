Реинтеграция оккупированных территорий займет меньше 25 лет, - Верещук. ВИДЕО
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что реинтеграция оккупированных территорий займет меньше 25 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Верещук заявила в ходе брифинга в парламенте.
Видео Украина 24
"Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее здесь ждет ипотека, работа, и она захочет сюда приехать. ... Если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это намного меньше", - сказала вице-премьер.
Напомним, в 2020 году вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что полноценная реинтеграция оккупированных территорий займет минимум 25 лет.
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Кто хотел, уже уехал, а остальных значит всё устраивает...
Это тоже меньше 25 лет
Где то я это уже слышал.
Только тогда когда мы будем жить хотябы
Раза в три лучше чем в России
А домбас кроме как силой иначе не вернуть
Про це вона не подумала, коли язиком ляпала?
У них же нет цели вникать в смысл произносимых букв.
Живописно оттараторила (ну с кем не бывает, чуток закосячила, но так и глвныйзалепуп тоже не без греха) и пошла аудит проводить, по каким схемам из корыта вёдрами черпали...
И кто там, какую озабоченность гавкал - положили "с прибором" и молодцы.
нэвгадалы..... по логике имеем своё приднестровье на сегодня.....
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что они будут делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр, что делать с суворовцами.
Улицы захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы по "реинтеграции".
Потом день скорби, две недели похорон и начинать всё отстраивать с нуля...
Иже и Крым с ним....
Курка ти тупа - Припять вже більше 30 років без населення і інвестицій живе, тільки одні екскурсії щоб показати як не треба було жити