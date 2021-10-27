РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11499 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 572 75

Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - подчеркнул он, добавив, что применение турецкого вооружения не способствует "урегулированию внутриукраинской проблемы".

Так Песков прокомментировал применение турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе украинской стороной. В "ДНР" заявили, что пострадавших нет. В пресс-службе ВСУ заверили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большой шок для Путина", - турецкие СМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.

Издание отмечает, что Украина закупит 48 единиц Bayraktar TB2.

Песков Дмитрий (1940) Донбасс (26957) ВСУ (6695) Байрактар (140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+65
Во как! Оказывается это только российские танки и пионы стабилизируют ситуацию?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:03 Ответить
+43
показать весь комментарий
27.10.2021 13:04 Ответить
+37
А поставки бурятов и прочего мяса на Украинский Донбасс из рашки?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сейчас всё стабильно
показать весь комментарий
27.10.2021 13:02 Ответить
СТАБИЛИЗИРУЮТ ситуацию на Донбассе.
Россияне как всегда, на черное-белое, на хорошее - плохое и наоборот.
Империя кривых зеркал какая-то.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:06 Ответить
Надо брать байрактары и освобождать украинскую землю самим.
Как это сделал Азербайджан.
Никто другой это не сделает. Никогда.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:11 Ответить
А какое право имеет Украина защищаться? По мнению агрессора это дестабилизирует обстановку! Вот вчера они убили одного нашего бойца… это по их мнению нормально. Тут ничего плохого нет?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:28 Ответить
Байрактари вбивають мальчиків в трусіках, які стріляють з гармат по Україні.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:21 Ответить
Во как! Оказывается это только российские танки и пионы стабилизируют ситуацию?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:03 Ответить
Потягнуло сірководнем з заканав'я.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:03 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:09 Ответить
всього одна маленька бомбочка - а як заполихало
показать весь комментарий
27.10.2021 13:33 Ответить
щас кацапы мультях нашмаляют о своих "безаналогах"...
показать весь комментарий
27.10.2021 13:03 Ответить
Шо, припекло?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:03 Ответить
А підпали кацапами в Турції не дестабілізують там ситуацію?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:04 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:04 Ответить
Не зліть Кривавого Пастора.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:07 Ответить
VivaPastor !

вчорашній Байрактар куплений при Пороху !
пам'ятаймо !
показать весь комментарий
27.10.2021 15:26 Ответить
"подчеркнул он, добавив, что применение турецкого вооружения не способствует "урегулированию внутриукраинской проблемы" Источник:
Видимо в отличии от российских гаубиц. Вот там полное "урегулирование"
показать весь комментарий
27.10.2021 13:05 Ответить
А поставки бурятов и прочего мяса на Украинский Донбасс из рашки?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:05 Ответить
У козломордых одно правило: Если тебя трахают не сопротивляйся, получай удовольствие.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:05 Ответить
А яким боком тут крембль якщо іхтамнєт?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:05 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:05 Ответить
Дестабилизация обстановки вызовет большой дефицит памперсов и туалетной бумаги на раиссии,
показать весь комментарий
27.10.2021 13:06 Ответить
"урегулированию внутриукраинской проблемы"

