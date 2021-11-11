Закон про перехідний період не буде ухвалено у теперішньому вигляді, - Верещук
Закон про основи державної політики перехідного періоду не буде ухвалено в тому вигляді, в якому він є зараз. Для його ухвалення необхідно врахувати рекомендації Венеціанської комісії. До кінця року зробити це не встигнуть.
Про це заявила на пресконференції віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ні, у тому вигляді, який зараз є, він прийнятий не буде. У нас є рекомендації Венеціанської комісії, вони є досить деталізованими, досить жорсткими, містять багато рекомендацій, які треба врахувати, і ми зараз не поспішатимемо з цим питанням, ми сядемо і спокійно почнемо напрацьовувати. Те, що має місце, - це правда, і ми будемо спокійно над ним працювати. Це не станеться цього року, це точно", - сказала Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
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Вот досье Верещук
https://thepage.ua/dossier/vereshuk-irina
Я розумію, що ви одночасно і людина, і пароход. Але давайте не будемо іти проти течії і намагатися змінити те, що змінити неможливо. Давайте зробимо з лимона лимонад, а з великої життєвої свині - кільце ковбаси. Давайте спробуємо розвернути вашу вершу… вершини вашого красномовства і силу голосу у бік ворога.
Ні, не туди. Петро Олексійович вам не ворог, повірте. Він про вас навіть не згадає, коли повернеться на посаду, у нього буде багато інших справ. Ви спокійно поїдете у Рава-Руську і зможете жити як і раніше, тому не бійтеся.
Дивіться, ваш ворог правіше, саме він окупував території, міністеркою яких ви є. Я впевнена, що у вас на столі лежить шпаргалка, там має бути написано, хто це зробив. - Тамара Горіха Зерня
А Вы не задумывались , что ее готовят в президенты ? Хремль время не теряет 😀😀
не для всіх і не одразу...
тут надо заключение Веницианки... там не надо... а там так ваще можно подсунуть Венецианской комиссии чертешо шо сами удивляются )))
Поцікавтеся, який рівень смертності на окупованих територіях, де українцям перекрили доступ до нормальної вакцини. Попитайте когось грамотного про випробування біологічної зброї «спутнік-новічок» на українцях. Перегляньте фото і відео з місцевих лікарень і моргів.
І ПОЧИНАЙТЕ НАРЕШТІ ВЕРЕЩАТИ!
Кінець кінцем, вам українські платники податків платять саме за це.
Що, ви не знали, що вам платять іще й українські платники податків? Зупиніться, куди ж ви, каса не там… - Тамара Горіха Зерня