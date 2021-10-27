Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков
Поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - подчеркнул он, добавив, что применение турецкого вооружения не способствует "урегулированию внутриукраинской проблемы".
Так Песков прокомментировал применение турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе украинской стороной. В "ДНР" заявили, что пострадавших нет. В пресс-службе ВСУ заверили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.
Напомним, ранее сообщалось, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.
Издание отмечает, что Украина закупит 48 единиц Bayraktar TB2.
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Россияне как всегда, на черное-белое, на хорошее - плохое и наоборот.
Империя кривых зеркал какая-то.
Как это сделал Азербайджан.
Никто другой это не сделает. Никогда.
вчорашній Байрактар куплений при Пороху !
пам'ятаймо !
Видимо в отличии от российских гаубиц. Вот там полное "урегулирование"
Если бы "проблема" была "внутриукраинской", то это не нужно было бы отдельно подчёркивать.
Заберите свою военную технику из нашей земли и завтра наступит мир , как в Луганске , так и виДонецке !