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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Постачання Bayraktar Україні дестабілізують ситуацію на Донбасі, - Пєсков

Постачання Bayraktar Україні дестабілізують ситуацію на Донбасі, - Пєсков

Постачання турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Україну, ймовірно, призведуть до дестабілізації ситуації на Донбасі.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У нас дійсно особливі та добрі відносини з Туреччиною, але в цьому випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення", - наголосив він, додавши, що застосування турецького озброєння не сприяє "врегулюванню внутрішньоукраїнської проблеми".

Так Пєсков прокоментував застосування турецьких безпілотників Bayraktar на Донеччині українською стороною. У ДНР заявили, що постраждалих немає. У пресслужбі ЗСУ запевнили, що турецький безпілотник не перетинав лінію зіткнення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України.

Видання зазначає, що Україна придбає 48 одиниць Bayraktar TB2.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1692) Донбас (22357) ЗСУ (7669) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+65
Во как! Оказывается это только российские танки и пионы стабилизируют ситуацию?
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27.10.2021 13:03 Відповісти
+43
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27.10.2021 13:04 Відповісти
+37
А поставки бурятов и прочего мяса на Украинский Донбасс из рашки?
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27.10.2021 13:05 Відповісти
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А сейчас всё стабильно
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27.10.2021 13:02 Відповісти
СТАБИЛИЗИРУЮТ ситуацию на Донбассе.
Россияне как всегда, на черное-белое, на хорошее - плохое и наоборот.
Империя кривых зеркал какая-то.
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27.10.2021 13:06 Відповісти
Надо брать байрактары и освобождать украинскую землю самим.
Как это сделал Азербайджан.
Никто другой это не сделает. Никогда.
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27.10.2021 13:11 Відповісти
А какое право имеет Украина защищаться? По мнению агрессора это дестабилизирует обстановку! Вот вчера они убили одного нашего бойца… это по их мнению нормально. Тут ничего плохого нет?
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27.10.2021 13:28 Відповісти
Байрактари вбивають мальчиків в трусіках, які стріляють з гармат по Україні.
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27.10.2021 14:21 Відповісти
Во как! Оказывается это только российские танки и пионы стабилизируют ситуацию?
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27.10.2021 13:03 Відповісти
Потягнуло сірководнем з заканав'я.
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27.10.2021 13:03 Відповісти
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27.10.2021 13:09 Відповісти
всього одна маленька бомбочка - а як заполихало
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27.10.2021 13:33 Відповісти
щас кацапы мультях нашмаляют о своих "безаналогах"...
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27.10.2021 13:03 Відповісти
Шо, припекло?
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27.10.2021 13:03 Відповісти
А підпали кацапами в Турції не дестабілізують там ситуацію?
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27.10.2021 13:04 Відповісти
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27.10.2021 13:04 Відповісти
Не зліть Кривавого Пастора.
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27.10.2021 13:07 Відповісти
VivaPastor !

вчорашній Байрактар куплений при Пороху !
пам'ятаймо !
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27.10.2021 15:26 Відповісти
"подчеркнул он, добавив, что применение турецкого вооружения не способствует "урегулированию внутриукраинской проблемы" Источник:
Видимо в отличии от российских гаубиц. Вот там полное "урегулирование"
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27.10.2021 13:05 Відповісти
А поставки бурятов и прочего мяса на Украинский Донбасс из рашки?
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27.10.2021 13:05 Відповісти
У козломордых одно правило: Если тебя трахают не сопротивляйся, получай удовольствие.
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27.10.2021 13:05 Відповісти
А яким боком тут крембль якщо іхтамнєт?
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27.10.2021 13:05 Відповісти
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27.10.2021 13:05 Відповісти
Дестабилизация обстановки вызовет большой дефицит памперсов и туалетной бумаги на раиссии,
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27.10.2021 13:06 Відповісти
"урегулированию внутриукраинской проблемы"

