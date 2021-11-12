Во всех районах Киева усиливают контроль соблюдения противоэпидемических мер, - КГГА

Во всех районах столицы усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной" зоны.

Такое решение принято на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно протоколу, для контроля соблюдения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. К рабочим группам будут привлечены должностные лица районных в городе Киеве государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана".

"Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер, установленных в столице, обеспечивают РГА, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, Государственное учреждение "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управление Патрульной полиции в г. Киеве, КП "Муниципальная охрана", КП "Киевпасстранс", - добавили в КГГА.

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