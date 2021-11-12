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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство настаивает, чтобы учебный процесс вернулся к очному формату, - Шмыгаль

Правительство настаивает, чтобы учебный процесс вернулся к очному формату, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство сделало все, чтобы учебный процесс вернулся в очный формат.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, поэтому это дает возможность говорить, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, вакцинированы", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство сделало все возможное, чтобы учебный процесс был очным.

"Я обращаюсь к руководителям местного самоуправления, также приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова просит Шкарлета и Ляшко пересмотреть перевод школ на дистанционку: Права детей на образование не должны нарушаться

Автор: 

вакцина (3815) школа (3012) Шмыгаль Денис (2680) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+11
сочувствуем вашему мужу..
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12.11.2021 09:13
+10
Бороться надо не с вакцинацией или анти-вакцинацией, а для начала наладить систему диагностики. Люди неделю не могут к врачу попасть, потом больные идут или едут в поликлинику, по дороге и в очередях в поликлиниках заражая и вакцинированных и невакцинированных. Жаль, что Вам таксист на рассказал, как эти система работает в Польше.
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12.11.2021 09:40
+7
Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19


А Шмыгаль в другой реальности.
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12.11.2021 09:29
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Правила форума Совет форумчан
Пусть лучше дома учатся.
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12.11.2021 09:06 Ответить
Дома они не будут учиться.
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12.11.2021 09:47 Ответить
Я преподаю в КПИ и могу сказать, что дистанционно можно учиться.
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12.11.2021 10:22 Ответить
Студент - это человек, которого научили учиться самостоятельно, а первоклашка, что он самостоятельно вам возле компа выучит? Он и писать не научится, не говоря уже о математике.
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12.11.2021 10:24 Ответить
Первоклашкам и учебников достаточно) зачем им комп?
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12.11.2021 10:50 Ответить
Дистанционное обучение - это не заочное обучение, студент (ученик) регулярно видит преподавателя. Формально, ьо же самое общение, что и в аудитории (классе), только вирусами не обмениваются.
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12.11.2021 12:14 Ответить
За добу в Києві від COVID-19 померло 43 особи, виявили 1802 нові випадки. Серед захворілих 130 дітей
Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19
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12.11.2021 11:00 Ответить
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12.11.2021 09:07 Ответить
сочувствуем вашему мужу..
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12.11.2021 09:13 Ответить
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12.11.2021 09:16 Ответить
Беги, глупец....!!!1111
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12.11.2021 09:58 Ответить
Не так давно общался с таксистом, вернувшимся из Польши.

Он конечно олень тот еще и нес про мировое правительство и порабощение простых людей рептилоидами хз шо, но в Польше вакцинировался.

