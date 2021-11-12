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Уряд наполягає, щоб навчальний процес повернувся до очного формату, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що уряд зробив усе, щоб навчальний процес повернувся до очного формату.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Уряд наполягає на тому, що освіта в усіх закладах освіти має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені від роботи, тому це дає можливість говорити, що 100% колективів, які мають забезпечувати освітній процес, вакциновані", - сказав Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що уряд зробив усе можливе, щоб навчальний процес був очним.
"Я звертаюся до керівників місцевого самоврядування, також докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади працювали в очному режимі", - додав Шмигаль.
Топ коментарі
+11 Volodymyr Volodymyr #490180
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+10 дядя вася
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+7 Герхард
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Он конечно олень тот еще и нес про мировое правительство и порабощение простых людей рептилоидами хз шо, но в Польше вакцинировался.
Поэтому гораздо опаснее олени, которые тут от ЗП до ЗП живут и борются с чипированием и нашествием масонов и рептилоидов с вакцинами.
Це лише в нас можна вільно ігнорувати здоровий глузд, бо тут більшість така і не затюкає.
так шо Шмыгаль не тока раб ахметки рыжей обезьянки, но и потенциальный зэк.
выкинь ты бычок под "офисом презерватива" - загремишь за ****-****, а тут министр тупо кладет то чего у тя нет, на толстую нудную книжонку... ну вот как я на "Пиплию" - и ему ниче за это. Абыдна, скажи?
Навіщо нам повна заборона переміщення по місту в умовах ЧП ?
Ви якісь дивні..
В Конституції прямо сказано шо ніяка падла не може обмежувати права та свободи громадян, за виключенням Військового стану чи Надзвичайної ситуації.
Тобто, ця людинка-Шмигаль порушила закон. Звісно їй побоку, але, це виглядає як такий собі "гачок" - просто можуть взяти за одне місце і завезти на Дегтярьовську 2. У нас немає президента(порушив все шо мона), у нас немає уряду(прем.єр теж порушив)
Якого б*са ці "люди" шота там керують, га?
Він бориться за виживання. Розмножується.
Вони мають певні ознаки істоти, але далеко не всі.
Коли ж вірус проникає у клітину, втрачається просторове обмеження. Позаяк елементи вірусу розподіляються по всій клітині, і стають її частиною. А деякі стають частиною ядра. Можна було б сказати, що клітина стала вірусом, але це теж неправда. Вона лишилась клітиною, лише з новими властивостями.
Мене обмежують наприклад ватники, а ще більше - типу "наші", але типу ті ж самі ватники тільки з іншого боку.
Так як вИ.
ти думав хоча би - чим більше ти гадиш на "зєлєбобків", тим більше їх становіцца?
так шо - йти там на сайт Антиколорадоса, там статтів по 10 за день а в коментах - чуть слово проти "Пороха" = заклюють. Йди, мудемуазель, там тобі реально місце.
я не брашу ж: https://defence-line.org/
А тут - вони тупо злочинці.
Якщо йде мова про конституційне право на працю, то воно не обумовлює право на працю в конкретному закладі і в конкретний момент. Можуть існувати обставини, які обмежують місце і час. Зокрема, якщо нормативним актом вмотивовоано встановлені правила, які є обов'язковими для виконання на певному підприємстві, робітник не зможе посилатися на своє конституційне право, якщо він відмовляється їх виконувати.
Конституституційне право на працю також встановлює право на безпечні умови праці. З огляду на це, керівник підприємства зоюов'язаний забезпечити такі умови для усіх працівників, зокрема на підставі законів, галузевих правил, правил безпеки, санітарних правил, тощо, які встановлюються вищими органами. Встановлення постійних, необмежених в часі правил потребує прийняття закону. Але тимчасові обмеження можуть бути встановлені постановами.
Прем"єр знав шо робить?
Ну так ось, він відповідає, а не хтось інший, і ваші оці писанини - до ср*ки ідуть, просто так як(там багао неправильно було) коли короля Франції ... вигнали так би мовити
Там норми виписані вірно. І конституції сусідніх країн дозволяють проводити щеплення у період епідемій.
Власне, наша теж зобов'язує, але не всі лохозаври дочитуються.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или
унижающему его достоинство обращению либо наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут
медицинским, научным или иным опытам.
А Шмыгаль в другой реальности.
а еще насмехались над ПлутоРашкой....
апчхУ, кх-кх, блин с лопаты!(бежид факцинироваться)
В ЕС в школах тестируют детей бесплатнопо утрам и выявленных с короной отправляют в карантин вместе с классом
в Германии тесты ежедневно
В Словакии два раза в неделю
Кто-то из сегодняшних школьников что-то изобретет связанное с ковидом )
Так Яхве с вас спросит за лишние 10-20 тыс. смертей людей и бабушек, коих эти детки(кстати фильм есть "Детки" - смешно - там даже молодая Розарио Доусон снялась) заразят, нет?
А, забыл, Яхве тоже нет, так шо - Открывай.те школы, дети, а деды...
И так их много
(спонсор данной реплики - ПФУ)
уже если на экспресс/тесты пожлобились, так хоть тут думайте мозгами а не "приказами"
я не на хвилину не засумнівався у Ваших словах... я тільки додав, що у школі при вимірах температури можно не тільки ловити хворих на ковід а й просто захворілих на застуду...
про ковід я зовсім нічого не мав на увазі... від слова - зовсім...
(вибачте, що заплутав)