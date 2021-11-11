Ресторан на Днепре горит в Киеве, - ГСЧС. ФОТО
В Гидропарке в Киеве случился пожар в ресторане на воде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины
"11 ноября в ГСЧС поступила информация, что в районе Гидропарка, в заливе г. Днепр (близ Венецианского моста), на однопалубном плавучем кафе возник пожар. В 21:16 он был локализован на площади 160 м кв. Жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - отмечается в сообщении.
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Хтось нажерся, і навдало чхнув...
кацапы такие кацапы..
скорее всего, коротнуло что-то.бывает.
Надеюсь, без жертв обойдется.