Поэтому гораздо опаснее олени, которые тут от ЗП до ЗП живут и борются с чипированием и нашествием масонов и рептилоидов с вакцинами.
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12.11.2021 09:32 Ответить
Бороться надо не с вакцинацией или анти-вакцинацией, а для начала наладить систему диагностики. Люди неделю не могут к врачу попасть, потом больные идут или едут в поликлинику, по дороге и в очередях в поликлиниках заражая и вакцинированных и невакцинированных. Жаль, что Вам таксист на рассказал, как эти система работает в Польше.
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12.11.2021 09:40 Ответить
моя старшая дочь 5 лет живет в Польше (студентка), имеет мед.страховку - запись к врачу за 2-3 недели, за 5 лет никаких преимуществ польской медицины не заметила, предпочитает ходить по врачам в Киеве, записываю к ее приезду к нашим врачам.
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12.11.2021 10:21 Ответить
Очень хорошо, что у Вашей дочери есть возможность приехать в Украину и воспользоваться украинской системой "здравоохранения". Но речь о другом, о борьбе с пандемией в Польше. В случае симптоматики, вы обязаны находится в самоизоляции, пока не приедет специальная бригада и не возьмет у вас тесты на ковид. Вот так должно это работать. У нас больные не могут к врачу попасть, а в лучшем случае, с направлением отправляют их поликлинику, чтобы сдать тест. Вот отсюда в первую очередь идет распространение вируса.
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13.11.2021 08:05 Ответить
Бо поляки змусили. І там він про Конституцію помовкував.
Це лише в нас можна вільно ігнорувати здоровий глузд, бо тут більшість така і не затюкає.
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12.11.2021 09:50 Ответить
ты еврей? Антиколорадос говорит шо все ограничения - суперечать Конституции, если тока не введено ЧП или ВС.
так шо Шмыгаль не тока раб ахметки рыжей обезьянки, но и потенциальный зэк.
выкинь ты бычок под "офисом презерватива" - загремишь за ****-****, а тут министр тупо кладет то чего у тя нет, на толстую нудную книжонку... ну вот как я на "Пиплию" - и ему ниче за это. Абыдна, скажи?
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12.11.2021 09:56 Ответить
А вам ніколи не приходило до думки, що Конституція не може описати всі можливі ситуації ?
Навіщо нам повна заборона переміщення по місту в умовах ЧП ?
Ви якісь дивні..
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12.11.2021 10:00 Ответить
Я тут один(не Одін)
В Конституції прямо сказано шо ніяка падла не може обмежувати права та свободи громадян, за виключенням Військового стану чи Надзвичайної ситуації.
Тобто, ця людинка-Шмигаль порушила закон. Звісно їй побоку, але, це виглядає як такий собі "гачок" - просто можуть взяти за одне місце і завезти на Дегтярьовську 2. У нас немає президента(порушив все шо мона), у нас немає уряду(прем.єр теж порушив)
Якого б*са ці "люди" шота там керують, га?
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12.11.2021 10:34 Ответить
Вас обмежує вірус. Йому ваші закони до одного місця.
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12.11.2021 12:05 Ответить
Вірус не має правової природи.
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12.11.2021 12:28 Ответить
У віруса лише один закон спільний для всіх живих організмів.
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12.11.2021 12:40 Ответить
Вірус не можна вважати живим. І законів він не знає.
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12.11.2021 12:45 Ответить
Як це не знає ?
Він бориться за виживання. Розмножується.
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12.11.2021 12:46 Ответить
Знати, означає усвідомлювати через свідомість. Можна казати, що мова йде про його природу. Тобто, що воно (не він) створено таким, і інакшим бути не може. Але воно не саме себе створює, не є продуктом життєдіяльності (обміну речовин) суб'єктів того ж виду. Тому не можна казати про розмноження, але про реплікацію. Тобто повторення.
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12.11.2021 13:30 Ответить
Вчені і досі не визначились зі статусом вірусів. Чи можна вважати їх живими.
Вони мають певні ознаки істоти, але далеко не всі.
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12.11.2021 13:37 Ответить
Віруси не є істотами. В них відсутній етап "життя". Коли вірусна частка існує у вигляді капсиду, вона незмінна. Фактично, це складна органічна формула. - по суті носій інформації. Чи можна назвати істотою РНК? Це схоже на сім'я, але в ньому не відбувається змін, тому воно не живе.
Коли ж вірус проникає у клітину, втрачається просторове обмеження. Позаяк елементи вірусу розподіляються по всій клітині, і стають її частиною. А деякі стають частиною ядра. Можна було б сказати, що клітина стала вірусом, але це теж неправда. Вона лишилась клітиною, лише з новими властивостями.
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12.11.2021 13:52 Ответить
Та яка різниця. Важливо те, що він вбиває людей. Вони ж у свою чергу, немов самогубці, зайняті самознищенням. Краще один раз померти, аніж двічі отримати щеплення.
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12.11.2021 14:23 Ответить
Такі люди. Код живих організмів (вірусів - ні), клітинних і багатоклітинних, підсвідомість тварин, окрім інстинктів виживання містить програми самознищення.
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12.11.2021 15:09 Ответить
Та ну?
Мене обмежують наприклад ватники, а ще більше - типу "наші", але типу ті ж самі ватники тільки з іншого боку.
Так як вИ.
ти думав хоча би - чим більше ти гадиш на "зєлєбобків", тим більше їх становіцца?
так шо - йти там на сайт Антиколорадоса, там статтів по 10 за день а в коментах - чуть слово проти "Пороха" = заклюють. Йди, мудемуазель, там тобі реально місце.
я не брашу ж: https://defence-line.org/
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12.11.2021 12:52 Ответить
Не читайте антиколорадос. Читайте конституцію. Не можуть бути обмежені конституційні права і свободи людини. Інші права можуть бути обмежені законами. Про обмеження яких ваших прав йдеться?
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12.11.2021 12:27 Ответить
Пане, власне про це і пише Антиколорадос(рекомендую) і про шо ви написав. Бо я бі й не знав шо Прем.єр тупо порушує т.з. Конституцію. Думав бі - ой, вони в Уряді, їм можна.
А тут - вони тупо злочинці.
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12.11.2021 12:47 Ответить
Прем'єр - безвідповідальний. Бо він лише виконавець волі президента. Але він не порушує конституцію. Я ж не випадково спитав про які права йдеться. Правозахист не передбачає абстрактного посилання на порушення прав. треба вказати яке саме право порушене.

