УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини Відео
19 409 103

"Не давай нічого. І дай по голові", - священники УПЦ МП на чолі з намісником Лаври Павлом напали на знімальну групу "Магнолії ТБ". ВIДЕО

Під час зйомок пожежі в майстерні Києво-Печерської Лаври деякі ченці на чолі з намісником монастиря Павлом Лебедем напали на знімальну групу "Магнолії ТБ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Магнолії ТБ.

Вдень 4 листопада сталося займання в іконописній майстерні однієї з будівель комплексу Києво-Печерської Лаври.

З'ясувати, що саме там спалахнуло, виявилося непросто: служителі монастиря не були налаштовані на діалог із журналістами.

Більше того, вони почали кидатися на представників телекомпанії "Магнолія-ТВ" та забирати їхні особисті речі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа: спалахнула майстерня з розпису ікон, - ДСНС. ФОТО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я сказав, що помруть, якщо не підуть. І в один день три людини померло", - намісник Києво-Печерської Лаври Павло про свої стосунки з музейниками. ВIДЕО

Автор: 

журналістика (1789) Лавра (294) напад (1145) пожежа (4365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+79
Дикари московитские.
показати весь коментар
04.11.2021 20:26 Відповісти
+47
Кацапи, сер...
"Покайся, син мой, во грєхах сваіх".
А, - і підстав обидві щоки для пі...дюлін благонравно-воспітующіх...

показати весь коментар
04.11.2021 21:11 Відповісти
+44
Це ніякі не священники,а у центрі столиці вороже фсбешне кубло,котре давно повинно бути викинуте з України,або обміняти це лайно на наших патріотів.
показати весь коментар
04.11.2021 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Немає там Бога.
показати весь коментар
06.11.2021 23:31 Відповісти
Чому в столиці України знаходиться кубло МП?
показати весь коментар
07.11.2021 09:15 Відповісти
Чому в столиці України знаходиться кубло МП?
показати весь коментар
07.11.2021 09:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 