Ресторан на Дніпрі горить у Києві, - ДСНС. ФОТО

На Гідропарку в Києві сталася пожежа в ресторані на воді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повдомляє ДСНС України

"11 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в районі Гідропарк, в затоці р. Дніпро (поблизу Венеціанського мосту), на однопалубному плавучому кафе виникла пожежа. О 21:16 її було локалізовано на площі 160 м кв. Жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - відзначається в повідомленні.

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