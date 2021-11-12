РФ ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться "продвинуться дальше" на территорию Украины.
Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.
"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - отметил министр.
Он заявил, когда живешь рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться.
"С инфраструктурой вдоль нашей границы России не потребуется много времени, чтобы предпринять наступательные действия, если она решит это сделать, и наша цель - сделать все, все возможное, чтобы Россия не решилась", - добавил министр.
"Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя", – сказал он.
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У нас ермаки с демченками на первых ролях и чувствительно-обидчивая бубочка на троне. Это вместо того, чтобы разогнать ракетную программу Украины до бешеных темпов и создать качественно новую ПВО-ПРО.
Снова просто пиристать стрелять ?
Рыпаться никто не станет , бо очень больно станет ВСЕМ , шуршать можна, тревожиться можна , показухой заниматься можна , но открыто воевать НЕТ.
Если РФ готовит реально вторжение по всем фронтам направлениям, то почему президент Зеленский не делает всеобщую мобилизацию???, и не увеличивает войска хотя бы до 400 тысяч. ВСУ??! Вопрос риторический.
Ну значит ничего серьезного пока нет на границе...информационая война, и панику сделать.
Все это было бы смешно, если бы не было так печально. Помнится когда случился "Иловайск" перед стенами МО тоже народ орал в всю глотку, а МО не ухом, не рылом, о параде только и думали, чем все кончилось, надеюсь все помнят!