РФ ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться "продвинуться дальше" на территорию Украины.

Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - отметил министр.

Он заявил, когда живешь рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться.

"С инфраструктурой вдоль нашей границы России не потребуется много времени, чтобы предпринять наступательные действия, если она решит это сделать, и наша цель - сделать все, все возможное, чтобы Россия не решилась", - добавил министр.

"Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы, - МИД