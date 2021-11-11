Мешканцям прифронтових територій на Донбасі збільшать розмір субсидії, - Верещук

Жителям кількох прифронтових населених пунктів збільшать розмір субсидії на опалення, оскільки зараз вони змушені опалювати своє житло електроенергією.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомила віцепрем'єрміністерка — міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Першого дня, як Верещук обійняла посаду міністерки, до не звернулися депутати від Донецької області, які представляють селище Зайцеве та міста Гірник, Красногорівка, Мар'їнка, Новогродівка, а також від Луганської області — село Трьохізбенка Щастянського району.

"Ситуація була наступною. Є населені пункти, які знаходяться поблизу лінії розмежування. І вони через агресію Російської Федерації втратили можливість отримувати тепло через газопроводи, бо неможливо під обстрілами проводити ремонтні роботи. Нас попросили допомогти, щоб домогосподарства, які забезпечують теплом своє житло через електроенергію, мали можливість не платити за високим тарифом. Тобто вище, ніж 90 коп.", — описала ситуацію міністерка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За два роки ми розрахуємося з боргами перед пенсіонерами-переселенцями, - Верещук

Для розв'язання цієї проблеми вона звернулася до прем'єрміністра Дениса Шмигаля та міністерки соціальної політики Марини Лазебної.

"Як правильно розв'язати це питання, щоб люди отримали допомогу зараз? Тобто не через пів року, не через рік, а зараз. Тому що платіжки приходять зараз. Дякую міністру соціальної політики Марині Лазебній, дякую прем'єру, які одразу ж дали правильне рішення. А саме — це проєкт ухвали (який, я сподіваюся, вже наступного тижня стане ухвалою) про те, щоб збільшити розмір субсидії для мешканців цих населених пунктів", — сказала Верещук.

Наразі жителі зазначених прифронтових районів отримують субсидію у розмірі 700-1000 грн, тепер вони отримуватимуть понад 2,5 тис. грн, оскільки обігрів житла йде через електроенергію, а інших джерел тепла люди не мають.

"Ми знімемо обмеження щодо актів на обстеження житлових умов. Вони були перешкодою [для нарахування субсидії]. І люди вже у листопаді, грудні отримають свої гроші. Я вважаю, це правильний рух", — доповнила міністерка.

Допомога торкнеться десятків тисяч домогосподарств. На цю мету знадобиться близько 70-80 млн грн на місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін створив робочу групу з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців. Її очолить Верещук

"У нас такі гроші є, вони зарезервовані. І ті громади, які звернулися, вони матимуть таку можливість", — зазначила вона.

Верещук додала, що також за допомогою можуть звертатися й інші громади — або через своїх народних депутатів, або безпосередньо до міністерки.

"У вас є можливість сказати про свої проблеми. Ми реагуватимемо на кожен ваш сигнал. Тому що ви знаєте, що потрібно робити там (у громадах. — Ред.), а я знаю — що потрібно і як потрібно зробити тут. Давайте об'єднаємо наші зусилля, і допоможемо людям", — звернулася вона.