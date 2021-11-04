"Не давай нічого. І дай по голові", - священники УПЦ МП на чолі з намісником Лаври Павлом напали на знімальну групу "Магнолії ТБ". ВIДЕО
Під час зйомок пожежі в майстерні Києво-Печерської Лаври деякі ченці на чолі з намісником монастиря Павлом Лебедем напали на знімальну групу "Магнолії ТБ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Магнолії ТБ.
Вдень 4 листопада сталося займання в іконописній майстерні однієї з будівель комплексу Києво-Печерської Лаври.
З'ясувати, що саме там спалахнуло, виявилося непросто: служителі монастиря не були налаштовані на діалог із журналістами.
Більше того, вони почали кидатися на представників телекомпанії "Магнолія-ТВ" та забирати їхні особисті речі.
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Aleksandr Sidorenko
показати весь коментар06.11.2021 23:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Богдан Каспрук
показати весь коментар07.11.2021 09:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Маргарита Маршарита
показати весь коментар07.11.2021 09:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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