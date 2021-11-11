Жителям прифронтовых территорий на Донбассе увеличат размер субсидии, - Верещук

Жителям нескольких прифронтовых населенных пунктов увеличат размер субсидии на отопление, поскольку они вынуждены отапливать свое жилье электроэнергией.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщила вице-премьер-министр — министер реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

В первый день, как Верещук заняла пост министра, к не обратились депутаты от Донецкой области, представляющие поселок Зайцево и города Горняк, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка, а также от Луганской области — село Трехизбенка Счастьенского района.

"Ситуация была следующей. Есть населенные пункты, которые находятся вблизи линии разграничения. И они из-за агрессии Российской Федерации утратили возможность получать тепло через газопроводы в силу того, что невозможно под обстрелами проводить ремонтные работы. Нас попросили посодействовать, чтобы домохозяйства, которые обеспечивают теплом свое жилье через электроэнергию, имели возможность не платить по высокому тарифу. То есть выше, чем 90 коп.", — описала ситуацию министр.

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Для решения этой проблемы она обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру социальной политики Марине Лазебной.

"Как правильно решить этот вопрос, чтобы люди получили помощь сейчас? То есть не через полгода, не через год, а сейчас. Потому что платежки приходят сейчас. Спасибо министру социальной политики Марине Лазебной, спасибо премьеру, которые сразу же дали правильное решение. А именно — это проект постановления (который, я надеюсь, уже на следующей неделе станет постановлением) о том, чтобы увеличить размер субсидии для жителей этих населенных пунктов", — сказала Верещук.

Сейчас жители указанных прифронтовых районов получают субсидию в размере 700-1000 грн, теперь они будут получать свыше 2,5 тыс. грн, так как обогрев жилья идет через электроэнергию, а иных источников тепла у людей нет.

"Мы снимем ограничения по актам на обследование жилищных условий. Они были препятствием [для начисления субсидии]. И люди уже в ноябре, декабре получат свои деньги. Я считаю, это правильный ход", — дополнила министр.

Помощь коснется десятков тысяч домохозяйств. На эти цели понадобится около 70-80 млн грн в месяц.

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"У нас такие деньги есть, они зарезервированы. И те громады, которые обратились, они получат такую возможность", — отметила она.

Верещук добавила, что также за помощью могут обращаться и иные громады — либо через своих народных депутатов, либо напрямую к министру.

"У вас есть возможность сказать о своих проблемах. Мы будем реагировать на каждый ваш сигнал. Потому что вы знаете, что нужно делать там (в громадах, — ред.), а я знаю — что нужно и как нужно сделать здесь. Давайте объединим наши усилия, и поможем людям", — обратилась она.