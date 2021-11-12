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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник у оккупированного Перевальска: его "заглушили"

Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник у оккупированного Перевальска: его

Патруль Миссии ОБСЕ потерял на оккупированном Донбассе беспилотник после того, как его "заглушили".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением. Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район", - говорится в отчете.

Кроме того, в отчете от 11 ноября Миссия сообщает о 399 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и 29 – в Луганской.

Также СММ ОБСЕ сообщает о препятствовании передвижению и глушении других БПЛА, кроме утраченного.

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"Свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в том числе на 2 блокпостах вооруженных формирований в Донецкой области, а также в пределах и вблизи участков разведения в районах Станицы Луганской и Золотого в Луганской области. БПЛА СММ в который раз подвергались глушению и вероятному глушению сигнала. ... БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) во время тестового полета над районами между н.п. , 61 км к северу от Донецка), а также между н. п. Андреевка (подконтрольный правительству, 79 км к северо-западу от Донецка) и Варваровкой. Тот же БПЛА испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие глушения) во время полета над районами между Николаемпольем и Андреевкой Во время полета над районом вблизи юго-восточной окраины н.п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) БПЛА С ММ малого радиуса действия испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением аппарата и не смогли вернуть его (см. выше). БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) во время шести полетов: трижды над районами неподалеку подконтрольного правительству н. п. Новоселовка (31 км севернее Донецка), дважды над районами возле подконтрольного правительству н. п. Попасная (69 км к западу от Луганска) и один раз над районами вблизи неподконтрольного правительству п. Юрьевка (27 км к западу от Луганска)", - детализировали наблюдатели ОБСЕ.

Автор: 

беспилотник (3564) ОБСЕ (4876) Донбасс (26955) наемники рф (2077)


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Топ комментарии
+8
То поцьомайте в сраку вашу кохану расєю, дорога наша ОБСЄ. Висловіть стурбованість та проковтніть. Ви завжди так робите.
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12.11.2021 09:16
+7


"Свята без тата": у Польщі збирають подарунки на Різдво дітям українських захисників

https://zakordon.24tv.ua/svyata-bez-tata-polshhi-zbirayut-podarunki-rizdvo-********-novini_n1792816


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12.11.2021 09:19
+5
Выражую ОБСЕ глубокую озабоченность
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12.11.2021 09:16
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То поцьомайте в сраку вашу кохану расєю, дорога наша ОБСЄ. Висловіть стурбованість та проковтніть. Ви завжди так робите.
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12.11.2021 09:16 Ответить
Отже РЕБ у паРашки не такі вже й погані?
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12.11.2021 09:22 Ответить
Дрон-камикадзе справится.
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12.11.2021 09:23 Ответить
Та я лише за.
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12.11.2021 09:50 Ответить
Боевой БПЛА конечно должен иметь какую-то GPS/Глонасс-независимую систему навигации как резервную, но это дорого.
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12.11.2021 09:43 Ответить
Ты, прежде чем писать всякую ересь, прочитай что такое ОБСЕ, их функции, возможности и зоны ответственности.
Они - НАБЛЮДАТЕЛИ. (если ты, конечно, в состоянии понять смысл этого слова).
Без ОБСЕ, россия уже бы давно информационно размазала Украину, как масло по сковородке. Именно ОБСЕ информирует мир о том что происходит на Донбасе. И мировые политики верят им, а не Украине или россии.
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12.11.2021 09:48 Ответить
Дорогой ты мой Владимир Т! Я в состоянии понять гораздо больше, ты можешь себе даже представить. Собери свое мнение в кулак и сиди с ним молча. То, что ОБСЕ откровенно просрала на Донбассе, чего не захотела увидеть или сделала вид, что поняла не так, с головой достаточно было для того, чтобы информационно размазать расею, как говно по поребрику. Так что сиди на жопе ровно и держи пасть закрытой. Так ты будешь казаться солидным и умным чуваком, работающим в ОБСЕ.
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12.11.2021 11:38 Ответить
Драгоценный мой теска!
ОБСЕ - это всемирно признанная организация, объединяющая 57 стран мира. ОБСЕ доказала свою эффективность в десятках международных конфликтах. И люди там работают очень часто рискуя своей жизнью.
Все вот эти твои " ...ОБСЕ откровенно просрала на Донбассе, чего не захотела увидеть или сделала вид, что поняла не так ..." не более чем словесный понос.
Для того чтобы убедиться в том, что твой словесный понос действительно является словесным поносом, задам простой вопрос: К каким конкретно событиям или действиям ОБСЕ на Донбасе у тебя претензии?
Вангую: Ничего внятного ты не ответишь. Опять начнуться какие-то лозунги, вода на киселе и никакой конкретики. Что, в общем-то и является 100% признаком "словесного поноса".
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12.11.2021 12:05 Ответить
Выражую ОБСЕ глубокую озабоченность
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12.11.2021 09:16 Ответить
Дайте два!!! Ну или дважды озабоченность!!! Они же "думают" там живут простые шахтеры, и дроны углем сбивают!!!
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12.11.2021 10:30 Ответить


"Свята без тата": у Польщі збирають подарунки на Різдво дітям українських захисників

https://zakordon.24tv.ua/svyata-bez-tata-polshhi-zbirayut-podarunki-rizdvo-********-novini_n1792816


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12.11.2021 09:19 Ответить
Операция "цап-царап" прошла успешно , трофей уже в Расее , в каком-нибудь НИИ.
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12.11.2021 09:26 Ответить
Такие вертушки как у ОБСЕ можно в магазине купить.
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12.11.2021 09:38 Ответить
Ага, прямо как за колбасой сходить!!! С двумя лямами сто тыс. доляров в кармашке!!! (2100 тыс. дол прайс цена!!) Их 3-4 штуки в мес выпускают, в принципе как ОБСЕ их теряет с такой же периодичностью их и клепают!! Все нормуль, так сунутся можно до всерачки, один вопрос кто за это все платит??
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12.11.2021 10:45 Ответить
Треба посилювати санкції.
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12.11.2021 09:30 Ответить
Стурбовані, вражені, схвильовані, занепокоєні , обісцяні, обісрані, обвавлені, завафлені, опущені, принижені ......... ?
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12.11.2021 09:43 Ответить
Останні події показують, що у тристоронній контактній групі нас троні України - тільки Україна, тому боронити свою країну треба самим і довіряти тільки справжнім союзникам. А найголовніше- вичистити свій хлів від зеленого лайна.
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12.11.2021 09:46 Ответить
ОБСЕ должна наказать РФ , и вьіставить счет.
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12.11.2021 13:30 Ответить
 
 