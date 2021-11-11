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Новости Война
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Турция заказала у Украины реактивные двигатели для дронов Bayraktar нового поколения.

Турция заказала у Украины реактивные двигатели для дронов Bayraktar нового поколения.

Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на строительстве боевых беспилотных авиационных комплексов, подписала контракт на поставку реактивных двигателей АИ-322Ф украинской компанией "Ивченко-Прогресс" для будущих дронов Bayraktar MİUS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Baykar Makina.

"Во 2-й день SahaExpo2021 мы подписали контракты на поставку двигателей АИ-322Ф ведущей украинской компанией "Ивченко-Прогресс" для нашего проекта MİUS (Боевая беспилотная авиационная система)", – говорится в сообщении.

Как отмечает Defence Express, турецкие беспилотники должны подняться в небо уже в 2023 году.

Журналисты считают, что сначала украинское предприятие будет разрабатывать двигатели для предсерийных машин – после успешного прохождения всех испытаний их будут снабжать массово.

АИ-322Ф – это новейший и единственный украинский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой. Он предназначен для современных сверхзвуковых учебно-боевых и легких боевых самолетов с умеренными сверхзвуковыми скоростями.

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Автор: 

оборона (5201) Турция (3374) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+12
Хорошее дело. Байрактары прекрасно показали себя в Нагорном Карабахе, так что заказы будут. Будут заказы у Турции, значит и украинский завод будет их иметь.

А Турция еще и такой аппарат начала массово производить
https://rg.ru/2021/02/05/turciia-nachala-proizvodstvo-novogo-udarnogo-drona.html
...
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11.11.2021 21:43
+6
У кого то на востоке зачесалось очко))
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11.11.2021 21:53
+6
Это который вас на бутылку насаживает, мразь мордовская
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11.11.2021 22:16
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Правила форума Совет форумчан
у нас и старое поколение используют разово-показательно
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11.11.2021 21:28 Ответить
коли будуть збирати "Байрактари" в Україні? під нові двигуни українське виробництво.
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11.11.2021 21:34 Ответить
Это который на кацапском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-130 Як-130 и и китайском https://ru.wikipedia.org/wiki/Hongdu_L-15 Hongdu L-15 стоит?
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11.11.2021 21:34 Ответить
Это который вас на бутылку насаживает, мразь мордовская
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11.11.2021 22:16 Ответить
Если с форсажной камерой, то это будет наверняка что-то похожее на кацапский С-70, но поменьше.
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11.11.2021 22:21 Ответить
Хорошее дело. Байрактары прекрасно показали себя в Нагорном Карабахе, так что заказы будут. Будут заказы у Турции, значит и украинский завод будет их иметь.

А Турция еще и такой аппарат начала массово производить
https://rg.ru/2021/02/05/turciia-nachala-proizvodstvo-novogo-udarnogo-drona.html
...
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11.11.2021 21:43 Ответить
У кого то на востоке зачесалось очко))
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11.11.2021 21:53 Ответить
Круто, еще бы этого черта, шо там главарь - выббросить. Правда скажут что Зеля делает - не так, не то, не этимс замешает, а я вот скажу - Тимченко - ХОБА! кто там его держал и когда и кто прикрывал.... так шо срач... два Президента на Тимченко - гоу... наброс... - Файт!!
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11.11.2021 21:58 Ответить
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11.11.2021 22:20 Ответить
Что ті сейчас пєрдануло ,загадочний ті не наш? Отвечать не надо ...
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12.11.2021 07:45 Ответить
почему же?
ты - дурачок, который раскладку по-пьяни не может удобно для других сделать.
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12.11.2021 10:00 Ответить
Это хорошо!
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11.11.2021 22:02 Ответить
Дуже гарна справа!! От якби ще власні БПЛА розробити !!!))
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11.11.2021 22:04 Ответить
На сьогодення нехай скористаємося продуктом існуючих фахівців, бо то тре вже й негайно, але паралельно наші інженери теж не пасуть задніх. Все впирається в просто "пєрєстать стрєлять", скупчення рашенорди на наших кордонах "некритичне", і "заглянути в шоколадне око п№тіна" в пошуку його бажання миру з Україною.
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11.11.2021 22:40 Ответить
Канєшно, два! В два кацапські очьочі, - переднє, і заднє, - аж дрантя пір'ям буде викоськуватись!
Кацапердійське *****, - таки *****!
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11.11.2021 22:36 Ответить
АПЛОДУЮ!) Вірю,що ті дрони прийдуть на озброєння ЗСУ😎
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11.11.2021 22:29 Ответить
Не "постачать", а постачати, не "сверхзвукових", а надзвукових ! "Цензор", ви якось "базар " свій фільтруйте, чи що ?..
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11.11.2021 22:34 Ответить
Згоден з вами, але, тим не менше, - вдячний Цензор.НЕТ за те, що поставили українську мову головною на сайті. Давно слід було це зробити.

