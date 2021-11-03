РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10737 посетителей онлайн
Новости
5 144 80

В России вслед за мандаринами запретили ввозить из Турции лимоны

В России вслед за мандаринами запретили ввозить из Турции лимоны

Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi" после того, как в них было обнаружено превышение допустимого уровня пестицидов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, это следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что указанную продукцию изымут из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. Приостановка импорта данных лимонов начинается с 3 ноября 2021 года.

Напомним, 28 октября Роспотребнадзор объявил о приостановке ввоза турецких мандаринов в Россию, поскольку в них якобы были найдены пестициды. Это произошло спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе беспилотник "Байрактар", который Украине поставила Турция.

Как известно, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

продукты (1535) россия (96420) Турция (3508) Байрактар (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
вот и хорошо! у нас подешевеют!
когра уже лаптям снова запретят курорты Турции и Египта?! чтоб рожи эти мокшанские не видеть!!!
показать весь комментарий
03.11.2021 10:53 Ответить
+9
Лукашенко говорил, что ожидает невиданный урожай ******** и лимонов в декабре. Думаю перекроет потребности.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:01 Ответить
+7
Ты что дурачек. Турки найдут куда ********* с апельсинами сбагрить,а по байрактарам уже договоренности о совместном производстве,и в Киеве начали завод строить.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значит надо поднимать Байрактары
показать весь комментарий
03.11.2021 10:53 Ответить
вот и хорошо! у нас подешевеют!
когра уже лаптям снова запретят курорты Турции и Египта?! чтоб рожи эти мокшанские не видеть!!!
показать весь комментарий
03.11.2021 10:53 Ответить
Лимон им на всю рожу
показать весь комментарий
03.11.2021 11:21 Ответить
Новый сорт - ху-ло
показать весь комментарий
03.11.2021 11:55 Ответить
В Анталии , Кемере и Сиде аншлаг : москвичи хльінули потоком , убегая от локдауна . Отели продлили курортньій сезон до серединьі ноября , как минимум. Нефтедолларьі не помешают Турции , в которой национальная валюта лира девальвирует. А закрьіть туристический поток Путин просто побоялся , вот и отьігрьівается на мелочах - лимонах и **********.
показать весь комментарий
03.11.2021 12:22 Ответить
в связи со сложной ситуацией у братского турецкого народа,

