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Повноцінна реінтеграція окупованих територій - це мінімум 25 років, - Резніков

Повноцінна реінтеграція окупованих територій - це мінімум 25 років, - Резніков

Заяви про те, що окуповані території можна реінтегрувати за рік-два роблять "від нерозуміння". Насправді на це піде не менше чверті століття.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"Повноцінна реінтеграція - це, щонайменше, 25 років, щонайменше, одне покоління. Це моє переконання. Ті ж хорвати на пряме моє запитання: "Чи завершена у вас вже реінтеграція?" - а я питав кожного, з ким зустрічався, - відповідали: "Залежно від того, що вважати завершенням. Якщо формально - то з припиненням дії перехідної міжнародної адміністрації, начебто, завершена. Але насправді вона не завершена, зокрема і ментально", - сказав Резніков.

Резніков вважає, що твердження про можливість провести реінтеграцію за рік-два - це "від нерозуміння".

Він підкреслив, що коли відбудеться деокупація, влада продовжить працювати з населенням, щоб ці території повноцінно "увійшли в правове і ментальне поле України".

Читайте також: Не треба чекати дива від переговорів у Мінську. Це не той майданчик, де може бути досягнуто миру на Донбасі, - Резніков

Автор: 

Донбас (22354) Резніков Олексій (1446) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+9
Зачем нам в Украине ДНРовская алкашня и наркоманы у которых от слова Украина глаза выкатывает.Лишить их граждансва и запретить вьезд в Украину как страны Балтии.
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19.10.2020 21:39
+9
Да нах они нужны,тут и без них ватнорылых выше крыши.осталось этих винторогих " интегрировать" и Медведчук станет президентом
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19.10.2020 21:40
+7
50 лет минимум.. должны вырасти два полностью проукраинских поколения, в проукраинской культурной и информационной среде..
сейчас Донбасс, Луганщина это территории пострадавшие от информационной, культурного, идеологической, экономической и военной агрессии *********.. поэтому должен быть создан юридический аналог "зоны отчуждения и рекреации"..
поэтому никаких выборов там, никаких демократий, никакой "свободы слова" и никакой вседозволенности..
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19.10.2020 21:44
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миссия русских имперцев: сосать и каяться!... Многоходовочник Вава Путин ведет Пидороссия и крыс к обрыву..
Рассия это то что внутри МКАДа, а остальное придет вернуть!
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19.10.2020 22:20 Відповісти
Нет смысла общаться с перхотью подз@лупной засохшой у бати в трусах.Сразу в бан путинского п@дара.
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19.10.2020 22:21 Відповісти
вот их миссия
Полноценная реинтеграция оккупированных территорий - это минимум 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 1376
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19.10.2020 22:23 Відповісти
а зачем украинскому народу этот геморой,аж на четвертак?
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19.10.2020 22:44 Відповісти
Умнай очінь юдєй єтай.
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19.10.2020 23:24 Відповісти
глупости , раньше сказки про Коммунизм рассказывали теперь про Лугандон
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19.10.2020 22:55 Відповісти
От коли ми їх повернем, саме на такий термін і треба накласти мараторій на політичну діяльність у тих областях. А не патякати про вибори при першій-ліпшій нагоді.
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19.10.2020 23:20 Відповісти
правильно сказал.
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20.10.2020 01:12 Відповісти
Яка така "реінтеграція"? Якщо вони що були інтегровані то як раптом стали деінтегрованими сепаратистами? Вирішення питання можливе лише в військовй площині з подальшим інтернуванням кацапофілів. Спершу військовий регіон і лише після розпаду ********** можна заселяти цивільними... Хто там і був розумніший то вже втік. Лишились лише дурні яких не шкода та ватні пенсіонери яким і так небагато лишилось. Ось і вірус там попрацює на Україну...
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20.10.2020 01:16 Відповісти
а розвал СЕРСЕР так взагалі вважався неможливим! І ЩО??? Так і з ОРДЛО можна навести порядок за декілька місяців, якщо би було бажання з боку України і ВІДСУТНІСТЬ КАЦАПІЇ!!! Тому першим на порядку денному має стояти розвал *********, а не якісь там інтеграції! Бо скільки не інтегруй - прийде сРУСЬ і все розвалить....
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20.10.2020 02:44 Відповісти
Значит и выборы не раньше чем через 25 лет проводить
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20.10.2020 09:52 Відповісти
можна й через рік, залежить як т.з. реінтеграцію проводити, якщо те бидло залишити, то й через 100 виборів їм не можна, а якщо депортувати всю кацапську срань нафіг на парашу, то й через рік.
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20.10.2020 22:21 Відповісти
За 25 лет "или ишак сдохнет, или падишах".
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20.10.2020 10:29 Відповісти
что-то у Азербайджана это выходит гораздо быстрее....
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20.10.2020 10:39 Відповісти
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