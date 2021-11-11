УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5040 відвідувачів онлайн
Новини
12 234 9

Ресторан на Дніпрі горить у Києві, - ДСНС. ФОТО

На Гідропарку в Києві сталася пожежа в ресторані на воді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повдомляє ДСНС України

"11 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в районі Гідропарк, в затоці р. Дніпро (поблизу Венеціанського мосту), на однопалубному плавучому кафе виникла пожежа. О 21:16 її було локалізовано на площі 160 м кв. Жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - відзначається в повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На пляжі "Дельфін" в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ресторан на Дніпрі горить у Києві, - ДСНС 01

Автор: 

Київ (19436) пожежа (4315) ДСНС (5093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно горить.
показати весь коментар
11.11.2021 22:01 Відповісти
Видно, нещасний випадок на виробництві.
Хтось нажерся, і навдало чхнув...

показати весь коментар
11.11.2021 22:06 Відповісти
Ну і біс з ним) Навіть якщо декілька мажорів "зіграють в ящик", я не засмучуся)
показати весь коментар
11.11.2021 22:08 Відповісти
Що згорить ,те не згниє !!!Конкурентна боротьба по-українські !!!)))
показати весь коментар
11.11.2021 22:10 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 22:17 Відповісти
https://drive.google.com/file/d/1omB9XAZ8aYGO01fJ66DD7n1zRV_nuqkS/view?usp=sharing
показати весь коментар
11.11.2021 22:18 Відповісти
выселяют кого-то с доходного места. зе-"котлеты" еще и не такое могут учудить.
показати весь коментар
11.11.2021 22:33 Відповісти
с какого еще "места"? это плавучее судно.
кацапы такие кацапы..
скорее всего, коротнуло что-то.бывает.
Надеюсь, без жертв обойдется.
показати весь коментар
11.11.2021 23:04 Відповісти
А міг би і "Велюр" під час приготування каклєт.
показати весь коментар
12.11.2021 06:58 Відповісти
 
 