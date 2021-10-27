Постачання Bayraktar Україні дестабілізують ситуацію на Донбасі, - Пєсков
Постачання турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Україну, ймовірно, призведуть до дестабілізації ситуації на Донбасі.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"У нас дійсно особливі та добрі відносини з Туреччиною, але в цьому випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення", - наголосив він, додавши, що застосування турецького озброєння не сприяє "врегулюванню внутрішньоукраїнської проблеми".
Так Пєсков прокоментував застосування турецьких безпілотників Bayraktar на Донеччині українською стороною. У ДНР заявили, що постраждалих немає. У пресслужбі ЗСУ запевнили, що турецький безпілотник не перетинав лінію зіткнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України.
Видання зазначає, що Україна придбає 48 одиниць Bayraktar TB2.
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Россияне как всегда, на черное-белое, на хорошее - плохое и наоборот.
Империя кривых зеркал какая-то.
Как это сделал Азербайджан.
Никто другой это не сделает. Никогда.
вчорашній Байрактар куплений при Пороху !
пам'ятаймо !
Видимо в отличии от российских гаубиц. Вот там полное "урегулирование"
Если бы "проблема" была "внутриукраинской", то это не нужно было бы отдельно подчёркивать.
Заберите свою военную технику из нашей земли и завтра наступит мир , как в Луганске , так и виДонецке !