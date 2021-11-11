Мешканцям прифронтових територій на Донбасі збільшать розмір субсидії, - Верещук
Жителям кількох прифронтових населених пунктів збільшать розмір субсидії на опалення, оскільки зараз вони змушені опалювати своє житло електроенергією.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомила віцепрем'єрміністерка — міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
Першого дня, як Верещук обійняла посаду міністерки, до не звернулися депутати від Донецької області, які представляють селище Зайцеве та міста Гірник, Красногорівка, Мар'їнка, Новогродівка, а також від Луганської області — село Трьохізбенка Щастянського району.
"Ситуація була наступною. Є населені пункти, які знаходяться поблизу лінії розмежування. І вони через агресію Російської Федерації втратили можливість отримувати тепло через газопроводи, бо неможливо під обстрілами проводити ремонтні роботи. Нас попросили допомогти, щоб домогосподарства, які забезпечують теплом своє житло через електроенергію, мали можливість не платити за високим тарифом. Тобто вище, ніж 90 коп.", — описала ситуацію міністерка.
Для розв'язання цієї проблеми вона звернулася до прем'єрміністра Дениса Шмигаля та міністерки соціальної політики Марини Лазебної.
"Як правильно розв'язати це питання, щоб люди отримали допомогу зараз? Тобто не через пів року, не через рік, а зараз. Тому що платіжки приходять зараз. Дякую міністру соціальної політики Марині Лазебній, дякую прем'єру, які одразу ж дали правильне рішення. А саме — це проєкт ухвали (який, я сподіваюся, вже наступного тижня стане ухвалою) про те, щоб збільшити розмір субсидії для мешканців цих населених пунктів", — сказала Верещук.
Наразі жителі зазначених прифронтових районів отримують субсидію у розмірі 700-1000 грн, тепер вони отримуватимуть понад 2,5 тис. грн, оскільки обігрів житла йде через електроенергію, а інших джерел тепла люди не мають.
"Ми знімемо обмеження щодо актів на обстеження житлових умов. Вони були перешкодою [для нарахування субсидії]. І люди вже у листопаді, грудні отримають свої гроші. Я вважаю, це правильний рух", — доповнила міністерка.
Допомога торкнеться десятків тисяч домогосподарств. На цю мету знадобиться близько 70-80 млн грн на місяць.
"У нас такі гроші є, вони зарезервовані. І ті громади, які звернулися, вони матимуть таку можливість", — зазначила вона.
Верещук додала, що також за допомогою можуть звертатися й інші громади — або через своїх народних депутатів, або безпосередньо до міністерки.
"У вас є можливість сказати про свої проблеми. Ми реагуватимемо на кожен ваш сигнал. Тому що ви знаєте, що потрібно робити там (у громадах. — Ред.), а я знаю — що потрібно і як потрібно зробити тут. Давайте об'єднаємо наші зусилля, і допоможемо людям", — звернулася вона.
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А якби і не виїхали, не змогли би протистояти армії рф, фсб.
Тебе явно далеко до Владимира Рыбака, до Димы Чернявского и многих других героев Донбасса, ты бы точно так не смог, балаболка диванная.
Лугандоны "позвали *****"(придурок, почему с большой буквы?)? А когда позвали Турчинова, что изменилось? Плевать путинякам на то, кто кого "звал". Результат один: "***** пришел, вывез на кацапию новые заводы, старые порезал на металл и тоже вывез на кацапию. Шахты затопил."
Украина испокон веков разделена на вотчины олигархов. И вот в одной из них олигарх стал быстренько создавать добровольческие батальоны для сопротивления путинякам, а в другой олигарх организовал просто массовое дудение в дудки. Резултат - налицо. При чем тут истеричные бабки, что "преграждали путь"?
Пишу не для кота бегемота, он невменяемый. Пишу для тех 19-ти, яким це сподобалось.
Более того - ее постоянно боевики обстреливают, там снарядами и минными осколками все дома побиты.
И не делать из себя барыню со щедрого плеча за счет налогоплательщиков.
работа там нет, постоянные обстрелы - там живут пара десятков бабок.
Там остались только старики с колхозными пенсиями на минималках. они как правило даже не способны получить ту субсидию - здоровья ходить за ней не хватает.
так что такая сбе помощь.
Лучше бы купили за счет государства дома даже в той же луганской области для переезда этих стариков - все равно там жить невозможно из-за обстрелов. Дешевле бы вышло.
Дом в луганской облатси сейчас стоит около 10-20 тыс грн, 25 - это потолок. За 2 тысячи купишь хоромы с техникой и большим участком.
Только стоят они пустые -работы там нет, дороги убитые. Так что все кто может ходить - уезжают.
Вот только почему тоя должеен кормить этих "кормильцев".
А на одесчині чи херсонщині достатньо ціеї жалюгідньої субсидії що дають?