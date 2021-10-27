Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - подчеркнул он, добавив, что применение турецкого вооружения не способствует "урегулированию внутриукраинской проблемы".

Так Песков прокомментировал применение турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе украинской стороной. В "ДНР" заявили, что пострадавших нет. В пресс-службе ВСУ заверили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

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Напомним, ранее сообщалось, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.

Издание отмечает, что Украина закупит 48 единиц Bayraktar TB2.