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Туреччина замовила в України реактивні двигуни для дронів Bayraktar нового покоління

Туреччина замовила в України реактивні двигуни для дронів Bayraktar нового покоління

Турецька компанія Baykar Makina, яка спеціалізується на будівництві бойових безпілотних авіаційних комплексів, підписала контракт на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф українською компанією "Івченко-Прогрес" для майбутніх дронів Bayraktar MİUS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Baykar Makina.

"У 2-й день SahaExpo2021 ми підписали контракти на постачання двигунів АІ-322Ф провідною українською компанією "Івченко-Прогрес" для нашого проєкту MİUS (Бойова безпілотна авіаційна система)", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова й надалі використовувати Bayraktar, - начальник Генштабу Шаптала

Як зазначає Defence Express, турецькі безпілотники мають піднятися у небо вже у 2023 році.

Журналісти вважають, що спочатку українське підприємство розроблятиме двигуни для передсерійних машин – після успішного проходження всіх випробувань, їх будуть постачать масово.

АІ-322Ф – це найновіший та єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою. Він призначений для сучасних сверхзвукових навчально-бойових та легких бойових літаків з помірними надзвуковими швидкостями, пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має право використовувати безпілотники на Донбасі, - Резніков

Автор: 

оборона (4774) Туреччина (3494) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+12
Хорошее дело. Байрактары прекрасно показали себя в Нагорном Карабахе, так что заказы будут. Будут заказы у Турции, значит и украинский завод будет их иметь.

А Турция еще и такой аппарат начала массово производить
https://rg.ru/2021/02/05/turciia-nachala-proizvodstvo-novogo-udarnogo-drona.html
...
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11.11.2021 21:43
+6
У кого то на востоке зачесалось очко))
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11.11.2021 21:53
+6
Это который вас на бутылку насаживает, мразь мордовская
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11.11.2021 22:16
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у нас и старое поколение используют разово-показательно
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11.11.2021 21:28 Відповісти
коли будуть збирати "Байрактари" в Україні? під нові двигуни українське виробництво.
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11.11.2021 21:34 Відповісти
Это который на кацапском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-130 Як-130 и и китайском https://ru.wikipedia.org/wiki/Hongdu_L-15 Hongdu L-15 стоит?
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11.11.2021 21:34 Відповісти
Это который вас на бутылку насаживает, мразь мордовская
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11.11.2021 22:16 Відповісти
Если с форсажной камерой, то это будет наверняка что-то похожее на кацапский С-70, но поменьше.
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11.11.2021 22:21 Відповісти
Хорошее дело. Байрактары прекрасно показали себя в Нагорном Карабахе, так что заказы будут. Будут заказы у Турции, значит и украинский завод будет их иметь.

А Турция еще и такой аппарат начала массово производить
https://rg.ru/2021/02/05/turciia-nachala-proizvodstvo-novogo-udarnogo-drona.html
...
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11.11.2021 21:43 Відповісти
У кого то на востоке зачесалось очко))
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11.11.2021 21:53 Відповісти
Круто, еще бы этого черта, шо там главарь - выббросить. Правда скажут что Зеля делает - не так, не то, не этимс замешает, а я вот скажу - Тимченко - ХОБА! кто там его держал и когда и кто прикрывал.... так шо срач... два Президента на Тимченко - гоу... наброс... - Файт!!
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11.11.2021 21:58 Відповісти
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11.11.2021 22:20 Відповісти
Что ті сейчас пєрдануло ,загадочний ті не наш? Отвечать не надо ...
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12.11.2021 07:45 Відповісти
почему же?
ты - дурачок, который раскладку по-пьяни не может удобно для других сделать.
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12.11.2021 10:00 Відповісти
Это хорошо!
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11.11.2021 22:02 Відповісти
Дуже гарна справа!! От якби ще власні БПЛА розробити !!!))
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11.11.2021 22:04 Відповісти
На сьогодення нехай скористаємося продуктом існуючих фахівців, бо то тре вже й негайно, але паралельно наші інженери теж не пасуть задніх. Все впирається в просто "пєрєстать стрєлять", скупчення рашенорди на наших кордонах "некритичне", і "заглянути в шоколадне око п№тіна" в пошуку його бажання миру з Україною.
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11.11.2021 22:40 Відповісти
Канєшно, два! В два кацапські очьочі, - переднє, і заднє, - аж дрантя пір'ям буде викоськуватись!
Кацапердійське *****, - таки *****!
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11.11.2021 22:36 Відповісти
АПЛОДУЮ!) Вірю,що ті дрони прийдуть на озброєння ЗСУ😎
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11.11.2021 22:29 Відповісти
Не "постачать", а постачати, не "сверхзвукових", а надзвукових ! "Цензор", ви якось "базар " свій фільтруйте, чи що ?..
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11.11.2021 22:34 Відповісти
Згоден з вами, але, тим не менше, - вдячний Цензор.НЕТ за те, що поставили українську мову головною на сайті. Давно слід було це зробити.

