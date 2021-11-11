Закон про перехідний період не буде ухвалено у теперішньому вигляді, - Верещук

Закон про основи державної політики перехідного періоду не буде ухвалено в тому вигляді, в якому він є зараз. Для його ухвалення необхідно врахувати рекомендації Венеціанської комісії. До кінця року зробити це не встигнуть.

Про це заявила на пресконференції віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, у тому вигляді, який зараз є, він прийнятий не буде. У нас є рекомендації Венеціанської комісії, вони є досить деталізованими, досить жорсткими, містять багато рекомендацій, які треба врахувати, і ми зараз не поспішатимемо з цим питанням, ми сядемо і спокійно почнемо напрацьовувати. Те, що має місце, - це правда, і ми будемо спокійно над ним працювати. Це не станеться цього року, це точно", - сказала Верещук.

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