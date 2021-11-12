Правительство настаивает, чтобы учебный процесс вернулся к очному формату, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство сделало все, чтобы учебный процесс вернулся в очный формат.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, поэтому это дает возможность говорить, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, вакцинированы", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство сделало все возможное, чтобы учебный процесс был очным.

"Я обращаюсь к руководителям местного самоуправления, также приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме", - добавил Шмыгаль.

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