В России вслед за мандаринами запретили ввозить из Турции лимоны
Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi" после того, как в них было обнаружено превышение допустимого уровня пестицидов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, это следует из сообщения на официальном сайте ведомства.
В ведомстве рассказали, что указанную продукцию изымут из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. Приостановка импорта данных лимонов начинается с 3 ноября 2021 года.
Напомним, 28 октября Роспотребнадзор объявил о приостановке ввоза турецких мандаринов в Россию, поскольку в них якобы были найдены пестициды. Это произошло спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе беспилотник "Байрактар", который Украине поставила Турция.
Как известно, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.
Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
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когра уже лаптям снова запретят курорты Турции и Египта?! чтоб рожи эти мокшанские не видеть!!!
удвояю, нет, утрояю долю цитрусовых в своем рационе !
https://www.youtube.com/shorts/-88pMupSag8
Филлип Филиппыч,глава Пентагона Ллойд Остин Джавелины завез 21 октября в количестве 100 штук,Байрактары Эрдогана в Украину 50 штук уже в Киеве...,все идет по плану НАТО....
Прекрасно доктор,давайте водочки хлебнем рюсскай 40%
ещё пару ударов сверху и пахлава свежайшая подешевеет...
Єрдоган мабуть сильно перелякавсь
Или, как говорила БАБА Донецкого ЗЕКА: " Лимоны из Турции идут НАКОЛОТЫЕ".