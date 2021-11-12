РФ шукає можливість просунутися далі на українську територію, - Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути "просунутися далі" на територію України.
Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка, що може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію.
"Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність", - заявив міністр.
Він заявив, коли живеш поруч з Росією протягом семи років в умовах збройного конфлікту, то вчишся турбуватися.
"З інфраструктурою вздовж нашого кордону Росії не буде потрібно багато часу, щоб вдатися до наступальних дій, якщо вона вирішить це зробити, і наша мета — зробити все, все можливе, щоб Росія не наважилась", - додав міністр.
"Сполучені Штати готові не тільки говорити, а й діяти, діяти, щоб стримувати Росію і зміцнювати здатність України захищати себе", - сказав він.
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У нас ермаки с демченками на первых ролях и чувствительно-обидчивая бубочка на троне. Это вместо того, чтобы разогнать ракетную программу Украины до бешеных темпов и создать качественно новую ПВО-ПРО.
Снова просто пиристать стрелять ?
Рыпаться никто не станет , бо очень больно станет ВСЕМ , шуршать можна, тревожиться можна , показухой заниматься можна , но открыто воевать НЕТ.
Если РФ готовит реально вторжение по всем фронтам направлениям, то почему президент Зеленский не делает всеобщую мобилизацию???, и не увеличивает войска хотя бы до 400 тысяч. ВСУ??! Вопрос риторический.
Ну значит ничего серьезного пока нет на границе...информационая война, и панику сделать.
Все это было бы смешно, если бы не было так печально. Помнится когда случился "Иловайск" перед стенами МО тоже народ орал в всю глотку, а МО не ухом, не рылом, о параде только и думали, чем все кончилось, надеюсь все помнят!