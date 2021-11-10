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Новини Фото Пожежі в Україні
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На пляжі "Дельфін" в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок ввечері у відомому нічному клубі TrueMan в Одесі виникла пожежа, вона охопила близько 400 кв. м будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Пожежа сталася на літнього майданчику клубу "True Man Hot Boat", за адресою пляж "Дельфін" 3/2, Приморського району міста Одеси.

"У ці хвилини на пляжі" Дельфін "горить популярний нічний клуб TrueMan", - йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла о 22:47.

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У ДСНС виданню повідомили, що станом на 23:40 вогонь охопив площу близько 400 кв.м. 

У відомстві пізніше зазначили, що по прибуттю на місце події рятувальники встановили загорання відкритим полум'ям окремо розташованої одноповерхової дерев'яної будівлі з відкритими терасами.

Як повідомили рятівники пожежа була локалізована о 23:32 та ліквідована о 00:15 на площі 400 м2.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток - встановлюються.

На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 01
На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 02
На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 03
На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 04
Фото: сайт ДСНС

На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 05
На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 06
На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 07
На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 08
На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 09
На пляжі Дельфін в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan 10
Фото і відео: "Думская"

Одеса (5452) пожежа (4325)


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Топ коментарі
+4
где ж теперь наркотой торговать будут
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10.11.2021 08:31
+2
достойное завершение сезона
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10.11.2021 07:58
+1
Конкуренція...
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10.11.2021 07:48
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Конкуренція...
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10.11.2021 07:48 Відповісти
Дезінфекція від КОВІДу.
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10.11.2021 09:18 Відповісти
Кацапенція...
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10.11.2021 07:53 Відповісти
Под покровом ночи дельфины вышли из воды и подожгли ночной клуб "Дельфин"
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10.11.2021 07:57 Відповісти
достойное завершение сезона
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10.11.2021 07:58 Відповісти
Подсчет выручки затянулся до глубокой ночи, решили подсветить и заодно согреться.
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10.11.2021 09:08 Відповісти
Гарно горить.
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10.11.2021 08:03 Відповісти
где ж теперь наркотой торговать будут
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10.11.2021 08:31 Відповісти
Русалка ?
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10.11.2021 09:07 Відповісти
Переборщили с ингридиентами при приготовлении коктейля Огненная колесница.
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10.11.2021 09:07 Відповісти
Хтось примітив собі гарний шматок землі.
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10.11.2021 09:10 Відповісти
А Бог таки є...
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10.11.2021 09:11 Відповісти
Он не поддерживал карантин.
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10.11.2021 09:14 Відповісти
якщо десь, щось горить, то це комусь вигодно
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10.11.2021 09:27 Відповісти
А як було весело...
https://www.facebook.com/truemanodessa/ "TrueMan"

https://fb.watch/9bd569yWdT/
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10.11.2021 09:55 Відповісти
Не надо было жмотиться на охрану.
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10.11.2021 09:59 Відповісти
 
 