Во всех районах Киева усиливают контроль соблюдения противоэпидемических мер, - КГГА
Во всех районах столицы усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной" зоны.
Такое решение принято на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Согласно протоколу, для контроля соблюдения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. К рабочим группам будут привлечены должностные лица районных в городе Киеве государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана".
"Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер, установленных в столице, обеспечивают РГА, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, Государственное учреждение "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управление Патрульной полиции в г. Киеве, КП "Муниципальная охрана", КП "Киевпасстранс", - добавили в КГГА.
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Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг во время визита в Брегенц прокомментировал сложную ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в стране. По его словам, введение отдельных ограничений для невакцинированных "вероятно, неизбежно".
"Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.
Кроме этого, австрийский канцлер рассказал, что власти рассмотрят вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения. В целом, по словам Александра Шалленберга, уровень вакцинации в стране "позорно низкий" - по последним данным, в Австрии вакцинировались 65% населения.
Пандемия ковида унесла жизни 5 001 764 человек, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Общее число заражений SARS-CoV-2 подошло к 247 млн. Генсек ООН Гутерриш напомнил о необходимости вакцинации.
Число людей, скончавшихся от COVID-19, во всем мире превысило 5 млн человек. К утру понедельника, 1 ноября, американский Университет имени Джонса Хопкинса https://coronavirus.jhu.edu/map.html зафиксировал в общей сложности 5 001 764 смерти пациентов с ковидом. Пандемия этого заболевания длится почти 2 года.
Общее число заражений возбудителем ковида, коронавирусом SARS-CoV-2, составило 246,8 млн случаев. Больше всего подтвержденных заражений (почти 46 млн) и летальных исходов (свыше 745 тысяч) приходится на США.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продолжать активно действовать с целью "обеспечить жителей всех уголков мира крайне https://www.dw.com/ru/privivat-ili-ne-privivat-massovaja-vakcinacija-detej-ne-za-gorami/a-59619392 необходимыми вакцинами ". Пандемию удастся победить лишь вместе и проявляя солидарность, уверен генсек ООН.
Коронавирус в Германии и России
Тем временем в Германии суточный прирост заражений составил 9658 случаев, а летальных исходов среди пациентов с ковидом - 23. Всего в ФРГ вирус выявлен у 4 607 208 человек, 95 752 из них скончались, более 4,28 млн выздоровели, https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_0/ указывает Институт имени Роберта Коха .