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Жителям прифронтовых территорий на Донбассе увеличат размер субсидии, - Верещук

Жителям прифронтовых территорий на Донбассе увеличат размер субсидии, - Верещук

Жителям нескольких прифронтовых населенных пунктов увеличат размер субсидии на отопление, поскольку они вынуждены отапливать свое жилье электроэнергией.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщила вице-премьер-министр — министер реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

В первый день, как Верещук заняла пост министра, к не обратились депутаты от Донецкой области, представляющие поселок Зайцево и города Горняк, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка, а также от Луганской области — село Трехизбенка Счастьенского района.

"Ситуация была следующей. Есть населенные пункты, которые находятся вблизи линии разграничения. И они из-за агрессии Российской Федерации утратили возможность получать тепло через газопроводы в силу того, что невозможно под обстрелами проводить ремонтные работы. Нас попросили посодействовать, чтобы домохозяйства, которые обеспечивают теплом свое жилье через электроэнергию, имели возможность не платить по высокому тарифу. То есть выше, чем 90 коп.", — описала ситуацию министр.

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Для решения этой проблемы она обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру социальной политики Марине Лазебной.

"Как правильно решить этот вопрос, чтобы люди получили помощь сейчас? То есть не через полгода, не через год, а сейчас. Потому что платежки приходят сейчас. Спасибо министру социальной политики Марине Лазебной, спасибо премьеру, которые сразу же дали правильное решение. А именно — это проект постановления (который, я надеюсь, уже на следующей неделе станет постановлением) о том, чтобы увеличить размер субсидии для жителей этих населенных пунктов", — сказала Верещук.

Сейчас жители указанных прифронтовых районов получают субсидию в размере 700-1000 грн, теперь они будут получать свыше 2,5 тыс. грн, так как обогрев жилья идет через электроэнергию, а иных источников тепла у людей нет.

"Мы снимем ограничения по актам на обследование жилищных условий. Они были препятствием [для начисления субсидии]. И люди уже в ноябре, декабре получат свои деньги. Я считаю, это правильный ход", — дополнила министр.

Помощь коснется десятков тысяч домохозяйств. На эти цели понадобится около 70-80 млн грн в месяц.

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"У нас такие деньги есть, они зарезервированы. И те громады, которые обратились, они получат такую возможность", — отметила она.

Верещук добавила, что также за помощью могут обращаться и иные громады — либо через своих народных депутатов, либо напрямую к министру.

