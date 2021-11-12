Спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник біля окупованого Перевальська: його "заглушили"

Патруль Місії ОБСЄ втратили на окупованому Донбасі безпілотник після того, як його "заглушили".

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"10 листопада члени патруля Місії перебували на південно-східній околиці н. п. Перевальськ (непідконтрольний урядові, 38 км на захід від Луганська) для здійснення польоту БПЛА СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося заздалегідь. Із 10:13 до 10:17 апарат зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над його просторовим положенням. Команда Місії не змогла повернути літальний апарат, після чого залишила цей район", - говориться у звіті.

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Крім того, у звіті від 11 листопада Місія повідомляє про 399 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 29 – у Луганській.

Також СММ ОБСЄ повідомляє про перешкоджання пересування та глушіння інших БПЛА, крім втраченого.

"Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на 2 блокпостах збройних формувань у Донецькій області, а також у межах і поблизу ділянок розведення в районах Станиці Луганської та Золотого в Луганській області. БПЛА СММ вкотре зазнавали глушіння та імовірного глушіння сигналу. ... БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння) під час тестового польоту над районами між н. п. Варварівка (підконтрольний урядові, 81 км на північний захід від Донецька) та н. п. Миколайпілля (підконтрольний урядові, 61 км на північ від Донецька), а також між н. п. Андріївка (підконтрольний урядові, 79 км на північний захід від Донецька) та Варварівкою. Той самий БПЛА зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок глушіння) під час польоту над районами між Миколайпіллям та Андріївкою. Під час польоту над районом поблизу південно-східної околиці н. п. Перевальськ (непідконтрольний урядові, 38 км на захід від Луганська) БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над просторовим положенням апарата та не змогли повернути його (див. вище). БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння) під час шести польотів: тричі над районами неподалік підконтрольного урядові н. п. Новоселівка (31 км на північ від Донецька), двічі над районами біля підконтрольного урядові н. п. Попасна (69 км на захід від Луганська) та один раз над районами поблизу непідконтрольного урядові п. Юр’ївка (27 км на захід від Луганська)", - деталізували спостерігачі ОБСЄ.