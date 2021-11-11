Туреччина замовила в України реактивні двигуни для дронів Bayraktar нового покоління
Турецька компанія Baykar Makina, яка спеціалізується на будівництві бойових безпілотних авіаційних комплексів, підписала контракт на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф українською компанією "Івченко-Прогрес" для майбутніх дронів Bayraktar MİUS.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Baykar Makina.
"У 2-й день SahaExpo2021 ми підписали контракти на постачання двигунів АІ-322Ф провідною українською компанією "Івченко-Прогрес" для нашого проєкту MİUS (Бойова безпілотна авіаційна система)", – йдеться у повідомленні.
Як зазначає Defence Express, турецькі безпілотники мають піднятися у небо вже у 2023 році.
Журналісти вважають, що спочатку українське підприємство розроблятиме двигуни для передсерійних машин – після успішного проходження всіх випробувань, їх будуть постачать масово.
АІ-322Ф – це найновіший та єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою. Він призначений для сучасних сверхзвукових навчально-бойових та легких бойових літаків з помірними надзвуковими швидкостями, пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Турция еще и такой аппарат начала массово производить
https://rg.ru/2021/02/05/turciia-nachala-proizvodstvo-novogo-udarnogo-drona.html
...
ты - дурачок, который раскладку по-пьяни не может удобно для других сделать.
Кацапердійське *****, - таки *****!
Кожен давній користувач Цензор.НЕТ може це підтвердити...
******
До речі, - не "виключно", а "винятково".
Кожен має право на помилку. Навіть ви...
з Криму кацапи тікають як свині,
а Байрактари по лугандонам-
бьют, як м'ясник по свинині !