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Реинтеграция оккупированных территорий займет меньше 25 лет, - Верещук. ВИДЕО

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что реинтеграция оккупированных территорий займет меньше 25 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Верещук заявила в ходе брифинга в парламенте.

Видео Украина 24

"Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее здесь ждет ипотека, работа, и она захочет сюда приехать. ... Если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это намного меньше", - сказала вице-премьер.

Напомним, в 2020 году вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что полноценная реинтеграция оккупированных территорий займет минимум 25 лет.

Также читайте: Верещук обещает разобраться с блокировкой банковских карт переселенцев: Там накопилось несколько миллиардов гривен

Автор: 

Донбасс (26958) Верещук Ирина (506) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+45
это она только 25 минут на должности...
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04.11.2021 15:41 Ответить
+36
Інколи мені здається, що психічні розлади - це головний критерій підбору кадрів у команді СН.
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04.11.2021 15:46 Ответить
+32
кто ей зонтик в заду раскрыл признавайтесь
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04.11.2021 15:41 Ответить
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это она только 25 минут на должности...
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04.11.2021 15:41 Ответить
Размечталась с…а , 25 лет ее рыло терпеть ???
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04.11.2021 15:54 Ответить
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04.11.2021 16:55 Ответить
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04.11.2021 15:59 Ответить
кто ей зонтик в заду раскрыл признавайтесь
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04.11.2021 15:41 Ответить
Моисей быдло по пустыне таскал 40 лет...малоВАТА будет...
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04.11.2021 15:41 Ответить
куда пилять поступать???? ИДИОТКА!! все коррумпировано, ценв космические, образование говно КУДААА!! дешевле в Польше отучиться в универе, чем в Украине в том же Шевченко, попалвского!!! шо она несет!!!!!!!!!!???????
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04.11.2021 15:42 Ответить
Польша - тоже вариант. Нужен украинский паспорт.
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04.11.2021 15:46 Ответить
Так украинский паспорт людям дают,а свиньям двухголовую курицу и им учится не надо
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04.11.2021 15:55 Ответить
Так где же реинтеграция? поднятие экономики? или выф думаете что люди которые уехали в польшу вернуться в этот дурдом? я не знаю таких среди моих знакомых, в 90% кто уехал - остается там!
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04.11.2021 16:08 Ответить
ВАТница Верещук Верещит круче Ольги **********....
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04.11.2021 15:43 Ответить
и она собирается дожить до этого дня? оптимистка, однако
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04.11.2021 15:43 Ответить
Не просто дожити,а на посаді дожити...Хороша хлібна посада,і тут знову обернена пропорційність...Є реінтеграція окупованих територій - нема посади,нема реінтеграціі - є посада...
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04.11.2021 16:44 Ответить
Главный вопрос : за чьи деньги будут производится реинтеграция и достукивание до людей?
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04.11.2021 15:44 Ответить
Деньги естественно наши, не с офшоров же им свои возвращать...
Кто хотел, уже уехал, а остальных значит всё устраивает...
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04.11.2021 21:47 Ответить
Надо у немцев, которые в 80-е годы в восточных землях жили, спросить. Чувствовали ли они, что всё рухнет в один день? Я знаю, у них коммунистический режим до последнего сопротивлялся, людей расстреливали и репрессии делали. У них не было перестройки, когда хоть свобода слова появилась...
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04.11.2021 15:44 Ответить
Они были немцы хоть и восточные. Ты мне покажи чтобы из свиньи сделали человека , тогда и рассказывай прА ннтиграцию
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04.11.2021 15:48 Ответить
Я не врач, но то что Верещук истеричка и имеет серьезные психические отклонения сомнений у меня нет..........Видел как она с Порохом дискутировала у Савика Шустера, по факту конструктива никакого - одна слепая ненависть и надрывная бабья истерика..........
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04.11.2021 15:44 Ответить
Інколи мені здається, що психічні розлади - це головний критерій підбору кадрів у команді СН.
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04.11.2021 15:46 Ответить
Так и есть. Григорий Климов попробуйте почитать, с лёгкого самого - князь мира сего, начинайте...
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04.11.2021 21:50 Ответить
Я тебе больше скажу, врач психиатр высшей категории говорил что ишак Оманский шизик.
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04.11.2021 15:50 Ответить
Любий нормальний психіатр на основі дій і висловлювань наших можновладців може виставити їм попередній діагноз.
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04.11.2021 18:08 Ответить
А не лучше, вместо этого овна сюда китайцев каких пустить?
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04.11.2021 15:45 Ответить
китайцы полезные,а донбаситы не очень
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04.11.2021 17:20 Ответить
Ага! Впустити в Україну кримських викирдешів щоб почали кричати Путен введі. Києва наш
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04.11.2021 15:45 Ответить
Другого плана от нее и не ждали как очковтирательство и от безделья ловля мух на подоконнике...
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04.11.2021 15:47 Ответить
дебилы- ЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИИ, РАБОЧИЕ МЕСТА- только это, а не мова , вера томос
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04.11.2021 15:48 Ответить
Прямо лозунги проститутки, добавь ещё бесплатные презервативы
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04.11.2021 15:53 Ответить
те она согласна 25 лет сидеть на этом процессе...
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04.11.2021 15:48 Ответить
клизма замахнулась 25 лет керувать
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04.11.2021 15:49 Ответить
Як в калюжу перднуло це лихо.Хоча, то є норма для зеленого лайна...
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04.11.2021 15:49 Ответить
Она еще танцует?