Если бы "проблема" была "внутриукраинской", то это не нужно было бы отдельно подчёркивать.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:06 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:06 Ответить
внешность типичного "гуского" -фино-угра -удмурта.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:31 Ответить
*ХОРОШИЄ САПОГИ, ЗНАЧИТ НАДО БРАТЬ!*
показать весь комментарий
27.10.2021 13:06 Ответить
Всралося недолуге чмо. Це лише початок.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:07 Ответить
Пургомет Письков забыл отметить, что дестабилизация ситуации на линии соприкосновения должна привести к стабилизации на границе.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:07 Ответить
Ситуация на Донбассе стабилизируется тогда, когда там не останется ни одного рюзькомировца.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:07 Ответить
Тот случай, когда я с усатым согласен - это "дестабилизирует ситуацию" в "молодых республиках".
показать весь комментарий
27.10.2021 13:08 Ответить
Это типа, сложнее будет набирать свежее мясо в артиллеристы, как ссыт народ уже быть героическими танкистами, осознавая наличие "джавелинов"...
показать весь комментарий
27.10.2021 13:08 Ответить
байрактар должен уничтожать врага и в ордло и в крыму
показать весь комментарий
27.10.2021 13:08 Ответить
как запела тварь!))))))))))))))
показать весь комментарий
27.10.2021 13:11 Ответить
Кацапы, можем повторить!
показать весь комментарий
27.10.2021 13:12 Ответить
Шо ******, страшно? Это хорошо.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:13 Ответить
А обстрелы украинских позиций российскими гаубицами и российскими снарядами, поставленными сепаратистам из России, однозначно ведут к стабилизации российско - украинского конфликта! 👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
показать весь комментарий
27.10.2021 13:13 Ответить
Смерть кацапам! Слава Україні!
показать весь комментарий
27.10.2021 13:14 Ответить
Переводчик : - Байрактары ставят нас раком. Уберите их немедленно ))
показать весь комментарий
27.10.2021 13:16 Ответить
Да насрать на этого писькова - его мнение и на хрен никому не нужно.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:18 Ответить
Ну шо, репоеды, обоссали себе лапти от страха аж хлюпает? Ну ниче, скоро у вас и чавкать в лаптях будет от усрачки
показать весь комментарий
27.10.2021 13:18 Ответить
Письков, а вы в ответ запустите пару Су-24 к границе Турции. А то они у вас сами падают, так хоть приличнее будет когда их турки собьют.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:19 Ответить
чем больше дохльіх казломордов, тем ситуации стабильней. тем более такой Байрактар в любом АТБ купить можно. оптом
показать весь комментарий
27.10.2021 13:20 Ответить
Письков - пшел на х...й кацап ипаный
показать весь комментарий
27.10.2021 13:22 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:25 Ответить
Байрактаров нужно не 48 штук купить, а 480! Хотя бы. Для начала. Кое с чем, можно было бы повременить. Как например с кораблями, или дорогими авто. А деньги выделить на ракеты, нептун, вильха и наподобие. а также на байрактары. мощные ракеты и ударные беспилотники, в достаточном количестве - сейчас важнее всего
показать весь комментарий
27.10.2021 13:25 Ответить
Важнее всего сейчас ракетьі средней дальности , которьіе Украина может произвести сама. На что у нас "Южмаш" ?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:10 Ответить
Его по факту уже нет, просрали.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:32 Ответить
Янукович и Порошенко не успели просрать полностью . Могут сделать сюрприз для Москвьі .
показать весь комментарий
27.10.2021 15:37 Ответить
За 8 лет рфия убила ок. 15 тыс украинцев - это она безусловно стабилизировала ситуацию.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:26 Ответить
****** и писюковым глубоко нас.рать сколько они убили украинцев или русских, или бурятов.... им нужно сохранить власть в свинособакостане, и ради этого они никаких ни украинцев, ни собственных баранов не пожалеют
показать весь комментарий
27.10.2021 13:29 Ответить
Українців близько 5 тис. А те, що порахувала ООН, так вони рахували як українців і домбаське біосміття. Які вони українці?!
показать весь комментарий
27.10.2021 14:25 Ответить
опять писючелло пургу метет. а шо ему еще делать, когда работа, *****, такая
показать весь комментарий
27.10.2021 13:26 Ответить
Может быть пора уже гундосой кремлёвской марионетке прекращать воровать бюджет на "стройках века"? Может надо закупать десятки и сотни Байкартаров и размещать их по всему периметру нашей границы?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:29 Ответить
Песьков , а не пошёл бы на@ й со своими бреднями про ситуацию на Донбассе !

Заберите свою военную технику из нашей земли и завтра наступит мир , как в Луганске , так и виДонецке !
показать весь комментарий
27.10.2021 13:33 Ответить
а не пішов би ти наху..и цинічна моазота
показать весь комментарий
27.10.2021 13:36 Ответить
"Внутриукраинская проблема" дестабилизирует отношения параши и Турции.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:36 Ответить
мразота
показать весь комментарий
27.10.2021 13:37 Ответить
Байрактари перетворюють російсько-фашистських загарбників на купи обгорівшого гімна і фаршу . Рашисти згортають все це лайно в целофонові пакети і везуть назад в Московію , родичам . Щоб ті по тихому десь прикопали цих виродків .
показать весь комментарий
27.10.2021 13:47 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
Байрактари не дають окупанту вільно обстрілювати мирних і військових. Сцикотно кацапи? А якби ще був не Косоворотка, а Пастор, то б давно вже зализували свої рани в ростові.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:08 Ответить
super
показать весь комментарий
27.10.2021 14:14 Ответить
Дестабилизирует ситуацию Россия! Пусть не сваливает с больной головы на здоровую - мразь!
показать весь комментарий
27.10.2021 14:14 Ответить
Байрактар ЗСУ бандитски и вероломно напал на наши гаубицы, которые мирно обстреливали украинское село.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:15 Ответить
наоборот, стабилизируют...
показать весь комментарий
27.10.2021 14:18 Ответить
Такую пургу несёт Песков, и походу уже всегда.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:21 Ответить
брешіть, брешіть бездомнонаціанальні сабакі )))) Гаага все пише
показать весь комментарий
27.10.2021 14:28 Ответить
письков ссыканул... ихтамнетов поджаривают... вперед расия к рекорду по смертности от Байрактаров и КОВИД!
показать весь комментарий
27.10.2021 14:36 Ответить
Стабільність була до того, як російські імперці в 2014 році сунули своє рило в українські справи.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:58 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает". (с)
показать весь комментарий
27.10.2021 15:06 Ответить
"дестабілізують ситуацію" тільки у хворій уяві цього лайна.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:35 Ответить
Висновок - Байрактари на постійне бойове чергування... Нехай так і здійснюють патрулювання по лінії розмежування... Результат , маю надію, нас задовольнить.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:04 Ответить
Песков уже усрался от имени своего щефа.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:13 Ответить
Це не дестабілізація, а "прінуждєніє к міру", як кацапи звикли говорити при всіх розв*язанних ними конфліктах.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:15 Ответить
 
 