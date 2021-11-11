Ресторан на Дніпрі горить у Києві, - ДСНС. ФОТО
На Гідропарку в Києві сталася пожежа в ресторані на воді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повдомляє ДСНС України
"11 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в районі Гідропарк, в затоці р. Дніпро (поблизу Венеціанського мосту), на однопалубному плавучому кафе виникла пожежа. О 21:16 її було локалізовано на площі 160 м кв. Жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - відзначається в повідомленні.
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Хтось нажерся, і навдало чхнув...
кацапы такие кацапы..
скорее всего, коротнуло что-то.бывает.
Надеюсь, без жертв обойдется.