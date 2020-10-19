Повноцінна реінтеграція окупованих територій - це мінімум 25 років, - Резніков

Заяви про те, що окуповані території можна реінтегрувати за рік-два роблять "від нерозуміння". Насправді на це піде не менше чверті століття.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"Повноцінна реінтеграція - це, щонайменше, 25 років, щонайменше, одне покоління. Це моє переконання. Ті ж хорвати на пряме моє запитання: "Чи завершена у вас вже реінтеграція?" - а я питав кожного, з ким зустрічався, - відповідали: "Залежно від того, що вважати завершенням. Якщо формально - то з припиненням дії перехідної міжнародної адміністрації, начебто, завершена. Але насправді вона не завершена, зокрема і ментально", - сказав Резніков.

Резніков вважає, що твердження про можливість провести реінтеграцію за рік-два - це "від нерозуміння".

Він підкреслив, що коли відбудеться деокупація, влада продовжить працювати з населенням, щоб ці території повноцінно "увійшли в правове і ментальне поле України".

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