УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5645 відвідувачів онлайн
Новини
6 566 32

Закон про перехідний період не буде ухвалено у теперішньому вигляді, - Верещук

Закон про перехідний період не буде ухвалено у теперішньому вигляді, - Верещук

Закон про основи державної політики перехідного періоду не буде ухвалено в тому вигляді, в якому він є зараз. Для його ухвалення необхідно врахувати рекомендації Венеціанської комісії. До кінця року зробити це не встигнуть.

Про це заявила на пресконференції віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, у тому вигляді, який зараз є, він прийнятий не буде. У нас є рекомендації Венеціанської комісії, вони є досить деталізованими, досить жорсткими, містять багато рекомендацій, які треба врахувати, і ми зараз не поспішатимемо з цим питанням, ми сядемо і спокійно почнемо напрацьовувати. Те, що має місце, - це правда, і ми будемо спокійно над ним працювати. Це не станеться цього року, це точно", - сказала Верещук.

Також читайте: Мешканцям прифронтових територій на Донбасі збільшать розмір субсидії, - Верещук

Автор: 

закон (2825) Донбас (22354) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
11.11.2021 20:34
+6
Посидить ТП "на зарплаті" спокійно "напрацьовуючи" якусь маячню. Закінчиться істеричним виском "мене не правильно зрозуміли", "я не ТП а великий реформатор", "людина державної ваги" і взагалі "особа непересічна"... Гидко на неї навіть дивитись - якийсь хворобливий блиск в очах і мордочка як у релігійної фанатки РПЦ...
показати весь коментар
11.11.2021 19:26
+4
Этот ваш закон до лампочки,парашютистка
показати весь коментар
11.11.2021 19:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі переходи зачинені.
показати весь коментар
11.11.2021 19:09 Відповісти
Этот ваш закон до лампочки,парашютистка
показати весь коментар
11.11.2021 19:23 Відповісти
Посидить ТП "на зарплаті" спокійно "напрацьовуючи" якусь маячню. Закінчиться істеричним виском "мене не правильно зрозуміли", "я не ТП а великий реформатор", "людина державної ваги" і взагалі "особа непересічна"... Гидко на неї навіть дивитись - якийсь хворобливий блиск в очах і мордочка як у релігійної фанатки РПЦ...
показати весь коментар
11.11.2021 19:26 Відповісти
Я всегда читаю досье политиков 😀
Вот досье Верещук

https://thepage.ua/dossier/vereshuk-irina
показати весь коментар
11.11.2021 20:38 Відповісти
Шановна Ірина Андріївна.
Я розумію, що ви одночасно і людина, і пароход. Але давайте не будемо іти проти течії і намагатися змінити те, що змінити неможливо. Давайте зробимо з лимона лимонад, а з великої життєвої свині - кільце ковбаси. Давайте спробуємо розвернути вашу вершу… вершини вашого красномовства і силу голосу у бік ворога.

Ні, не туди. Петро Олексійович вам не ворог, повірте. Він про вас навіть не згадає, коли повернеться на посаду, у нього буде багато інших справ. Ви спокійно поїдете у Рава-Руську і зможете жити як і раніше, тому не бійтеся.