Если бы "проблема" была "внутриукраинской", то это не нужно было бы отдельно подчёркивать.
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27.10.2021 13:06 Відповісти
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27.10.2021 13:06 Відповісти
внешность типичного "гуского" -фино-угра -удмурта.
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27.10.2021 13:31 Відповісти
*ХОРОШИЄ САПОГИ, ЗНАЧИТ НАДО БРАТЬ!*
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27.10.2021 13:06 Відповісти
Всралося недолуге чмо. Це лише початок.
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27.10.2021 13:07 Відповісти
Пургомет Письков забыл отметить, что дестабилизация ситуации на линии соприкосновения должна привести к стабилизации на границе.
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27.10.2021 13:07 Відповісти
Ситуация на Донбассе стабилизируется тогда, когда там не останется ни одного рюзькомировца.
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27.10.2021 13:07 Відповісти
Тот случай, когда я с усатым согласен - это "дестабилизирует ситуацию" в "молодых республиках".
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27.10.2021 13:08 Відповісти
Это типа, сложнее будет набирать свежее мясо в артиллеристы, как ссыт народ уже быть героическими танкистами, осознавая наличие "джавелинов"...
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27.10.2021 13:08 Відповісти
байрактар должен уничтожать врага и в ордло и в крыму
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27.10.2021 13:08 Відповісти
как запела тварь!))))))))))))))
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27.10.2021 13:11 Відповісти
Кацапы, можем повторить!
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27.10.2021 13:12 Відповісти
Шо ******, страшно? Это хорошо.
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27.10.2021 13:13 Відповісти
А обстрелы украинских позиций российскими гаубицами и российскими снарядами, поставленными сепаратистам из России, однозначно ведут к стабилизации российско - украинского конфликта! 👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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27.10.2021 13:13 Відповісти
Смерть кацапам! Слава Україні!
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27.10.2021 13:14 Відповісти
Переводчик : - Байрактары ставят нас раком. Уберите их немедленно ))
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27.10.2021 13:16 Відповісти
Да насрать на этого писькова - его мнение и на хрен никому не нужно.
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27.10.2021 13:18 Відповісти
Ну шо, репоеды, обоссали себе лапти от страха аж хлюпает? Ну ниче, скоро у вас и чавкать в лаптях будет от усрачки
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27.10.2021 13:18 Відповісти
Письков, а вы в ответ запустите пару Су-24 к границе Турции. А то они у вас сами падают, так хоть приличнее будет когда их турки собьют.
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27.10.2021 13:19 Відповісти
чем больше дохльіх казломордов, тем ситуации стабильней. тем более такой Байрактар в любом АТБ купить можно. оптом
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27.10.2021 13:20 Відповісти
Письков - пшел на х...й кацап ипаный
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27.10.2021 13:22 Відповісти
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27.10.2021 13:25 Відповісти
Байрактаров нужно не 48 штук купить, а 480! Хотя бы. Для начала. Кое с чем, можно было бы повременить. Как например с кораблями, или дорогими авто. А деньги выделить на ракеты, нептун, вильха и наподобие. а также на байрактары. мощные ракеты и ударные беспилотники, в достаточном количестве - сейчас важнее всего
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27.10.2021 13:25 Відповісти
Важнее всего сейчас ракетьі средней дальности , которьіе Украина может произвести сама. На что у нас "Южмаш" ?
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27.10.2021 14:10 Відповісти
Его по факту уже нет, просрали.
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27.10.2021 15:32 Відповісти
Янукович и Порошенко не успели просрать полностью . Могут сделать сюрприз для Москвьі .
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27.10.2021 15:37 Відповісти
За 8 лет рфия убила ок. 15 тыс украинцев - это она безусловно стабилизировала ситуацию.
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27.10.2021 13:26 Відповісти
****** и писюковым глубоко нас.рать сколько они убили украинцев или русских, или бурятов.... им нужно сохранить власть в свинособакостане, и ради этого они никаких ни украинцев, ни собственных баранов не пожалеют
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27.10.2021 13:29 Відповісти
Українців близько 5 тис. А те, що порахувала ООН, так вони рахували як українців і домбаське біосміття. Які вони українці?!
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27.10.2021 14:25 Відповісти
опять писючелло пургу метет. а шо ему еще делать, когда работа, *****, такая
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27.10.2021 13:26 Відповісти
Может быть пора уже гундосой кремлёвской марионетке прекращать воровать бюджет на "стройках века"? Может надо закупать десятки и сотни Байкартаров и размещать их по всему периметру нашей границы?
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27.10.2021 13:29 Відповісти
Песьков , а не пошёл бы на@ й со своими бреднями про ситуацию на Донбассе !

Заберите свою военную технику из нашей земли и завтра наступит мир , как в Луганске , так и виДонецке !
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27.10.2021 13:33 Відповісти
а не пішов би ти наху..и цинічна моазота
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27.10.2021 13:36 Відповісти
"Внутриукраинская проблема" дестабилизирует отношения параши и Турции.
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27.10.2021 13:36 Відповісти
мразота
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27.10.2021 13:37 Відповісти
Байрактари перетворюють російсько-фашистських загарбників на купи обгорівшого гімна і фаршу . Рашисти згортають все це лайно в целофонові пакети і везуть назад в Московію , родичам . Щоб ті по тихому десь прикопали цих виродків .
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27.10.2021 13:47 Відповісти
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27.10.2021 13:52 Відповісти
Байрактари не дають окупанту вільно обстрілювати мирних і військових. Сцикотно кацапи? А якби ще був не Косоворотка, а Пастор, то б давно вже зализували свої рани в ростові.
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27.10.2021 14:08 Відповісти
super
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27.10.2021 14:14 Відповісти
Дестабилизирует ситуацию Россия! Пусть не сваливает с больной головы на здоровую - мразь!
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27.10.2021 14:14 Відповісти
Байрактар ЗСУ бандитски и вероломно напал на наши гаубицы, которые мирно обстреливали украинское село.
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27.10.2021 14:15 Відповісти
наоборот, стабилизируют...
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27.10.2021 14:18 Відповісти
Такую пургу несёт Песков, и походу уже всегда.
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27.10.2021 14:21 Відповісти
брешіть, брешіть бездомнонаціанальні сабакі )))) Гаага все пише
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27.10.2021 14:28 Відповісти
письков ссыканул... ихтамнетов поджаривают... вперед расия к рекорду по смертности от Байрактаров и КОВИД!
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27.10.2021 14:36 Відповісти
Стабільність була до того, як російські імперці в 2014 році сунули своє рило в українські справи.
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27.10.2021 14:58 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает". (с)
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27.10.2021 15:06 Відповісти
"дестабілізують ситуацію" тільки у хворій уяві цього лайна.
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27.10.2021 15:35 Відповісти
Висновок - Байрактари на постійне бойове чергування... Нехай так і здійснюють патрулювання по лінії розмежування... Результат , маю надію, нас задовольнить.
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27.10.2021 16:04 Відповісти
Песков уже усрался от имени своего щефа.
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27.10.2021 16:13 Відповісти
Це не дестабілізація, а "прінуждєніє к міру", як кацапи звикли говорити при всіх розв*язанних ними конфліктах.
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27.10.2021 16:15 Відповісти
 
 