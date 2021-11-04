Реінтеграція окупованих територій триватиме менш ніж 25 років, - Верещук. ВIДЕО

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що реінтеграція окупованих територій триватиме менш ніж 25 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Верещук заявила під час брифінгу у парламенті.

"Якщо ми дістанемося до людей, якщо молодь захоче вступати сюди до вишів, кримська молодь, якщо вона бачитиме, що на неї тут чекає іпотека, робота, і вона захоче сюди приїхати. ... Якщо ми ефективно працюватимемо, то повірте, це не 25 років, це набагато менше", - сказала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, 2020 року віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що повноцінна реінтеграція окупованих територій займе щонайменше 25 років.

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