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04.11.2021 15:49 Ответить
Ну таки да, Даннинг-Крюгер в чистом виде.
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04.11.2021 15:50 Ответить
Реинтеграция оккупированных территорий займет меньше 25 лет, - Верещук ./Это важно и принципиально- папиредник говорил совсем другое: Полноценная реинтеграция освобожденных украинских территорий будет длиться не менее поколения, - Резников
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04.11.2021 15:51 Ответить
Надо все хорошенько обдумать. Дней пять.

Это тоже меньше 25 лет
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04.11.2021 15:55 Ответить
Группа туристов из Северной Кореи Ким Чен Путлера приезжает в Южную Корею...поселили их в отель 5 звезд...,сервис высший пилотаж,питание что в лучшем ресторане Вашингтона,приносят им распорядок дня,типа экскурсии,сауны,бассейны,и прочие кинотеатры...,просмотрели все это турысты и говорят...,нам такое говно не надо...,нам бы свое дерьмо но не за 100 долларов час,а за 20 рублей Путлера... типа рюсский Боярышник...есть?
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04.11.2021 15:53 Ответить
Когда жена мне говорит, -"тебя ждет работа", я отвечаю,-"меня ждет рыбалка".
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04.11.2021 15:53 Ответить
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04.11.2021 15:53 Ответить
а не бежит ли она впереди паровоза
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04.11.2021 15:55 Ответить
Вот и я говорю все КПВВ закрыть на 25 лет.
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04.11.2021 15:56 Ответить
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04.11.2021 15:58 Ответить
ну еще рьібаки.иногда.
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04.11.2021 18:17 Ответить
да не будет никакой деинтеграции, с такими правителями , которые были 30 лет, чтоб остальные области не перешли
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04.11.2021 15:59 Ответить
Путлер в Чечне за 3 дня построил коммунизм....Взорвал дома в Мосскве,Волгодонске,Буйнакске и наполовину в Рязани..Гексогена не хватило.... а так бы Путлер давно стал бы первым чуваком на дяревне Ипанутовка
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04.11.2021 16:02 Ответить
Все, тепер рота не закриє. Дали свині роги, вони весь світ заколе.
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04.11.2021 16:03 Ответить
Спасибо. Не надо. Забирайте. В обмен на вступление в Евросоюз
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04.11.2021 16:07 Ответить
Меньше 25 лет это после того как выгоним *****?
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04.11.2021 16:09 Ответить
Хотілось би знати зарплатню цієї міністри і чим вона буде займатись усі ці теоретичні 25 років своєї роботи. Це якийсь пи@дець.
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04.11.2021 16:15 Ответить
Прийшла у зеленій сукні, як справжня відьма. Шкода, що не на метлі, мабуть метла не завелась, а ступа розвалилась.
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04.11.2021 16:19 Ответить
Я оговорил себе двадцать лет сроку. За это время либо ишак сдохнет, либо Эмир…
Где то я это уже слышал.
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04.11.2021 16:20 Ответить
Крым может попробовать вернуться
Только тогда когда мы будем жить хотябы
Раза в три лучше чем в России
А домбас кроме как силой иначе не вернуть
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04.11.2021 16:22 Ответить
Раскатала губу.
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04.11.2021 16:28 Ответить
Логічно буде, що допоки реінтеграція ще не закінчилась, жодних виборів там проводити не можна!

