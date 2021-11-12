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Новини Окуповані території Війна
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Спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник біля окупованого Перевальська: його "заглушили"

Спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник біля окупованого Перевальська: його

Патруль Місії ОБСЄ втратили на окупованому Донбасі безпілотник після того, як його "заглушили".

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"10 листопада члени патруля Місії перебували на південно-східній околиці н. п. Перевальськ (непідконтрольний урядові, 38 км на захід від Луганська) для здійснення польоту БПЛА СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося заздалегідь. Із 10:13 до 10:17 апарат зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над його просторовим положенням. Команда Місії не змогла повернути літальний апарат, після чого залишила цей район", - говориться у звіті.

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 Крім того, у звіті від 11 листопада Місія повідомляє про 399 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 29 – у Луганській.

Також СММ ОБСЄ повідомляє про перешкоджання пересування та глушіння інших БПЛА, крім втраченого.

"Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на 2 блокпостах збройних формувань у Донецькій області, а також у межах і поблизу ділянок розведення в районах Станиці Луганської та Золотого в Луганській області. БПЛА СММ вкотре зазнавали глушіння та імовірного глушіння сигналу. ... БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння) під час тестового польоту над районами між н. п. Варварівка (підконтрольний урядові, 81 км на північний захід від Донецька) та н. п. Миколайпілля (підконтрольний урядові, 61 км на північ від Донецька), а також між н. п. Андріївка (підконтрольний урядові, 79 км на північний захід від Донецька) та Варварівкою. Той самий БПЛА зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок глушіння) під час польоту над районами між Миколайпіллям та Андріївкою. Під час польоту над районом поблизу південно-східної околиці н. п. Перевальськ (непідконтрольний урядові, 38 км на захід від Луганська) БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над просторовим положенням апарата та не змогли повернути його (див. вище). БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння) під час шести польотів: тричі над районами неподалік підконтрольного урядові н. п. Новоселівка (31 км на північ від Донецька), двічі над районами біля підконтрольного урядові н. п. Попасна (69 км на захід від Луганська) та один раз над районами поблизу непідконтрольного урядові п. Юр’ївка (27 км на захід від Луганська)", - деталізували спостерігачі ОБСЄ.

Автор: 

безпілотник (4126) ОБСЄ (3503) Донбас (22354) найманці рф (2050)


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Топ коментарі
+8
То поцьомайте в сраку вашу кохану расєю, дорога наша ОБСЄ. Висловіть стурбованість та проковтніть. Ви завжди так робите.
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12.11.2021 09:16
+7


"Свята без тата": у Польщі збирають подарунки на Різдво дітям українських захисників

https://zakordon.24tv.ua/svyata-bez-tata-polshhi-zbirayut-podarunki-rizdvo-********-novini_n1792816


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12.11.2021 09:19
+5
Выражую ОБСЕ глубокую озабоченность
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12.11.2021 09:16
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То поцьомайте в сраку вашу кохану расєю, дорога наша ОБСЄ. Висловіть стурбованість та проковтніть. Ви завжди так робите.
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12.11.2021 09:16 Відповісти
Отже РЕБ у паРашки не такі вже й погані?
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12.11.2021 09:22 Відповісти
Дрон-камикадзе справится.
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12.11.2021 09:23 Відповісти
Та я лише за.
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12.11.2021 09:50 Відповісти
Боевой БПЛА конечно должен иметь какую-то GPS/Глонасс-независимую систему навигации как резервную, но это дорого.
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12.11.2021 09:43 Відповісти
Ты, прежде чем писать всякую ересь, прочитай что такое ОБСЕ, их функции, возможности и зоны ответственности.
Они - НАБЛЮДАТЕЛИ. (если ты, конечно, в состоянии понять смысл этого слова).
Без ОБСЕ, россия уже бы давно информационно размазала Украину, как масло по сковородке. Именно ОБСЕ информирует мир о том что происходит на Донбасе. И мировые политики верят им, а не Украине или россии.
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12.11.2021 09:48 Відповісти
Дорогой ты мой Владимир Т! Я в состоянии понять гораздо больше, ты можешь себе даже представить. Собери свое мнение в кулак и сиди с ним молча. То, что ОБСЕ откровенно просрала на Донбассе, чего не захотела увидеть или сделала вид, что поняла не так, с головой достаточно было для того, чтобы информационно размазать расею, как говно по поребрику. Так что сиди на жопе ровно и держи пасть закрытой. Так ты будешь казаться солидным и умным чуваком, работающим в ОБСЕ.
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12.11.2021 11:38 Відповісти
Драгоценный мой теска!
ОБСЕ - это всемирно признанная организация, объединяющая 57 стран мира. ОБСЕ доказала свою эффективность в десятках международных конфликтах. И люди там работают очень часто рискуя своей жизнью.
Все вот эти твои " ...ОБСЕ откровенно просрала на Донбассе, чего не захотела увидеть или сделала вид, что поняла не так ..." не более чем словесный понос.
Для того чтобы убедиться в том, что твой словесный понос действительно является словесным поносом, задам простой вопрос: К каким конкретно событиям или действиям ОБСЕ на Донбасе у тебя претензии?
Вангую: Ничего внятного ты не ответишь. Опять начнуться какие-то лозунги, вода на киселе и никакой конкретики. Что, в общем-то и является 100% признаком "словесного поноса".
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12.11.2021 12:05 Відповісти
Выражую ОБСЕ глубокую озабоченность
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12.11.2021 09:16 Відповісти
Дайте два!!! Ну или дважды озабоченность!!! Они же "думают" там живут простые шахтеры, и дроны углем сбивают!!!
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12.11.2021 10:30 Відповісти


"Свята без тата": у Польщі збирають подарунки на Різдво дітям українських захисників

https://zakordon.24tv.ua/svyata-bez-tata-polshhi-zbirayut-podarunki-rizdvo-********-novini_n1792816


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12.11.2021 09:19 Відповісти
Операция "цап-царап" прошла успешно , трофей уже в Расее , в каком-нибудь НИИ.
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12.11.2021 09:26 Відповісти
Такие вертушки как у ОБСЕ можно в магазине купить.
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12.11.2021 09:38 Відповісти
Ага, прямо как за колбасой сходить!!! С двумя лямами сто тыс. доляров в кармашке!!! (2100 тыс. дол прайс цена!!) Их 3-4 штуки в мес выпускают, в принципе как ОБСЕ их теряет с такой же периодичностью их и клепают!! Все нормуль, так сунутся можно до всерачки, один вопрос кто за это все платит??
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12.11.2021 10:45 Відповісти
Треба посилювати санкції.
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12.11.2021 09:30 Відповісти
Стурбовані, вражені, схвильовані, занепокоєні , обісцяні, обісрані, обвавлені, завафлені, опущені, принижені ......... ?
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12.11.2021 09:43 Відповісти
Останні події показують, що у тристоронній контактній групі нас троні України - тільки Україна, тому боронити свою країну треба самим і довіряти тільки справжнім союзникам. А найголовніше- вичистити свій хлів від зеленого лайна.
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12.11.2021 09:46 Відповісти
ОБСЕ должна наказать РФ , и вьіставить счет.
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12.11.2021 13:30 Відповісти
 
 