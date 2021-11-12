Уряд наполягає, щоб навчальний процес повернувся до очного формату, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що уряд зробив усе, щоб навчальний процес повернувся до очного формату.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд наполягає на тому, що освіта в усіх закладах освіти має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені від роботи, тому це дає можливість говорити, що 100% колективів, які мають забезпечувати освітній процес, вакциновані", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що уряд зробив усе можливе, щоб навчальний процес був очним.

"Я звертаюся до керівників місцевого самоврядування, також докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади працювали в очному режимі", - додав Шмигаль.

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