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Новини
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Мешканцям прифронтових територій на Донбасі збільшать розмір субсидії, - Верещук

Мешканцям прифронтових територій на Донбасі збільшать розмір субсидії, - Верещук

Жителям кількох прифронтових населених пунктів збільшать розмір субсидії на опалення, оскільки зараз вони змушені опалювати своє житло електроенергією.

 Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомила віцепрем'єрміністерка — міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Першого дня, як Верещук обійняла посаду міністерки, до не звернулися депутати від Донецької області, які представляють селище Зайцеве та міста Гірник, Красногорівка, Мар'їнка, Новогродівка, а також від Луганської області — село Трьохізбенка Щастянського району.

"Ситуація була наступною. Є населені пункти, які знаходяться поблизу лінії розмежування. І вони через агресію Російської Федерації втратили можливість отримувати тепло через газопроводи, бо неможливо під обстрілами проводити ремонтні роботи. Нас попросили допомогти, щоб домогосподарства, які забезпечують теплом своє житло через електроенергію, мали можливість не платити за високим тарифом. Тобто вище, ніж 90 коп.", — описала ситуацію міністерка.

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Для розв'язання цієї проблеми вона звернулася до прем'єрміністра Дениса Шмигаля та міністерки соціальної політики Марини Лазебної.

"Як правильно розв'язати це питання, щоб люди отримали допомогу зараз? Тобто не через пів року, не через рік, а зараз. Тому що платіжки приходять зараз. Дякую міністру соціальної політики Марині Лазебній, дякую прем'єру, які одразу ж дали правильне рішення. А саме — це проєкт ухвали (який, я сподіваюся, вже наступного тижня стане ухвалою) про те, щоб збільшити розмір субсидії для мешканців цих населених пунктів", — сказала Верещук.

Наразі жителі зазначених прифронтових районів отримують субсидію у розмірі 700-1000 грн, тепер вони отримуватимуть понад 2,5 тис. грн, оскільки обігрів житла йде через електроенергію, а інших джерел тепла люди не мають.

"Ми знімемо обмеження щодо актів на обстеження житлових умов. Вони були перешкодою [для нарахування субсидії]. І люди вже у листопаді, грудні отримають свої гроші. Я вважаю, це правильний рух", — доповнила міністерка.

Допомога торкнеться десятків тисяч домогосподарств. На цю мету знадобиться близько 70-80 млн грн на місяць.

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"У нас такі гроші є, вони зарезервовані. І ті громади, які звернулися, вони матимуть таку можливість", — зазначила вона.

Верещук додала, що також за допомогою можуть звертатися й інші громади — або через своїх народних депутатів, або безпосередньо до міністерки.

"У вас є можливість сказати про свої проблеми. Ми реагуватимемо на кожен ваш сигнал. Тому що ви знаєте, що потрібно робити там (у громадах. — Ред.), а я знаю — що потрібно і як потрібно зробити тут. Давайте об'єднаємо наші зусилля, і допоможемо людям", — звернулася вона.

Автор: 