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11.11.2021 22:41 Ответить
Це ж просто... Люди абияк на роботі виконують закон про Мову, в побуті вони спілкуються ВИКЛЮЧНО російською. Це реалії, це типовий Київ, на жаль..
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11.11.2021 22:47 Ответить
Можна, я вас розчарую? Вони й російською володіють абияк.
Кожен давній користувач Цензор.НЕТ може це підтвердити...
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11.11.2021 23:44 Ответить
спілкуються ВИКЛЮЧНО російською
******
До речі, - не "виключно", а "винятково".
Кожен має право на помилку. Навіть ви...
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11.11.2021 23:49 Ответить
Ну так же ж і русифікація відбувалася - спочатку на роботі, в школі а потім і вдома. Так само у українізація. А як же ж інакше. Все нормально.
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12.11.2021 00:52 Ответить
Це буде швидкісний дрон який не так просто збити.
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11.11.2021 22:58 Ответить
небо країни всіяно дронами -
з Криму кацапи тікають як свині,
а Байрактари по лугандонам-
бьют, як м'ясник по свинині !
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11.11.2021 23:44 Ответить
"свині" - "свинині", - це шедевральна рима для вірша! )))
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11.11.2021 23:52 Ответить
Контрразведка должна пристально следить за этим заказом, диверсии от ФСБ гарантированы, обгадить репутацию наших производителей задача *****
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12.11.2021 01:08 Ответить
Так безграмотно писать- это надо ещё уметь..)
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12.11.2021 06:47 Ответить
И как подлететь тихо, незамеченным на реактивном?
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12.11.2021 07:19 Ответить
Будет бить с больших высот
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12.11.2021 09:19 Ответить
Может и так...,но чем выше тем заметней для радаров.
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12.11.2021 09:39 Ответить
Для чьих? Касапские старенький F16 с трудом замечают. Как показал опыт Сирии. Они меньше боинга ничего толком сбить не могут. Байрактары в упор армянское (росийское) пво сносили. А это по сути самый ************* ударный беспилотник.
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12.11.2021 15:04 Ответить
Нафіга йому великі висоти, хіба що для розвідки? Толку від того що, ти почуєш звук реактивного двигуна БПЛА, який летить близько до швидкості звуку на малій висоті? Доки повернеш голову то, апарат буде вже за кілометр.
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12.11.2021 12:10 Ответить
Реактивный двигатель на малой высоте почует ПЗРК,даже относительно устаревшие "Стрела2м","Игла","Стингер",а догнать и уничтожить реактивный БПЛА они сумеют
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12.11.2021 13:39 Ответить
фигасе! так сам движок пол-тонны весит. это чё за Байрактар такой?
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12.11.2021 11:06 Ответить
Дорослий Байрактар. Реактивний з штучним інтелектом. По-суті, винищувач-бомбардувальник 5+ покоління.
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12.11.2021 12:01 Ответить
Думаю що, коли наші зроблять двигуни зі змінним вектором тяги то, турки зможуть перейти і на шосте покоління.
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12.11.2021 12:07 Ответить
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12.11.2021 12:03 Ответить
Молодцы турки. Прогресс очень ощутимый за сравнительно короткий срок. Bayraktar MİUS это практически уже легкий истребитель.
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12.11.2021 14:59 Ответить
Головне щоб вчасно і якісно виконували контракт.
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12.11.2021 11:59 Ответить
Не надо брехать. Речь о запчастях для сборки в Турции
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13.11.2021 10:53 Ответить
 
 