"У вас есть возможность сказать о своих проблемах. Мы будем реагировать на каждый ваш сигнал. Потому что вы знаете, что нужно делать там (в громадах, — ред.), а я знаю — что нужно и как нужно сделать здесь. Давайте объединим наши усилия, и поможем людям", — обратилась она.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) субсидия (624) Донбасс (26955) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+29
вот он клондайк открылся для директора рава русской...
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11.11.2021 09:32
+20
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11.11.2021 10:07
+19
А где ты видел там народ? Это те, что с детскими колясками преграждали путь танкам и бетерам? Эти лугандоны и даунбассерв позвали ***** и расский МОР. ***** пришел, вывез на кацапию новые заводы, старые порезал на металл и тоже вывез на кацапию. Шахты затопил. Так что пусть теперь эти убогие жрут ложками русский МОР.
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11.11.2021 09:58
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Правила форума Совет форумчан
вот он клондайк открылся для директора рава русской...
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11.11.2021 09:32 Ответить
Поправочка : Рава-Руська З одним С
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11.11.2021 09:35 Ответить
спс
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11.11.2021 09:39 Ответить
Нема за що
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11.11.2021 14:10 Ответить
Рава-Українська.
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11.11.2021 10:01 Ответить
Рава-Руська. Це древнє місто і таку назву мають багато населених пунктів на західній Україні. Саме "руська", а не "россійская". Така назва означаж лише одне - переважна маса жителів - русини. Так за Польщі і Австро-Угорщини називали українців, бо сам термін "українець" тут не вживався, як і Україна. Натомість вживався термін Русь (не россія). Іноді - Червона Русь. Це робилися свідомо, щоб розділити українські землі. Дуже часто обабіч дороги було дві частини одного населеного пункту - наприклад, просто Рава(польська) і Рава-Руська. Такий стан справ можна зустріти ще дотепер на Закарпатті.
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11.11.2021 10:16 Ответить
Прифроновым сепарам говна на лопате, а не субсидии. Собственно как и всем лугандонам-переселенцам😄
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11.11.2021 10:04 Ответить
за то, что украинское правительство уже больше 7 лет не может поднять народ в ордло на восстание?
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11.11.2021 09:33 Ответить
Чим закінчиться "восстание" против окупанта паРаши?
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11.11.2021 09:35 Ответить
Это ведь наши люди и дети.😄 В копанки нах пожизненно
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11.11.2021 10:07 Ответить
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11.11.2021 10:27 Ответить
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11.11.2021 10:36 Ответить
Багато хто з них вже давно виїхали з тієї клоаки.
А якби і не виїхали, не змогли би протистояти армії рф, фсб.
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11.11.2021 10:41 Ответить
А где ты видел там народ? Это те, что с детскими колясками преграждали путь танкам и бетерам? Эти лугандоны и даунбассерв позвали ***** и расский МОР. ***** пришел, вывез на кацапию новые заводы, старые порезал на металл и тоже вывез на кацапию. Шахты затопил. Так что пусть теперь эти убогие жрут ложками русский МОР.
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11.11.2021 09:58 Ответить
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11.11.2021 10:07 Ответить
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11.11.2021 10:09 Ответить
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11.11.2021 10:28 Ответить
Это беженцы в белоруси?
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11.11.2021 11:09 Ответить
А ты там был, чтобы видеть?
Тебе явно далеко до Владимира Рыбака, до Димы Чернявского и многих других героев Донбасса, ты бы точно так не смог, балаболка диванная.
Лугандоны "позвали *****"(придурок, почему с большой буквы?)? А когда позвали Турчинова, что изменилось? Плевать путинякам на то, кто кого "звал". Результат один: "***** пришел, вывез на кацапию новые заводы, старые порезал на металл и тоже вывез на кацапию. Шахты затопил."
Украина испокон веков разделена на вотчины олигархов. И вот в одной из них олигарх стал быстренько создавать добровольческие батальоны для сопротивления путинякам, а в другой олигарх организовал просто массовое дудение в дудки. Резултат - налицо. При чем тут истеричные бабки, что "преграждали путь"?
Пишу не для кота бегемота, он невменяемый. Пишу для тех 19-ти, яким це сподобалось.
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11.11.2021 14:20 Ответить
не для того они создавали свои угольные Швейцарии что бы восставать против своих родненьких народных правителей
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11.11.2021 10:01 Ответить
Трехизбенка НЕ ОККУПИРОВАНА.
Более того - ее постоянно боевики обстреливают, там снарядами и минными осколками все дома побиты.
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11.11.2021 10:29 Ответить
фото шикарных квартир в Трехизбенке
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11.11.2021 10:37 Ответить
Жители прифронтовой территории на 95% верят в то, что их обстреливают ни аппалченцы, а ВСУ. Патаму- шта америкосы дали украинским военным такие снаряды которые в полёте разворачиваются на 180 градусов
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11.11.2021 10:05 Ответить
От і полізли "грайливі" ручки в держбюджет) Знає курва,що скоро усю цю шоблу поженуть сраною мітлою тому і поспішає нахапати
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11.11.2021 09:42 Ответить
на три бабки и два сепара оформим субсидию думали пацаны как прибарахлиться к новому году и придумали.
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11.11.2021 10:13 Ответить
Знать бы, когда их уже погонят? У вас не записано?
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11.11.2021 12:38 Ответить
А, может, поставить двузонный счетчик и греть теплоноситель ночью?
И не делать из себя барыню со щедрого плеча за счет налогоплательщиков.
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11.11.2021 09:43 Ответить
там живут в основном старики. С пенсиями колхозными на минималках. Те кто с ногами и руками - давно уехали, а стариков как правило вывезти невозможно - они уже вросли в ту землю, никуда не хотят ехать, готовы жить под снарядами.
работа там нет, постоянные обстрелы - там живут пара десятков бабок.
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11.11.2021 10:30 Ответить
покажите - где вы видите на фото жилые квартиры. там давно никто не живет

