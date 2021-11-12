Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник у оккупированного Перевальска: его "заглушили"

Патруль Миссии ОБСЕ потерял на оккупированном Донбассе беспилотник после того, как его "заглушили".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением. Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район", - говорится в отчете.

Кроме того, в отчете от 11 ноября Миссия сообщает о 399 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и 29 – в Луганской.

Также СММ ОБСЕ сообщает о препятствовании передвижению и глушении других БПЛА, кроме утраченного.

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"Свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в том числе на 2 блокпостах вооруженных формирований в Донецкой области, а также в пределах и вблизи участков разведения в районах Станицы Луганской и Золотого в Луганской области. БПЛА СММ в который раз подвергались глушению и вероятному глушению сигнала. ... БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) во время тестового полета над районами между н.п. , 61 км к северу от Донецка), а также между н. п. Андреевка (подконтрольный правительству, 79 км к северо-западу от Донецка) и Варваровкой. Тот же БПЛА испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие глушения) во время полета над районами между Николаемпольем и Андреевкой Во время полета над районом вблизи юго-восточной окраины н.п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) БПЛА С ММ малого радиуса действия испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением аппарата и не смогли вернуть его (см. выше). БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) во время шести полетов: трижды над районами неподалеку подконтрольного правительству н. п. Новоселовка (31 км севернее Донецка), дважды над районами возле подконтрольного правительству н. п. Попасная (69 км к западу от Луганска) и один раз над районами вблизи неподконтрольного правительству п. Юрьевка (27 км к западу от Луганска)", - детализировали наблюдатели ОБСЕ.