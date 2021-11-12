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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба

РФ ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться "продвинуться дальше" на территорию Украины.

Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - отметил министр.

Он заявил, когда живешь рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться.

"С инфраструктурой вдоль нашей границы России не потребуется много времени, чтобы предпринять наступательные действия, если она решит это сделать, и наша цель - сделать все, все возможное, чтобы Россия не решилась", - добавил министр.

"Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы, - МИД

Автор: 

армия РФ (19123) россия (95418) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+19
Не продвинуться, а захапать ВСЮ территорию. И Варшавский договор восстановить.
У нас ермаки с демченками на первых ролях и чувствительно-обидчивая бубочка на троне. Это вместо того, чтобы разогнать ракетную программу Украины до бешеных темпов и создать качественно новую ПВО-ПРО.
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12.11.2021 08:59
+16
А ви шукаєте момент, щоб подивитися терористу в очі і цим показуєте світу, що він не терорист і з ним можна домовитися. Ви довели країну до такого стану, що навіть страшно подумати, що буде далі.
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12.11.2021 08:53
+16
Пару днів тому зелені півні кукурікали, що ніякої загрози немає і це все фейки західних журналістів.
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12.11.2021 09:02
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Правила форума Совет форумчан
А ви шукаєте момент, щоб подивитися терористу в очі і цим показуєте світу, що він не терорист і з ним можна домовитися. Ви довели країну до такого стану, що навіть страшно подумати, що буде далі.
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12.11.2021 08:53 Ответить
ЗеИУДА сказал " ха-ха-ха" они просто подвинули границы "а какая разница?" "Договоримся ПО-СЕРЕДИНЕ"
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12.11.2021 10:14 Ответить
Там куди не посмотри, всюду оч.и
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12.11.2021 08:58 Ответить
Не продвинуться, а захапать ВСЮ территорию. И Варшавский договор восстановить.
У нас ермаки с демченками на первых ролях и чувствительно-обидчивая бубочка на троне. Это вместо того, чтобы разогнать ракетную программу Украины до бешеных темпов и создать качественно новую ПВО-ПРО.
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12.11.2021 08:59 Ответить
+++++
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12.11.2021 11:38 Ответить
Пару днів тому зелені півні кукурікали, що ніякої загрози немає і це все фейки західних журналістів.
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12.11.2021 09:02 Ответить
Кулеба - "відкрий Америку" для осляри зеленого персонально !
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12.11.2021 09:03 Ответить
что за терпильская риторика последние дни? я так понимаю про Крым уже забыли?страусинная позиция.
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12.11.2021 09:04 Ответить
Обеспокоенности и озабоченности обязательно остановят кацапскую движуху.
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12.11.2021 09:12 Ответить
А ВСУ за 2.5 года президентства Клоуна освободила ОДИН населенный пункт и то дерьмокомандующий приказал - "отступаем"
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12.11.2021 09:13 Ответить
Так что ж вы дебилы вдоль границы с кацапами дороги строите? Что бы им удобно было?
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12.11.2021 09:13 Ответить
Треба негайно готувати територію України до опору. Так як готували територію у СРСР для опору наступу фашистів. Хто не знає - пошукайте на Ютуб, як це робилось
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12.11.2021 09:17 Ответить
Зоя Космодем'янська спалила власне село(щоб німцям не дісталось) і отримала Героя ССР, приблизно так це робилось.
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12.11.2021 10:09 Ответить
СССР никогда не готовился к отражению нападения Германии СССР готовился к нападению на Германию и далее к захвату всей Европы. И для этого СССР сосредоточил миллионные группировки войск на границе. Гитлер зная об этом ударил первым, и успешно окружил и нейтрализовал эти группировки советских войск. Миллионы советских солдат попали в плен в первые дни войны. Почитайте книги Виктора Суворова. (кстати, фашистами немцы никогда не были. они были нацистами. фашистами было итальянское государство при Муссолини. Гитлер просто симатизировал этой идеологии).
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12.11.2021 11:50 Ответить
Це ви пишете про підготовку СРСР до нападу на Германію. Так, все дійсно так. А я маю на увазі дії керівництва СРСР вже після нападу Германії.
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12.11.2021 14:15 Ответить
Все вірно хай дистрофіки, котрі відкосили від армії, ідуть окопи копати. Все це може знадобитися.
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12.11.2021 15:44 Ответить
Після нападу Германії керівництво СРСРу довго перебувало в повному ауті. За цей час німці дійшли до мацкви. То так треба робити?
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12.11.2021 23:38 Ответить
Кулеба резко изменил риторику, до этого она носила в основном шапкозакидательский характер по поводу РФ. Дошло? Или решили позапугивать население. Кулебе нельзя верить, он говорит то что Зе нужно, но то что питорика поменялась неслучайно
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12.11.2021 09:22 Ответить
Так Данілов їм вже проклав шлях, заявивши, що стріляти у російських терористів не буде, якщо вони у біженців переодягнуться....
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12.11.2021 09:23 Ответить
Нужно было строить военные базы НАТО под видом тренировочных. У самой границы с кацапами. И вообще,наращивать потенциал. Хотя ,если честно - путину нужно быть самоубийцей. Чтобы сунуться . Фактор неожиданности они просрали. Экономика на нуле. И это им теперь не десяток бандеровцев по лесам гонять.- Весь мир на защиту станет. И помощью и волонтерами.
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12.11.2021 09:29 Ответить
В Очакове же строится база.
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12.11.2021 10:51 Ответить
Ось така вона москальська зараза
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12.11.2021 09:39 Ответить
Кулебу скоро в Ростове найдут.
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12.11.2021 09:40 Ответить
Любой политик, у которого горит пердак, вспоминает об опасности. Причем эта угроза не мешает ему ездить на дорогой машине, жрать в дорогом ресторане, нюхать кокс и ***** шлюх.
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12.11.2021 09:51 Ответить
Дивні коменти... Яким боком кримінальне зєОЗУ до питань захисту України? Воно буде красти під гаслом "це ви нас обрали і тому заткниться на 5 років"
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12.11.2021 09:53 Ответить
90% швалі на керівних посадах завжди готові повішати портрет ввху над робочим столом, а дюрка там і була(((
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12.11.2021 09:58 Ответить
Кулеба это украинская Ванга! Спасибо, без тебя не догадалась бы.
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12.11.2021 11:06 Ответить
Одна справа кататися вздовж кордону, а інша готувати наступальні дії. Безпосередньо перед наступом там буде тиша і ніяких видимих ознак підготовки.
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12.11.2021 11:21 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV
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12.11.2021 15:35 Ответить
Завжди треба бути готовими до опору. І тим, хто постійно проходить вишкіл і тим, хто цілодобово зависає в кабаках і нічних клубах. Бо кадировці будуть е....и усіх одинаково, якщо прос....о державу.
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12.11.2021 15:46 Ответить
"З інфраструктурою вздовж нашого кордону Росії не буде потрібно багато часу, щоб вдатися до наступальних дій, якщо вона вирішить це зробити, і наша мета - зробити все, все можливе, щоб Росія не наважилась"
Снова просто пиристать стрелять ?
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12.11.2021 15:54 Ответить
Как по мне нужно минировать границу вдоль РФ и Беларуси противотанковые мины у нас есть. Ну или по крайней мере были...
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12.11.2021 15:56 Ответить
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12.11.2021 16:08 Ответить
Гомнокомандувач у руля
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12.11.2021 16:09 Ответить
Дурак, он и в Африке дурак...
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12.11.2021 18:13 Ответить
Фєїрічєскій дал.. Клован.
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12.11.2021 19:49 Ответить
заминировать эшелонированно весь периметр, минами соответствующего действия и датчиков на движ с камерами пораставить где нужно...и хрен кацапье сунется, разве пешком только, но тогда мало не показаться должно , если границу перейдут...
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12.11.2021 16:10 Ответить
Самолёты , вертолёты , БЛА , ракеты , морские суда с Калибрами .... как с этим быть ?
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12.11.2021 19:42 Ответить
а это уже война, полноценное вторжение, винторогие на такое не пойдут, кишка тонка для подобной агрессии...да и ПВО, ПРО, хоть какие, но есть, отгребать будут и нехило...а на море амеры шуршат миноносцами с томагавками в трюмах, там прикрыто, там москалю не светит ничего и рыпаться не станут..
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12.11.2021 21:50 Ответить
а Крым разве не полноценное вторжение ? Дальше точно не пойдут , но не потому что станут отгребать , тактическими ракетами равнять территорию можно и не вторгаясь . Вопрос , а зачем Рузке вся Украина ?, кормить, содержать враждебно настроенный народ и вкладывать в них миллиарды , дураков немае . И да , амеры шуршат и выражают озабоченность , но вступить в открытую войну с рузке не способны , ради чего им умирать ? Помочь оружием - да , инструкторами - да , морально - да , но только не гибнуть .

