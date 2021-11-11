Туреччина замовила в України реактивні двигуни для дронів Bayraktar нового покоління

Турецька компанія Baykar Makina, яка спеціалізується на будівництві бойових безпілотних авіаційних комплексів, підписала контракт на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф українською компанією "Івченко-Прогрес" для майбутніх дронів Bayraktar MİUS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Baykar Makina.

"У 2-й день SahaExpo2021 ми підписали контракти на постачання двигунів АІ-322Ф провідною українською компанією "Івченко-Прогрес" для нашого проєкту MİUS (Бойова безпілотна авіаційна система)", – йдеться у повідомленні.

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Як зазначає Defence Express, турецькі безпілотники мають піднятися у небо вже у 2023 році.

Журналісти вважають, що спочатку українське підприємство розроблятиме двигуни для передсерійних машин – після успішного проходження всіх випробувань, їх будуть постачать масово.

АІ-322Ф – це найновіший та єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою. Він призначений для сучасних сверхзвукових навчально-бойових та легких бойових літаків з помірними надзвуковими швидкостями, пише видання.

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