удвояю, нет, утрояю долю цитрусовых в своем рационе !
показать весь комментарий
03.11.2021 12:59 Ответить
Султана Эрдогана ***** наносит мелкие порезы, то *********, то лимоны. А вот стратегически важные помидоры и отсутствия туристов с Нижнего Тагила Эрдоган может и не вытерпеть.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:55 Ответить
Главное, что бы нам не запретили ввозить Bayraktar!
показать весь комментарий
03.11.2021 10:55 Ответить
Через Беларусь будут возить )
показать весь комментарий
03.11.2021 10:56 Ответить
вместе с креветками белорусскими)
показать весь комментарий
03.11.2021 11:53 Ответить
в период заболеваний простудой, очень умное решение)))
показать весь комментарий
03.11.2021 10:56 Ответить
Что-то султан странен, хвор видать.
https://www.youtube.com/shorts/-88pMupSag8
показать весь комментарий
03.11.2021 20:38 Ответить
У кремлівського обмилка агонія 🤣
показать весь комментарий
03.11.2021 10:56 Ответить
Жалкие, ничтожие люди....
показать весь комментарий
03.11.2021 10:56 Ответить
Водят запрет на ввоз только у отдельных поставщиков, не нужно перекручивать в заголовке.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:56 Ответить
Как бы нам не были смешны такие методы пуйла но они действуют на турков. И мы вскоре услышим что беспилотников из Турции у нас больше не будет. Причин придумают много.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:56 Ответить
Ты что дурачек. Турки найдут куда ********* с апельсинами сбагрить,а по байрактарам уже договоренности о совместном производстве,и в Киеве начали завод строить.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:59 Ответить
завалят под самую шею Сан-Марино, Лихтенштейн, Ватикан, Люксембург
показать весь комментарий
03.11.2021 11:07 Ответить
Главное, шоб тваво ***** на бункере завалили
показать весь комментарий
03.11.2021 11:27 Ответить
Не совсем понял что вы имеете ввиду?
показать весь комментарий
03.11.2021 11:28 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 10:57 Ответить
Это все на что способна мокшанская ,,сверхдержава,,. Тихо,ультразвуком попердывать в сторону равной себе державы. Потому как Эрдоган может и ответить,это не далёкая США и не измученная Украина.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:57 Ответить
Чем он ответит? Не купит С400? Назло Путину? Сдуется помидорник и очень быстро. Терять рынок ради Украины он не будет.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:59 Ответить
Ой,вы кацапы так беззаговорочно верите своему *****. Да турки тут на дорогах больше зарабатывают чем на помидоров с кацапами. У нас очень много совместных проектов. Так что эту херню впаривай своим парнокопытным соплеменникам.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:05 Ответить
Не недооценивай врагов, и не переоценивай "друзей", это опасно.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:13 Ответить
Знаю какие подлые и гнилые кацапы,а турки пока не подводили и не предавали. Так как мне к ним относится?
показать весь комментарий
03.11.2021 11:27 Ответить
Они, к примеру, торгуют с Россией. Теми же помидорами А Турецкий поток сродни Северному потоку, который убивает транзит через Украину и наносит ущерб стране в миллиарды долларов. Если не ошибаюсь, венгры уже оттуда получают газ в обход нас. И при этом вполне нормально себя чувствуют и угрызений совести не испытывают. И не испытают, хоть в этом не сомневайся. Пора переосмыслить термин друг: в этом мире, если ты не друг сам себе, значит у тебя друзей нет.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:41 Ответить
А где я говорил что турки друзья? Они и нашим и вашим . Будут с нами байрактары строить и кацапам помидоры продавать,но они не кинут Украину ради кацапов и дело тут не в дружбе .
показать весь комментарий
03.11.2021 11:55 Ответить
А что они сделали для Украины такого героического, чтобы уж чересчур крепко ценить их заслуги? Как по мне, и без них можно строить дороги.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:59 Ответить
Я не понимаю иронию по отношению к туркам. Героического ничего ,но много хорошего. Это ж не твои кацапы что только серут кругом, да рассказывают какие они герои. Турки не предают друзей и союзников,в отличии от кацапов. Пример, Карабах,турки айзерам помогали чем могли и даже больше,а кацапы армян кинули,несмотря на ОДКБ. Так что товарищ вали лесом назад на свои болота и там рассказывай басни.
показать весь комментарий
03.11.2021 12:24 Ответить
Басни - прекрасная штука. Сколько бед очень многие могли бы избежать, если бы вдумывались в басни. Там есть все, что нужно для нормальной жизни. Но, впрочем, я так понимаю, читать и думать - это не твое. И на этом остановимся.
показать весь комментарий
03.11.2021 12:40 Ответить
Да ,ты прав ,верить басням это не мое. Как я уже говорил,подбери фофудью и чеши лесом
показать весь комментарий
03.11.2021 13:23 Ответить
Я не призывал верить басням. Про ворону с лисой можешь не верить, но некие выводы сделать все-таки можно(и даже нужно) было. Но думать, как мы уже выяснили, это не твоё. Впрочем, это неважно…
показать весь комментарий
03.11.2021 16:15 Ответить
Вот вы кацапы и верьте во всякие басни про агрессивный запад,что все хотят вас захватить и прекрасную расеюшку. А читать и думать это не твое походу,я тебя уже два раза послал да ты и сам откланялся,а все равно возвращаешься и пытаешся себя выставить этаким Спинозой. А нифига не получается ,как считал я тебя дурным кацапом так и считаю.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:05 Ответить
Вонючего кацапского летуна приземлили, за что им большая благодарность от Українцев!
показать весь комментарий
03.11.2021 12:28 Ответить
Закриє Босфор, Дарданели для кацапських упирів.
показать весь комментарий
03.11.2021 15:51 Ответить
Виктор Ведмедчук выйдя из домашнего ареста сразу же купил права на новый телеканал Оксана Марченко поздравила супруга с замечательной победой над кумом Путлером...
показать весь комментарий
03.11.2021 10:57 Ответить
"Южный поток" под вопросом. Если у Эрдогана есть яйца, поток должен быть перекрыт. ********* с пестицидами? Газ с гербицидами.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:59 Ответить
Лукашенко говорил, что ожидает невиданный урожай ******** и лимонов в декабре. Думаю перекроет потребности.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:01 Ответить
Точно. Верная примета: если арктический криль косяками заходит в Минское водохранилилище - это к отличному урожаю гранат и цитрусовых в Бобруйском районе.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:11 Ответить
ПТН-ПНХ і ти слідом зі своїм дояром.,прихвостні *****
показать весь комментарий
03.11.2021 11:22 Ответить
А также в Обнуляндии резко вырос импорт турецких судов и яхт. Теперь, если чо - утопят все нах по стороскрепной традиции. И вот тут то турки помидорами не отделаются!
показать весь комментарий
03.11.2021 11:02 Ответить
Эрдоганыч задолжал РАБссии за газ 10 ярдов долларов,но отдавать не будет...просто денег сейчас нет,но он держится...
показать весь комментарий
03.11.2021 11:03 Ответить
Во первых не 10 а 2 млрд, и это долг не Эндогана а 7 частных компаний.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:08 Ответить
Ага.Частная компания ГрязьПром Путлера не рюсская, а немцев Германа Грэфа и Алексея Миллера...
показать весь комментарий
03.11.2021 11:13 Ответить
Пора врубать запрет для великодуховных скрепоносцев на отдых в Турции.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:03 Ответить
Доктор Борменталь,что там у нас с Джавелинами и Байрактарами в Украину?