Дивіться, ваш ворог правіше, саме він окупував території, міністеркою яких ви є. Я впевнена, що у вас на столі лежить шпаргалка, там має бути написано, хто це зробив. - Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
11.11.2021 22:37 Відповісти
Это Вы для Верещук написали 😀😀😀
А Вы не задумывались , что ее готовят в президенты ? Хремль время не теряет 😀😀
показати весь коментар
11.11.2021 22:51 Відповісти
сарказмуємо, атож
не для всіх і не одразу...
показати весь коментар
11.11.2021 22:57 Відповісти
где эта хабалка взялась?
показати весь коментар
11.11.2021 19:40 Відповісти
З https://clarity-project.info/person/f9554be0aac9bbf8d03710933f6ac2db кантори вона.
показати весь коментар
11.11.2021 20:05 Відповісти
С российской Канторы
показати весь коментар
11.11.2021 20:40 Відповісти
ФСБУ- філіал російської контори в Україні.
показати весь коментар
11.11.2021 21:05 Відповісти
Убежала с кресла мэра Рава-Русская, причём трусливо, её там заподозрили с махинациями по земельным участкам, да и балаболка она популистка знатная.
показати весь коментар
11.11.2021 20:25 Відповісти
Против неё выступила партия Свобода .
показати весь коментар
11.11.2021 22:52 Відповісти
Это из-за её публичных заявлений о Бандере. Даная особа утверждала, что Бандера никогда не будет героем для украинцев, для националистов это прозвучало как вызов. Эта хабалка лицемерная будет популярна среди пророссийского населения Донбасса, не зря же её определили на данную должность.
показати весь коментар
11.11.2021 23:15 Відповісти
Уважаемые редакторы,пожалуйста постите фото Верещук крупными пикселями,примерно так же как в видео Стерненко Шария показывают
показати весь коментар
11.11.2021 19:47 Відповісти
Вова,а ведь Ростов тебе не светит
показати весь коментар
11.11.2021 20:07 Відповісти
Будет вам бл***м переходной период как Януковощу.
показати весь коментар
11.11.2021 20:17 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 20:21 Відповісти
Закономірно. Вона ж елітних сортів!
показати весь коментар
11.11.2021 20:41 Відповісти
Вы такое видели? Кто и куда будет переходить? Капитуляцию они называют переходным периодом. Давайте вторую мировую называть переходным периодом. Ета война будет длиться до тех пор пока вы не будете называть вещи своими именами: врага- врагом, а войну войной, а не гибридным миром или какие вы там нам перемирия каждый день лепите от которых почему то каждый день убитые. А если Венецианская комиссия утвердит ваш маразм, нужно подавать в суд на переименование *второй мировой* на * переходной период господина Гитлера*. Тем более действующий лица почти те же.
показати весь коментар
11.11.2021 20:23 Відповісти
Вумна як вутка !
показати весь коментар
11.11.2021 20:29 Відповісти
чудны дела твои Господи...
тут надо заключение Веницианки... там не надо... а там так ваще можно подсунуть Венецианской комиссии чертешо шо сами удивляются )))
показати весь коментар
11.11.2021 20:33 Відповісти
ага - с законом "про алигарха Порошенка" обошлись без Венецианки
показати весь коментар
11.11.2021 20:38 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 20:34 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 20:58 Відповісти
...Скиньте на підлогу бутерброди, пластикові стаканчики і бампер від машини - боже мій, що на вашому столі робить бампер від машини? - і гляньте під принтером. Там у вас валяються аркуші аналітичної довідки по «Спутніку».

Поцікавтеся, який рівень смертності на окупованих територіях, де українцям перекрили доступ до нормальної вакцини. Попитайте когось грамотного про випробування біологічної зброї «спутнік-новічок» на українцях. Перегляньте фото і відео з місцевих лікарень і моргів.

І ПОЧИНАЙТЕ НАРЕШТІ ВЕРЕЩАТИ!
Кінець кінцем, вам українські платники податків платять саме за це.

Що, ви не знали, що вам платять іще й українські платники податків? Зупиніться, куди ж ви, каса не там… - Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
11.11.2021 22:39 Відповісти
Ти бач який йоксель-моксель! А закон про олігархів можна було приймати, не чекаючи висновку Венеціанської комісії? Треба ж бути послідовними, а не "стрибати як коза по огороду".
показати весь коментар
11.11.2021 20:37 Відповісти
Верещук , зібралася до Разумкова - зрада- зрадонька, створюєш інфопривід гнобити вову олігархічним законом ?
показати весь коментар
11.11.2021 20:52 Відповісти
"мы сядем и спокойно начнем нарабатывать." Сядете, всей зелешоблой сядете...

показати весь коментар
11.11.2021 21:00 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 21:51 Відповісти
Про що вона меле,яка реінтеграція? Невже всі сліпі та дурні і ніхто не бачить результат в Абхазії.
показати весь коментар
11.11.2021 23:21 Відповісти
як довго буде це верещання в Україні?
показати весь коментар
12.11.2021 08:58 Відповісти
 
 