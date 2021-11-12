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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, а обращение с ним - бесчеловечное, - адвокат Тутберидзе

Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, а обращение с ним - бесчеловечное, - адвокат Тутберидзе

Шота Тутберидзе, один из адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, заявляет, что его подзащитный находится под постоянным психологическим давлением, условия его содержания в тюремной больнице нельзя назвать нормальными и по европейским стандартам обращение с ним можно расценивать, как бесчеловечное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

"Положение Михаила Саакашвили там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, включая ощущение физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением и его условия нельзя оценить, как нормальные. Я думаю, что по стандартам Европейского суда это можно расценивать как бесчеловечное обращение с ним", - сказал адвокат в четверг в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

По его словам, в первые два дня нахождения Саакашвили в тюремной больнице он подвергался беспрерывным словесным нападкам со стороны заключенных.

Тутберидзе предположил, что после вмешательства госдепартамента США и правозащитной организация Amnesty International, которые сделали "жесткие заявления" по поводу прав Саакашвили, это прекратилось.

"После этого прекратился этот так называемый шумок", - отметил он.

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Между тем, по утверждению адвоката, Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и занавешенными окнами, так как тюремная администрация специально разместила его в палате, окна которой выходят на сторону корпуса заключенных.

"Практически он не видит солнечный свет", - отметил адвокат.

По его информации, адвокаты Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу "бесчеловечного обращения" с их подзащитным.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+10
Ми всі бачили шо там виробля Мишко і який він при смерті.
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12.11.2021 08:07
+10
Звичайно, скільки Міхо зробив багато для України, що без нього ми завернемося. Давай перераховуй цого тут досягнення: 1. 2.3....
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12.11.2021 08:25
+9
Он бедняжка от голода скоро в одежду влазить не будет.
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12.11.2021 08:09
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Кому оно надо ущербное?
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12.11.2021 08:05 Ответить
А коли нарешті про українських екс-президентів почнуть писати подібні новини? Кравчук,Кучма, Зєк, невже не заслужили?
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12.11.2021 08:24 Ответить
Ми всі бачили шо там виробля Мишко і який він при смерті.
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12.11.2021 08:07 Ответить
Он бедняжка от голода скоро в одежду влазить не будет.
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12.11.2021 08:09 Ответить
Под шконку загоняют?
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12.11.2021 08:16 Ответить
Певно вже вичислив грузинського "баригу"
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12.11.2021 10:02 Ответить
Зранку повідомили, що Міхо покакав, попісяв і поїв дитячих пюре. Все, після цього в нас зявляться вугілля і електроенергія, ворог не полізе, ціни впадуть, кури почнуть нести по два яйця за день і зацвітуть засохші квіти!!!
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12.11.2021 08:17 Ответить
Карлсон забажав гострих відчуттів? У нас іх єсть.
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12.11.2021 08:18 Ответить
Тільки гнидники можуть гнати на Міхо
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12.11.2021 08:18 Ответить
Таким макаром потакаючи касабам
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12.11.2021 08:20 Ответить
Звичайно, скільки Міхо зробив багато для України, що без нього ми завернемося. Давай перераховуй цого тут досягнення: 1. 2.3....
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12.11.2021 08:25 Ответить
https://twitter.com/i/status/1458752388211351560 Ось подивись. Больной и голодающий.
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12.11.2021 08:26 Ответить
"Шота Тутберідзе, один із адвокатів екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, заявляє, що його підзахисний перебуває під постійним психологічним тиском, умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними і за європейськими стандартами поводження з ним можна розцінювати, як нелюдське".
"Вони називали його "земляним черв"яком" і "жовтою рибою" та гидко реготали!"
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12.11.2021 10:07 Ответить
Слишком много что то этого говна
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12.11.2021 08:24 Ответить
Хватит уже о нем. Не интересно. Зачем его вообще нам так упорно навязывают? Толку с него...
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12.11.2021 08:26 Ответить
@ умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними@

Я не понял Шота Тутберідзе. В тюремной камере Саакашвили лучше, чем в тюремной больнице ?
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12.11.2021 08:29 Ответить
Смотрю тут многих любителей пuYлостана, да Вы и мезина не стоите Саакашвили.
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12.11.2021 08:30 Ответить
сложно сказать . может и не стоим . это смотря сколько у Сракашвили Мезина
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12.11.2021 09:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GLlrDcjAEDQ Четверо грузин не могут затащить Саакашвили в больницу.