Филлип Филиппыч,глава Пентагона Ллойд Остин Джавелины завез 21 октября в количестве 100 штук,Байрактары Эрдогана в Украину 50 штук уже в Киеве...,все идет по плану НАТО....

Прекрасно доктор,давайте водочки хлебнем рюсскай 40%
показать весь комментарий
03.11.2021 11:09 Ответить
Трудно объяснить действия кацапов запрещающих экспорт еды в собственную страну и с воодушевлением приветствующих это жителей этой же территории!!!! А вот это и есть --- ЗАГАДОЧНАЯ РУЦКАЯ ДУША!!!!! ДУША ИДИОТОВ!!!!!!
показать весь комментарий
03.11.2021 11:10 Ответить
французькі ядерні відходи смачніші кацапам
показать весь комментарий
03.11.2021 11:17 Ответить
читаю новость и пью чай с турецким лимоном....
ещё пару ударов сверху и пахлава свежайшая подешевеет...
показать весь комментарий
03.11.2021 11:19 Ответить
Наполеоны Макрона уже наградили Мавзолейных баранов ядерным дерьмом? Круто...
показать весь комментарий
03.11.2021 11:21 Ответить
Какие жалкие кацапские отродья. Импортозаместятся ягелем и берестой.))
показать весь комментарий
03.11.2021 11:21 Ответить
Стая ЧеКиздонов РАБссии это и есть стая Шакалов...
показать весь комментарий
03.11.2021 11:24 Ответить
А апельсины и грейпфруты? Мор грядет в мокшании... Будут наедаться до смерти, пока не запретили.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:26 Ответить
Доктор Доллар праильно сказал...
показать весь комментарий
03.11.2021 11:29 Ответить
"великое приобретение быть благочестивым и довольным"(с)
показать весь комментарий
03.11.2021 13:23 Ответить
Лімони це вже мабуть за -""Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет"
Єрдоган мабуть сильно перелякавсь
показать весь комментарий
03.11.2021 11:32 Ответить
Недавно в Киеве был Халук Байрактар,после смерти отца семейства Байрактаров 20 октября ,он теперь главный среди братьев...,а то что в Киеве будут свои Байрактары то дело быстрое...
показать весь комментарий
03.11.2021 11:36 Ответить
А, что вредного людишки ***** могли найти в лимонах???
Или, как говорила БАБА Донецкого ЗЕКА: " Лимоны из Турции идут НАКОЛОТЫЕ".
показать весь комментарий
03.11.2021 11:46 Ответить
Она про апельсины говорили. Но все равно...
показать весь комментарий
03.11.2021 12:00 Ответить
А вот это уже удар! Вот этого то никто и не ожидал!
показать весь комментарий
03.11.2021 11:57 Ответить
ясненько, пацаки невысокого мнения о своих РЭБ в и мысли о применении бпла приводят их в ужас, так и запишем
показать весь комментарий
03.11.2021 12:23 Ответить
Отлично. Пусть в чай бросают паричку или крыжовник
показать весь комментарий
03.11.2021 14:18 Ответить
Потопили ботик, а это ответка
показать весь комментарий
03.11.2021 14:47 Ответить
 
 