На пляжі "Дельфін" в Одесі палав популярний нічний клуб TrueMan. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У вівторок ввечері у відомому нічному клубі TrueMan в Одесі виникла пожежа, вона охопила близько 400 кв. м будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
Пожежа сталася на літнього майданчику клубу "True Man Hot Boat", за адресою пляж "Дельфін" 3/2, Приморського району міста Одеси.
"У ці хвилини на пляжі" Дельфін "горить популярний нічний клуб TrueMan", - йдеться у повідомленні видання.
Зазначається, що інформація про пожежу надійшла о 22:47.
У ДСНС виданню повідомили, що станом на 23:40 вогонь охопив площу близько 400 кв.м.
У відомстві пізніше зазначили, що по прибуттю на місце події рятувальники встановили загорання відкритим полум'ям окремо розташованої одноповерхової дерев'яної будівлі з відкритими терасами.
Як повідомили рятівники пожежа була локалізована о 23:32 та ліквідована о 00:15 на площі 400 м2.
Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток - встановлюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/truemanodessa/ "TrueMan"
https://fb.watch/9bd569yWdT/