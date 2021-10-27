Постачання Bayraktar Україні дестабілізують ситуацію на Донбасі, - Пєсков

Постачання турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Україну, ймовірно, призведуть до дестабілізації ситуації на Донбасі.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У нас дійсно особливі та добрі відносини з Туреччиною, але в цьому випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення", - наголосив він, додавши, що застосування турецького озброєння не сприяє "врегулюванню внутрішньоукраїнської проблеми".

Так Пєсков прокоментував застосування турецьких безпілотників Bayraktar на Донеччині українською стороною. У ДНР заявили, що постраждалих немає. У пресслужбі ЗСУ запевнили, що турецький безпілотник не перетинав лінію зіткнення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України.

Видання зазначає, що Україна придбає 48 одиниць Bayraktar TB2.