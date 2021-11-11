Турция заказала у Украины реактивные двигатели для дронов Bayraktar нового поколения.

Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на строительстве боевых беспилотных авиационных комплексов, подписала контракт на поставку реактивных двигателей АИ-322Ф украинской компанией "Ивченко-Прогресс" для будущих дронов Bayraktar MİUS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Baykar Makina.

"Во 2-й день SahaExpo2021 мы подписали контракты на поставку двигателей АИ-322Ф ведущей украинской компанией "Ивченко-Прогресс" для нашего проекта MİUS (Боевая беспилотная авиационная система)", – говорится в сообщении.

Как отмечает Defence Express, турецкие беспилотники должны подняться в небо уже в 2023 году.

Журналисты считают, что сначала украинское предприятие будет разрабатывать двигатели для предсерийных машин – после успешного прохождения всех испытаний их будут снабжать массово.

АИ-322Ф – это новейший и единственный украинский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой. Он предназначен для современных сверхзвуковых учебно-боевых и легких боевых самолетов с умеренными сверхзвуковыми скоростями.

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