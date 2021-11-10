На пляже "Дельфин" в Одессе полыхал популярный ночной клуб "TrueMan". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник вечером в известном ночном клубе "TrueMan" в Одессе возник пожар, он охватил около 400 кв. м здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Пожар произошел на летней площадке клуба "True Man Hot Boat", по адресу пляж "Дельфин" 3/2, Приморского района города Одессы.

"В эти минуты на пляже "Дельфин" горит популярный ночной клуб "TrueMan"", – говорится в сообщении издания.

Информация о пожаре поступила в 22:47.

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В ГСЧС изданию сообщили, что по состоянию на 23:40 огонь охватил площадь около 400 кв. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве позже отметили, что по прибытии на место происшествия спасатели установили возгорание открытым пламенем отдельно стоящего одноэтажного деревянного здания с открытыми террасами.

Как сообщили спасатели, пожар был локализован в 23:32 и ликвидирован в 00:15 на площади 400 м2.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются.









Фото: сайт ГСЧС













Фото и видео: "Думская"