опалення (912) субсидія (1070) Донбас (22354) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+29
вот он клондайк открылся для директора рава русской...
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11.11.2021 09:32
+20
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11.11.2021 10:07
+19
А где ты видел там народ? Это те, что с детскими колясками преграждали путь танкам и бетерам? Эти лугандоны и даунбассерв позвали ***** и расский МОР. ***** пришел, вывез на кацапию новые заводы, старые порезал на металл и тоже вывез на кацапию. Шахты затопил. Так что пусть теперь эти убогие жрут ложками русский МОР.
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11.11.2021 09:58
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вот он клондайк открылся для директора рава русской...
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11.11.2021 09:32 Відповісти
Поправочка : Рава-Руська З одним С
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11.11.2021 09:35 Відповісти
спс
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11.11.2021 09:39 Відповісти
Нема за що
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11.11.2021 14:10 Відповісти
Рава-Українська.
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11.11.2021 10:01 Відповісти
Рава-Руська. Це древнє місто і таку назву мають багато населених пунктів на західній Україні. Саме "руська", а не "россійская". Така назва означаж лише одне - переважна маса жителів - русини. Так за Польщі і Австро-Угорщини називали українців, бо сам термін "українець" тут не вживався, як і Україна. Натомість вживався термін Русь (не россія). Іноді - Червона Русь. Це робилися свідомо, щоб розділити українські землі. Дуже часто обабіч дороги було дві частини одного населеного пункту - наприклад, просто Рава(польська) і Рава-Руська. Такий стан справ можна зустріти ще дотепер на Закарпатті.
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11.11.2021 10:16 Відповісти
Прифроновым сепарам говна на лопате, а не субсидии. Собственно как и всем лугандонам-переселенцам😄
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11.11.2021 10:04 Відповісти
за то, что украинское правительство уже больше 7 лет не может поднять народ в ордло на восстание?
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11.11.2021 09:33 Відповісти
Чим закінчиться "восстание" против окупанта паРаши?
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11.11.2021 09:35 Відповісти
Это ведь наши люди и дети.😄 В копанки нах пожизненно
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11.11.2021 10:07 Відповісти
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11.11.2021 10:27 Відповісти
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11.11.2021 10:36 Відповісти
Багато хто з них вже давно виїхали з тієї клоаки.
А якби і не виїхали, не змогли би протистояти армії рф, фсб.
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11.11.2021 10:41 Відповісти
А где ты видел там народ? Это те, что с детскими колясками преграждали путь танкам и бетерам? Эти лугандоны и даунбассерв позвали ***** и расский МОР. ***** пришел, вывез на кацапию новые заводы, старые порезал на металл и тоже вывез на кацапию. Шахты затопил. Так что пусть теперь эти убогие жрут ложками русский МОР.
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11.11.2021 09:58 Відповісти
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11.11.2021 10:07 Відповісти
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11.11.2021 10:09 Відповісти
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11.11.2021 10:28 Відповісти
Это беженцы в белоруси?
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11.11.2021 11:09 Відповісти
А ты там был, чтобы видеть?
Тебе явно далеко до Владимира Рыбака, до Димы Чернявского и многих других героев Донбасса, ты бы точно так не смог, балаболка диванная.
Лугандоны "позвали *****"(придурок, почему с большой буквы?)? А когда позвали Турчинова, что изменилось? Плевать путинякам на то, кто кого "звал". Результат один: "***** пришел, вывез на кацапию новые заводы, старые порезал на металл и тоже вывез на кацапию. Шахты затопил."
Украина испокон веков разделена на вотчины олигархов. И вот в одной из них олигарх стал быстренько создавать добровольческие батальоны для сопротивления путинякам, а в другой олигарх организовал просто массовое дудение в дудки. Резултат - налицо. При чем тут истеричные бабки, что "преграждали путь"?
Пишу не для кота бегемота, он невменяемый. Пишу для тех 19-ти, яким це сподобалось.
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11.11.2021 14:20 Відповісти
не для того они создавали свои угольные Швейцарии что бы восставать против своих родненьких народных правителей
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11.11.2021 10:01 Відповісти
Трехизбенка НЕ ОККУПИРОВАНА.
Более того - ее постоянно боевики обстреливают, там снарядами и минными осколками все дома побиты.
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11.11.2021 10:29 Відповісти
фото шикарных квартир в Трехизбенке
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11.11.2021 10:37 Відповісти
Жители прифронтовой территории на 95% верят в то, что их обстреливают ни аппалченцы, а ВСУ. Патаму- шта америкосы дали украинским военным такие снаряды которые в полёте разворачиваются на 180 градусов
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11.11.2021 10:05 Відповісти
От і полізли "грайливі" ручки в держбюджет) Знає курва,що скоро усю цю шоблу поженуть сраною мітлою тому і поспішає нахапати
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11.11.2021 09:42 Відповісти
на три бабки и два сепара оформим субсидию думали пацаны как прибарахлиться к новому году и придумали.
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11.11.2021 10:13 Відповісти
Знать бы, когда их уже погонят? У вас не записано?
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11.11.2021 12:38 Відповісти
А, может, поставить двузонный счетчик и греть теплоноситель ночью?
И не делать из себя барыню со щедрого плеча за счет налогоплательщиков.
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11.11.2021 09:43 Відповісти
там живут в основном старики. С пенсиями колхозными на минималках. Те кто с ногами и руками - давно уехали, а стариков как правило вывезти невозможно - они уже вросли в ту землю, никуда не хотят ехать, готовы жить под снарядами.
работа там нет, постоянные обстрелы - там живут пара десятков бабок.
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11.11.2021 10:30 Відповісти
покажите - где вы видите на фото жилые квартиры. там давно никто не живет