Рыпаться никто не станет , бо очень больно станет ВСЕМ , шуршать можна, тревожиться можна , показухой заниматься можна , но открыто воевать НЕТ.
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14.11.2021 10:17 Ответить
Кто хочет мира, пусть готовится к войне; кто хочет победы, пусть старательно обучает воинов.......
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12.11.2021 17:21 Ответить
Путин вечно ищет приключения на свою оппу...
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12.11.2021 18:19 Ответить
Если местные депутаты не суетятся и депутаты Верховной Рады тоже не выезжают заграницу, тогда ничего не будет. Вот когда начнется дикая суета мэров, депутатов, министров, олигархов, вот тогда что то надвигается серьезное...

Если РФ готовит реально вторжение по всем фронтам направлениям, то почему президент Зеленский не делает всеобщую мобилизацию???, и не увеличивает войска хотя бы до 400 тысяч. ВСУ??! Вопрос риторический.
Ну значит ничего серьезного пока нет на границе...информационая война, и панику сделать.
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12.11.2021 18:25 Ответить
Тю........., вот ермак-Козырь приказал всем говорить, что нету войск роSSии вдоль украинских границ, ну нету и все, и даже некоторые "генералы" по указке Козыря, вторят ему. А Кулебе и всем разведкам мира мерещится, говорит нянька зе_никчемности.
Все это было бы смешно, если бы не было так печально. Помнится когда случился "Иловайск" перед стенами МО тоже народ орал в всю глотку, а МО не ухом, не рылом, о параде только и думали, чем все кончилось, надеюсь все помнят!
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13.11.2021 00:06 Ответить
 
 