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12.11.2021 08:31 Ответить
А ты порохобот также боишься Саакашвили как твой злодей петя)))
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12.11.2021 08:38 Ответить
Подивилась? Ну і як бальной? 40 днів голодовки.
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12.11.2021 08:39 Ответить
Да нє зєбіл,"злодєя Пєтю" сциться півшостий недомірок,барига офшорний,недонаполійон ЗЕ
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12.11.2021 08:42 Ответить
Бедный Карлсон
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12.11.2021 08:36 Ответить
Пора его перевести в общую камеру,пусть и ему в жопу черенок от швабры затолкают,сделают так как при нём практиковали пытки...
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12.11.2021 08:36 Ответить
Мені цікаво, що будуть казати в ЕС, США коли бального гнусявого Осла будуть носити по судах на носилках під картатою ковдрою?
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12.11.2021 08:38 Ответить
Желаю тебе быт на его место.
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12.11.2021 08:40 Ответить
За шо? Я кордон нелегально не переходив, не краду, не займаюсь аферами.
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12.11.2021 08:43 Ответить
Для зебілів це не аргумент,там головне с3.14зданути щось))
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12.11.2021 08:47 Ответить
Дура,вам пора нах*й)))
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12.11.2021 08:46 Ответить
Вентилятор (спинной) поломали?
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12.11.2021 08:39 Ответить
от беда.... и никто ж не верит...печалька
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12.11.2021 08:43 Ответить
Коксу не дають???
Просто звіри...
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12.11.2021 08:47 Ответить
"Положення Міхеіла Саакашвілі там справді не дуже хороше, є постійне відчуття небезпеки, включно з відчуттям фізичної небезпеки, він перебуває під постійним психологічним тиском і його умови не можна оцінити як нормальні. Я думаю, що за стандартами Європейського суду це можна розцінювати як нелюдське поводження з ним", - сказав адвокат у четвер в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс". Джерело: .
А може адміністрації повидитись з Карлсоном так, як поводились з затриманими при його панувані? А то, цей міжнародний аферіст вимагає душ Шарко, тайський масаж, стандарти Євросоюзу та надувну Ясько. Нічого, скоро тепличні умови лікарня СІЗО закінчаться і мешканець київських дахів полетить на зону ясним соколом. А там не буде витаминизованного дитячого харчування, соків та йогуртів, а буде тюремна баланда і не буде окремої комфортабельної камери "п'ять зірок". Сиди рівно, якщо всрався, ти вже нікому не потрібен.
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12.11.2021 08:48 Ответить
" обращение с ним бесчеловечное " - то есть к нему относятся не как какой то цяце а как к обычному человеку
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12.11.2021 08:54 Ответить
Задолбали, там судя по видео этот голодающий ни одного кило на скинул.
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12.11.2021 08:55 Ответить
А він думав що в казку потрапив?
Уявляю що буде коли баригу з клоуном посадять.
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12.11.2021 09:10 Ответить
Саак такий нe-подарок що можe сам усiх тримати пiд психотиском
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12.11.2021 09:24 Ответить
Саакашвили, прекрасно зная о сроке и наказанию которое его ждет сам поперся в Грузию. Надежда на победу в выборах при его личной поддержке не оправдалась. Теперь отбывает срок. Все его действия были осознаны и добровольны. Он все прекрасно понимал. Так что Украине не стоит сильно напрягаться по его освобождению.
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12.11.2021 09:31 Ответить
Тема бесчеловечной швабры не раскрыта. Помнится в бытность мегареформатора президетном, в тюрьмах практиковались веники а анусах, но технолгии растут и клуб веника хочет швабры для экс реформатора. Карма, батенька.
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12.11.2021 09:42 Ответить
Звичайно, з дозволу верхівки Грузії, яка нічим не краще нашого Зеленського. На жаль прийшов час популістів і просто підлих людей...
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12.11.2021 09:46 Ответить
Саакашвілі покидьок, чому в ОБ так переймаються через нього? Бояться що почне розповідати щось зайве про цирк на Банковій?
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12.11.2021 09:47 Ответить
Він вибрав "шлях" Навального, але щось пішло не так, що ж - Комаровський йому лікар, а Гордон - асистент лікаря.
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12.11.2021 09:54 Ответить
 
 