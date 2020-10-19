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Полноценная реинтеграция оккупированных территорий - это минимум 25 лет, - Резников

Полноценная реинтеграция оккупированных территорий - это минимум 25 лет, - Резников

Заявления о том, что оккупированные территории можно реинтегрировать за год-два делают "от непонимания". На деле на это уйдет не меньше четверти века.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

"Полноценная реинтеграция – это, по меньшей мере, 25 лет, по меньшей мере, одно поколение. Это мое убеждение. Те же хорваты на прямой мой вопрос: "Завершена ли у вас уже реинтеграция?" – а я спрашивал каждого, с кем встречался, – отвечали: "В зависимости от того, что считать завершением. Если формально – то с прекращением действия переходной международной администрации, вроде бы, завершена. Но на самом деле она не завершена, в том числе и ментально", – сказал Резников.

Резников считает, что утверждения о возможности провести реинтеграцию за год-два – это "от непонимания".

Также на Цензор.НЕТ: Украина готовит новое разведение сил на Донбассе, - Резников

Он подчеркнул, что когда состоится деоккупация, власти продолжат работать с населением, чтобы эти территории полноценно "вошли в правовое и ментальное поле Украины".

Автор: 

Донбасс (26955) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+9
Зачем нам в Украине ДНРовская алкашня и наркоманы у которых от слова Украина глаза выкатывает.Лишить их граждансва и запретить вьезд в Украину как страны Балтии.
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19.10.2020 21:39
+9
Да нах они нужны,тут и без них ватнорылых выше крыши.осталось этих винторогих " интегрировать" и Медведчук станет президентом
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19.10.2020 21:40
+7
50 лет минимум.. должны вырасти два полностью проукраинских поколения, в проукраинской культурной и информационной среде..
сейчас Донбасс, Луганщина это территории пострадавшие от информационной, культурного, идеологической, экономической и военной агрессии *********.. поэтому должен быть создан юридический аналог "зоны отчуждения и рекреации"..
поэтому никаких выборов там, никаких демократий, никакой "свободы слова" и никакой вседозволенности..
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19.10.2020 21:44
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миссия русских имперцев: сосать и каяться!... Многоходовочник Вава Путин ведет Пидороссия и крыс к обрыву..
Рассия это то что внутри МКАДа, а остальное придет вернуть!
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19.10.2020 22:20 Ответить
Нет смысла общаться с перхотью подз@лупной засохшой у бати в трусах.Сразу в бан путинского п@дара.
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19.10.2020 22:21 Ответить
вот их миссия
Полноценная реинтеграция оккупированных территорий - это минимум 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 1376
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19.10.2020 22:23 Ответить
а зачем украинскому народу этот геморой,аж на четвертак?
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19.10.2020 22:44 Ответить
Умнай очінь юдєй єтай.
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19.10.2020 23:24 Ответить
глупости , раньше сказки про Коммунизм рассказывали теперь про Лугандон
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19.10.2020 22:55 Ответить
От коли ми їх повернем, саме на такий термін і треба накласти мараторій на політичну діяльність у тих областях. А не патякати про вибори при першій-ліпшій нагоді.
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19.10.2020 23:20 Ответить
правильно сказал.
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20.10.2020 01:12 Ответить
Яка така "реінтеграція"? Якщо вони що були інтегровані то як раптом стали деінтегрованими сепаратистами? Вирішення питання можливе лише в військовй площині з подальшим інтернуванням кацапофілів. Спершу військовий регіон і лише після розпаду ********** можна заселяти цивільними... Хто там і був розумніший то вже втік. Лишились лише дурні яких не шкода та ватні пенсіонери яким і так небагато лишилось. Ось і вірус там попрацює на Україну...
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20.10.2020 01:16 Ответить
а розвал СЕРСЕР так взагалі вважався неможливим! І ЩО??? Так і з ОРДЛО можна навести порядок за декілька місяців, якщо би було бажання з боку України і ВІДСУТНІСТЬ КАЦАПІЇ!!! Тому першим на порядку денному має стояти розвал *********, а не якісь там інтеграції! Бо скільки не інтегруй - прийде сРУСЬ і все розвалить....
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20.10.2020 02:44 Ответить
Значит и выборы не раньше чем через 25 лет проводить
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20.10.2020 09:52 Ответить
можна й через рік, залежить як т.з. реінтеграцію проводити, якщо те бидло залишити, то й через 100 виборів їм не можна, а якщо депортувати всю кацапську срань нафіг на парашу, то й через рік.
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20.10.2020 22:21 Ответить
За 25 лет "или ишак сдохнет, или падишах".
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20.10.2020 10:29 Ответить
что-то у Азербайджана это выходит гораздо быстрее....
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20.10.2020 10:39 Ответить
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