Про це вона не подумала, коли язиком ляпала?
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04.11.2021 16:29 Ответить
Ну і бистра
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04.11.2021 16:36 Ответить
идиотка
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04.11.2021 16:48 Ответить
Операція Ынтеграція.)))))
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04.11.2021 16:55 Ответить
Ты дура,что в этом понимаеш.
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04.11.2021 17:05 Ответить
По всей видимости, она просто строчки в тексте попутала, когда взгляд на секунду оторвала...
У них же нет цели вникать в смысл произносимых букв.
Живописно оттараторила (ну с кем не бывает, чуток закосячила, но так и глвныйзалепуп тоже не без греха) и пошла аудит проводить, по каким схемам из корыта вёдрами черпали...
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04.11.2021 22:04 Ответить
д¥ра! ...повний 95квартал!
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04.11.2021 17:06 Ответить
Освобождение Карабаха состоялось после 30 (!) лет оккупации и полной импотенции Минска. При этом не было прямого соприкосновения с рашкой. Сколько лет займет разминирование никто не сможет спрогнозировать. А эта "парасолька" уже называет конкретные сроки...
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04.11.2021 17:09 Ответить
Главное - состоялось в результате военной операции!!!
И кто там, какую озабоченность гавкал - положили "с прибором" и молодцы.
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04.11.2021 22:08 Ответить
а когда Ира уже уедет домой,в Новоград ?
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04.11.2021 17:21 Ответить
и вообще, а на кой нам 2 лимона ватных задротов, мы еще своих тут не всех успокоили
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04.11.2021 17:22 Ответить
спасибо кэп спасибо МэриПоппинс мы уже лет с пять как это знаем только сначала должна быть деоккупация а вот какая она будет и через сколько лет шота никто ванговать уже не рискует.... уже пованговали только трошки
нэвгадалы..... по логике имеем своё приднестровье на сегодня.....
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04.11.2021 17:29 Ответить
Так она до этого не доживёт, возможно! Хочет умереть с Люсей в ТКГ, лишь бы платили.
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04.11.2021 17:33 Ответить
Такая активная!
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04.11.2021 18:02 Ответить
И как не вспомнить поговорку "шуму много, шерсти мало, сказал чёрт, обдирая кошку"!
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04.11.2021 18:03 Ответить
Что делать с этим Веращук?

50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что они будут делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр, что делать с суворовцами.
Улицы захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы по "реинтеграции".
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04.11.2021 18:48 Ответить
ОДАБы, напалм, осколочные кассетные и вперемешку....
Потом день скорби, две недели похорон и начинать всё отстраивать с нуля...
Иже и Крым с ним....
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04.11.2021 22:13 Ответить
У неї в корі головного мозку корі від дуба.
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04.11.2021 18:55 Ответить
Очень противная баба.
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04.11.2021 19:06 Ответить
Ще одна "Наш-мяш" чи "Вак-так"... Багата країна на таких тьолочьок... Цю теж напевне пошлють ... дипломатом на якийсь далекий тропічний острів... Романтіка.
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04.11.2021 19:07 Ответить
Судя по её словам не реинтеграция, а переселение
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04.11.2021 19:17 Ответить
Харэ журналюгам "болты болтать"©. Ирине Андреевне пора предаться процедуре благостного прогревания жопы в тёплом кресле уютного министерского кабинета
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04.11.2021 19:26 Ответить
Да что ты знаешь о реинтеграции, тупая соска???
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04.11.2021 20:20 Ответить
Реинтеграция оккупированных территорий займет меньше 25 лет, - Верещук. Источник:

Курка ти тупа - Припять вже більше 30 років без населення і інвестицій живе, тільки одні екскурсії щоб показати як не треба було жити
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04.11.2021 23:00 Ответить
новая валька-налейвстаканивыпей...
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05.11.2021 01:48 Ответить
После того что эти "люди" натворили к ним нужно еще достукиваться?!
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05.11.2021 08:52 Ответить
 
 