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11.11.2021 22:41 Відповісти
Це ж просто... Люди абияк на роботі виконують закон про Мову, в побуті вони спілкуються ВИКЛЮЧНО російською. Це реалії, це типовий Київ, на жаль..
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11.11.2021 22:47 Відповісти
Можна, я вас розчарую? Вони й російською володіють абияк.
Кожен давній користувач Цензор.НЕТ може це підтвердити...
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11.11.2021 23:44 Відповісти
спілкуються ВИКЛЮЧНО російською
******
До речі, - не "виключно", а "винятково".
Кожен має право на помилку. Навіть ви...
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11.11.2021 23:49 Відповісти
Ну так же ж і русифікація відбувалася - спочатку на роботі, в школі а потім і вдома. Так само у українізація. А як же ж інакше. Все нормально.
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12.11.2021 00:52 Відповісти
Це буде швидкісний дрон який не так просто збити.
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11.11.2021 22:58 Відповісти
небо країни всіяно дронами -
з Криму кацапи тікають як свині,
а Байрактари по лугандонам-
бьют, як м'ясник по свинині !
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11.11.2021 23:44 Відповісти
"свині" - "свинині", - це шедевральна рима для вірша! )))
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11.11.2021 23:52 Відповісти
Контрразведка должна пристально следить за этим заказом, диверсии от ФСБ гарантированы, обгадить репутацию наших производителей задача *****
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12.11.2021 01:08 Відповісти
Так безграмотно писать- это надо ещё уметь..)
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12.11.2021 06:47 Відповісти
И как подлететь тихо, незамеченным на реактивном?
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12.11.2021 07:19 Відповісти
Будет бить с больших высот
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12.11.2021 09:19 Відповісти
Может и так...,но чем выше тем заметней для радаров.
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12.11.2021 09:39 Відповісти
Для чьих? Касапские старенький F16 с трудом замечают. Как показал опыт Сирии. Они меньше боинга ничего толком сбить не могут. Байрактары в упор армянское (росийское) пво сносили. А это по сути самый ************* ударный беспилотник.
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12.11.2021 15:04 Відповісти
Нафіга йому великі висоти, хіба що для розвідки? Толку від того що, ти почуєш звук реактивного двигуна БПЛА, який летить близько до швидкості звуку на малій висоті? Доки повернеш голову то, апарат буде вже за кілометр.
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12.11.2021 12:10 Відповісти
Реактивный двигатель на малой высоте почует ПЗРК,даже относительно устаревшие "Стрела2м","Игла","Стингер",а догнать и уничтожить реактивный БПЛА они сумеют
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12.11.2021 13:39 Відповісти
фигасе! так сам движок пол-тонны весит. это чё за Байрактар такой?
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12.11.2021 11:06 Відповісти
Дорослий Байрактар. Реактивний з штучним інтелектом. По-суті, винищувач-бомбардувальник 5+ покоління.
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12.11.2021 12:01 Відповісти
Думаю що, коли наші зроблять двигуни зі змінним вектором тяги то, турки зможуть перейти і на шосте покоління.
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12.11.2021 12:07 Відповісти
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12.11.2021 12:03 Відповісти
Молодцы турки. Прогресс очень ощутимый за сравнительно короткий срок. Bayraktar MİUS это практически уже легкий истребитель.
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12.11.2021 14:59 Відповісти
Головне щоб вчасно і якісно виконували контракт.
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12.11.2021 11:59 Відповісти
Не надо брехать. Речь о запчастях для сборки в Турции
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13.11.2021 10:53 Відповісти
 
 