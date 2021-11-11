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Ресторан на Днепре горит в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

В Гидропарке в Киеве случился пожар в ресторане на воде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины

"11 ноября в ГСЧС поступила информация, что в районе Гидропарка, в заливе г. Днепр (близ Венецианского моста), на однопалубном плавучем кафе возник пожар. В 21:16 он был локализован на площади 160 м кв. Жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - отмечается в сообщении.

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Ресторан на Днепре горит в Киеве, - ГСЧС 01

Автор: 

Киев (25495) пожар (5935) ГСЧС (4954)


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Гарно горить.
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11.11.2021 22:01 Ответить
Видно, нещасний випадок на виробництві.
Хтось нажерся, і навдало чхнув...

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11.11.2021 22:06 Ответить
Ну і біс з ним) Навіть якщо декілька мажорів "зіграють в ящик", я не засмучуся)
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11.11.2021 22:08 Ответить
Що згорить ,те не згниє !!!Конкурентна боротьба по-українські !!!)))
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11.11.2021 22:10 Ответить
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11.11.2021 22:17 Ответить
https://drive.google.com/file/d/1omB9XAZ8aYGO01fJ66DD7n1zRV_nuqkS/view?usp=sharing
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11.11.2021 22:18 Ответить
выселяют кого-то с доходного места. зе-"котлеты" еще и не такое могут учудить.
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11.11.2021 22:33 Ответить
с какого еще "места"? это плавучее судно.
кацапы такие кацапы..
скорее всего, коротнуло что-то.бывает.
Надеюсь, без жертв обойдется.
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11.11.2021 23:04 Ответить
А міг би і "Велюр" під час приготування каклєт.
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12.11.2021 06:58 Ответить
 
 