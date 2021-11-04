"Не давай нічого. І дай по голові", - священники УПЦ МП на чолі з намісником Лаври Павлом напали на знімальну групу "Магнолії ТБ". ВIДЕО

Під час зйомок пожежі в майстерні Києво-Печерської Лаври деякі ченці на чолі з намісником монастиря Павлом Лебедем напали на знімальну групу "Магнолії ТБ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Магнолії ТБ.

Вдень 4 листопада сталося займання в іконописній майстерні однієї з будівель комплексу Києво-Печерської Лаври.

З'ясувати, що саме там спалахнуло, виявилося непросто: служителі монастиря не були налаштовані на діалог із журналістами.

Більше того, вони почали кидатися на представників телекомпанії "Магнолія-ТВ" та забирати їхні особисті речі.

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