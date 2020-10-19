Полноценная реинтеграция оккупированных территорий - это минимум 25 лет, - Резников

Заявления о том, что оккупированные территории можно реинтегрировать за год-два делают "от непонимания". На деле на это уйдет не меньше четверти века.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

"Полноценная реинтеграция – это, по меньшей мере, 25 лет, по меньшей мере, одно поколение. Это мое убеждение. Те же хорваты на прямой мой вопрос: "Завершена ли у вас уже реинтеграция?" – а я спрашивал каждого, с кем встречался, – отвечали: "В зависимости от того, что считать завершением. Если формально – то с прекращением действия переходной международной администрации, вроде бы, завершена. Но на самом деле она не завершена, в том числе и ментально", – сказал Резников.

Резников считает, что утверждения о возможности провести реинтеграцию за год-два – это "от непонимания".

Также на Цензор.НЕТ: Украина готовит новое разведение сил на Донбассе, - Резников

Он подчеркнул, что когда состоится деоккупация, власти продолжат работать с населением, чтобы эти территории полноценно "вошли в правовое и ментальное поле Украины".