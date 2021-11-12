Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, а обращение с ним - бесчеловечное, - адвокат Тутберидзе
Шота Тутберидзе, один из адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, заявляет, что его подзащитный находится под постоянным психологическим давлением, условия его содержания в тюремной больнице нельзя назвать нормальными и по европейским стандартам обращение с ним можно расценивать, как бесчеловечное.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина"
"Положение Михаила Саакашвили там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, включая ощущение физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением и его условия нельзя оценить, как нормальные. Я думаю, что по стандартам Европейского суда это можно расценивать как бесчеловечное обращение с ним", - сказал адвокат в четверг в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".
По его словам, в первые два дня нахождения Саакашвили в тюремной больнице он подвергался беспрерывным словесным нападкам со стороны заключенных.
Тутберидзе предположил, что после вмешательства госдепартамента США и правозащитной организация Amnesty International, которые сделали "жесткие заявления" по поводу прав Саакашвили, это прекратилось.
"После этого прекратился этот так называемый шумок", - отметил он.
Между тем, по утверждению адвоката, Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и занавешенными окнами, так как тюремная администрация специально разместила его в палате, окна которой выходят на сторону корпуса заключенных.
"Практически он не видит солнечный свет", - отметил адвокат.
По его информации, адвокаты Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу "бесчеловечного обращения" с их подзащитным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Вони називали його "земляним черв"яком" і "жовтою рибою" та гидко реготали!"
Я не понял Шота Тутберідзе. В тюремной камере Саакашвили лучше, чем в тюремной больнице ?
Просто звіри...
А може адміністрації повидитись з Карлсоном так, як поводились з затриманими при його панувані? А то, цей міжнародний аферіст вимагає душ Шарко, тайський масаж, стандарти Євросоюзу та надувну Ясько. Нічого, скоро тепличні умови лікарня СІЗО закінчаться і мешканець київських дахів полетить на зону ясним соколом. А там не буде витаминизованного дитячого харчування, соків та йогуртів, а буде тюремна баланда і не буде окремої комфортабельної камери "п'ять зірок". Сиди рівно, якщо всрався, ти вже нікому не потрібен.
Уявляю що буде коли баригу з клоуном посадять.