РФ шукає можливість просунутися далі на українську територію, - Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути "просунутися далі" на територію України.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка, що може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію.

"Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність", - заявив міністр.

Він заявив, коли живеш поруч з Росією протягом семи років в умовах збройного конфлікту, то вчишся турбуватися.

"З інфраструктурою вздовж нашого кордону Росії не буде потрібно багато часу, щоб вдатися до наступальних дій, якщо вона вирішить це зробити, і наша мета — зробити все, все можливе, щоб Росія не наважилась", - додав міністр.

"Сполучені Штати готові не тільки говорити, а й діяти, діяти, щоб стримувати Росію і зміцнювати здатність України захищати себе", - сказав він.

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