Якщо йде мова про конституційне право на працю, то воно не обумовлює право на працю в конкретному закладі і в конкретний момент. Можуть існувати обставини, які обмежують місце і час. Зокрема, якщо нормативним актом вмотивовоано встановлені правила, які є обов'язковими для виконання на певному підприємстві, робітник не зможе посилатися на своє конституційне право, якщо він відмовляється їх виконувати.
Конституституційне право на працю також встановлює право на безпечні умови праці. З огляду на це, керівник підприємства зоюов'язаний забезпечити такі умови для усіх працівників, зокрема на підставі законів, галузевих правил, правил безпеки, санітарних правил, тощо, які встановлюються вищими органами. Встановлення постійних, необмежених в часі правил потребує прийняття закону. Але тимчасові обмеження можуть бути встановлені постановами.
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12.11.2021 13:19 Ответить
Зокрема, давай по - простому.
Прем"єр знав шо робить?
Ну так ось, він відповідає, а не хтось інший, і ваші оці писанини - до ср*ки ідуть, просто так як(там багао неправильно було) коли короля Франції ... вигнали так би мовити
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12.11.2021 13:37 Ответить
Та до сраки ті закони. Я розумію. Але срака не є предметом розгляду конституції.
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12.11.2021 13:53 Ответить
"І там він про Конституцію помовкував." - вот это правильная позиция для стада баранов.
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12.11.2021 10:19 Ответить
Про нашу Конституцію. Бо в поляків вона інша !
Там норми виписані вірно. І конституції сусідніх країн дозволяють проводити щеплення у період епідемій.
Власне, наша теж зобов'язує, але не всі лохозаври дочитуються.
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12.11.2021 10:30 Ответить
Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или
унижающему его достоинство обращению либо наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут
медицинским, научным или иным опытам.
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12.11.2021 11:47 Ответить
А чого цапською ?
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12.11.2021 12:03 Ответить
так дайтe КОМIСII яку так школи бояться *********** тодi вона нe буд школи закривати
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12.11.2021 09:22 Ответить
Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19