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11.11.2021 10:38 Відповісти
А деньги откуда возьмешь, хабалка дурная? Из тумбочки?
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11.11.2021 09:45 Відповісти
Да все просто. Эта ЗЕбанутая продаст на ОЛХ свой зеленый зонтик, и увеличит субсидии.
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11.11.2021 09:51 Відповісти
в нас із вами, себто з бюджету: лікарні не доотримають медичні препарати та обладнання, освіта не доотримає методичні матеріали, інші сфери ще в чомусь втратять але завдання щодо підкупу потенційного майбутнього електорату зеленського верещук виконає.
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11.11.2021 09:56 Відповісти
Телеканал Дом - ще один проект ФСБ.
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11.11.2021 09:58 Відповісти
А жителям непрефронтовых территорий, которые отапливают электричеством будут субсидии увеличивать? Или только кормильцам»?
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11.11.2021 10:00 Відповісти
не . не будут . что бы сейчас увеличили субсидию нужно было еще в 2014-ом покричать " Путин введи .. " и сбегать на референдум
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11.11.2021 10:03 Відповісти
Опять привирает, несколько небольших поселков это далеко не все прифронтовая территория. Да и субсидия есть далеко не у каждого.
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11.11.2021 10:01 Відповісти
зеленский и охметов - братья акробатьяк слову,
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11.11.2021 10:03 Відповісти
Как бы наоборот должно быть.Нужно там увеличить оплату коммунальных услуг,чтоб стииюмулировать к переезду.
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11.11.2021 10:03 Відповісти
кого та стимулировать? работы там нет, постоянные обстрелы - все кто может ходить давно уехали кто куда.
Там остались только старики с колхозными пенсиями на минималках. они как правило даже не способны получить ту субсидию - здоровья ходить за ней не хватает.
так что такая сбе помощь.
Лучше бы купили за счет государства дома даже в той же луганской области для переезда этих стариков - все равно там жить невозможно из-за обстрелов. Дешевле бы вышло.
Дом в луганской облатси сейчас стоит около 10-20 тыс грн, 25 - это потолок. За 2 тысячи купишь хоромы с техникой и большим участком.
Только стоят они пустые -работы там нет, дороги убитые. Так что все кто может ходить - уезжают.
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11.11.2021 10:34 Відповісти
Зачем ? Пусть выезжают оттуда поскорее на Запад Украины и становятся наконец людьми.
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11.11.2021 10:04 Відповісти
на хер нужна та прогнившая ватная вата в Западной Украине
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11.11.2021 10:07 Відповісти
на западной украине своей ваты полно, зачем им луганская.
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11.11.2021 10:35 Відповісти
они итак уехали. все кто способен передвигаться - давно уехали, там живут только старики.
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11.11.2021 10:34 Відповісти
Слуги начали заигрывать с потенциальными предателями которые до хрипоты орали - пуйло введи войска. Видимо понимают что досрочные выборы неизбежны для них и как всегда за счет налогоплательщиков решают свои проблемы!!!! Хер им деньги!!!!!!
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11.11.2021 10:09 Відповісти
А на це заберіть гроші від громадян Рави Руської і тих, хто віддавав останнє, щоб зупинити ворога і вижити від дій цих доунбасят. Якщо сівохо і єрмак так вимагають, то звичайно робити потрібно.
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11.11.2021 10:18 Відповісти
що ця тупа **** меле, вона ж не зі своєї кишені робитиме "покращення"
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11.11.2021 10:30 Відповісти
А там ЛОХторат Янелоха. Потому и наше бабло туда.
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11.11.2021 10:33 Відповісти
Звісно, що з наших кишень
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11.11.2021 11:19 Відповісти
ЛОЗУНГ ДаунБаситов и ЛуГондонцев "ХВАТИТ КОРМИТЬ КИЕВ" Ирка Жопинс претворяет в жизнь.
Вот только почему тоя должеен кормить этих "кормильцев".
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11.11.2021 10:32 Відповісти
" Жителям кількох прифронтових населених пунктів збільшать розмір субсидії на опалення, оскільки зараз вони змушені опалювати своє житло електроенергією."

