РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12701 посетитель онлайн
Новости Фото Пожары в Украине
11 030 16

На пляже "Дельфин" в Одессе полыхал популярный ночной клуб "TrueMan". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник вечером в известном ночном клубе "TrueMan" в Одессе возник пожар, он охватил около 400 кв. м здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Пожар произошел на летней площадке клуба "True Man Hot Boat", по адресу пляж "Дельфин" 3/2, Приморского района города Одессы.

"В эти минуты на пляже "Дельфин" горит популярный ночной клуб "TrueMan"", – говорится в сообщении издания.

Информация о пожаре поступила в 22:47.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни более 50 человек, на водоемах погибли 6, - ГСЧС

В ГСЧС изданию сообщили, что по состоянию на 23:40 огонь охватил площадь около 400 кв. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве позже отметили, что по прибытии на место происшествия спасатели установили возгорание открытым пламенем отдельно стоящего одноэтажного деревянного здания с открытыми террасами.

Как сообщили спасатели, пожар был локализован в 23:32 и ликвидирован в 00:15 на площади 400 м2.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 01
На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 02
На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 03
На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 04
Фото: сайт ГСЧС

На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 05
На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 06
На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 07
На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 08
На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 09
На пляже Дельфин в Одессе полыхал популярный ночной клуб TrueMan 10
Фото и видео: "Думская"

Автор: 

Одесса (7880) пожар (5944)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
где ж теперь наркотой торговать будут
показать весь комментарий
10.11.2021 08:31
+2
достойное завершение сезона
показать весь комментарий
10.11.2021 07:58
+1
Конкуренція...
показать весь комментарий
10.11.2021 07:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конкуренція...
показать весь комментарий
10.11.2021 07:48 Ответить
Дезінфекція від КОВІДу.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:18 Ответить
Кацапенція...
показать весь комментарий
10.11.2021 07:53 Ответить
Под покровом ночи дельфины вышли из воды и подожгли ночной клуб "Дельфин"
показать весь комментарий
10.11.2021 07:57 Ответить
достойное завершение сезона
показать весь комментарий
10.11.2021 07:58 Ответить
Подсчет выручки затянулся до глубокой ночи, решили подсветить и заодно согреться.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:08 Ответить
Гарно горить.
показать весь комментарий
10.11.2021 08:03 Ответить
где ж теперь наркотой торговать будут
показать весь комментарий
10.11.2021 08:31 Ответить
Русалка ?
показать весь комментарий
10.11.2021 09:07 Ответить
Переборщили с ингридиентами при приготовлении коктейля Огненная колесница.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:07 Ответить
Хтось примітив собі гарний шматок землі.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:10 Ответить
А Бог таки є...
показать весь комментарий
10.11.2021 09:11 Ответить
Он не поддерживал карантин.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:14 Ответить
якщо десь, щось горить, то це комусь вигодно
показать весь комментарий
10.11.2021 09:27 Ответить
А як було весело...
https://www.facebook.com/truemanodessa/ "TrueMan"

https://fb.watch/9bd569yWdT/
показать весь комментарий
10.11.2021 09:55 Ответить
Не надо было жмотиться на охрану.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:59 Ответить
 
 