А Шмыгаль в другой реальности.
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12.11.2021 09:29 Ответить
если на триллион населения, то не на втором
а еще насмехались над ПлутоРашкой....
апчхУ, кх-кх, блин с лопаты!(бежид факцинироваться)
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12.11.2021 09:50 Ответить
Дебилоид... А как там с вакцинацией учеников/студентов? Или работаем до последнего преподавателя?
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12.11.2021 09:30 Ответить
Они надеятся, что сокращение количества населения решит их проблемы!
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12.11.2021 10:52 Ответить
Им нужно ввести вакцинацию детей вот и хотят большие цифры среди них
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12.11.2021 09:36 Ответить
Шмыгать , учитесь у европейцев
В ЕС в школах тестируют детей бесплатнопо утрам и выявленных с короной отправляют в карантин вместе с классом
в Германии тесты ежедневно
В Словакии два раза в неделю
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12.11.2021 09:43 Ответить
это реальные показатели - а шмыгальку они не выгодны...
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12.11.2021 09:51 Ответить
Скорее бесплатные тесты ему не выгодно)
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12.11.2021 10:53 Ответить
100%...
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12.11.2021 11:26 Ответить
Дети и ранее не сильно желали учится, а иеперь карантин их выбил из помещения школ и учебы на 2 года и это даде не конец.
Кто-то из сегодняшних школьников что-то изобретет связанное с ковидом )
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12.11.2021 09:46 Ответить
Шмыгаль, товарищ, вы правослабный?
Так Яхве с вас спросит за лишние 10-20 тыс. смертей людей и бабушек, коих эти детки(кстати фильм есть "Детки" - смешно - там даже молодая Розарио Доусон снялась) заразят, нет?
А, забыл, Яхве тоже нет, так шо - Открывай.те школы, дети, а деды...
И так их много
(спонсор данной реплики - ПФУ)
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12.11.2021 09:53 Ответить
ну в таком случае хотя бы температуру надо всем поголовно измерять на входе в учебное заведение (так как измеряли при входе на избирательные участки)... да это займет какое-то время, но отсеет больных детей, способных заразить остальных...
уже если на экспресс/тесты пожлобились, так хоть тут думайте мозгами а не "приказами"
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12.11.2021 09:54 Ответить
А её и так измеряют каждый день. Бесконтактными градусниками, которые стабильно показывают 34,5.
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12.11.2021 10:38 Ответить
До спини та температура, мій вакцинований родич перехворів практично без температури (пару разів було 37,6) аби не висока температура у дружини то й не знав би що, хворий на ковідло.
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12.11.2021 11:12 Ответить
та не тільки ж корона виклика підвищену температуру...звичайна застуда..яка донедавна була небезпечною в дитячих колективах...(хіба зараз по іншому?)
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12.11.2021 11:35 Ответить
Ой, тільки не треба оце ля-ля. Їм обом робили тести, дружину забрали на два тижні, а його поставили на самоізоляцю. Так само і вакцинований товариш тільки но вийшов на роботу після самоізоляції- така сама історія, тільки жінку не госпіталізували, а лікувалася вдома. По кожному такому випадку проводять тестування на корону. Жодна вакцина нічого не гарантує. Крім шансів на легке протікання хвороби і збільшення вірогідності виживання. Кожен вакцинований гарантовано підхопить хворобу і буде її розповсюджувачем але, сам може не мати симптомів або вялотекучу хворобу. На то й розраховані всі без виключення вакцини.
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12.11.2021 11:48 Ответить
нє-нє-нє....Ви мене зовсім не так зрозуміли (моя вина)
я не на хвилину не засумнівався у Ваших словах... я тільки додав, що у школі при вимірах температури можно не тільки ловити хворих на ковід а й просто захворілих на застуду...
про ковід я зовсім нічого не мав на увазі... від слова - зовсім...
(вибачте, що заплутав)
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12.11.2021 12:00 Ответить
есть такое понятие как "температурная вилка " у каждого человека (министры из министерства поправят если шо) но бибизяна которая стоит на входе с градусником суперсовременным этого не поймет .
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12.11.2021 14:51 Ответить
У кого-то в голове стрельнуло - кто учить будет?! Учителя отстранены...!
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12.11.2021 09:56 Ответить
и карантин по барабану ...
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12.11.2021 10:00 Ответить
Вчителі може й вакциновані, а ось діточки будуть обмінюватися штамами наче фантиками і розносити по хатах. До того ж, вакцинація не гарантує відсутність здатності хворіти чи переносити захворювання. В цьому плані ваксери та антиваксери нічим не відрізняються. До того ж, юридичне питання не вирішено і через деякий час антиваксерам будуть виплачувати кошти за вимушені прогули та моральні збитки, як мєнтам, прокурорам і суддям.
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12.11.2021 11:07 Ответить
это точно ! у нас все строго по закону -положены выплаты -выплатим
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12.11.2021 14:52 Ответить
Якщо шмигаляста влада "зробила все", а процес традиційно так і не зрушив з місця, то мабуть Шмигалю, як і поганому танцюриту, щось заважає... І тут важливе своєчасне хірургічне втручання...
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12.11.2021 12:05 Ответить
 
 