А на одесчині чи херсонщині достатньо ціеї жалюгідньої субсидії що дають?
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11.11.2021 10:40 Відповісти
а жителі Полтавщини чи Чернігівщини не такі? знову вилизуєте своїх кармільцев даунбаських? ну-ну, вони оцінять
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11.11.2021 11:00 Відповісти
Эта курица решила финансировать террористов? Открыла для себя кормушку.
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11.11.2021 11:08 Відповісти
Не.. нужно предложить Раше ( ДНР и ЛНР) выплачивать свои " пенсии" всем жителям украинской луганщины и донеччины.. Как это делает Украина по отношению к оккупированным территориям ОРДЛо ( или по их заявлениям - " независимым народным реПубликам народов ДоУнбасса". Так бы было справедливее. Если же вводить какие то льготы, в том числе и субсидийные на прифронтовой зоне, то это нужно вводить не в отдельных населенных пунктах , а как минимум в определенной км. зоне вдоль линии соприкосновения, скажем в 20 -30- 40 км . зоне вдоль всего линия соприкосновения, что было бы логичнее. а так это больше похоже на очередной пиар нового министра с зонтиком.
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11.11.2021 11:09 Відповісти
Це - не піар, це - план дій по перекиданню грошей з бюджету до певних кишень. Хто проконтролює, кому і скільки виплатили на тих "сірих" територіях?
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11.11.2021 11:17 Відповісти
Ну разумеется, нароту бамбаса надо увеличить, углУбить, улучшить. Не майдановцам, не семьям погибших воинов. Иненно нарот бамбаса орал як нэсамовытый ПУТЕНВВЕДИ!!! Остальные-то не орали, войну не провоцировали, за что им повышать?!
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11.11.2021 11:10 Відповісти
Тьотя знала, на що сідати - на грошовий потік. Це все, що потрібно знати про Зє!шоблу
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11.11.2021 11:13 Відповісти
что бы вы им не давали всё равно голосуют за опоблок, пустая трата денег)))
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11.11.2021 11:20 Відповісти
Ну правильно. Киевская хунта всё разбамбила. теперь пусть платит.
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11.11.2021 11:43 Відповісти
Пусть Ахметов , которого они терпели 30 лет, отапливает за свой счёт , а не виллы и самолеты покупает
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11.11.2021 12:51 Відповісти
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11.11.2021 12:53 Відповісти
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11.11.2021 12:55 Відповісти
Та то ж він свою дитинку іграшками балує
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11.11.2021 19:27 Відповісти
Эта тварь - официальный представитель ОРДЛО в Украине. Если она будет платить со своего кармана - не вопрос. Но с бюджета - ни копейки.
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11.11.2021 13:21 Відповісти
Хватіт карміть Дамбасс!
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11.11.2021 19:24 Відповісти
 
 