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11.11.2021 10:38 Ответить
А деньги откуда возьмешь, хабалка дурная? Из тумбочки?
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11.11.2021 09:45 Ответить
Да все просто. Эта ЗЕбанутая продаст на ОЛХ свой зеленый зонтик, и увеличит субсидии.
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11.11.2021 09:51 Ответить
в нас із вами, себто з бюджету: лікарні не доотримають медичні препарати та обладнання, освіта не доотримає методичні матеріали, інші сфери ще в чомусь втратять але завдання щодо підкупу потенційного майбутнього електорату зеленського верещук виконає.
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11.11.2021 09:56 Ответить
Телеканал Дом - ще один проект ФСБ.
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11.11.2021 09:58 Ответить
А жителям непрефронтовых территорий, которые отапливают электричеством будут субсидии увеличивать? Или только кормильцам»?
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11.11.2021 10:00 Ответить
не . не будут . что бы сейчас увеличили субсидию нужно было еще в 2014-ом покричать " Путин введи .. " и сбегать на референдум
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11.11.2021 10:03 Ответить
Опять привирает, несколько небольших поселков это далеко не все прифронтовая территория. Да и субсидия есть далеко не у каждого.
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11.11.2021 10:01 Ответить
зеленский и охметов - братья акробатьяк слову,
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11.11.2021 10:03 Ответить
Как бы наоборот должно быть.Нужно там увеличить оплату коммунальных услуг,чтоб стииюмулировать к переезду.
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11.11.2021 10:03 Ответить
кого та стимулировать? работы там нет, постоянные обстрелы - все кто может ходить давно уехали кто куда.
Там остались только старики с колхозными пенсиями на минималках. они как правило даже не способны получить ту субсидию - здоровья ходить за ней не хватает.
так что такая сбе помощь.
Лучше бы купили за счет государства дома даже в той же луганской области для переезда этих стариков - все равно там жить невозможно из-за обстрелов. Дешевле бы вышло.
Дом в луганской облатси сейчас стоит около 10-20 тыс грн, 25 - это потолок. За 2 тысячи купишь хоромы с техникой и большим участком.
Только стоят они пустые -работы там нет, дороги убитые. Так что все кто может ходить - уезжают.
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11.11.2021 10:34 Ответить
Зачем ? Пусть выезжают оттуда поскорее на Запад Украины и становятся наконец людьми.
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11.11.2021 10:04 Ответить
на хер нужна та прогнившая ватная вата в Западной Украине
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11.11.2021 10:07 Ответить
на западной украине своей ваты полно, зачем им луганская.
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11.11.2021 10:35 Ответить
они итак уехали. все кто способен передвигаться - давно уехали, там живут только старики.
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11.11.2021 10:34 Ответить
Слуги начали заигрывать с потенциальными предателями которые до хрипоты орали - пуйло введи войска. Видимо понимают что досрочные выборы неизбежны для них и как всегда за счет налогоплательщиков решают свои проблемы!!!! Хер им деньги!!!!!!
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11.11.2021 10:09 Ответить
А на це заберіть гроші від громадян Рави Руської і тих, хто віддавав останнє, щоб зупинити ворога і вижити від дій цих доунбасят. Якщо сівохо і єрмак так вимагають, то звичайно робити потрібно.
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11.11.2021 10:18 Ответить
що ця тупа **** меле, вона ж не зі своєї кишені робитиме "покращення"
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11.11.2021 10:30 Ответить
А там ЛОХторат Янелоха. Потому и наше бабло туда.
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11.11.2021 10:33 Ответить
Звісно, що з наших кишень
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11.11.2021 11:19 Ответить
ЛОЗУНГ ДаунБаситов и ЛуГондонцев "ХВАТИТ КОРМИТЬ КИЕВ" Ирка Жопинс претворяет в жизнь.
Вот только почему тоя должеен кормить этих "кормильцев".
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11.11.2021 10:32 Ответить
" Жителям кількох прифронтових населених пунктів збільшать розмір субсидії на опалення, оскільки зараз вони змушені опалювати своє житло електроенергією."

А на одесчині чи херсонщині достатньо ціеї жалюгідньої субсидії що дають?
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11.11.2021 10:40 Ответить
а жителі Полтавщини чи Чернігівщини не такі? знову вилизуєте своїх кармільцев даунбаських? ну-ну, вони оцінять
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11.11.2021 11:00 Ответить
Эта курица решила финансировать террористов? Открыла для себя кормушку.
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11.11.2021 11:08 Ответить
Не.. нужно предложить Раше ( ДНР и ЛНР) выплачивать свои " пенсии" всем жителям украинской луганщины и донеччины.. Как это делает Украина по отношению к оккупированным территориям ОРДЛо ( или по их заявлениям - " независимым народным реПубликам народов ДоУнбасса". Так бы было справедливее. Если же вводить какие то льготы, в том числе и субсидийные на прифронтовой зоне, то это нужно вводить не в отдельных населенных пунктах , а как минимум в определенной км. зоне вдоль линии соприкосновения, скажем в 20 -30- 40 км . зоне вдоль всего линия соприкосновения, что было бы логичнее. а так это больше похоже на очередной пиар нового министра с зонтиком.
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11.11.2021 11:09 Ответить
Це - не піар, це - план дій по перекиданню грошей з бюджету до певних кишень. Хто проконтролює, кому і скільки виплатили на тих "сірих" територіях?
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11.11.2021 11:17 Ответить
Ну разумеется, нароту бамбаса надо увеличить, углУбить, улучшить. Не майдановцам, не семьям погибших воинов. Иненно нарот бамбаса орал як нэсамовытый ПУТЕНВВЕДИ!!! Остальные-то не орали, войну не провоцировали, за что им повышать?!
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11.11.2021 11:10 Ответить
Тьотя знала, на що сідати - на грошовий потік. Це все, що потрібно знати про Зє!шоблу
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11.11.2021 11:13 Ответить
что бы вы им не давали всё равно голосуют за опоблок, пустая трата денег)))
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11.11.2021 11:20 Ответить
Ну правильно. Киевская хунта всё разбамбила. теперь пусть платит.
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11.11.2021 11:43 Ответить
Пусть Ахметов , которого они терпели 30 лет, отапливает за свой счёт , а не виллы и самолеты покупает
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11.11.2021 12:51 Ответить
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11.11.2021 12:53 Ответить
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11.11.2021 12:55 Ответить
Та то ж він свою дитинку іграшками балує
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11.11.2021 19:27 Ответить
Эта тварь - официальный представитель ОРДЛО в Украине. Если она будет платить со своего кармана - не вопрос. Но с бюджета - ни копейки.
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11.11.2021 13:21 Ответить
Хватіт карміть Дамбасс!
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11.11.2021 19:24 Ответить
 
 