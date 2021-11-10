На пляжі "Дельфін" в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок ввечері у відомому нічному клубі TrueMan в Одесі виникла пожежа, вона охопила близько 400 кв. м будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Пожежа сталася на літнього майданчику клубу "True Man Hot Boat", за адресою пляж "Дельфін" 3/2, Приморського району міста Одеси.

"У ці хвилини на пляжі" Дельфін "горить популярний нічний клуб TrueMan", - йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла о 22:47.

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У ДСНС виданню повідомили, що станом на 23:40 вогонь охопив площу близько 400 кв.м.

У відомстві пізніше зазначили, що по прибуттю на місце події рятувальники встановили загорання відкритим полум'ям окремо розташованої одноповерхової дерев'яної будівлі з відкритими терасами.

Як повідомили рятівники пожежа була локалізована о 23:32 та ліквідована о 00:15 на площі 400 м2.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток - встановлюються.









Фото: сайт ДСНС













Фото і відео: "Думская"